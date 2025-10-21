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Broadcom Inc Avago Technologies

Broadcom Inc - Avago Technologies

СОБЫТИЯ

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21.10.2025 Эксперт Positive Technologies помог закрыть уязвимости в прошивках сетевых адаптеров Broadcom

дователей, которые фокусируются на изучении и разработке аппаратных и программных решений для ИБ, — помог устранить две уязвимости в прошивках высокоскоростных сетевых адаптеров американской компании Broadcom, которые используются в серверах и оборудовании дата-центров. В случае атаки злоумышленник мог бы парализовать бизнес-процессы организаций и скомпрометировать данные сотрудников, клиен
17.02.2025 Гиганты ИТ-рынка готовятся растерзать Intel и поделить ее между собой. Саму Intel спросить забыли

Мы делили Intel Core Компании Broadcom (США) и TSMC (Тайвань) ведут обсуждение о разделении между собой активов компании Intel – легендарного американского чипмейкера, пишет издание Wall Street Journal. Intel – это создател
31.01.2025 В VMware Avi Load Balancer найдена высокоопасная уязвимость, позволяющая захватить контроль над базой данных

«Купленная» уязвимость Компания Broadcom выпустила предупреждение о высокоопасной уязвимости в программном комплексе VMware Avi Load Balancer, которая может обеспечить злоумышленникам доступ к базе данных, расположенной за фа
04.12.2024 VMware после поглощения жадным ИТ-гигантом теряет крупных клиентов одного за другим

ebula, пишет The Register. Решение было принято в том числе в связи с многократно возросшей стоимостью использования продукта после перехода VMware под контроль американского технологического гиганта Broadcom. Beeks Group – это британский провайдер облачной инфраструктуры. Его услуги в первую очередь ориентированы на представителей финансового сектора экономики. По данным The Register, физи
12.11.2024 Broadcom в третий раз за последний год устраняет похожие друг на друга уязвимости

И снова здравствуйте Компания Broadcom объявила о выходе патча к критической уязвимости в VMware vCenter Server, которая допускала запуск произвольного кода в контексте уязвимого решения. Это уже третья по счету подобная уя
26.05.2022 Broadcom покупает VMware. Это третья по стоимости покупка за всю историю ИТ

VMware покупают Компания Broadcom, занимающаяся разработкой полупроводниковой продукции, становится владельцем VMware,
16.03.2022 «Аэродиск» и Broadcom разработали Emulex-драйверы для СХД на «Эльбрусах»

«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации и компания Broadcom, производитель широкого спектра полупроводниковой продукции, завершили разработку драйверов для fiber channel-адаптеров Emulex, совместимых с СХД на процессорах «Эльбрус». Об этом CNew
10.11.2021 Топ-менеджеру ИТ-компании дадут 180 лет тюрьмы за передачу секретных технологий китайцам

Коммерческая тайна Broadcom «утекла» в Китай Бывшего инженера корпорации Broadcom Питера Кисэн Кима (Pete
05.03.2021 «Рикор» выпустила СХД с активными бэкплейнами на чипах Broadcom

платформ для высокой плотности хранения данных на базе архитектуры Intel x86. Платформы основаны на линейке активных бэкплейнов собственной разработки на специализированных 36-портовых чипах компании Broadcom – SAS35x36R со скоростью передачи данных SAS 12Gbs. Таким образом, компания подготовила аппаратную платформу для партнеров, которые смогут использовать ее в интеграционных проектах с о
05.06.2020 Поставщик Apple проговорился о беспрецедентной задержке выхода новых iPhone

hone в этом году могут выйти на рынок с существенной задержкой, пишет Bloomberg со ссылкой на главу Broadcom, одного из партнеров Apple. Хок Тан (Hock Tan), главный исполнительный директор (CEO
09.01.2020 Не прошло и полгода: Переходящий бизнес Symantec перепродан новому владельцу

