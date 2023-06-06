Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности

В Windows нашли «дыру» для захвата ПК к минимум, недальновидно, — полагает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services, российского дочернего предприятия SEC Consult. — Угроза выглядит достат

Портфель OCS пополнился ПО SEC Consult OCS Distribution представила партнерам новинку продуктового портфеля – программное обеспечение в области кибербезопасности международного разработчика SEC Consult. Дистрибьюторский ассортимент пополнили ловушка для злоумышленников Cyber Trap и анализатор безопасности IOT Inspector. Российскому каналу решения доступны только через OCS Distribu

Как бесплатно проверить ПО телефонов, электроники и бытовой техники CNews и SEC Consult запускают совместное исследование Защищенность устройств интернета вещей часто остается вне зоны внимания служб информационной безопасности. Но именно эти устройства, имеющие часто

Популярные «умные» вибраторы отправили в Сеть интимные данные пользователей Перехват контроля над секс-игрушкой Компания SEC Consult обнаружила ряд уязвимостей в ПО «умных» секс-игрушек Vibratissimo, которые позволяют перехватывать удаленный контроль над ними. В опубликованном бюллетене SEC Consult указыва

Хакеры научились лишать людей работы, взломав SAP ие отсутствует уникальный одноразовый идентификатор, — говорит Георгий Лагода, генеральный директор SEC Consult Services. — Простота эксплуатации делает эту уязвимость довольно опасной как для

CNews и Sec Consult запускают информер об уязвимостях ю рассылку. Это стало возможным благодаря сотрудничеству CNews с ведущей такую базу знаний компании Sec Consult. Из огромной базы знаний можно выбрать только интересующий пользователя софт и ре

Barracuda использует скрытые учетные записи для поддержки своих клиентов ут быть доступны (через SSH-соединение) для сотен других компаний — к такому выводу пришли эксперты SEC Consult Vulnerability Lab. Кроме того, экспертами было установлено, что, используя в каче