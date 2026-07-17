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Каждая пятая печатная плата производится в Москве

Столичные производители наращивают производство высокотехнологичной продукции — печатных плат, интегральных схем, полупроводниковых приборов и других решений. За первые пять месяцев 2026 г. компании произвели на 35,5% больше изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город планомерно поддерживает развитие высокотехнологичных отраслей: от фармацевтики до радиоэлектроники. Столичным предприятиям доступна современная промышленная инфраструктура, субсидии и налоговые льготы, которые позволяют масштабироваться и выводить на рынок передовые разработки. За первые пять месяцев 2026 г. компании нарастили выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время производство электронных интегральных схем выросло более чем в полтора раза, при этом 96% данной продукции, выпущенной в стране, — приходится на Москву», — отметил Максим Ликсутов.

С начала 2026 г. в городе создали каждый второй пьезоэлектрический прибор и каждую пятую смонтированную печатную плату в России.

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«Москва — национальный центр радиоэлектроники и лидер среди регионов по показателям отраслевой выручки. Исторически именно в Зеленограде создавались решения, которые определили успешное развитие национальных технологических проектов, в том числе в медицине, космосе и автомобилестроении. Сегодня микроэлектроникой и приборостроением занято более 850 предприятий, на них трудится каждый пятый московский промышленник», — сказал министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, компания SAUK запустила производство автономных беспроводных маяков для контроля технологических процессов и сохранности продукции. BLE-маяки востребованы на промышленных объектах, в фармацевтике и логистике. Устройства герметичны и обеспечат удаленный мониторинг режимов хранения, углов наклона, ударов и вибраций. Например, в пищевой отрасли они помогут непрерывно следить за температурным режимом при выдержке молочных продуктов, созревании сыров и других процессах.

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