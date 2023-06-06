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Atos Prescriptive Security SEQ SEC Consult Services Vulnerability Lab Монитор безопасности

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности


06.06.2023 США начали атаку на криптобиржи. За два дня власти завалили их исками

14.07.2021 Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни

02.12.2020 В Windows нашли «дыру» для захвата ПК

к минимум, недальновидно, — полагает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services, российского дочернего предприятия SEC Consult. — Угроза выглядит достат
23.07.2020 «Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова

26.06.2020 Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США

17.02.2020 Портфель OCS пополнился ПО SEC Consult

OCS Distribution представила партнерам новинку продуктового портфеля – программное обеспечение в области кибербезопасности международного разработчика SEC Consult. Дистрибьюторский ассортимент пополнили ловушка для злоумышленников Cyber Trap и анализатор безопасности IOT Inspector. Российскому каналу решения доступны только через OCS Distribu
12.10.2019 США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж

21.08.2019 США крупно оштрафовали российскую крипто-компанию

31.07.2019 Как бесплатно проверить ПО телефонов, электроники и бытовой техники

CNews и SEC Consult запускают совместное исследование Защищенность устройств интернета вещей часто остается вне зоны внимания служб информационной безопасности. Но именно эти устройства, имеющие часто

23.07.2019 Microsoft заплатит миллионы долларов, чтобы не признаваться в откатах и взятках

30.11.2018 США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии

17.05.2018 Власти США запустили фальшивое ICO

05.02.2018 Популярные «умные» вибраторы отправили в Сеть интимные данные пользователей

Перехват контроля над секс-игрушкой Компания SEC Consult обнаружила ряд уязвимостей в ПО «умных» секс-игрушек Vibratissimo, которые позволяют перехватывать удаленный контроль над ними. В опубликованном бюллетене SEC Consult указыва
14.09.2017 Хакеры научились лишать людей работы, взломав SAP

ие отсутствует уникальный одноразовый идентификатор, — говорит Георгий Лагода, генеральный директор SEC Consult Services. — Простота эксплуатации делает эту уязвимость довольно опасной как для

26.07.2017 Конец биткоина? США взялись за регулирование криптовалют

15.09.2016 В США допросили «Билайн» из-за подозрительной дружбы с Huawei и Сирией

27.11.2015 Safe'n'Sec Corporation и «Протекшен Технолоджи» запустили специальную программу поддержки пользователей SafenSoft

18.04.2013 CNews и Sec Consult запускают информер об уязвимостях

ю рассылку. Это стало возможным благодаря сотрудничеству CNews с ведущей такую базу знаний компании Sec Consult. Из огромной базы знаний можно выбрать только интересующий пользователя софт и ре
08.04.2013 Власти США обнаружили у «Билайна» связи с Ираном, Кубой и Сирией

29.01.2013 Barracuda использует скрытые учетные записи для поддержки своих клиентов

ут быть доступны (через SSH-соединение) для сотен других компаний — к такому выводу пришли эксперты SEC Consult Vulnerability Lab. Кроме того, экспертами было установлено, что, используя в каче
21.09.2012 ИТ-системы банков защищены гораздо хуже, чем принято считать

Австрийская компания SEC Consult, специализирующаяся на вопросах ИТ-безопасности, при поддержке Cap Gemini провела тест на наличие уязвимостей в ПО, в том числе и в автоматизированных банковских системах (Core Bank
09.08.2012 Сервис My.Sec.Ru расширил возможности пользовательского интерфейса

13.03.2012 В Рунете запущено новое сообщество профессионалов отрасли безопасности

27.01.2010 Safe’n’Sec TPSecure защищает банкоматы от внешних и внутренних угроз

28.09.2009 S.N. Safe&Software представила решение для защиты банкоматов от вирусов: Safe’n’Sec TPSecure

25.03.2008 S.N.Safe&Software объединила продукты Safe’n’Sec Enterprise и Safe’n’Sec Timing

21.02.2008 ПО Safe’n’Sec распространяется «1С»

