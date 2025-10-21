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Broadcom Inc Avago Technologies
СОБЫТИЯ
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|21.10.2025
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Эксперт Positive Technologies помог закрыть уязвимости в прошивках сетевых адаптеров Broadcom
дователей, которые фокусируются на изучении и разработке аппаратных и программных решений для ИБ, — помог устранить две уязвимости в прошивках высокоскоростных сетевых адаптеров американской компании Broadcom, которые используются в серверах и оборудовании дата-центров. В случае атаки злоумышленник мог бы парализовать бизнес-процессы организаций и скомпрометировать данные сотрудников, клиен
|17.02.2025
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Гиганты ИТ-рынка готовятся растерзать Intel и поделить ее между собой. Саму Intel спросить забыли
Мы делили Intel Core Компании Broadcom (США) и TSMC (Тайвань) ведут обсуждение о разделении между собой активов компании Intel – легендарного американского чипмейкера, пишет издание Wall Street Journal. Intel – это создател
|31.01.2025
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В VMware Avi Load Balancer найдена высокоопасная уязвимость, позволяющая захватить контроль над базой данных
«Купленная» уязвимость Компания Broadcom выпустила предупреждение о высокоопасной уязвимости в программном комплексе VMware Avi Load Balancer, которая может обеспечить злоумышленникам доступ к базе данных, расположенной за фа
|04.12.2024
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VMware после поглощения жадным ИТ-гигантом теряет крупных клиентов одного за другим
ebula, пишет The Register. Решение было принято в том числе в связи с многократно возросшей стоимостью использования продукта после перехода VMware под контроль американского технологического гиганта Broadcom. Beeks Group – это британский провайдер облачной инфраструктуры. Его услуги в первую очередь ориентированы на представителей финансового сектора экономики. По данным The Register, физи
|12.11.2024
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Broadcom в третий раз за последний год устраняет похожие друг на друга уязвимости
И снова здравствуйте Компания Broadcom объявила о выходе патча к критической уязвимости в VMware vCenter Server, которая допускала запуск произвольного кода в контексте уязвимого решения. Это уже третья по счету подобная уя
|26.05.2022
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Broadcom покупает VMware. Это третья по стоимости покупка за всю историю ИТ
VMware покупают Компания Broadcom, занимающаяся разработкой полупроводниковой продукции, становится владельцем VMware,
|16.03.2022
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«Аэродиск» и Broadcom разработали Emulex-драйверы для СХД на «Эльбрусах»
«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации и компания Broadcom, производитель широкого спектра полупроводниковой продукции, завершили разработку драйверов для fiber channel-адаптеров Emulex, совместимых с СХД на процессорах «Эльбрус». Об этом CNew
|10.11.2021
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Топ-менеджеру ИТ-компании дадут 180 лет тюрьмы за передачу секретных технологий китайцам
Коммерческая тайна Broadcom «утекла» в Китай Бывшего инженера корпорации Broadcom Питера Кисэн Кима (Pete
|05.03.2021
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«Рикор» выпустила СХД с активными бэкплейнами на чипах Broadcom
платформ для высокой плотности хранения данных на базе архитектуры Intel x86. Платформы основаны на линейке активных бэкплейнов собственной разработки на специализированных 36-портовых чипах компании Broadcom – SAS35x36R со скоростью передачи данных SAS 12Gbs. Таким образом, компания подготовила аппаратную платформу для партнеров, которые смогут использовать ее в интеграционных проектах с о
|05.06.2020
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Поставщик Apple проговорился о беспрецедентной задержке выхода новых iPhone
hone в этом году могут выйти на рынок с существенной задержкой, пишет Bloomberg со ссылкой на главу Broadcom, одного из партнеров Apple. Хок Тан (Hock Tan), главный исполнительный директор (CEO
|09.01.2020
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Не прошло и полгода: Переходящий бизнес Symantec перепродан новому владельцу
редной новый владелец Symantec Консалтинговая компания Accenture заключила соглашение с корпорацией Broadcom о покупке подразделения Cyber Security Services (CSS), доставшееся ей с покупкой Sym
|09.08.2019
