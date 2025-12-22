Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187910
ИКТ 14536
Организации 11268
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26515
Персоны 81261
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

VLAN Voice VLAN


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


22.12.2025 D-Link начала продажи коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250 с новым ПО 1
31.03.2025 D-Link выпустила новое ПО для коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250 1
27.03.2025 D-Link представляет новую серию стекируемых 10G управляемых L3-коммутаторов DXS-3410 с Uplink-портами 25G SFP28 1
11.12.2023 Origo представила новые управляемые L3-коммутаторы OS6112F и OS3228F с оптическими портами SFP и 10G SFP+ 1
06.09.2023 Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130 1
04.04.2023 D-Link представляет новые гигабитные РоЕ-коммутаторы серии DGS-1100V2 1
23.09.2022 Разработка новых линеек коммутаторов MES2300-xx и MES3300-xx 1
25.09.2019 D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов 1
12.12.2018 D-Link представила новые корпоративные IP-телефоны 1
28.02.2018 D-Link представила обновленные версии IP-телефонов DPH-150S и DPH-150SE 1
27.06.2017 D-Link представила гигабитный коммутатор DGS-1100-08PD с функцией резервирования питания 1
30.07.2015 Мурманский медцентр внедрил IP-телефонию на базе оборудования Qtech 1
21.04.2015 Qtech расширил линейку коммутаторов для операторов связи и сетей MAN 1
18.05.2012 D-Link расширил линейку управляемых коммутаторов серии DES-3200-xx 1
04.10.2011 Allied Telesis представила новые коммутаторы серии x610 1
30.11.2010 TP-Link представила управляемый коммутатор TL-SL5428E с поддержкой Gigabit Ethernet 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

VLAN и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 382 9
Qtech - Кьютэк 182 2
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 152 1
ORIGO 18 1
МегаФон 9940 1
TP-Link - ТП-Линк 218 1
Eltex - Предприятие Элтекс 196 1
UPS 211 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3187 12
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 367 11
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 131 9
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 533 9
Web Interface - Веб-интерфейс 1837 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12995 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 8
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 863 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 7
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 583 7
ERPS - Ethernet Ring Protection Switching 19 6
IPv4 - Internet Protocol version 4 266 6
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 398 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 6
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 130 6
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 272 5
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 61 5
Port Security - функция коммутатора 26 5
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 85 5
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 478 5
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 447 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 5
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 99 5
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 73 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3794 4
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 32 4
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1033 4
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 223 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17133 4
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 259 4
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 275 4
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 50 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 3
MLD Snooping - Multicast Listener Query 16 3
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 523 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2207 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 3
VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol - сетевой протокол доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза 36 3
D-Link LBD - Loopback Detection 33 8
D-Link ISM VLAN 15 4
D-Link Safeguard Engine 20 4
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 85 2
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 2
D-Link DPH - Серия IP-телефонов 14 2
D-Link Network Assistant 6 2
Eltex MES - серия коммутаторов 11 1
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 1
Allied Telesis - VCStack - Virtual Chassis Stacking 5 1
Microsoft NLB IPv6 1 1
D-Link D-View 10 1
Qtech QSW - серия коммутаторов 12 1
Broadcom BCM chip 65 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 1
Завизион Евгений 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 6
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 682 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 743 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3275 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2211 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4289 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1821 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 2
Россия - СФО - Новосибирск 4666 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1699 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1598 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 315 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1575 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 787 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1212 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 635 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще