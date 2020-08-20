ЭЛТЕКС запустил в серийное производство российские коммутаторы MES7048
ЭЛТЕКС запускает в серийное производство MES7048 – первые коммутаторы c интерфейсами 100GE, разработанные и произведенные в России. Оборудование предназначено для использования на сетях операторов связи в качестве устройств агрегации и в центрах обработки данных.
Коммутаторы MES7048 предназначены для применения в условиях, требующих от оборудования высокой надежности. Для обеспечения бесперебойного функционирования устройств предусмотрена возможность горячей замены модулей питания и модулей вентиляции. Управление устройствами построено на базе высокопроизводительных процессоров компании Intel, что позволяет обеспечить надежность системы управления и мониторинга.
Неблокируемая коммутационная матрица позволяет осуществлять корректную обработку пакетов при максимальной нагрузке, сохраняя при этом минимальные и предсказуемые задержки для всех типов трафика.
Функции программного обеспечения коммутатора ориентированы на широкий круг схем применения, включая транспортные сети крупных операторов, коммутационные фабрики центров обработки данных и другие. ЭЛТЕКС ведет постоянную работу по расширению функциональности устройств и готов к реализации дополнительных функций по требованиям заказчиков.
Основные характеристики:
Пропускная способность 2,15 Тбит/с
Разработан на базе пакетного процессора Broadcom
Неблокируемая коммутационная матрица
Размер таблицы MAC-адресов 288К
48 портов 10G + 6 портов 40G/100G
Front-to-Back вентиляция
Стекирование до 8 устройств
Резервирование источников питания
Дублированная система вентиляции