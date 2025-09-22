Разделы

S8 Capital Aquarius AQ серия коммутаторов


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 «Аквариус» обновила сетевую операционную систему AqNOS 1
13.03.2025 Группа компаний X-Com – интегратор беспроводных решений от компании «Аквариус» из реестра Минпромторга 9
17.01.2025 Точки доступа Wi-Fi «Аквариуса» внесены в реестр Минпромторга России 9
27.12.2024 Коммутаторы «Аквариуса» включены в реестр Минпромторга России 20
24.06.2024 «Аквариус» произвел первую партию коммутаторов 5
10.06.2024 «Аквариус» выпустила реестровые настольные компьютеры и моноблоки с поддержкой 14 поколения процессоров Intel 1
21.05.2024 ГК «Аквариус» покажет новые устройства 2

Публикаций - 7, упоминаний - 47

S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 935 7
X-Com - Икс ком 159 1
WiMark Systems - ВайМарк Системс 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2279 1
Zabbix SIA - Заббикс 123 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3286 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12560 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70874 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9905 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12151 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31358 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11699 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26665 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10901 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10450 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3127 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21517 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5378 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12805 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16806 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 549 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6563 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16541 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22077 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1523 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2661 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2327 1
Leaf-Spine - Clos fabric - Клоза - архитектура - сетевая топология 13 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14248 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1580 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6532 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 559 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14820 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 698 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14417 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25551 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 184 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30522 1
Моноблок - Monoblock PC 1022 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 748 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1946 5
S8 Capital - Aquarius Cmp 27 1
S8 Capital - Aquarius Pro - серия рабочих станций 6 1
S8 Capital - Aquarius Mnb - серия моноблоков 6 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 116 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 505 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 538 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1399 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 300 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1187 1
Дрожжин Артем 8 2
Молокин Аркадий 4 1
Степанов Владимир 88 1
Петров Николай 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 153359 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 739 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3300 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53012 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 541 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 120 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2863 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1569 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54004 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3671 1