редной новый владелец Symantec Консалтинговая компания Accenture заключила соглашение с корпорацией Broadcom о покупке подразделения Cyber Security Services (CSS), доставшееся ей с покупкой Sym
09.08.2019 Broadcom задешево купила Symantec

Переговоры увенчались успехом Компания Broadcom выкупила корпоративное подразделение компании Symantec – Enterprise Security. Сумма

08.08.2019 Symantec продается по частям

Новое предложение Broadcom Broadcom близка к заключению соглашения о покупке корпоративного подразделения Syman
03.07.2019 Symantec продается

Broadcom ведет переговоры Производитель чипов Broadcom находится на продвинутой стадии переговоров о покупке разработчика защитного ПО Syma
13.03.2018 Трамп запретил самую крупную сделку в истории ИТ

ональд Трамп (Donald Trump) издал президентский указ, блокирующий поглощение сингапурской компанией Broadcom американского производителя полупроводников Qualcomm. В качестве причины запрета Тра
07.11.2017 Рождение супергиганта: Broadcom хочет купить Qualcomm за $130 млрд

Предложение BroadcomКомпания Broadcom намерена купить производителя чипов Qualcomm за $105 млрд. Покупатель уже сделал Qua
14.02.2017 «Рэйдикс» обеспечила совместимость ПО для СХД с драйвером Broadcom SAS 9305-16i

SMB, AFP, FTP). Используя возможности нового адаптера, RAIDIX полностью удовлетворяет требованиям производительности и масштабируемости, принятым в корпоративной среде.Контроллер SAS 9305-16i HBA от Broadcom обеспечивает высокую «подключаемость»: до 1024 устройств SAS и SATA с 16 внутренними портами 12 Гб/с SAS, универсальную совместимость с SSD, HDD и ленточными устройствами, интерфейс PC
02.11.2016 Broadcom поглотит Brocade за $5,9 млрд

Broadcom покупает Brocade Производитель полупроводников Broadcom договорился о покупке компании Brocade, которая разрабатывает аппаратуру и ПО для уп
28.05.2015 Крупнейшая в истории сделка: Broadcom продается за рекордную для ИТ сумму

ованных сигнальных и оптоэлектронных компонентов, объявила о намерении приобрести своего конкурента Broadcom — одного из ведущих мировых производителей полупроводников со штаб-квартирой в Калиф
17.12.2013 Поставщик Apple и Samsung поглотил разработчика SSD-накопителей за $6,6 млрд

Компания Avago Technologies со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния, объявила о приобретении LSI Corp
09.12.2013 Broadcom подключил к автомобилю смартчасы и фитнес-трекеры

Компания Broadcom, один из крупнейших мировых производителей полупроводниковых решений для проводных и беспроводных коммуникаций, анонсировала новый программный стек Android Automotive Bluetooth. Как по
31.07.2013 Выбор ZOOM: ТОП-4 лучших роутера для дома

нию к другим, поэтому мы постарались поставить все устройства в равные условия, использовав в качестве клиентского терминала во всех случаях один и тот же ноутбук с адаптером 802.11b/g/n производства Broadcom. Итак, начинаем!NETGEAR WNDR4500 WNDR4500 – не самая последняя модель в ассортименте маршрутизаторов компании NETGEAR, однако она может дать фору многим новинкам. Производитель заявляе
16.07.2013 Обзор Netgear R6300: самый быстрый в мире роутер?

Схемотехника нашего роутера Основой R6300 является набор микросхем производства Broadcom: процессор BCM5300, работающий на частоте 600 МГц, и гигабитный коммутатор BCM53125. Помимо мощного процессора, на плате маршрутизатора установлено 128 МБ оперативной памяти и столько

16.01.2012 ГЛОНАСС проникает в дешевые смартфоны

Американский разработчик микроэлектроники Broadcom представил образец новой мобильной платформы с поддержкой 3G, технологии NFC и навигации в двух спутниковых системах – GPS и ГЛОНАСС, предназначенной для смартфонов в ценовой категории
12.09.2011 Broadcom устроил поглощение на $3,7 млрд на рынке чипов

Broadcom и NetLogic Microsystems подписали обязывающее соглашение, согласно которому Broadcom приобретет NetLogic, выплатив ее акционерам по $50 за акцию денежными средствами (что на 57% выше стоимости на момент закрытия торгов в пятницу, 9 сентября) или около $3,7 млрд в сумме
14.04.2011 Смартфоны с ГЛОНАСС нужны только в России?

