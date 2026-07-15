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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Вашингтон округ Колумбия

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Facebook* с помощью ИИ выявляет и увольняет сотрудников с проблемами со здоровьем 1
14.01.2026 В 13 штатах Америки массовые отключения электричества и рост тарифов. Построили слишком много ЦОДов 1
24.10.2025 Экс-главу ИТ-«дочки» правительственного подрядчика в США обвинили продаже в Россию секретов кибероружия 1
06.08.2024 Google официально признана монополистом. Поисковому гиганту грозит расчленение 1
21.11.2022 Минздрав США шпионит за пользователями Android через приложения, которые нельзя удалить 1
14.11.2022 Российское ПО тайно наводнило армию США. Код пугающего Америку авторства содержится в тысячах приложений 1
03.03.2020 Фонд Insight Partners завершил сделку по приобретению Veeam за $5 млрд 1
14.08.2018 ИИ научился распознавать программистов по «фирменному почерку» 1
11.05.2017 Commvault отметила рост клиентской базы по итогам 2017 финансового года 1
18.02.2014 HID Global развивает направление решений безопасной идентификации: покупка IdenTrust 1
28.10.2013 Шпионские камни – новое оружие военных 1
01.09.2011 Intel создала «дочку» для сотрудничества с правительством США 1
20.07.2011 ФБР произвело массовые аресты хакеров 1
23.06.2011 Жизнь может прятаться на лунах газовых гигантов 1
28.02.2011 Океан превращается в рыбоферму 1
08.11.2010 В Америке вручены награды за лучшие госпроекты в области Open Source 1
16.09.2010 Обзор за неделю: университеты занялись "умными" домами 1
13.09.2010 В Америке представлен репозиторий ПО с открытым кодом для нужд муниципалитетов 1
02.09.2010 Крупнейшие вузы мира занялись «умными» домами 1
24.06.2010 США переводят электронное голосование на открытое ПО 3
26.08.2008 RETN выбрала оборудование Juniper Networks для создания сетевой инфраструктуры 1
21.11.2007 Студенты «осадили» RIAA 1
19.10.2007 Антимонопольные ограничения Microsoft могут продлить до 2012 г. 1
14.05.2007 Xerox приобретет Global Imaging Systems за $1,5 млрд. 1
17.04.2007 США: библиотека Конгресса оцифрована на 10% 1
28.03.2007 SANS заставит программистов писать безопасный код 1
22.03.2007 JavaScript превращает браузер в хакерский инструмент 1
11.12.2006 Вице-президент Google высказался за "страницы здоровья" 1
28.02.2006 Google откроет доступ к кинохронике Нацархива США 1
22.02.2006 Великобритания: первые электронные паспорта 1
16.01.2006 Windows и Wi-Fi опасны для пользователей 1
16.01.2006 Windows угрожает безопасности ноутбуков с Wi-Fi 1
10.01.2006 В галактике открыто крупное звездное скопление 1
23.12.2005 Закон Шварцнеггера временно "завернули" 1
15.11.2005 Питьевую воду будут чистить нанофильтрами 1
15.11.2005 Питьевую воду будут чистить нанофильтрами 1
21.09.2005 Подростки не смогут пользоваться телефонами в автомобиле 1
31.08.2005 Ученые изобрели незапотевающие очки 1
31.08.2005 Ученые изобрели незапотевающие очки 1
13.07.2005 Телефонные гарнитуры не спасают водителей 1

