Разработка новых линеек коммутаторов MES2300-xx и MES3300-xx

Инженеры Eltex начали разработку коммутаторов серий MES2300-xx и MES3300-xx. Устройства создаются с учетом актуальных потребностей заказчиков при построении новых сетей передачи данных или модернизации сегментов уже созданных на уровне доступа и агрегации. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Коммутаторы серий MES2300-xx и MES3300-xx получат высокопроизводительный 64-битный процессор с повышенной тактовой частотой, основанный на современной архитектуре ARMv8. Также будет применяться оперативная память DDR4, которая поможет еще больше увеличить производительность и стабильность работы устройств.

Пакетный процессор оснащен увеличенным объемом тернарной ассоциативной памяти (TCAM), используемой для фильтрации трафика, что позволит настраивать большее количество политик безопасности и внедрять более гибкие сервисы по обработке трафика. Также улучшены возможности коммутаторов доступа MES2300-xx по маршрутизации трафика: в их аппаратные таблицы может быть размещено до 4К маршрутных IPv4-записей или до 1K IPv6-маршрутов, а также до 2К ARP-записей.

Eltex MES2300-xx и MES3300-xx

Первые в очереди разработки – модели MES2300-24 и MES3300-24F. MES2300-24 – коммутатор доступа, предназначенный для подключения конечных устройств к сетям предприятий или операторов связи. MES3300-24F – производительное решение для объединения и агрегации потоков, поступающих с коммутаторов доступа из различных сегментов крупных сетей. МES2300-24 будет комплектоваться 24 медными портами 1 Гбит/c, MES3300-24F – 20 оптическими портами (SFP), четырьмя combo-портами для подключения по витой паре или оптике. В качестве магистральных у каждой модели будет по четыре оптических порта SFP+ на 10 Гбит/с.

У MES2300-24 предусмотрен встроенный блок питания переменного тока 90–264 В и пассивное охлаждение. МES3300-24F – производительное решение, поэтому закладывается активная система охлаждения из четырех вентиляторов Front-to-Back с автоматически регулируемой скоростью работы и резервирование питания от источников как переменного, так и постоянного тока с возможностью горячей замены.

Ключевые характеристики:

• пропускная способность – 128 Гбит/c;

• стекирование до восьми устройств;

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• неблокируемая коммутационная матрица;

• статическая и динамическая маршрутизация (RIP, IS-IS, OSPF, VRRP, BGP);

• поддержка VLAN (Voice VLAN, IEEE 802.1Q, Q-in-Q, GVRP);

• поддержка Multicast (IGMP Snooping, MVR, IGMP Proxy, PIM);

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• функции безопасности (L2–L4 ACL, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection и др.).

Благодаря поддержке современных протоколов и сервисов обеспечения безопасности, защиты данных, коммутации и маршрутизации новые устройства станут идеальным решением для сетей среднего и крупного масштаба.