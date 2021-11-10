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Broadcom Inc
Avago Technologies

Broadcom Inc - Avago Technologies


10.11.2021 Топ-менеджеру ИТ-компании дадут 180 лет тюрьмы за передачу секретных технологий китайцам
05.03.2021 «Рикор» выпустила СХД с активными бэкплейнами на чипах Broadcom
05.06.2020 Поставщик Apple проговорился о беспрецедентной задержке выхода новых iPhone
09.01.2020 Не прошло и полгода: Переходящий бизнес Symantec перепродан новому владельцу
09.08.2019 Broadcom задешево купила Symantec
08.08.2019 Symantec продается по частям
03.07.2019 Symantec продается
13.03.2018 Трамп запретил самую крупную сделку в истории ИТ
07.11.2017 Рождение супергиганта: Broadcom хочет купить Qualcomm за $130 млрд
14.02.2017 «Рэйдикс» обеспечила совместимость ПО для СХД с драйвером Broadcom SAS 9305-16i
02.11.2016 Broadcom поглотит Brocade за $5,9 млрд
28.05.2015 Крупнейшая в истории сделка: Broadcom продается за рекордную для ИТ сумму
09.12.2013 Broadcom подключил к автомобилю смартчасы и фитнес-трекеры
31.07.2013 Выбор ZOOM: ТОП-4 лучших роутера для дома
16.07.2013 Обзор Netgear R6300: самый быстрый в мире роутер?
16.01.2012 ГЛОНАСС проникает в дешевые смартфоны
12.09.2011 Broadcom устроил поглощение на $3,7 млрд на рынке чипов
14.04.2011 Смартфоны с ГЛОНАСС нужны только в России?
