Получите все материалы CNews по ключевому слову
S8 Capital Aquarius AQ серия коммутаторов
УПОМИНАНИЯ
S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:
|S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 935 7
|X-Com - Икс ком 159 1
|WiMark Systems - ВайМарк Системс 6 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2279 1
|Zabbix SIA - Заббикс 123 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3286 5
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12560 1
|Дрожжин Артем 8 2
|Молокин Аркадий 4 1
|Степанов Владимир 88 1
|Петров Николай 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385236, в очереди разбора - 730639.
Создано именных указателей - 183385.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.