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Правительство Москвы ДИиПП Москва Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы

Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы

Москва – город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику. В столице созданы условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

 

 

Данные 2024 года

 

СОБЫТИЯ


19.06.2025 Анатолий Гарбузов: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы подписал соглашения с тремя компаниями ОЭЗ Москвы о сотрудничестве в сфере развития станкостроения и робототехники

троения и робототехники в городе Москве. Об этом сообщил Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов. «Подписа
04.03.2025 Анатолий Гарбузов: От чипов до вакцин – столичные промышленники наращивают производство продукции для домашних питомцев

х по сравнению с предшествующим годом. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов. «По поручению С
03.03.2025 Столичные промышленники увеличили производство электротехнических устройств

в рамках государственно-частного партнерства», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Например, в 2023 г. го
10.01.2025 Свыше 80 тыс. километров кабеля произвели столичные промышленники при поддержке города

В 2024 г. столичные заводы со статусом промышленного комплекса изготовили более 80 тыс. километров кабеля. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Кабельная промышленность занимает важное место в экономике столицы. В 2024 г. кабельные заводы со статусом промышленного

17.09.2024 В Москве начинается массовое роботизированное производство печатных плат

кать их, по крайней мере, на начальном этапе. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова, завод будет вы
11.07.2024 Виртуальный стилист и оцифровка документов: какие современные технологии предлагают столичные промышленники

огии для сканирования. Они применяются в разных сферах и становятся полезными помощниками в промышленности, ритейле и даже в сфере культуры. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «В Москве работают более 260 предприятий машиностроительной отрасли, которые выпускают различную продукцию: станки, конвей
25.04.2024 Столичные промышленники наращивают компетенции в ИТ

и предлагают современные решения для различных отраслей жизнедеятельности, которые позволяют сократить издержки и упростить работу человека. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. «Ежегодно в столице открывается около 150 производств. Они выпускают продукцию полезную как жителям города, так и другим
18.10.2023 Московский производитель изготовил промышленный 3D-принтер для первого в стране Центра аддитивных технологий общего доступа

ых технологий общего доступа (ЦАТОД) в Ижевске. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической полит
05.10.2023 Московское предприятие создало мультисервисную стойку

лектроники изготовил многофункциональную стойку, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической полит

Публикаций - 474, упоминаний - 543

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 116
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 102
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 13
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 12
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 50 10
Technored - Техноред - Технорэд 29 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 10
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 44 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 9
SAGA Technologies - САГА Технологии 21 8
Неорос - Neoros 14 8
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 7
Приводная техника НТЦ ГК 18 7
Лассард 22 7
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 6
Спецкабель НПП - Московский кабельный завод 15 6
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 43 6
Научные развлечения 9 6
Лазеры и аппаратура НПЦ 9 6
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 6
Ростех - ОДК - ЦАТ - Центр аддитивных технологий - Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 11 5
Завод Протон Зеленоград 13 5
МЦР - Мастерская цифровых решений 6 5
СКТБ ПР - Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники 9 5
Беспилотные авиационные системы 93 5
Профотек 17 5
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 51 4
Транстелематика Сервисный центр - Терминальные Технологии - Мультипас 15 4
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 4
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 4
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 16 4
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 26 4
Электронинвест ГК 9 4
Бутис НПП 6 4
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 77 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 4
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 4
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 4
Парус электро - Связь инжиниринг 27 3
Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб 18 3
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 125
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 82
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 29 16
Chirana+ - Хирана+ 7 6
ТЗМОИ - Тюменский завод медицинского оборудования 7 5
КМЗ - Карачаровский механический завод 16 5
САЭ - Системы автономной энергии 5 4
Композит 99 3
Доза НПП 6 3
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 15 3
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - ЭМ Рус 7 3
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp - Экопласт 17 3
Рокор НПО 4 2
Рада-Фарма 3 2
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Москвы завода Микрон 5 2
FIBBEE - Фудтроникс 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Capital Group 85 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Мослифт АО 6 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания - Les Laboratoires Servier - Лаборатории Сервье 10 1
ФК Пульс - фармдистрибьютор 8 1
Ferrari NV 159 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Гранит 57 1
Фотоэксперт 2 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Социальные гарантии 41 1
Экотехпром ГУП 6 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 289
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 279
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 146
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 131
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 35
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 17 15
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 10
Правительство Москвы - ДНПиП - МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства 21 9
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - ГАУИ ГБУ - Городское агентство управления инвестициями 10 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
МИК - Московский инновационный кластер 185 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 2
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 2
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 33 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 2
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 154
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 105
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 103
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 57
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 50
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 44
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 43
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 41
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 35
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 35
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 31
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 26
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 25
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 700 23
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 22
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 22
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 20
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 17
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 13
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
Оцифровка - Digitization 5185 13
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 11
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 10
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 10
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 23
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 22
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 14
Microsoft Windows 2000 8678 6
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Банк технологий 10 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 6
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 17 4
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК - Steplife 32 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Реестр добросовестных экспортеров 213 3
Транстелематика Сервисный центр - Терминальные Технологии - Vendotek - терминалы безналичной оплаты 6 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 38 2
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 6 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 2
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 40 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 2
ЭЛАР ЭларСкан 190 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 2
Минкультуры РФ - ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 34 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
АвтоВАЗ Lada Largus - Лада Ларгус 6 1
Ramax Simba - Рамакс Симба - среда управления цифровой трансформации бизнеса 6 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
Правительство Москвы - Наш город 110 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 40 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 1
Овчинский Владислав 230 224
Дегтев Геннадий 271 204
Гарбузов Анатолий 167 150
Собянин Сергей 538 115
Ефимов Владимир 145 74
Ликсутов Максим 245 70
Прохоров Александр 102 60
Лысенко Эдуард 317 8
Усачев Владимир 9 8
Лукин Артем 16 7
Вартанян Артём 25 6
Хасьянова Гульнара 156 6
Сергунина Наталья 375 6
Крикушенко Владимир 16 6
Цыганцова Анна 5 5
Фурсин Алексей 158 4
Худяков Иван 32 4
Нефедов Олег 7 4
Степанова Дарья 4 4
Слободчиков Антон 8 4
Барашев Артем 3 3
Моряков Павел 9 3
Голиков Алексей 5 3
Сухоставский Игорь 6 3
Лобанов Сергей 9 3
Мухин Антон 5 3
Поваляев Олег 4 3
Калашникова Оксана 4 3
Путин Владимир 3454 3
Иванцов Илья 24 3
Лебедев Павел 36 2
Зезуля Алексей 2 2
Балашов Александр 4 2
Иванов Иван 24 2
Кузьмин Евгений 28 2
Ковалев Анатолий 18 2
Филимонов Михаил 4 2
Полянский Емельян 2 2
Федюков Максим 7 2
Дементьев Роман 7 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 470
Россия - РФ - Российская федерация 166166 262
Москва - Печатники 147 107
Земля - планета Солнечной системы 10865 51
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 16
Казахстан - Республика 6047 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Европа 24963 12
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 7
Индия - Bharat 5869 7
Узбекистан - Республика 2005 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Япония 13807 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Армения - Республика 2449 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 5
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 36 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
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Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 3
Южная Корея - Республика 7051 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Россия - СФО - Новосибирск 4875 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 274
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 173
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 124
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 117
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 86
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 82
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 73
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 45
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 43
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 41
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Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 20
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 19
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 18
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 18
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 16
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Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Московская техническая школа 14 13
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
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