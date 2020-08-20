ЭЛТЕКС запустил в серийное производство российские коммутаторы MES7048

ЭЛТЕКС запускает в серийное производство MES7048 – первые коммутаторы c интерфейсами 100GE, разработанные и произведенные в России. Оборудование предназначено для использования на сетях операторов связи в качестве устройств агрегации и в центрах обработки данных.

Коммутаторы MES7048 предназначены для применения в условиях, требующих от оборудования высокой надежности. Для обеспечения бесперебойного функционирования устройств предусмотрена возможность горячей замены модулей питания и модулей вентиляции. Управление устройствами построено на базе высокопроизводительных процессоров компании Intel, что позволяет обеспечить надежность системы управления и мониторинга.

Неблокируемая коммутационная матрица позволяет осуществлять корректную обработку пакетов при максимальной нагрузке, сохраняя при этом минимальные и предсказуемые задержки для всех типов трафика.

Функции программного обеспечения коммутатора ориентированы на широкий круг схем применения, включая транспортные сети крупных операторов, коммутационные фабрики центров обработки данных и другие. ЭЛТЕКС ведет постоянную работу по расширению функциональности устройств и готов к реализации дополнительных функций по требованиям заказчиков.

ЭЛТЕКС MES7048

Основные характеристики:

Пропускная способность 2,15 Тбит/с

Разработан на базе пакетного процессора Broadcom

Неблокируемая коммутационная матрица

Размер таблицы MAC-адресов 288К

48 портов 10G + 6 портов 40G/100G

Front-to-Back вентиляция

Стекирование до 8 устройств

Резервирование источников питания

Дублированная система вентиляции