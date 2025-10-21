Broadcom Inc - Avago Technologies

Эксперт Positive Technologies помог закрыть уязвимости в прошивках сетевых адаптеров Broadcom дователей, которые фокусируются на изучении и разработке аппаратных и программных решений для ИБ, — помог устранить две уязвимости в прошивках высокоскоростных сетевых адаптеров американской компании Broadcom, которые используются в серверах и оборудовании дата-центров. В случае атаки злоумышленник мог бы парализовать бизнес-процессы организаций и скомпрометировать данные сотрудников, клиен

Гиганты ИТ-рынка готовятся растерзать Intel и поделить ее между собой. Саму Intel спросить забыли Мы делили Intel Core Компании Broadcom (США) и TSMC (Тайвань) ведут обсуждение о разделении между собой активов компании Intel – легендарного американского чипмейкера, пишет издание Wall Street Journal. Intel – это создател

В VMware Avi Load Balancer найдена высокоопасная уязвимость, позволяющая захватить контроль над базой данных «Купленная» уязвимость Компания Broadcom выпустила предупреждение о высокоопасной уязвимости в программном комплексе VMware Avi Load Balancer, которая может обеспечить злоумышленникам доступ к базе данных, расположенной за фа

VMware после поглощения жадным ИТ-гигантом теряет крупных клиентов одного за другим ebula, пишет The Register. Решение было принято в том числе в связи с многократно возросшей стоимостью использования продукта после перехода VMware под контроль американского технологического гиганта Broadcom. Beeks Group – это британский провайдер облачной инфраструктуры. Его услуги в первую очередь ориентированы на представителей финансового сектора экономики. По данным The Register, физи

Broadcom в третий раз за последний год устраняет похожие друг на друга уязвимости И снова здравствуйте Компания Broadcom объявила о выходе патча к критической уязвимости в VMware vCenter Server, которая допускала запуск произвольного кода в контексте уязвимого решения. Это уже третья по счету подобная уя

Broadcom покупает VMware. Это третья по стоимости покупка за всю историю ИТ VMware покупают Компания Broadcom, занимающаяся разработкой полупроводниковой продукции, становится владельцем VMware,

«Аэродиск» и Broadcom разработали Emulex-драйверы для СХД на «Эльбрусах» «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации и компания Broadcom, производитель широкого спектра полупроводниковой продукции, завершили разработку драйверов для fiber channel-адаптеров Emulex, совместимых с СХД на процессорах «Эльбрус». Об этом CNew

Топ-менеджеру ИТ-компании дадут 180 лет тюрьмы за передачу секретных технологий китайцам Коммерческая тайна Broadcom «утекла» в Китай Бывшего инженера корпорации Broadcom Питера Кисэн Кима (Pete

«Рикор» выпустила СХД с активными бэкплейнами на чипах Broadcom платформ для высокой плотности хранения данных на базе архитектуры Intel x86. Платформы основаны на линейке активных бэкплейнов собственной разработки на специализированных 36-портовых чипах компании Broadcom – SAS35x36R со скоростью передачи данных SAS 12Gbs. Таким образом, компания подготовила аппаратную платформу для партнеров, которые смогут использовать ее в интеграционных проектах с о

Поставщик Apple проговорился о беспрецедентной задержке выхода новых iPhone hone в этом году могут выйти на рынок с существенной задержкой, пишет Bloomberg со ссылкой на главу Broadcom, одного из партнеров Apple. Хок Тан (Hock Tan), главный исполнительный директор (CEO

Не прошло и полгода: Переходящий бизнес Symantec перепродан новому владельцу редной новый владелец Symantec Консалтинговая компания Accenture заключила соглашение с корпорацией Broadcom о покупке подразделения Cyber Security Services (CSS), доставшееся ей с покупкой Sym

Broadcom задешево купила Symantec Переговоры увенчались успехом Компания Broadcom выкупила корпоративное подразделение компании Symantec – Enterprise Security. Сумма