18.12.2007 Microsoft обвинили в пиратстве

29.10.2007 1 ноября откроется Software Engineering Conference

26.10.2007 1 ноября откроется Software Engineering Conference

08.10.2007 1 ноября состоится Software Engineering Conference

25.07.2007 Организаторы интернет-пирамиды «отделались» от SEC за $200 тыс

29.06.2007 Safe’n’Sec получил доступ в госсектор

21.06.2007 СЗТ поддерживает стандарты SEC

18.06.2007 Новая версия Safe’n’Sec Pro Deluxe: у руткитов нет шансов

06.06.2007 Дело об опционах: SEC «простила» IBM

25.05.2007 SEC: HP нарушила федеральный закон

18.05.2007 Новинка: Safe’n’Sec Pro – комплексная защита ПК

27.12.2006 Подозреваемого в хакерстве россиянина выкинули с NYSE

27.12.2006 Подозреваемого в хакерстве россиянина выкинули с NYSE


Публикаций - 1151, упоминаний - 1171

Atos Prescriptive Security упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23761 243
Google LLC 11126 161
Apple Inc 11385 112
Intel Corporation 11748 107
Twitter 2754 94
Cisco Systems 4936 76
GitHub 603 57
Meta Platforms - Facebook 4354 56
Amazon Inc - Amazon.com 2838 55
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4312 52
Oracle Corporation 6395 52
IBM - International Business Machines Corp 9259 41
Yandex - Яндекс 5973 39
HP - Hewlett-Packard 3621 38
Dell EMC 4954 38
Telegram Group 1220 35
Verizon - WorldCom 487 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7225 33
Oracle - Sun Microsystems 2207 31
HP Inc. 5587 31
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 798 30
Samsung Electronics 9833 29
AMD - Advanced Micro Devices 3915 29
Dell Technologies - Dell Computer 2024 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8183 28
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1679 27
Nvidia Corp 3248 26
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1114 25
Trend Micro 582 24
AOL Inc 1588 23
Check Point Software Technologies 719 22
Yahoo! 3692 22
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 733 20
VMware 2186 20
REvil - Хакерская группировка 45 20
Cisco Talos 38 19
AT&T Inc 1663 19
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6418 19
PayPal 652 18
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 715 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1923 110
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 545 45
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6321 44
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 40
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 326 38
Qiwi 938 26
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 25
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 25
LinkedIn 593 24
Merrill Lynch 433 21
Tesla Motors 354 19
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 18
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6106 16
Россети Ленэнерго 2392 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6710 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2500 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1271 15
eBay Inc 1603 14
Enron - Enrongate 122 14
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 14
BlackRock 29 13
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 219 12
Citi - Citigroup 294 12
Capital Group 73 12
Colonial Pipeline 28 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 965 11
Альфа-Групп 668 11
Netflix - онлайн-кинотеатр 452 11
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 37 11
Kismet Sponsor 15 11
Медиа-1 25 10
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 10
Ford 399 9
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 116 9
Arrival Group - Arrival Solutions - Charge R&D 36 9
Warner 554 8
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 287 8
LetterOne Holdings - L1 Technology 72 8
Credit Suisse - Кредит Свисс 167 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 958 516
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4682 106
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18480 79
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1084 72
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1351 59
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 508 53
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 438 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3882 26
Судебная власть - Judicial power 2143 25
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1000 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10618 23
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 389 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1931 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 665 16
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 15
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 151 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3105 13
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9591 11
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 589 11
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 11
Европол - Полицейская служба Европейского союза 72 11
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 17 10
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 9
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 138 9
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 62 8
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 157 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2904 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 7
Президент Российской Федерации 3824 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3063 6
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 581 6
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 134 5
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 8 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1705 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1981 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2608 164
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6149 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 5
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 4
Демократическая политическая партия США 118 4
ASF - Apache Software Foundation 106 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 19 3
Free TON Community 5 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 575 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 3
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 2
Ассоциация менеджеров 97 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 220 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 54 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
4CIO 735 1
OWASP - Open Web Application Security Project 74 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 10 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26534 295
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55416 231
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17828 62
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3528 358
Microsoft Windows 14690 198
Google Android 12881 102
Linux OS 8554 101
Microsoft Windows 2000 12837 86
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 555 82
Apple iOS 7014 69
Apple macOS 1783 55
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 266 53
Google Chrome - браузер 1430 46
JavaScript - JS - язык программирования 1054 45
Microsoft Exchange 1353 43
Microsoft Windows 10 1558 42
Apple iPhone - серия смартфонов 6724 37
Microsoft Office 3510 35
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4834 35
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WhatsApp Messenger 920 31
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 348 29
Google Play - Google Store - Android Market 3027 28
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ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 398 27
Google YouTube - Видеохостинг 2487 26
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PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 518 22
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 90 21
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VirusTotal 62 21
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Microsoft Edge - браузер 1952 20
Microsoft Azure 1333 19
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 743 18
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 732 17
Apple iPad 3765 17
Мельникова Анастасия 269 261
Зайцев Михаил 200 194
Водясов Алексей 188 188
Галушкин Олег 178 135
Кирюхин Дмитрий 86 84
Гинятуллин Роман 61 60
Павлов Никита 44 43
Залманов Дмитрий 22 22
Лагода Георгий 59 19
Шилак Ксения 28 16
Таврин Иван 107 16
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 14
Солонин Сергей 92 14
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 13
Волож Аркадий 232 13
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 13
Усманов Алишер 297 13
Дуров Павел 256 12
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 296 12
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 268 11
Bush George - Буш Джордж 305 11
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 10
Тюхменев Валерий 9 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 374 9
Свердлов Денис 190 9
Бухман Дмитрий 16 8
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 8
Абрамович Роман 40 8
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 7
Якобашвили Давид 16 7
Хамитов Александр 7 7
Brin Sergey - Сергей Брин 186 7
Герцовский Борис 16 7
Фадеев Андрей 24 7
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Украина 7381 53
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Bloomberg 1140 26
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Коммерсантъ - Издательский дом 1354 5
Wired - Издание 228 5
InformationWeek 234 5
The Guardian - Британская газета 346 4
Internet Stock Report 994 55
S&P 500 554 27
S&P - Standard and Poor’s 483 16
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Fortune Global 500 283 7
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CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 41 2
Fortune Global 100 139 2
HFS Research 46 2
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 2
IHS iSuppli 397 2
Confiant 3 2
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Altman Vilandrie & Company 2 2
Pen Test Partners 6 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 33 1
NPD DisplaySearch 282 1
Fortune Global 50 7 1
Gartner - AMR Research 48 1
Fortune Global 1000 50 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 607 19
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 746 3
ГБОУ школа № 57 2 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 2
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 2
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 10 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 76 2
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РАН - Российская академия наук 1820 2
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University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 1
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Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 29 1
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