10.02.2011 ГЛОНАСС уже на подступах к iPhone
27.04.2009 Расплата за монополию: Qualcomm отдаст $900 млн конкуренту
29.10.2008 Broadcom купил ТВ-бизнес AMD со скидкой
25.08.2008 Broadcom покупает телевизионный бизнес AMD
08.10.2007 Samsung выбрал чипы Broadcom для новых телефонов
30.05.2007 Qualcomm выплатит Broadcom $19,6 млн за нарушение патентов
13.04.2007 Broadcom подал жалобу на Qualcomm
05.02.2007 Broadcom создала чип с Wi-Fi, Bluetooth и FM-радио
30.01.2007 Broadcom представил новый чипсет для Bluetooth-устройств
13.10.2006 Qualcomm почти выиграла суд у Broadcom
05.10.2006 Суд отклонил ходатайство Qualcomm
03.10.2006 Комиссия по международной торговле разрешит спор Qualcomm и Broadcom
28.06.2006 Broadcom разработал первый аутентификационный чип с RFID
07.07.2005 Broadcom обвиняет Qualcomm в монополизме
05.04.2005 Broadcom анонсировал первый Wi-Fi PCI Express чипсет
05.04.2005 Broadcom анонсировал первый Wi-Fi PCI Express чипсет
23.11.2004 Broadcom представила Wi-Fi чипсеты с рекордной чувствительностью
23.11.2004 Broadcom представила Wi-Fi чипсеты с рекордной чувствительностью
12.08.2003 Broadcom выплатит Intel $60 млн.
07.07.2003 Motorola продлевает сотрудничество с Broadcom
10.06.2003 Broadcom выпустил Bluetooth-чип для клавиатур и мышей
29.04.2003 Broadcom представил трансивер и мэппер для линейных карт на одном чипе

Публикаций - 458, упоминаний - 818

Broadcom Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10805 205
Qualcomm Technologies 1558 109
Cisco Systems 4640 100
Microsoft Corporation 21019 97
IBM - International Business Machines Corp 8703 85
Samsung Electronics 8958 76
Apple Inc 10146 76
Dell EMC 4472 69
TI - Texas Instruments Incorporated 779 66
AMD - Advanced Micro Devices 3501 63
Huawei 2998 57
Yahoo! 3483 50
Amazon Inc - Amazon.com 2530 49
Oracle - Sun Microsystems 2159 49
Google LLC 9447 47
Dell Technologies - Dell Computer 841 47
Oracle Corporation 5813 45
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1397 42
HP - Hewlett-Packard 3464 40
Lenovo Motorola 3319 37
JDSU - JDS Uniphase 214 36
Nvidia Corp 3027 34
Juniper Networks 404 34
Toshiba Corporation 2749 33
Nortel Networks 1286 33
HP Compaq Computer Corp 1875 32
Commerce One 173 30
PMC-Sierra 72 29
Applied Materials 253 29
Nokia Corporation 5237 26
Микрон - Micron 576 24
Ciena 197 23
Qualcomm Atheros 58 22
Check Point Software Technologies 683 22
HP Inc. 5104 22
AT&T Inc 1555 22
STMicroelectronics 274 19
Oracle - Siebel Systems 193 18
Verizon - WorldCom 416 18
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 495 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1788 97
eBay Inc 1565 36
Merrill Lynch 427 24
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 199 20
Morgan Stanley - Морган Стэнли 436 15
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 15
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 11
Boeing 931 11
McDonald’s - Макдоналдс 180 11
GM - General Motors 419 10
CMGI 124 10
Silver Lake Partners 75 8
Prudential Securities 67 7
DuPont 87 7
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 69 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1921 7
Coca-Cola Company 233 6
Procter&Gamble - P&G 196 6
ГПБ - Газпромбанк 801 6
РЖД - Российские железные дороги 1332 6
Ford 351 5
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 5
Expedia Group 131 5
UBS AG 288 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 390 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4860 5
X5 Group 651 5
Rakuten Shopping - Buy.com 76 5
Federated Hermes - Federated Investors 57 5
Deutsche Bank - Дойчебанк 308 5
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 64 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 371 4
American Express 302 4
Priceline.com - online travel agency 133 4
Morgan Stanley - E*Trade - электронная торговая платформа торговли финансовыми активами 100 4
BMW 372 4
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 4
Walt Disney Company 492 4
Citigroup 270 4
GlobalFoundries - GF 69 4
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 43
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 253 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1176 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1996 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 7
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 349 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 149 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7401 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1123 5
Федеральное казначейство России 867 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 427 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 368 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1517 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 2
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 609 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 408 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1483 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 2
Роснано 619 2
U.S. President - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 13 2
Правительство РФ 2663 2
U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 2 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 357 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 198 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 50 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 84 1
Правительство Московской области - Министерство социального развития Московской области - Минсоцразвития - Дирекция Единого Заказчика 1 1
Электронная Москва АО 16 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 47 1
FRB USA - Federal Reserve Bank of Philadelphia - ФРС Филадельфии - Федеральный резервный банк Филадельфии 3 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2470 109
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 66 13
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 11
Linux Foundation 163 11
OpenCAPI Consortium 13 10
Gen-Z Consortium 11 10
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 10
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 9
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 9
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 54 5
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 2
TCG - Trusted Computing Group 16 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 8 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 36 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 28 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10166 64
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6351 43
ARM64 - Архитектура процессора 1237 42
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1591 28
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9184 27
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2874 26
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 507 23
DDR - Double data rate 2086 21
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4957 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12181 20
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3198 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1464 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 1510 14
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5246 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4127 10
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 210 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1770 9
Gigabit Ethernet 823 9
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 973 9
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1278 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2745 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 382 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2043 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3020 7
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 197 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1409 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 7
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 605 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12382 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1887 7
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 841 6
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 487 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3556 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1215 6
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NAND flash memory - Флеш-память 387 5
