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D-Link LBD Loopback Detection



27.02.2025 D-Link представляет новую серию мультигигабитных управляемых коммутаторов DMS-1250 1
09.12.2024 Компания ORIGO представляет новую линейку настраиваемых гигабитных коммутаторов 1
11.12.2023 Origo представила новые управляемые L3-коммутаторы OS6112F и OS3228F с оптическими портами SFP и 10G SFP+ 1
06.09.2023 Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130 1
19.07.2023 Компания ORIGO представляет новые управляемые L2-коммутаторы OS3110P/135W и OS3120P/250W с поддержкой PoE+ 1
11.07.2023 D-Link представила новую серию гигабитных PoE-коммутаторов DSS-200G 1
04.04.2023 D-Link представляет новые гигабитные РоЕ-коммутаторы серии DGS-1100V2 1
05.04.2022 D-Link представила российское ПО для коммутаторов серий DGS-1210 и DGS-1250 1
25.09.2019 D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 1
21.08.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000 1
27.04.2018 D-Link представила мультигигабитные коммутаторы c поддержкой 2.5GBASE-T 1
06.02.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы 1
27.06.2017 D-Link представила гигабитный коммутатор DGS-1100-08PD с функцией резервирования питания 1
10.10.2016 D-Link представил настраиваемый коммутатор с оптическими портами 10G SFP+ 1
26.01.2016 D-Link расширил линейку управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME 1
06.08.2015 D-Link расширил линейку гигабитных настраиваемых коммутаторов серии Web Smart 1
04.08.2015 D-Link представил новые компактные настраиваемые коммутаторы с увеличенным бюджетом мощности PoE 1
28.07.2015 D-Link представил новый управляемый стекируемый коммутатор DGS-1510-28XMP c 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE 1
28.11.2014 В линейке ZyXEL появился новый гигабитный управляемый коммутатор MGS3520-28 1
21.05.2012 D-Link представил новую серию настраиваемых коммутаторов DGS-1500-XX с расширенным функционалом 1
18.05.2012 D-Link расширил линейку управляемых коммутаторов серии DES-3200-xx 1
29.07.2011 D-Link выпустил новые управляемые стекируемые коммутаторы L2 с поддержкой PoE для СМБ 1
14.07.2011 D-Link представил новые коммутаторы для сетей Metro Ethernet 1
09.06.2011 D-Link представил новый управляемый коммутатор серии xStack для сетей Metro Ethernet 1
19.04.2011 D-Link представил новый управляемый коммутатор серии Web Smart для СМБ 1
26.10.2010 D-Link представил новые управляемые коммутаторы серии EasySmart 1
18.10.2010 D-Link представил новые управляемые гигабитные коммутаторы 1
13.05.2008 D-Link пополнил линейку управляемых коммутаторов 1
26.06.2007 D-Link договорился о сотрудничестве с «Протон-ССС» 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

D-Link LBD и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 366 25
Протон-ССС 1 1
ZyXEL Communications 297 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 5
UPS 206 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1695 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 24
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 126 23
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 800 21
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2902 20
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 323 19
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 505 19
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 474 18
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 320 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11137 18
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 111 17
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 102 16
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 247 16
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 381 14
Port Security - функция коммутатора 21 14
IPv4 - Internet Protocol version 4 252 13
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 214 13
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 135 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8218 13
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 252 13
MLD Snooping - Multicast Listener Query 16 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5766 12
Командная строка - Command Line 372 12
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3653 11
ERPS - Ethernet Ring Protection Switching 14 11
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 28 11
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2116 11
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 53 11
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 381 10
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 972 10
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 235 10
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4065 10
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 53 9
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 48 9
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 763 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4112 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10175 7
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 83 6
Voice VLAN 13 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 6
D-Link Safeguard Engine 18 14
D-Link ISM VLAN 12 9
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 14 6
D-Link Network Assistant 6 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 4
D-Link D-View 8 4
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 3
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 2
D-Link DES - серия PoE-коммутаторов 6 2
D-Link DMS - серия мультигигабитных коммутаторов 3 1
Microsoft NLB IPv6 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 7
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2989 2
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2762 2
Россия - СФО - Новосибирск 4335 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1124 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1973 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1489 2
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