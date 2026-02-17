Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft Message Queuing MSMQ Microsoft Message Queue
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Microsoft Message Queuing и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 158564 2
|США - Колумбия - Вашингтон 1456 1
|Колумбия - Республика 538 1
|США - Вашингтон - округ Колумбия 77 1
|The Register - The Register Hardware 1725 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
|Dow Jones - MarketWatch 333 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419834, в очереди разбора - 726163.
Создано именных указателей - 190669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.