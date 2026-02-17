Разделы

Microsoft Message Queuing MSMQ Microsoft Message Queue


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.02.2026 RFID-считыватели Sauk интегрированы по MQTT с АСУ ТП и IoT 1
17.04.2023 Система обнаружения вторжений UserGate выявляет попытку эксплуатации уязвимости QueueJumper в сервисе Message Queuing для Windows 3
18.11.2008 Microsoft представила в России Windows HPC Server 2008 1
22.10.2008 Страховой Дом ВСК модернизировал систему управления НСИ 1
10.06.2008 vLite 1.2 Beta: персональная компоновка дистрибутива Windows Vista 2
15.09.2006 Word будет "воротами" для хакеров еще месяц 1
25.08.2005 CA устранила уязвимости в промежуточном ПО 1
13.04.2005 В продуктах Microsoft "залатано" множество критических уязвимостей 2
26.10.1999 Microsoft представляет продукт для развертывания и администрирования Web-приложений на платформе Windows 2000 2
22.10.1999 Nasdaq объявила о вводе новой системы наблюдения за биржевыми торгами 2
11.02.1999 Microsoft сообщила об очередной проблеме в Service Pack 4 для Windows NT 1

Публикаций - 11, упоминаний - 17

Microsoft Message Queuing и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25339 8
Dell EMC 5107 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14655 1
Intel Corporation 12587 1
9117 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 408 1
Qualys 70 1
CA Technologies - Computer Associates 387 1
Unisys - Unify Square 115 1
Secunia 97 1
Ivanti - Lumension - PatchLink - Lumension Security - High Tech Software - SecureWave - Securityworks - CoreTrace 18 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2767 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 225 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32007 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7051 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32079 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3591 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 971 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1748 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12424 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 587 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73894 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 1
Оцифровка - Digitization 4942 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 304 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 588 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1161 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9814 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 327 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2268 1
WSL - Windows Subsystem for Linux 56 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3199 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8500 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 468 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 472 1
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 74 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 226 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13671 1
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 190 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 905 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26137 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4157 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 692 1
IP-сеть - ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 73 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8160 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 94 1
Кибербезопасность - IDPS - Identity Proofing Services - Службы проверки личности 25 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 652 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 266 1
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 103 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 690 1
Microsoft Windows 16442 8
Microsoft Windows 2000 8679 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5205 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 828 2
Microsoft Windows Server 2008 481 2
Microsoft Windows NT 887 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Microsoft Windows Server Message Block - Microsoft Windows SMB 19 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Linux OS 11030 1
Microsoft Windows 10 1903 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Microsoft Office 4002 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 875 1
Microsoft Windows Server 2019 41 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 168 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 1
Microsoft ActiveX 212 1
Microsoft Windows Server 2012 202 1
Microsoft Windows Server 2016 55 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 715 1
Microsoft BITS - Microsoft Background Intelligent Transfer Service - WindowsBITSAdmin 25 1
Intel Pentium III 782 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 1
Microsoft Windows 98 451 1
Microsoft Windows 11 740 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
Intel Pentium II 174 1
Microsoft Management Console - MMC 29 1
Microsoft Publisher 16 1
Microsoft Office 2000 102 1
Microsoft Transaction Server 5 1
Грибов Владимир 31 1
Sarwate Amol - Сарват Амол 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158564 2
США - Колумбия - Вашингтон 1456 1
Колумбия - Республика 538 1
США - Вашингтон - округ Колумбия 77 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6268 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6345 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8159 1
Аудит - аудиторский услуги 3117 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6514 1
The Register - The Register Hardware 1725 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
