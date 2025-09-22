Разделы

S8 Capital Aquarius AqNOS


AqNOS - комплексное решение для оптимизации управления сетевыми коммутаторами Aquarius.

УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 «Аквариус» обновила сетевую операционную систему AqNOS 1
03.06.2025 «Аквариус» анонсировала новые модели коммутаторов для работы с ИИ 1
17.02.2025 «Аквариус» стал первым заказчиком для собственного телеком-оборудования 1
27.12.2024 Коммутаторы «Аквариуса» включены в реестр Минпромторга России 1
24.06.2024 «Аквариус» произвел первую партию коммутаторов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 935 5
Zabbix SIA - Заббикс 123 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3286 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12562 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11702 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70889 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26670 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3721 2
VPN - EVPN - Ethernet Virtual Private Network - EVPN-VXLAN - Ethernet VPN-Ethernet Virtual Extensible LAN 15 2
ОС Сетевая - NOS - Network Operating System - сетевая операционная система 9 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25553 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22083 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 748 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12153 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55403 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31363 2
Leaf-Spine - Clos fabric - Клоза - архитектура - сетевая топология 13 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 255 1
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 84 1
VLAN - VxLAN - Virtual eXtensible Local Area Network - Виртуальная расширенная частная сеть - Функция виртуального расширения локальной сети 40 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6829 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 191 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11958 1
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 60 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14419 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10904 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3127 1
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 121 1
ECMP - Equal-cost multi-path routing 18 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 155 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3902 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16806 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 559 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16612 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1609 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5213 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1267 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3267 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 184 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 109 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 520 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1946 4
S8 Capital - Aquarius AQ - серия коммутаторов 7 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 505 1
Дрожжин Артем 8 4
Щепалин Олег 23 1
Степанов Владимир 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 153385 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 739 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 120 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18276 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45059 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3300 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53013 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9781 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1570 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54010 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6105 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2863 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 344 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9406 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3674 1
