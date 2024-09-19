Разделы

ПО Софт Безопасность
|

Broadcom в третий раз за последний год устраняет похожие друг на друга уязвимости

С октября 2023 г. Broadcom трижды приходилось устранять уязвимости, связанные с переполнением буфера, в VMware vCenter Server. Каждый раз такие уязвимости помечались как критические. Все проблемы вызывает один и тот же протокол.

И снова здравствуйте

Компания Broadcom объявила о выходе патча к критической уязвимости в VMware vCenter Server, которая допускала запуск произвольного кода в контексте уязвимого решения. Это уже третья по счету подобная уязвимость, которую Broadcom приходится устранять в одном и том же программном пакете.

Уязвимость, получившая индекс CVE-2024-38812 и 9,8 балла по шкале угроз CVSS, описывается как ошибка переполнения буфера кучи (термин из области программирования) в протоколе DCE/RPC. Название протокола расшифровывается как Distributed Computing Environment/Remote Procedure Calls (распределенная вычислительная среда/удаленный вызов процедур). Этот протокол используется для написания ПО, работающего по распределенному принципу так, будто это программа, запущенная на одной системе, без учета сетевого кода и его особенностей.

Для эксплуатации CVE-2024-38812 злоумышленнику достаточно отправить специально подготовленный сетевой пакет. В результате, как указывается в бюллетене Broadcom, появляется возможность осуществить запуск произвольного кода.

crit700.jpg

Photo by Scott Rodgerson on Unsplash
Broadcom приходится устранять в одном и том же программном пакете третью по счету похожую уязвимость

Все проблемы от одного протокола

В июне 2024 г. Broadcom устранил две аналогичные уязвимости – CVE-2024-37079 и CVE-2024-37080, также получившие оценку 9,8 баллов по шкале CVSS каждая. Обе представляли собой ошибки переполнения буфера кучи в реализации протокола DCE/PRC. И обе предполагали аналогичные способы эксплуатации – через отправку специально созданного сетевого пакета.

До этого компании пришлось устранять еще одну аналогичную уязвимость (CVE-2023-34048) в октябре 2023 г.

Помимо критической уязвимости, устранена еще одна – высокоопасная (7,5 балла), допускающая повышение привилегий до уровня root с помощью, опять-таки, специально сконфигурированного сетевого пакета.

Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж
Маркет

«Broadcom ведет рутинную работу над ошибками, которые были допущены при создании сложной системы – vCenter Server, причем в основном опираясь на данные, полученные от охотников за уязвимостями, – отмечает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. – Судя по тому, что баги присутствуют одновременно в нескольких версиях ПО VMware-Broadcom и связаны с одним и тем же протоколом, они «унаследованы» от конкретных компонентов, разработанных без учета требований безопасной разработки. А значит, аналогичные уязвимости будут вскрываться и впредь, пока не исчезнут последние следы небезопасного кода».

Уязвимости устранены в версиях vCenter Server 7.0 и 8.0 (патчи U3s и U3b, соответственно) и VMware Cloud Foundation 4.x и 5.x.

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее

Из-за жажды денег знаменитый производитель сетевого оборудования отказался устранять гигантскую «дыру» в своих устройствах

Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире

Новый троян атакует серверы FreeBSD. Хакеры целятся в критическую инфраструктуру

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

Кибервымогательские выплаты стали больше, но просят их реже

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: