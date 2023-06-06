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Atos Prescriptive Security SEQ SEC Consult Services Vulnerability Lab Монитор безопасности

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.06.2023 США начали атаку на криптобиржи. За два дня власти завалили их исками
14.07.2021 Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни
02.12.2020 В Windows нашли «дыру» для захвата ПК

к минимум, недальновидно, — полагает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services, российского дочернего предприятия SEC Consult. — Угроза выглядит достат
23.07.2020 «Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова
26.06.2020 Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США
17.02.2020 Портфель OCS пополнился ПО SEC Consult

OCS Distribution представила партнерам новинку продуктового портфеля – программное обеспечение в области кибербезопасности международного разработчика SEC Consult. Дистрибьюторский ассортимент пополнили ловушка для злоумышленников Cyber Trap и анализатор безопасности IOT Inspector. Российскому каналу решения доступны только через OCS Distribu
12.10.2019 США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж
21.08.2019 США крупно оштрафовали российскую крипто-компанию
23.07.2019 Microsoft заплатит миллионы долларов, чтобы не признаваться в откатах и взятках
30.11.2018 США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии
17.05.2018 Власти США запустили фальшивое ICO
26.07.2017 Конец биткоина? США взялись за регулирование криптовалют
15.09.2016 В США допросили «Билайн» из-за подозрительной дружбы с Huawei и Сирией
27.11.2015 Safe'n'Sec Corporation и «Протекшен Технолоджи» запустили специальную программу поддержки пользователей SafenSoft
18.04.2013 CNews и Sec Consult запускают информер об уязвимостях

ю рассылку. Это стало возможным благодаря сотрудничеству CNews с ведущей такую базу знаний компании Sec Consult. Из огромной базы знаний можно выбрать только интересующий пользователя софт и ре
08.04.2013 Власти США обнаружили у «Билайна» связи с Ираном, Кубой и Сирией
29.01.2013 Barracuda использует скрытые учетные записи для поддержки своих клиентов

ут быть доступны (через SSH-соединение) для сотен других компаний — к такому выводу пришли эксперты SEC Consult Vulnerability Lab. Кроме того, экспертами было установлено, что, используя в каче
21.09.2012 ИТ-системы банков защищены гораздо хуже, чем принято считать

Австрийская компания SEC Consult, специализирующаяся на вопросах ИТ-безопасности, при поддержке Cap Gemini провела тест на наличие уязвимостей в ПО, в том числе и в автоматизированных банковских системах (Core Bank
09.08.2012 Сервис My.Sec.Ru расширил возможности пользовательского интерфейса
13.03.2012 В Рунете запущено новое сообщество профессионалов отрасли безопасности
27.01.2010 Safe’n’Sec TPSecure защищает банкоматы от внешних и внутренних угроз
28.09.2009 S.N. Safe&Software представила решение для защиты банкоматов от вирусов: Safe’n’Sec TPSecure
25.03.2008 S.N.Safe&Software объединила продукты Safe’n’Sec Enterprise и Safe’n’Sec Timing
21.02.2008 ПО Safe’n’Sec распространяется «1С»
18.12.2007 Microsoft обвинили в пиратстве
29.10.2007 1 ноября откроется Software Engineering Conference
26.10.2007 1 ноября откроется Software Engineering Conference
08.10.2007 1 ноября состоится Software Engineering Conference
25.07.2007 Организаторы интернет-пирамиды «отделались» от SEC за $200 тыс
29.06.2007 Safe’n’Sec получил доступ в госсектор
21.06.2007 СЗТ поддерживает стандарты SEC
18.06.2007 Новая версия Safe’n’Sec Pro Deluxe: у руткитов нет шансов
06.06.2007 Дело об опционах: SEC «простила» IBM
25.05.2007 SEC: HP нарушила федеральный закон
18.05.2007 Новинка: Safe’n’Sec Pro – комплексная защита ПК
27.12.2006 Подозреваемого в хакерстве россиянина выкинули с NYSE
27.12.2006 Подозреваемого в хакерстве россиянина выкинули с NYSE
18.10.2006 16 ноября откроется Software Engineering Conference
16.10.2006 Хакеры взялись за брокеров всерьез
10.10.2006 16 ноября откроется Software Engineering Conference

Публикаций - 1693, упоминаний - 1718

Atos Prescriptive Security и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 250
Google LLC 12688 202
Apple Inc 13154 119
Microsoft Corporation - GitHub 1075 108
X Corp - Twitter 2938 92
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 87
Cisco Systems 5372 67
Intel Corporation 12811 60
Meta Platforms - Facebook 4621 57
Telegram Group 2940 54
Trend Micro 651 53
Amazon Inc - Amazon.com 3277 48
Palo Alto Networks 209 38
ESET - ESET Software 1161 36
Check Point Software Technologies 829 34
Broadcom - VMware 2610 32
OpenAI 541 32
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 31
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 30
Samsung Electronics 11064 30
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 28
Fortinet 452 28
Cisco Systems - Talos 50 28
Dropbox 527 27
Sophos - SophosLabs 436 23
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 22
Cloudflare 172 22
Red Hat 1378 21
Defender 159 21
AMD - Advanced Micro Devices 4641 20
Oracle Corporation 7074 20
REvil - Хакерская группировка 51 20
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 48 20
Lenovo Group 2446 18
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 18
Gen Digital - Avast Software 184 18
Nvidia Corp 4002 18
Adobe Systems 1597 17
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 64
Microsoft - LinkedIn 699 23
Royal Dutch Shell - Шелл 233 16
Tesla Motors 461 14
Colonial Pipeline 34 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 11
Amnesty International 21 9
Uber 357 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 7
Россети Ленэнерго 1699 6
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 6
Visa International 1993 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Bank of America - Банк Америки 271 5
Ford 434 5
Airbnb 101 5
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 44 5
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
eBay Inc 1640 4
UPS 216 4
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 4
McDonald’s - Макдоналдс 220 4
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 4
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 4
Совкомбанк Совесть 279 4
JBS 10 4
The Home Depot Inc 66 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Газпром ПАО 1493 3
Adidas - Адидас 170 3
BMW Group 482 3
Boeing 1031 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Volkswagen Group - VW 308 3
Walt Disney Company 647 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 181
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 98
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 55
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 35
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 33
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 24
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 22
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 20
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 19
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 14
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 14
Судебная власть - Judicial power 2500 14
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 11
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 11
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 9
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 7
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Евросоюз - Совет Европы 107 4
Apache Software Foundation - ASF 231 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
Демократическая политическая партия США 122 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 1
ICASI - Industry Consortium for Advancement of Security on the Internet - Отраслевой консорциум по укреплению безопасности интернета - Отраслевой консорциум по совершенствованию безопасности интернета 3 1
AISIC - AI Safety Institute Consortium - Консорциум Института безопасности искусственного интеллекта США 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1417
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 804
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 751
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 454
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 402
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 261
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 245
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 233
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 219
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 197
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 176
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 163
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 159
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 152
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 149
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 147
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 141
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 138
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 136
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 451 133
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 131
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 128
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 128
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 127
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 121
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 621 118
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 117
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 116
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 112
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 111
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 111
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 106
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 106
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 105
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 104
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 103
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 99
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 93
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 84
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 82
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 589
Microsoft Windows 16882 312
Linux OS 11533 184
Google Android 15243 152
FreePik 1841 133
Apple macOS 2419 94
Apple iOS 8583 91
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 87
JavaScript - JS - язык программирования 1425 78
Google Chrome - браузер 1701 72
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 57
Microsoft Windows PowerShell 250 53
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 51
Microsoft Windows 10 1938 48
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 48
Microsoft Office 4170 44
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 42
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 42
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 41
Mozilla Firefox - браузер 1951 40
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 39
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 36
Oracle Java - язык программирования 3469 35
Microsoft Azure 1526 33
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 33
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 33
OpenAI - ChatGPT 719 31
Google YouTube - Видеохостинг 3002 30
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 30
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 126 29
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 28
Google VirusTotal 108 28
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 27
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 27
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 57 26
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 25
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 24
Pixabay 257 24
Google - Gmail 1021 23
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 22
Мельникова Анастасия 440 422
Зайцев Михаил 345 326
Водясов Алексей 222 221
Павлов Никита 146 137
Галушкин Олег 182 136
Кирюхин Дмитрий 86 84
Гвоздев Дмитрий 145 65
Гинятуллин Роман 61 60
Зонов Александр 55 50
Пешков Дмитрий 45 38
Лагода Георгий 60 31
Залманов Дмитрий 22 22
Шилак Ксения 28 21
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 14
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 9
Тюхменев Валерий 9 9
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 8
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Beaumont Kevin - Бомонт Кевин 10 7
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Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 5
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 5
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Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 7 5
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Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 4
Beer Ian - Бир Иен 4 4
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 4
Brin Sergey - Сергей Брин 193 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
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Bezos Jeff - Безос Джефф 177 3
Зайцев Андрей 50 3
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 496
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Европа 24964 98
Германия - Федеративная Республика 13221 95
Франция - Французская Республика 8177 60
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Турция - Турецкая республика 2620 32
Иран - Исламская Республика Иран 1155 31
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 30
Китай - Тайвань 4245 28
Сингапур - Республика 1953 24
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 23
Азия - Азиатский регион 5920 23
США - Калифорния 4829 21
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Ближний Восток 3154 18
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 25
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McAfee FOCUS 2 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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