Правительство Москвы ДИиПП Москва Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дегтев Геннадий 163 104
|Овчинский Владислав 65 61
|Прохоров Александр 102 60
|Ефимов Владимир 70 34
|Лысенко Эдуард 269 7
|Сергунина Наталья 287 6
|Усачев Владимир 6 5
|Фурсин Алексей 149 4
|Барашев Артем 3 3
|Старков Антон 3 3
|Филимонов Михаил 3 2
|Собянин Сергей 237 2
|Хасьянова Гульнара 120 2
|Маковецкий Валерий 3 2
|Певчих Константин 1 1
|Абдурахманов Хыдырберди Ата 1 1
|Полянский Емельян 1 1
|Данильцев Дмитрий 1 1
|Ачкасов Евгений 13 1
|Путин Владимир 2714 1
|Осипова Вероника 1 1
|Дорофеева Светлана 1 1
|Ковалев Анатолий 5 1
|Гаврилов Сергей 5 1
|Павлюк Михаил 3 1
|Гирдин Игорь 3 1
|Баглей Дмитрий 1 1
|Кузьмин Евгений 10 1
|Корнев Николай 1 1
|Рудаков Олег 4 1
|Просвиряков Александр 2 1
|Иванов Сергей 369 1
|Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
|Акиншина Алина 5 1
|Анисимов Алексей 10 1
|Осипов Андрей 7 1
|Петричкович Ярослав 18 1
|Федотова Евгения 1 1
|Куценко Евгений 2 1
|Попкова Наталья 2 1
|500 Startups 14287 17
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
|TAdviser 100 3 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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