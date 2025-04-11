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Eltex MES серия коммутаторов



11.04.2025 Axel PRO улучшила производительность платформы в новой версии AxelNAC 1.2.0 1
19.03.2025 Российский системный интегратор за год заработал 4,2 миллиарда, подняв выручку более чем в два раза 1
23.09.2022 Разработка новых линеек коммутаторов MES2300-xx и MES3300-xx 5
07.04.2022 MES5400-24, MES5400-48, MES5410-48, MES5500-32 – новые коммутаторы Eltex с поддержкой EVPN/VXLAN 3
24.12.2021 Eltex начала производство промышленного 24-портового стоечного коммутатора на 56 Гбит/сек 1
02.11.2018 «Элтекс» расширил серию MES23хх коммутаторами с возможностью питания от постоянного тока 2

Публикаций - 6, упоминаний - 13

Eltex MES и организации, системы, технологии, персоны:

Eltex - Предприятие Элтекс 160 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 359 1
Yandex - Яндекс 7620 1
Axel Pro - Аксель Про 6 1
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 7 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 272 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5880 3
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 529 3
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24619 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21653 2
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 802 2
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 92 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 149 2
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 114 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 328 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 1
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4993 1
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Маршрутизация - Routing 511 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 921 1
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable - SFF-8635 - промышленный стандарт модульных компактных сетевых трансиверов, применяющихся в высокоскоростных сетях передачи данных 18 1
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 56 1
Моноблок - Monoblock PC 983 1
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 78 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6352 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11344 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 116 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 603 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10891 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13589 1
Voice VLAN 15 1
VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol - сетевой протокол доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза 34 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1710 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 147 1
Axel Pro - AxelNAC 3 1
VK Combo 83 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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