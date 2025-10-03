«Аквариус» и «Баррикады» обеспечили сертифицированную защиту данных в виртуальной среде

Группа компаний «Аквариус» и ИЦ «Баррикады» объявили о полной совместимости серверов Aquarius на новом поколении процессоров Intel Xeon и сертифицированной платформы виртуализации c функциями полноценного средства защиты информации «Горизонт-ВС».

Совместимость была подтверждена по итогам тестирования, проведённого специалистами «Аквариуса». Для проведения испытаний использовался комплексный стенд на базе оборудования Aquarius: три сервера Aquarius AQserv T50 D110AC с процессорами Xeon Scalable третьего поколения, система хранения данных Aquarius Array FS440 и коммутаторы Aquarius серий AQ-N3000 и AQ-N6000. Проверка показала корректную работу оборудования, всех функций платформы виртуализации и подсистемы защиты информации.

Все указанные модели оборудования Aquarius включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

Платформа виртуализации «Горизонт-ВС» позиционируется как альтернатива иностранным решениям сегмента серверной виртуализации и способствует выполнению задач импортозамещения. В её основе — гипервизор первого типа собственной разработки, не требующий отдельной операционной системы.

«Горизонт-ВС» является сертифицированным средством защиты информации (№ 3723, реестр СЗИ ФСТЭК России) и может применяться субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ) без использования дополнительных наложенных средств защиты информации (СЗИ) для построения защищенных информационных систем. Решение включено в единый реестр российского программного обеспечения (ПО) Минцифры России (№2338).

Решение на базе серверов Aquarius и платформы «Горизонт-ВС» ориентировано на корпоративных заказчиков, работающих с распределёнными центрами обработки данных (ЦОД) и виртуальной инфраструктурой, в том числе в органах власти и на объектах КИИ.

Комплекс позволяет обеспечить необходимый уровень защищённости, включая конфиденциальность, целостность и доступность данных в информационных системах с повышенными требованиями к безопасности.

Важное преимущество решения заключается в том, что организации, работающие с конфиденциальной информацией в виртуальной среде, получают возможность использовать полностью импортозамещённый комплекс оборудования и программного обеспечения, который может служить надёжной основой для построения защищённой ИТ-инфраструктуры.

«Мы рады первыми на отечественном рынке подтвердить работу новейших высокопроизводительных серверов на базе процессоров Xeon третьего поколения с программным продуктом нашего партнёра – ИЦ „Баррикады“. Полученный положительный результат стал очередным подтверждением правильности выбранного вектора на обеспечение технологического суверенитета в разработке устройств. Сейчас мы завершаем все необходимые процедуры и скоро аппаратно-программный комплекс отправится на внешнее тестирование заинтересованным заказчикам», — отметил директор департамента информационной безопасности компании «Аквариус» Константин Закатов.

«Сотрудничество с передовыми производителями отечественных решений является важным аспектом стратегии развития компании», — сказал исполнительный директор ИЦ «Баррикады» Сергей Приданцев. «Партнёрство с ГК „Аквариус“ позволит предложить российским предприятиям комплексное защищенное решение для реализации программ импортозамещения ИТ-инфраструктуры, в том числе и на объектах КИИ до первой категории включительно».