странные производители микроэлектроники для потребительских устройств, например, Qualcomm, Atheros, Broadcom, STMicroelectronics, ST-Ericsson, CSR разразились заявлениями о разработках чипов с

10.02.2011 ГЛОНАСС уже на подступах к iPhone

Американская компания Broadcom анонсировала два одночиповых решения с поддержкой ГЛОНАСС: BCM47511 и комбинированны
27.04.2009 Расплата за монополию: Qualcomm отдаст $900 млн конкуренту

alcomm, производитель микросхем для беспроводных устройств, согласилась выплатить своему конкуренту Broadcom $891 млн для урегулирования патентных и других споров. Сумма будет выплачена частями
29.10.2008 Broadcom купил ТВ-бизнес AMD со скидкой

Компания AMD сообщила о завершении сделки по продаже бизнеса, занимающегося выпуском микросхем для телевизионных приемников. Подразделение было продано американской компании Broadcom за $141,5 млн наличными. Когда стороны впервые сообщили о предстоящей сделке в августе этого года, ее стоимость оценивалась в $192,8 млн. «В результате дальнейших переговоров рыночная

25.08.2008 Broadcom покупает телевизионный бизнес AMD

Производитель чипов, американская компания Broadcom заявила о намерении приобрести бизнес AMD по выпуску микросхем для телевизионных приемников за $192,8 млн. с целью расширения своего продуктового ряда, сообщает Reuters. Сделка получил
08.10.2007 Samsung выбрал чипы Broadcom для новых телефонов

Компания Broadcom объявила о том, что южнокорейский производитель электроники Samsung начал продажи своих новых телефонов, в которых использованы чипы Broadcom, сообщает агентство Reuters. Новые

30.05.2007 Qualcomm выплатит Broadcom $19,6 млн за нарушение патентов

Американский федеральный суд присяжных принял решение о том, что производитель беспроводных чипов Qualcomm должен выплатить своему конкуренту Broadcom $19,6 млн. в качестве возмещения убытков, полученных в результате нарушения трех патентов Broadcom, сообщает агентство Reuters. Сумма возмещения может быть увеличена в 3 раза в 
13.04.2007 Broadcom подал жалобу на Qualcomm

Производитель чипов для беспроводной связи Broadcom сообщил о том, что им был подан иск на компанию Qualcomm, и обвинил последнюю в нечестной конкуренции, обмане и нарушении обязательств лицензионных контрактов. Жалоба Broadcom б
05.02.2007 Broadcom создала чип с Wi-Fi, Bluetooth и FM-радио

Компания Broadcom разработала чип BCM4325, который объединил в себе функции Wi-Fi, Bluetooth и FM-радиоприемника. Модель в скором времени будет применяться в портативных устройствах, таких как смартфоны
30.01.2007 Broadcom представил новый чипсет для Bluetooth-устройств

Компания Broadcom представила новый набор микросхем и соответствующее программное обеспечение для использования в устройствах, работающих по технологии беспроводной связи Bluetooth. Компания утверждает,
13.10.2006 Qualcomm почти выиграла суд у Broadcom

Компания Qualcomm выиграла дело на две трети в очередном судебном разбирательстве с Broadcom, после того как судья по административному праву, рассматривающий дело Broadcom International Trade Commission (ITC), установил, что Qualcomm не нарушила два из трех патентов, и
05.10.2006 Суд отклонил ходатайство Qualcomm

