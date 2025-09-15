Новый СКУД для автомобилей SAUK Aссess обеспечит безопасность предприятий и коттеджных поселков

Компания SAUK, расположенная в Зеленограде, создала систему контроля и управления доступом для автомобилей SAUK Access. Российское ПО для UHF RFID-считывателей обеспечивает выдачу пропусков для автомобилей и деактивацию, мониторинг и соблюдение маршрутов движения. Новый АвтоСКУД повышает безопасность коттеджных поселков, жилищных комплексов и предприятий за счет ограничения доступа транспорта. Об этом CNews сообщили представители SAUK.

Основные особенности SAUK Access – легкость инсталляции, контроль с широкими возможностями сортировки по объектам, автомобилям, собственникам жилья и маршрутам. Благодаря автоматическому открыванию шлагбаумов по UHF RFID-меткам пользователям не придется звонить или пользоваться легко дублируемыми радиобрелоками. Возможно предоставление личных кабинетов владельцам автомобилей для удобного мониторинга и внесения изменений.

В отличие от стандартной интеграции UHF RFID-оборудования со CКУД, упрощается выбор ПО и настройка системы. SAUK Access может поставляться с микрокомпьютером в комплекте с UHF RFID-считывателями или в виде облачного решения. Программное обеспечение доступно с планшетов и смартфонов, что позволяет не оснащать пункты охраны дополнительными ПК и ноутбуками. Новый СКУД интегрируется в «1С» и другие информационные системы предприятий.

«Мы дополнили широкий спектр UHF RFID-считывателей SAUK инновационным управляющим ПО. SAUK Access обеспечивает комплексное управление доступом автомобилей на предприятиях, в ЖК и коттеджных поселках. Удобный графический интерфейс позволяет использовать новый СКУД собственникам жилья, сотрудникам службы охраны и администрации», — сказал к.т.н. Андрей Красовский, руководитель компании SAUK.