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Broadcom задешево купила Symantec
Переговоры увенчались успехом Компания Broadcom выкупила корпоративное подразделение компании Symantec – Enterprise Security. Сумма
|08.08.2019
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Symantec продается по частям
Новое предложение Broadcom Broadcom близка к заключению соглашения о покупке корпоративного подразделения Syman
|03.07.2019
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Symantec продается
Broadcom ведет переговоры Производитель чипов Broadcom находится на продвинутой стадии переговоров о покупке разработчика защитного ПО Syma
|13.03.2018
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Трамп запретил самую крупную сделку в истории ИТ
ональд Трамп (Donald Trump) издал президентский указ, блокирующий поглощение сингапурской компанией Broadcom американского производителя полупроводников Qualcomm. В качестве причины запрета Тра
|07.11.2017
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Рождение супергиганта: Broadcom хочет купить Qualcomm за $130 млрд
Предложение BroadcomКомпания Broadcom намерена купить производителя чипов Qualcomm за $105 млрд. Покупатель уже сделал Qua
|14.02.2017
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«Рэйдикс» обеспечила совместимость ПО для СХД с драйвером Broadcom SAS 9305-16i
SMB, AFP, FTP). Используя возможности нового адаптера, RAIDIX полностью удовлетворяет требованиям производительности и масштабируемости, принятым в корпоративной среде.Контроллер SAS 9305-16i HBA от Broadcom обеспечивает высокую «подключаемость»: до 1024 устройств SAS и SATA с 16 внутренними портами 12 Гб/с SAS, универсальную совместимость с SSD, HDD и ленточными устройствами, интерфейс PC
|02.11.2016
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Broadcom поглотит Brocade за $5,9 млрд
Broadcom покупает Brocade Производитель полупроводников Broadcom договорился о покупке компании Brocade, которая разрабатывает аппаратуру и ПО для уп
|28.05.2015
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Крупнейшая в истории сделка: Broadcom продается за рекордную для ИТ сумму
ованных сигнальных и оптоэлектронных компонентов, объявила о намерении приобрести своего конкурента Broadcom — одного из ведущих мировых производителей полупроводников со штаб-квартирой в Калиф
|17.12.2013
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Поставщик Apple и Samsung поглотил разработчика SSD-накопителей за $6,6 млрд
Компания Avago Technologies со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния, объявила о приобретении LSI Corp
|09.12.2013
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Broadcom подключил к автомобилю смартчасы и фитнес-трекеры
Компания Broadcom, один из крупнейших мировых производителей полупроводниковых решений для проводных и беспроводных коммуникаций, анонсировала новый программный стек Android Automotive Bluetooth. Как по
|31.07.2013
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Выбор ZOOM: ТОП-4 лучших роутера для дома
нию к другим, поэтому мы постарались поставить все устройства в равные условия, использовав в качестве клиентского терминала во всех случаях один и тот же ноутбук с адаптером 802.11b/g/n производства Broadcom. Итак, начинаем!NETGEAR WNDR4500 WNDR4500 – не самая последняя модель в ассортименте маршрутизаторов компании NETGEAR, однако она может дать фору многим новинкам. Производитель заявляе
|16.07.2013
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Обзор Netgear R6300: самый быстрый в мире роутер?
Схемотехника нашего роутера Основой R6300 является набор микросхем производства Broadcom: процессор BCM5300, работающий на частоте 600 МГц, и гигабитный коммутатор BCM53125. Помимо мощного процессора, на плате маршрутизатора установлено 128 МБ оперативной памяти и столько
|16.01.2012
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ГЛОНАСС проникает в дешевые смартфоны
Американский разработчик микроэлектроники Broadcom представил образец новой мобильной платформы с поддержкой 3G, технологии NFC и навигации в двух спутниковых системах – GPS и ГЛОНАСС, предназначенной для смартфонов в ценовой категории
|12.09.2011
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Broadcom устроил поглощение на $3,7 млрд на рынке чипов
Broadcom и NetLogic Microsystems подписали обязывающее соглашение, согласно которому Broadcom приобретет NetLogic, выплатив ее акционерам по $50 за акцию денежными средствами (что на 57% выше стоимости на момент закрытия торгов в пятницу, 9 сентября) или около $3,7 млрд в сумме
|14.04.2011
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Смартфоны с ГЛОНАСС нужны только в России?