Американский судья отклонил ходатайство компании Qualcomm против запрета продаж мобильных телефонов, использующих чипы 3G компании Broadcom. В рассматриваемом в федеральном суде иске Qualcomm добилась временного запрета на прекращение разработки и продажи сотовых чипов 3G компании Broadcom, ссылаясь на неправомерное
03.10.2006 Комиссия по международной торговле разрешит спор Qualcomm и Broadcom

Затянувшейся борьбе между компаниями Qualcomm и Broadcom за контроль над технологией 3G, возможно, положит конец Комиссия по международной торговле (International Trade Commission). Broadcom сообщает, что технология Qualcomm, обеспечи
28.06.2006 Broadcom разработал первый аутентификационный чип с RFID

Компания Broadcom объявила о производстве первого в мире защищенного чипа с интегрированной технологией RFID. BCM5890 спроектирован для защиты "персональных транзакций, требующих аутентификации, с возмо
07.07.2005 Broadcom обвиняет Qualcomm в монополизме

Производитель телекоммуникационных чипов Broadcom подал иск против своего конкурента — более крупной компании Qualcomm за то, что последняя, как утверждается в заявлении, нечестно продает лицензии. Антимонопольный иск с требовани

Публикаций - 605, упоминаний - 678

Broadcom Inc и организации, системы, технологии, персоны:

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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 54
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 53
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 46
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 43
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 43
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 40
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 39
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 36
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 29
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 25
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 25
Linux OS 11533 44
Google Android 15243 41
SAP Ariba 309 36
Microsoft Windows 16882 34
Intel x86 - архитектура процессора 2151 32
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 31
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 28
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 22
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 19
Broadcom BCM chip 65 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 17
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 13
Apple iPhone 4 800 12
Microsoft Windows 2000 8678 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 11
Apple iOS 8583 11
Microsoft Windows 10 1938 11
Huawei Mate - серия смартфонов 453 10
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 10
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 224 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Apple iPhone 6 4861 9
Oracle PeopleSoft 426 9
Apple iPad 4011 9
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 8
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 7
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 7
Google Cloud Services 244 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 7
Huawei MateBook - серия ноутбуков 112 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 48
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 20
Путин Владимир 3454 10
Dell Michael - Делл Майкл 193 8
Bush George - Буш Джордж 336 7
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 7
Черепенников Антон 86 6
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 6
Nicholas Henry - Николас Генри 6 6
Samueli Henry - Самуэли Генри 8 6
Tan Hock - Тан Хок 6 6
Лебедев Михаил 72 5
Chambers John - Чемберс Джон 123 5
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 5
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 5
Евтушенков Владимир 217 4
Clark Greg - Кларк Грег 8 4
Покровский Иван 136 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Hogan Art - Хоган Арт 47 4
Angell Wayne - Энджелл Уэйн 6 4
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 4
Gunnar Joseph 23 4
Herskovitz Mark - Герсковитц Марк 4 4
Носков Константин 241 3
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 3
Jacobs Paul - Джейкобс Пол - Якобс Пол 26 3
Легостаева Светлана 96 3
Плужников Дмитрий 6 3
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Ross Alan - Росс Алан 3 3
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Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Собянин Сергей 538 2
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Европа 24964 41
Южная Корея - Республика 7052 39
Китай - Тайвань 4245 37
США - Калифорния 4829 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
Германия - Федеративная Республика 13221 20
США - Техас 1048 16
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Сингапур - Республика 1953 15
Канада 5081 14
Израиль 2856 14
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Нидерланды 3746 9
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Испания - Каталония - Барселона 752 6
США - Аризона 549 6
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Dow Jones - MarketWatch 334 18
The Register - The Register Hardware 1784 16
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 16
FT - Financial Times 1296 10
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 7
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The Verge - Издание 619 6
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Times 661 5
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AP - Associated Press 2007 2
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СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 22
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
CeBIT 614 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
ПРОSTOR 6 2
Information Management Forum 2 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Oracle OpenWorld 65 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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