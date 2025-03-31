D-Link выпустила новое ПО для коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250

Компания D-Link объявила о выпуске нового программного обеспечения для коммутаторов серий DGS-1210 и DGS-1250 с расширенным набором возможностей. Обновленное решение полностью соответствует требованиям заказчиков корпоративного и государственного секторов и предназначено для сетей крупных промышленных предприятий, операторов связи, коммерческих структур и учреждений социальной сферы, где критически важны стабильность, отказоустойчивость и гибкость в настройке под конкретные задачи организации.

В новой версии реализованы: L2: поддержка ERPS для быстрого восстановления связи при отказе одной из линий в кольце, резервирование соединений 802.1s MSTP, зеркалирование RSPAN; L3: поддержка RIP, OSPF (только для коммутаторов DGS-1250); VLAN: реализация двойного тегирования Selective Q-in-Q, позволяющего гибко управлять трафиком между внутренними (клиентскими) и внешними сетями, Voice VLAN, 802.1v protocol VLAN, MAC-based VLAN; QoS: CoS на основе порта / VLAN ID / MAC-адреса / TOS / DSCP; Многоадресная рассылка L2: IGMP RADIUS authentication / filtering; ACL: cписки управления доступом на основе порта / VLAN ID / MAC-адреса / 802.1p / DSCP.AAA: поддержка RADIUS и TACACS+, RADIUS Accounting, аутентификация 802.1X на основе порта / узла; Обеспечение безопасности: DHCP Snooping, CPU Interface Filtering; Управление: возможность задания разных уровней привилегий для различных учетных записей, DHCP Relay, DHCP Relay option 82, TFTP-клиент (IPv4 / IPv6), SNMP v3, LLDP, Dual Image, Dual Config.

Список поддерживаемых моделей релиза расширен PoE-коммутаторами, в том числе с повышенным бюджетом мощности. Новое программное обеспечение доступно для ряда устройств серий DGS-1210 и DGS-1250.

Наряду с новыми возможностями коммутаторы DGS-1210 и DGS-1250 с обновленным программным обеспечением сохраняют полный набор проверенных и востребованных функций: L2: 802.1D STP/ 802.1w RSTP, Loopback Detection, агрегирование каналов связи 802.3ad; L3: IP-интерфейсы, статическая маршрутизация IPv4/v6; VLAN: поддержка 802.1Q VLAN, ISM VLAN, VLAN Trunking; QoS: 802.1p СoS, 8 очередей приоритетов на порт, управление полосой пропускания; Многоадресная рассылка L2: IGMP Snooping v1/v2, Fast Leave; Обеспечение безопасности: Port Security, IP-MAC-Port Binding, сегментация трафика, предотвращение DoS-атак, защита от сетевого шторма, IP Source Guard; SSH v2; SSL v1/2/3; Функция диагностики кабеля для контроля состояния витой пары; Управление: веб-интерфейс на русском языке, полнофункциональный CLI, SNMP v1/v2c.

Коммутаторы с обновленным программным обеспечением будут доступны для заказа у официальных реселлеров D-Link в середине II квартала 2025 г. Обновление ПО на ранее приобретенном оборудовании осуществляется в сервисных центрах D-Link.