RFID-считыватели Sauk интегрированы по MQTT с АСУ ТП и IoT

Компания Sauk, отечественный разработчик и производитель оборудования бесконтактной идентификации, объявила о создании нового решения для АСУ ТП, телеметрии и систем умного дома. UHF RFID-считыватели Sauk поддерживают протокол обмена данных MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Зеленоградская электроника, уже поддерживающая Modbus, позволяет легко заменить зарубежное оборудование на транспорте, производствах и в системах IoT.

Нативная поддержка популярных систем обмена данных и протоколов была ключевым преимуществом импортной продукции, поставлявшейся ранее в Россию для АСУ ТП и систем управления. В надежде на простую интеграцию многие компании безуспешно искали у дистрибьюторов RFID-считыватели популярных брендов, даже по крайне завышенным ценам.

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы
Российская ОС: код доверия

Sauk решила проблему на рынке UHF RFID, выпустив считыватели дальней идентификации для систем управления производственными процессами. Зеленоградская электроника позволяет разработчикам не создавать специальное ПО для интеграции с иностранным оборудованием. RFID-считыватели Sauk уже поддерживают все ключевые протоколы обмена данными: Modbus, MQTT, а также подключение к корпоративным информационным системам по TCP/IP.

«Создание замкнутых технологических систем стало стратегией доминирования для зарубежных корпораций. АСУ ТП известных брендов требуют закупки совместимого оборудования, не доступного в РФ сегодня. Мы разработали для промышленности, транспорта и IoT-систем отечественные UHF RFID-считыватели Sauk с MQTT и Modbus, легко заменяющие дорогостоящие импортные аналоги», – сказал руководитель компании Sauk Андрей Красовский, кандидат технических наук.