Symantec продается по частям Новое предложение Broadcom Broadcom близка к заключению соглашения о покупке корпоративного подразделения Syman

Symantec продается Broadcom ведет переговоры Производитель чипов Broadcom находится на продвинутой стадии переговоров о покупке разработчика защитного ПО Syma

Трамп запретил самую крупную сделку в истории ИТ ональд Трамп (Donald Trump) издал президентский указ, блокирующий поглощение сингапурской компанией Broadcom американского производителя полупроводников Qualcomm. В качестве причины запрета Тра

Рождение супергиганта: Broadcom хочет купить Qualcomm за $130 млрд Предложение BroadcomКомпания Broadcom намерена купить производителя чипов Qualcomm за $105 млрд. Покупатель уже сделал Qua

«Рэйдикс» обеспечила совместимость ПО для СХД с драйвером Broadcom SAS 9305-16i SMB, AFP, FTP). Используя возможности нового адаптера, RAIDIX полностью удовлетворяет требованиям производительности и масштабируемости, принятым в корпоративной среде.Контроллер SAS 9305-16i HBA от Broadcom обеспечивает высокую «подключаемость»: до 1024 устройств SAS и SATA с 16 внутренними портами 12 Гб/с SAS, универсальную совместимость с SSD, HDD и ленточными устройствами, интерфейс PC

Broadcom поглотит Brocade за $5,9 млрд Broadcom покупает Brocade Производитель полупроводников Broadcom договорился о покупке компании Brocade, которая разрабатывает аппаратуру и ПО для уп

Крупнейшая в истории сделка: Broadcom продается за рекордную для ИТ сумму ованных сигнальных и оптоэлектронных компонентов, объявила о намерении приобрести своего конкурента Broadcom — одного из ведущих мировых производителей полупроводников со штаб-квартирой в Калиф

Поставщик Apple и Samsung поглотил разработчика SSD-накопителей за $6,6 млрд Компания Avago Technologies со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния, объявила о приобретении LSI Corp

Broadcom подключил к автомобилю смартчасы и фитнес-трекеры Компания Broadcom, один из крупнейших мировых производителей полупроводниковых решений для проводных и беспроводных коммуникаций, анонсировала новый программный стек Android Automotive Bluetooth. Как по

Выбор ZOOM: ТОП-4 лучших роутера для дома нию к другим, поэтому мы постарались поставить все устройства в равные условия, использовав в качестве клиентского терминала во всех случаях один и тот же ноутбук с адаптером 802.11b/g/n производства Broadcom. Итак, начинаем!NETGEAR WNDR4500 WNDR4500 – не самая последняя модель в ассортименте маршрутизаторов компании NETGEAR, однако она может дать фору многим новинкам. Производитель заявляе

Обзор Netgear R6300: самый быстрый в мире роутер? Схемотехника нашего роутера Основой R6300 является набор микросхем производства Broadcom: процессор BCM5300, работающий на частоте 600 МГц, и гигабитный коммутатор BCM53125. Помимо мощного процессора, на плате маршрутизатора установлено 128 МБ оперативной памяти и столько

ГЛОНАСС проникает в дешевые смартфоны Американский разработчик микроэлектроники Broadcom представил образец новой мобильной платформы с поддержкой 3G, технологии NFC и навигации в двух спутниковых системах – GPS и ГЛОНАСС, предназначенной для смартфонов в ценовой категории

Broadcom устроил поглощение на $3,7 млрд на рынке чипов Broadcom и NetLogic Microsystems подписали обязывающее соглашение, согласно которому Broadcom приобретет NetLogic, выплатив ее акционерам по $50 за акцию денежными средствами (что на 57% выше стоимости на момент закрытия торгов в пятницу, 9 сентября) или около $3,7 млрд в сумме

Смартфоны с ГЛОНАСС нужны только в России? странные производители микроэлектроники для потребительских устройств, например, Qualcomm, Atheros, Broadcom, STMicroelectronics, ST-Ericsson, CSR разразились заявлениями о разработках чипов с