Публикаций - 78, упоминаний - 80

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 25
Google LLC 12688 10
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
Intel Corporation 12811 5
Apple Inc 13154 4
OpenText - Micro Focus - Novell 880 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Oracle Corporation 7074 3
AT&T Inc 1725 3
Sharp Corporation 1062 3
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 3
RealNetworks Products and Services 355 3
Drexel Smart House Group 2 2
Samsung Electronics 11064 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Alphabet 177 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Canon 1439 2
Red Hat 1378 2
Sony 6739 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Netscape Communications Corporation 426 2
Philips Consumer Electronics 35 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 2
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Delogys Group - Делоджис Груп 4 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Meta Platforms 180 1
Vonage 38 1
SPI Dynamics 5 1
HID ActivIdentity 18 1
Booz Allen Hamilton 36 1
NBCom Group - iPort - Портативная техника 11 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Bank of America - Банк Америки 271 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 1
LVMH Louis Vuitton 34 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Air Products and Chemicals 4 1
WTW - Willis Towers Watson 3 1
Interscope Records 8 1
Tata Group 25 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Visa International 1993 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Boeing 1031 1
Евросеть 1421 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Ford 434 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
Lockheed Martin 777 1
Россети Ленэнерго 1699 1
CME Group 21 1
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 1
Судебная власть - Judicial power 2500 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 12 1
U.S. NARA - National Archives and Records Administration - Национальное управление архивов и документации США 12 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
OSA - Open Source for America 5 1
Video Software Dealers Association - Ассоциация дилеров видео ПО 3 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 10
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 6
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 2
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 2
Система жизнеобеспечения 167 2
Контрастность 3042 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 87 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 2
Microsoft Windows 16882 18
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 8
Microsoft Office 4170 6
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Microsoft Management Console - MMC 29 2
Microsoft Transaction Server 5 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Google Android 15243 2
Linux OS 11533 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 2
Microsoft Windows NT 890 2
Microsoft Windows Server Message Block - Microsoft Windows SMB 20 2
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 56 1
Sony SuperBright - серия проекторов 2 1
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 1
OpenText - Fortify - HP Fortify 26 1
FreePik 1841 1
Xerox Nuvera ЦПМ - Цифровая печатная машина 26 1
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 1
Xerox XMPie 12 1
Microsoft Message Queuing - MSMQ - Microsoft Message Queue 11 1
Commvault GO 4 1
Google Chrome - браузер 1701 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Apple iPad 4011 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Microsoft Azure 1526 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
StatCounter 478 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Apple iPod 1553 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 17
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 35 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Jackson Thomas - Джексон Томас 9 4
Desler Jim - Деслер Джим 17 4
Jones Chris - Джонс Крис 21 3
Boyes David - Бойес Дэвид 15 2
Cole David - Коул Дэвид 7 2
Jones Bob - Джоунс Боб 2 2
Rubner Michael - Рабнер Майкл 4 2
Sanders Jerry - Сандерс Джерри 13 2
Boies David - Бойес Дэвид 17 2
Short Rob - Шорт Роберт 3 2
Kuney Steven - Кани Стив 3 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Dzubeck Frank - Дзюбек Френк 1 1
Miller Tim - Миллер Тим 9 1
Miller Tom - Миллер Том 3 1
Lowenstein Douglas - Lowenstein Doug - Лоуэнстайн Дуг 9 1
Borsworth Adam - Борсворт Адам 1 1
Hébert Denis - Эбер Денис 2 1
Reilly Tom - Рейли Том 4 1
Shapiro Carl - Шапиро Карл 2 1
Sivak Bryan -Сивак Брайан 1 1
Behlendorf Brian - Белендорф Брайан 6 1
Конев Макс 1 1
Boss Alan - Босс Алан 9 1
Williams Peter - Уильямс Питер 6 1
Greene Tom - Грин Том 3 1
Weinstein Allen - Вайнштейн Ален 1 1
Tiemann Michael - Тайманн Майкл 13 1
Tiemann Michael - Тиманн Майкл 5 1
Skaugen Kirk - Скауген Кирк 16 1
Yoran Amit - Йоран Амит 11 1
Sollitto Vincent - Соллитто Винсент 4 1
Sollitto Vince - Соллито Винс 1 1
Averett Linda - Аверетт Линда 2 1
Lowenstein Douglas - Левенштейн Дуглас 5 1
Mulcahy Anne - Малкахи Энн 12 1
Hoffman Billy - Хоффман Билли 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 65
США - Колумбия - Вашингтон 1487 43
США - Калифорния 4829 26
США - Флорида 786 22
США - Коннектикут 172 20
США - Массачусетс 517 18
США - Миннесота 198 18
США - Миссури - Канзас-Сити 107 17
США - Айова 129 17
США - Юта 198 16
США - Западная Виргиния 45 15
Колумбия - Республика 551 13
Россия - РФ - Российская федерация 166167 12
США - Нью-Йорк 3180 9
США - Вирджиния - Виргиния 288 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
США - Делавэр 176 5
США - Мэриленд 299 5
Америка - Американский регион 2206 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
США - Колорадо 385 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Европа 24964 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Испания - Королевство 3840 3
США - Нью-Джерси 307 3
США - Аризона 549 3
США - Пенсильвания 372 3
США - Иллинойс 340 3
США - Джорджия - Атланта 265 3
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 3
США - Алабама 147 3
Казахстан - Республика 6048 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Армения - Республика 2449 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 20
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
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