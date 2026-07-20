Индексная книга (каталог) CNews*
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RSTP Rapid STP Rapid spanning tree protocol быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 74, упоминаний - 97
RSTP и организации, системы, технологии, персоны:
|Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 5
|UPS 216 2
|РЖД - Российские железные дороги 2091 1
|Газпром ПАО 1488 1
|Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
|Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
|Россети Ленэнерго 1698 1
|ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
|Бельский Юрий 17 2
|Шпедер Андрей 2 1
|Седов Дмитрий 2 1
|Шведов Сергей 4 1
|Слободянюк Дмитрий 1 1
|Сорокин Георгий 2 1
|Фролов Ринат 2 1
|Дрожжин Артем 12 1
|Изотов Денис 1 1
|Кулибанова Виктория 3 1
|Агафонов Константин 2 1
|Симакина Анастасия 4 1
|Фрейдкин Алексей 1 1
|Уймин Антон 6 1
|Фрейдкин Александр 3 1
|Петров Дмитрий 78 1
|Кусков Денис 221 1
|Новиков Дмитрий 41 1
|Финкин Алексей 2 1
|Куликов Денис 27 1
|Табачук Алина 6 1
|Бобов Игорь 6 1
|Паснюк Елена 6 1
|Николаева Татьяна 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.