ГЛОНАСС уже на подступах к iPhone Американская компания Broadcom анонсировала два одночиповых решения с поддержкой ГЛОНАСС: BCM47511 и комбинированны

Расплата за монополию: Qualcomm отдаст $900 млн конкуренту alcomm, производитель микросхем для беспроводных устройств, согласилась выплатить своему конкуренту Broadcom $891 млн для урегулирования патентных и других споров. Сумма будет выплачена частями

Broadcom купил ТВ-бизнес AMD со скидкой Компания AMD сообщила о завершении сделки по продаже бизнеса, занимающегося выпуском микросхем для телевизионных приемников. Подразделение было продано американской компании Broadcom за $141,5 млн наличными. Когда стороны впервые сообщили о предстоящей сделке в августе этого года, ее стоимость оценивалась в $192,8 млн. «В результате дальнейших переговоров рыночная

Broadcom покупает телевизионный бизнес AMD Производитель чипов, американская компания Broadcom заявила о намерении приобрести бизнес AMD по выпуску микросхем для телевизионных приемников за $192,8 млн. с целью расширения своего продуктового ряда, сообщает Reuters. Сделка получил

Samsung выбрал чипы Broadcom для новых телефонов Компания Broadcom объявила о том, что южнокорейский производитель электроники Samsung начал продажи своих новых телефонов, в которых использованы чипы Broadcom, сообщает агентство Reuters. Новые

Qualcomm выплатит Broadcom $19,6 млн за нарушение патентов Американский федеральный суд присяжных принял решение о том, что производитель беспроводных чипов Qualcomm должен выплатить своему конкуренту Broadcom $19,6 млн. в качестве возмещения убытков, полученных в результате нарушения трех патентов Broadcom, сообщает агентство Reuters. Сумма возмещения может быть увеличена в 3 раза в

Broadcom подал жалобу на Qualcomm Производитель чипов для беспроводной связи Broadcom сообщил о том, что им был подан иск на компанию Qualcomm, и обвинил последнюю в нечестной конкуренции, обмане и нарушении обязательств лицензионных контрактов. Жалоба Broadcom б

Broadcom создала чип с Wi-Fi, Bluetooth и FM-радио Компания Broadcom разработала чип BCM4325, который объединил в себе функции Wi-Fi, Bluetooth и FM-радиоприемника. Модель в скором времени будет применяться в портативных устройствах, таких как смартфоны

Broadcom представил новый чипсет для Bluetooth-устройств Компания Broadcom представила новый набор микросхем и соответствующее программное обеспечение для использования в устройствах, работающих по технологии беспроводной связи Bluetooth. Компания утверждает,

Qualcomm почти выиграла суд у Broadcom Компания Qualcomm выиграла дело на две трети в очередном судебном разбирательстве с Broadcom, после того как судья по административному праву, рассматривающий дело Broadcom International Trade Commission (ITC), установил, что Qualcomm не нарушила два из трех патентов, и

Суд отклонил ходатайство Qualcomm Американский судья отклонил ходатайство компании Qualcomm против запрета продаж мобильных телефонов, использующих чипы 3G компании Broadcom. В рассматриваемом в федеральном суде иске Qualcomm добилась временного запрета на прекращение разработки и продажи сотовых чипов 3G компании Broadcom, ссылаясь на неправомерное

Комиссия по международной торговле разрешит спор Qualcomm и Broadcom Затянувшейся борьбе между компаниями Qualcomm и Broadcom за контроль над технологией 3G, возможно, положит конец Комиссия по международной торговле (International Trade Commission). Broadcom сообщает, что технология Qualcomm, обеспечи

Broadcom разработал первый аутентификационный чип с RFID Компания Broadcom объявила о производстве первого в мире защищенного чипа с интегрированной технологией RFID. BCM5890 спроектирован для защиты "персональных транзакций, требующих аутентификации, с возмо