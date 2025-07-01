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SAUK САУК
Компания SAUK – российский разработчик и производитель оборудования радиочастотной идентификации RFID. Компания располагается в Зеленограде и является центром компетенций по технологиям пассивного HF и UHF RFID.
УПОМИНАНИЯ
SAUK и организации, системы, технологии, персоны:
|Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 212 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 803 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1832 1
|Красовский Андрей 8 5
|Овчинский Владислав 229 2
|Собянин Сергей 422 1
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