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SAP Ariba 271 36
Google Android 11681 36
Microsoft Windows 10 10134 27
Linux OS 7211 24
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 315 18
Apple iPhone - серия смартфонов 5830 17
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2062 17
Google Marketing Platform - DoubleClick 217 13
Apple iPhone 4 727 12
Intel x86 - архитектура процессора 1277 11
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1255 10
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1480 10
Huawei Honor - Серия смартфонов 411 10
Oracle PeopleSoft 368 9
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 426 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2550 8
Huawei Harmony OS - Harmonica 106 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 546 8
Huawei Mate - серия смартфонов 211 8
Apple iPad 3543 8
Apple iOS 6255 8
Google YouTube - Видеохостинг 2180 7
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 131 7
Google Play - Google Store - Android Market 2640 7
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1126 6
Huawei MateBook - серия ноутбуков 69 6
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 6
WhatsApp Messenger 696 5
HP Compaq iPaq 230 5
Huawei Mobile Services - HMS Core 59 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 258 5
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 216 5
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 79 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 258 5
Apple iPhone 12 132 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1280 5
Yadro Vesnin - Сервер 15 4
Google Gmail 778 4
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 296 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 338 39
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 20
Путин Владимир 2444 10
Bush George - Буш Джордж 297 7
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 7
Tan Hock - Тан Хок 6 6
Dell Michael - Делл Майкл 188 6
Черепенников Антон 55 6
Samueli Henry - Самуэли Генри 6 6
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 5
Лебедев Михаил 41 5
Chambers John - Чемберс Джон 115 5
Clark Greg - Кларк Грег 8 4
Nicholas Henry - Николас Генри 4 4
Евтушенков Владимир 186 4
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 3
Легостаева Светлана 25 3
Покровский Иван 59 3
Носков Константин 206 3
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 3
Изумрудов Олег 21 2
Бабинина Ольга 7 2
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 5 2
Jacobs Paul - Джейкобс Пол 24 2
Колокольцев Владимир 21 2
Blair Tony - Блэр Тони 56 2
Калинин Александр 118 2
Иванов Борис 52 2
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 2
Гурко Александр 136 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 52 2
Усманов Алишер 256 2
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 37 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 352 2
Jobs Steve - Джобс Стив 989 2
Никифоров Николай 1132 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 123 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 2
Sohail Ahmed - Сохейл Ахмед 2 2
Jacobs Irwin - Джейкобс Ирвин 8 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34060 155
Россия - Российская федерация - РФ 82557 63
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10911 52
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11618 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9587 23
Япония 7914 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26728 16
США - Калифорния 3070 16
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 369 15
Европа 7252 10
Индия - Республика 4105 10
Сингапур - Республика 1520 9
США - Техас 772 9
Китай - Тайвань 1589 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12076 8
Ирак - Республика 620 8
Южная Корея - Республика 3272 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3812 7
Германия - Федеративная Республика 7791 7
Израиль 1685 6
Испания - Каталония - Барселона 697 6
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 6
Австралия - Австралийский Союз 2658 5
Канада 3061 5
США - Калифорния - Сан-Диего 285 5
Земля - планета Солнечной системы 6513 4
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1234 4
Бразилия - Федеративная Республика 1898 4
Америка Северная 2599 4
Казахстан - Республика 4144 3
Америка 1189 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 3
Италия - Итальянская Республика 2901 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1090 3
Иран - Исламская Республика Иран 923 3
США - Колумбия - Вашингтон 1076 3
Швейцария - Давос 67 3
США - Калифорния - Санта-Клара 149 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 473 3
ISDEX интернет-индекс 196 55
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4138 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1234 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 169 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1484 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 160 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 188 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 951 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5078 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 302 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Made in China - Сделано в Китае 8 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
Торговая война между США и Китаем 5 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 1
ESD - Electronic Software Distribution 12 1
Конституция США 42 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 97 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 379 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 222 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 85 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 72 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 153 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 98
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 521 35
Thomson Reuters - Рейтер 5681 29
CNET - Издание 1557 27
Bloomberg 972 17
CBS MarketWatch 298 15
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 446 13
WSJ - The Wall Street Journal 1194 12
FT - Financial Times 1094 8
The Register 1262 6
The Verge - Издание 459 5
EE Times 151 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 324 5
Inquirer 462 4
DigiTimes - Издание 1279 4
Коммерсантъ - Издательский дом 791 4
CNBC - Consumer News and Business Channel 143 3
The Bell - Издание 34 3
Forbes - Форбс 560 3
X-Bit Labs 78 3
Fortune 156 3
Viacom - Video & Audio Communications 113 2
cnTechPost 4 2
Android Authority 33 2
AppleInsider 381 2
EWeek 176 2
Vnunet 212 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1835 2
Associated Press 1965 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10330 2
CNews - ZOOM.CNews 1330 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 593 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 2
Ведомости 275 2
MIT Technology Review 58 1
CNBeta 3 1
BleepingComputer - Издание 132 1
ABC News 50 1
NYT - The New York Times 943 1
TG Daily 98 1
Internet Stock Report 992 101
S&P - Standard and Poor’s 467 58
Juniper Research 420 26
IDC - International Data Corporation 4527 19
S&P 500 226 14
Bear Stearns 77 11
Gartner 3197 10
ABI Research 230 10
IHS iSuppli 389 9
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 5
IC Insights 22 4
IDC Russia - IDC Россия 146 4
Counterpoint Research 33 3
Synergy Research Group 39 2
Conference Board 72 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 2
IHS Markit 21 2
IDC EMEA 16 2
Strategy Analytics 282 2
TrendForce 49 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 22 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 610 1
Forrester Research 784 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
Mercury Research 60 1
BCG - Boston Consulting Group 77 1
Markets&Markets Research 92 1
PCMark 103 1
TIRIAS Research 4 1
Dell'Oro Group 34 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 1
Gartner Dataquest 329 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2696 1
Frost & Sullivan 177 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 252 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 87 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 2
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 299 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 15 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 17 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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