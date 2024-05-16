Столичная компания завершила заводские испытания считывателей умных меток для промпредприятий

Столичная компания завершила заводские испытания RFID-считывателей, которые используются на промпредприятиях. Они помогут наладить логистику и облегчат ручной труд на производствах. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, столичные предприятия поставляют на отечественный рынок умные метки, бирки, смарт-карты и другую RFID-продукцию.

«В 2022 г. в столице создали кластер фотоники и микроэлектроники. Он объединяет порядка 60 заводов, дизайн-центров и тестовых лабораторий, на которых трудятся более 7,9 тыс. человек. Разработки московских предприятий используются в автомобилестроении, авиационной или ракетно-космической промышленности. Например, одна из компаний завершила заводские испытания RFID-считывателей для промпредприятий», — сказал Владислав Овчинский.

Они могут использоваться для считывания специальной маркировки на товарах, коробках, устройствах, аппаратуре и многом другом. Эта система позволяет, например, вести подсчет прибытия товара на склад или идущего по конвейеру. Новое устройство выпускается в прочном корпусе, внутри которого размещена уникальная отечественная электроника.

Разработчик – столичная компания SAUK, которая специализируется на производстве различной RFID-продукции.

«Благодаря нашей разработке исключается фактор человеческой ошибки. За последние три года были проведены серьезные испытания RFID-оборудования. Безусловно, нам важно мнение всех наших клиентов, по рекомендациям пользователей были внесены корректировки и в алгоритмы работы, и в схемотехнику производимых приборов, В итоге мы вышли на серийное производство высококачественных приборов, и в дальнейшем мы готовы производить считыватели в необходимом объеме», — отметил руководитель компании Андрей Красовский.