странные производители микроэлектроники для потребительских устройств, например, Qualcomm, Atheros, Broadcom, STMicroelectronics, ST-Ericsson, CSR разразились заявлениями о разработках чипов с
|10.02.2011
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ГЛОНАСС уже на подступах к iPhone
Американская компания Broadcom анонсировала два одночиповых решения с поддержкой ГЛОНАСС: BCM47511 и комбинированны
|27.04.2009
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Расплата за монополию: Qualcomm отдаст $900 млн конкуренту
alcomm, производитель микросхем для беспроводных устройств, согласилась выплатить своему конкуренту Broadcom $891 млн для урегулирования патентных и других споров. Сумма будет выплачена частями
|29.10.2008
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Broadcom купил ТВ-бизнес AMD со скидкой
Компания AMD сообщила о завершении сделки по продаже бизнеса, занимающегося выпуском микросхем для телевизионных приемников. Подразделение было продано американской компании Broadcom за $141,5 млн наличными. Когда стороны впервые сообщили о предстоящей сделке в августе этого года, ее стоимость оценивалась в $192,8 млн. «В результате дальнейших переговоров рыночная
|25.08.2008
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Broadcom покупает телевизионный бизнес AMD
Производитель чипов, американская компания Broadcom заявила о намерении приобрести бизнес AMD по выпуску микросхем для телевизионных приемников за $192,8 млн. с целью расширения своего продуктового ряда, сообщает Reuters. Сделка получил
|08.10.2007
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Samsung выбрал чипы Broadcom для новых телефонов
Компания Broadcom объявила о том, что южнокорейский производитель электроники Samsung начал продажи своих новых телефонов, в которых использованы чипы Broadcom, сообщает агентство Reuters. Новые
|30.05.2007
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Qualcomm выплатит Broadcom $19,6 млн за нарушение патентов
Американский федеральный суд присяжных принял решение о том, что производитель беспроводных чипов Qualcomm должен выплатить своему конкуренту Broadcom $19,6 млн. в качестве возмещения убытков, полученных в результате нарушения трех патентов Broadcom, сообщает агентство Reuters. Сумма возмещения может быть увеличена в 3 раза в
|13.04.2007
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Broadcom подал жалобу на Qualcomm
Производитель чипов для беспроводной связи Broadcom сообщил о том, что им был подан иск на компанию Qualcomm, и обвинил последнюю в нечестной конкуренции, обмане и нарушении обязательств лицензионных контрактов. Жалоба Broadcom б
|05.02.2007
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Broadcom создала чип с Wi-Fi, Bluetooth и FM-радио
Компания Broadcom разработала чип BCM4325, который объединил в себе функции Wi-Fi, Bluetooth и FM-радиоприемника. Модель в скором времени будет применяться в портативных устройствах, таких как смартфоны
|30.01.2007
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Broadcom представил новый чипсет для Bluetooth-устройств
Компания Broadcom представила новый набор микросхем и соответствующее программное обеспечение для использования в устройствах, работающих по технологии беспроводной связи Bluetooth. Компания утверждает,
|13.10.2006
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Qualcomm почти выиграла суд у Broadcom
Компания Qualcomm выиграла дело на две трети в очередном судебном разбирательстве с Broadcom, после того как судья по административному праву, рассматривающий дело Broadcom International Trade Commission (ITC), установил, что Qualcomm не нарушила два из трех патентов, и
|05.10.2006
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Суд отклонил ходатайство Qualcomm
Американский судья отклонил ходатайство компании Qualcomm против запрета продаж мобильных телефонов, использующих чипы 3G компании Broadcom. В рассматриваемом в федеральном суде иске Qualcomm добилась временного запрета на прекращение разработки и продажи сотовых чипов 3G компании Broadcom, ссылаясь на неправомерное
|03.10.2006
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Комиссия по международной торговле разрешит спор Qualcomm и Broadcom
Затянувшейся борьбе между компаниями Qualcomm и Broadcom за контроль над технологией 3G, возможно, положит конец Комиссия по международной торговле (International Trade Commission). Broadcom сообщает, что технология Qualcomm, обеспечи
|28.06.2006
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Broadcom разработал первый аутентификационный чип с RFID
Компания Broadcom объявила о производстве первого в мире защищенного чипа с интегрированной технологией RFID. BCM5890 спроектирован для защиты "персональных транзакций, требующих аутентификации, с возмо
|07.07.2005
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Broadcom обвиняет Qualcomm в монополизме
Производитель телекоммуникационных чипов Broadcom подал иск против своего конкурента — более крупной компании Qualcomm за то, что последняя, как утверждается в заявлении, нечестно продает лицензии. Антимонопольный иск с требовани
Broadcom Inc и организации, системы, технологии, персоны:
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