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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200529
ИКТ 15505
Организации 11818
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Confiant

СОБЫТИЯ


03.09.2026 Обнаружен вредонос под Windows, который сам себя компилирует в браузерах 1
14.11.2022 Российское ПО тайно наводнило армию США. Код пугающего Америку авторства содержится в тысячах приложений 1
13.05.2019 Хакеры напали на пользователей Chrome в iPhone и iPad. Под ударом все версии браузера 1
01.02.2019 Пользователи iPhone и iPad против своей воли зарабатывают деньги для рекламных мошенников 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Confiant и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12746 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1699 2
Apple Inc 13225 2
Malwarebytes Labs 41 1
eGobbler - Хакерская группировка 1 1
Microsoft Corporation 25822 1
X Corp - Twitter 2940 1
Amazon Inc - Amazon.com 3293 1
Microsoft - LinkedIn 705 1
Unilever - Юнилевер Русь 172 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1515 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1214 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6582 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35370 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10059 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33679 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14342 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5405 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5853 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7677 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11879 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7944 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3249 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26056 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2363 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 628 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26966 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8379 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 454 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3066 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10743 1
Kensington lock - Кенсингтонский замок - Замок Кенсингтона 262 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 775 1
Apple iOS 8612 3
JavaScript - JS - язык программирования 1439 2
Google Android 15305 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5783 1
Microsoft Windows 16950 1
Adobe Animate - Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe FutureSplash Animator - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst - Adobe Flash Media Server - Adobe Macromedia Flash Communication Server 569 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2463 1
Google Chrome - браузер 1715 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3120 1
Зайцев Михаил 347 1
Мельникова Анастасия 440 1
Конев Макс 1 1
Зонов Александр 56 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54893 2
Россия - СФО - Новосибирск 4899 1
Германия - Федеративная Республика 13254 1
США - Делавэр 177 1
Колумбия - Республика 553 1
США - Калифорния 4836 1
США - Колумбия - Вашингтон 1495 1
Австрия - Австрийская Республика 1358 1
Таиланд - Королевство 932 1
США - Вашингтон - округ Колумбия 78 1
США - Мэриленд 299 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47802 1
Россия - РФ - Российская федерация 167230 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9131 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27466 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3118 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8875 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7478 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5657 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4050 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1708 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11722 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58040 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6111 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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