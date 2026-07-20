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RSTP Rapid STP Rapid spanning tree protocol быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.07.2026 Новый российский промышленный управляемый коммутатор L3 «Симанитрон» SWMGR-84XG-MD для объектов энергетики и транспортной автоматизации 1
22.09.2025 «Аквариус» обновила сетевую операционную систему AqNOS 2
15.09.2025 «АРМО-Системы» начала поставлять 10-гигабитные модульные управляемые коммутаторы SWMR10G-244M бренда Symanitron с гибкой конфигурацией интерфейсов 1
31.03.2025 D-Link выпустила новое ПО для коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250 2
27.03.2025 D-Link представляет новую серию стекируемых 10G управляемых L3-коммутаторов DXS-3410 с Uplink-портами 25G SFP28 2
25.03.2025 Коммутаторы Qtech серии QSW-3750 подтвердили статус ТОРП 1
27.02.2025 D-Link представляет новую серию мультигигабитных управляемых коммутаторов DMS-1250 1
19.07.2023 Компания ORIGO представляет новые управляемые L2-коммутаторы OS3110P/135W и OS3120P/250W с поддержкой PoE+ 1
11.07.2023 D-Link представила новую серию гигабитных PoE-коммутаторов DSS-200G 1
04.04.2023 D-Link представляет новые гигабитные РоЕ-коммутаторы серии DGS-1100V2 2
31.05.2022 MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex 1
10.02.2022 Новинки Qtech: GEPON OLT серии QSW-9011-xxXB 1
04.02.2021 TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото 1
25.09.2019 D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 1
21.08.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000 1
25.06.2018 «Армо-Системы» представила новые промышленные управляемые коммутаторы с пропускной способностью 128 Гбит/с 1
27.04.2018 D-Link представила мультигигабитные коммутаторы c поддержкой 2.5GBASE-T 1
06.02.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы 1
27.06.2017 D-Link представила гигабитный коммутатор DGS-1100-08PD с функцией резервирования питания 1
10.10.2016 D-Link представил настраиваемый коммутатор с оптическими портами 10G SFP+ 1
29.04.2016 TP-Link оборудовала лаборатории двух российских учебных заведений современными сетевыми решениями 1
26.01.2016 D-Link расширил линейку управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME 1
06.08.2015 D-Link расширил линейку гигабитных настраиваемых коммутаторов серии Web Smart 1
28.07.2015 D-Link представил новый управляемый стекируемый коммутатор DGS-1510-28XMP c 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE 1
18.03.2014 TP-Link выпустил Smart-коммутатор с 24 гигабитными портами с поддержкой PoE и 4 комбинированными разъемами SFP 1
31.05.2013 Allied Telesis расширяет продуктовую линейку промышленного Ethernet 1
16.01.2013 Zelax создал специализированное решение для организации каналов Ethernet по медным линиям связи 1
21.05.2012 D-Link представил новую серию настраиваемых коммутаторов DGS-1500-XX с расширенным функционалом 1
18.05.2012 D-Link расширил линейку управляемых коммутаторов серии DES-3200-xx 1
11.11.2011 Allied Telesis и «Росинтел» построили мультисервисную сеть в Тульской области 1
29.07.2011 D-Link выпустил новые управляемые стекируемые коммутаторы L2 с поддержкой PoE для СМБ 1
14.07.2011 D-Link представил новые коммутаторы для сетей Metro Ethernet 1
09.06.2011 D-Link представил новый управляемый коммутатор серии xStack для сетей Metro Ethernet 1
18.01.2011 Компания GE/UTC выпустила управляемый коммутатор с пропускной способностью 7,4 Гбит/с 1
18.10.2010 D-Link представил новые управляемые гигабитные коммутаторы 1
29.06.2010 Eurotech Group получила престижную награду за Ethernet-switch COM-1268 1
29.03.2010 Allied Telesis поставил телеком-оборудование для Инженерной службы Москвы 2
18.08.2008 Korenix выпустила новый управляемый коммутатор 1
22.07.2008 MRV представила новый 24-портовый коммутатор 2-го уровня 2

Публикаций - 74, упоминаний - 97

RSTP и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 395 32
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 12
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 6
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 5
TP-Link - ТП-Линк 230 3
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 3
ПЛКСистемы 15 2
Qtech - Кьютэк 198 2
Netgear 251 2
АРМО ГК 184 1
Простор Телеком - Prostor Telecom - Квантум ЗАО 31 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
Дженерал ДейтаКомм 7 1
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 1
Pin Group - Пин групп - Райнет - Антхилл - Курорт-Телеком 11 1
Unet - Юнет Коммуникейшн 4 1
ORIGO 18 1
AESP - Advanced Electronic Support Products 27 1
Новые коммуникации 1 1
Microsoft Corporation 25739 1
Huawei 4646 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1911 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1076 1
Eltex - Предприятие Элтекс 269 1
Анлим-ИТ 2 1
Ring 65 1
Moxa - Моха 34 1
Ниеншанц 124 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
ВестКолл - WestCall 90 1
HP 3Com 681 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 1
Lantech Communications Global 5 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 368 1
Zelax - Зелакс 90 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Элтел Нетворкс 57 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 5
UPS 216 2
РЖД - Российские железные дороги 2091 1
Газпром ПАО 1488 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3863 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5947 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13721 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3577 1
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 11 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 618 53
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13440 49
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3353 49
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 112 48
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 376 46
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3890 43
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 131 43
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 43
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 481 41
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13182 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27310 35
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2259 33
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 233 33
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6637 29
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17936 28
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 143 28
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 266 28
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 543 27
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 27
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 565 27
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 566 27
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 301 27
Web Interface - Веб-интерфейс 2031 26
MSTP - Multiple Spanning Tree Protocol 50 26
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 58 23
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4545 22
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 72 22
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 50 22
IPv4 - Internet Protocol version 4 275 19
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1085 19
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Port Security - функция коммутатора 26 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8679 16
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 417 15
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 812 15
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6833 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33321 14
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D-Link LBD - Loopback Detection 33 23
D-Link Safeguard Engine 20 16
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 10
D-Link ISM VLAN 15 10
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3105 7
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 7
D-Link D-View 10 5
D-Link Network Assistant 6 5
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 5 4
D-Link DMS - D-Link DES - D-Link DIS - серия коммутаторов 18 4
D-Link Green 6 3
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Microsoft NLB IPv6 1 1
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