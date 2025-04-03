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Закатов Константин



03.04.2025 Российским компаниям стали доступны серверы и персональные устройства Aquarius с предустановленными программными решениями «Криптософта» 1
28.08.2024 «Инфобез со вкусом» от «Газинформсервиса» покажет федеральное телевидение 1
17.05.2024 5 выпуск шоу «Инфобез со вкусом»: «безопасный» завтрак с «Аквариусом» 1
12.12.2023 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с оборудованием Aquarius 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Закатов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 870 3
Газинформсервис - ГИС 294 3
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 70 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 2
Крок - Croc 1780 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28337 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20069 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25725 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67688 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10684 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7016 1
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Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 762 1
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Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3952 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14526 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 844 2
Google YouTube - Видеохостинг 2782 1
Газинформсервис - Safenode System Loader СДЗ 10 1
Smart Technologies - Aquarius Cmp 27 1
Smart Technologies - Aquarius Mnb - серия моноблоков 6 1
Полунин Сергей 9 2
Прабарщук Анна 4 2
Хитрово Константин 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 146895 2
Франция - Французская Республика 7883 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2895 2
Всероссийская перепись населения 176 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1301 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2453 1
Cyber Media 5 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 172189.
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