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Правительство Москвы ДИиПП Москва Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы

Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы


12.01.2023 В ОЭЗ «Технополис Москва» начнут выпускать наборы для обучения метрологии 1
11.01.2023 В ОЭЗ «Технополис Москва» построили завод по производству измерительных приборов 1
09.01.2023 В 2022 году в Москве создано три высокотехнологичных кластера 1
29.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил систему быстрых платежей в крупной торговой сети 1
23.12.2022 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала гибридный квадроцикл 1
12.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличит выпуск инженерных деталей для импортозамещения в промышленности 1
09.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал строительство завода по производству SIM-карт 1
06.12.2022 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала новый чип для гражданской авиации 1
02.12.2022 Онлайн-сервисом «Московский инвестор» воспользовались почти 2000 раз 1
02.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет серийное производство фотонных чипов 1
30.11.2022 ОЭЗ «Технополис Москва» будет сотрудничать со свободными экономическими зонами Армении 1
24.11.2022 В ОЭЗ «Технолполис Москва» разработали компактный рентгеновский аппарат 1
16.11.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» наладили выпуск лабораторного оборудования полностью из российских комплектующих 1
14.11.2022 В Москве создана цифровая экосистема взаимодействия жителей и города 1
07.11.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» запустят производство компонентов для систем контроля за рогатым скотом 1
28.10.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил серийное производство лифтовых лебедок 1
26.10.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» появится новое производство телекоммуникационного оборудования 1
21.10.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» началось производство микросхем для промышленных устройств и робототехники 1
28.09.2022 В Москве запускается производство грузовых электрокаров с российской электроникой 1
26.09.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал умные остановки на солнечных батареях 1
06.09.2022 Двигатели для отечественных электрокаров производят в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
23.08.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» будут производить защитные корпуса для аккумуляторов 1
19.08.2022 Резидент ОЭЗ «Технополиса “Москва”» начал серийное производство NFC-чипов для системы быстрых платежей 1
19.08.2022 «Микрон» начала серийное производство NFC-меток для системы быстрых платежей 1
10.08.2022 Производитель радиокомпонентов «Радиокомп» стал резидентом ОЭЗ «Технополис “Москва”» 1
05.08.2022 На базе ОЭЗ «Технополис “Москва”» появится производство транзисторов на основе нитрида галлия 1
05.08.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» начали производить аппарат для реабилитации после травм 1
27.07.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» разработал решение для безопасности корпоративных сетей 1
19.07.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» в два раза увеличит экспорт учебного оборудования в Азию 2
18.07.2022 Резиденты ОЭЗ «Технополис “Москва”» шестикратно увеличили объем инвестиций в производство 1
15.07.2022 Выручка компаний-резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» превысила 6 млрд рублей 1
14.07.2022 Более 700 единиц досмотрового оборудования из ОЭЗ «Технополис “Москва”» установили в столичном метро 1
13.07.2022 Плазменные установки ОЭЗ Москвы преобразуют отходы в энергию 1
11.07.2022 Более 250 студентов прошли стажировку в ОЭЗ «Технополис Москва» за полгода 1
11.07.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» начал выпуск 29 видов микросхем для транспорта и электросетей 2
08.07.2022 Разработчик образовательного оборудования из ОЭЗ «Технополис “Москва”» выпустил почти 200 тыс. устройств 1
07.07.2022 Еще два завода электроники откроются в ОЭЗ «Технополис Москва» 2
05.07.2022 Объемы производства 15 резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли более чем в два раза 1
01.07.2022 Объем господдержки компаний из ОЭЗ «Технополис "Москва"» превысил 4,5 млрд рублей 1
01.07.2022 Высокотехнологичная прачечная из ОЭЗ «Технополис "Москва"» увеличила мощности вдвое 1

Публикаций - 141, упоминаний - 167

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РТИ Микрон - Micron 1225 40
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 335 32
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр 21 7
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 233 7
Приводная техника ГК 12 6
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 12 4
Завод Протон Зеленоград 5 4
Ростех - Автоматика Концерн 1475 4
Неорос - Neoros 4 4
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin 22 3
Бутис НПП 5 3
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис 6 3
Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 5 3
Научные развлечения 5 3
Профотек 14 3
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 77 3
Электронинвест ГК 4 3
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 13 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1023 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 930 2
Drive Electro - Драйв Электро 7 2
Цифровые технологии безопасности 3 2
Термико НПП - Научно-производственное предприятие 2 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2755 2
МЦР - Мастерская цифровых решений 2 2
Сбер - Цифровая Платформа 421 2
AWG - АртВеб Групп 14 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 85 1
Merlion Бюрократ 42 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 52 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 13 1
Siemens AG - Siemens Group 2541 1
Анкад - Ancud 47 1
LHS 6 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 35 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4139 1
Ангстрем-Телеком 2 1
Ростех - КРЭТ - Аэроприбор-Восход 2 1
Россети ФСК ЕЭС - НТЦ ФСК ЕЭС - Научно-технический центр ФСК ЕЭС 6 1
Ситроникс МД 2 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 12 9
Хирана+ 4 3
Композит 84 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2509 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6619 3
Россети Ленэнерго 2340 2
ТЗМОИ - Тюменский завод медицинского оборудования 4 2
РВК - Российская венчурная компания 536 2
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
Москвич - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено 10 1
ИТЭЛМА НПП 20 1
Ferrari NV 152 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус 2 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 53 1
Итэлма-бизнесстрой 1 1
Имбиан лаб 1 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 17 1
Наукоград - технопарк 110 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 1
101Hotels.com 702 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 9 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 6 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 10 1
Рада-Фарма 2 1
Гранит 48 1
Фотоэксперт 2 1
Ростех - ОДК Газовые турбины 14 1
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 124 1
Starta Accelerator 9 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 119 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 249 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5756 1
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 102 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 202 1
Лента - Сеть розничной торговли 1691 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 561 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 244 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 272 111
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 64 43
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2366 2
МЭЦ - Московский экспортный центр 19 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 2
МИК - Московский инновационный кластер 100 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2825 2
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 857 2
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Таможня - Таможенная служба 1025 1
ОЭЗ Мегри - Особая экономическая зона 2 1
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 948 34
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5225 34
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8252 24
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4857 14
Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний 254 12
Экспорт - Экспортные операции 2709 12
Юриспруденция - Jurisprudence 6198 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41758 10
Энергетика - Energy - Energetically 4188 9
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 874 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3885 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4627 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3036 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19942 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4640 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4398 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4227 5
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9376 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7581 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3401 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8990 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4921 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3057 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4890 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4041 4
Физика - Physics - область естествознания 2430 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10626 4
Финансовые показатели 2069 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3553 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1235 4
Литий - Lithium - химический элемент 402 3
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3407 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3115 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1205 3
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 745 3
91Mobiles 1693 1
500 Startups 14287 17
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
TAdviser 100 3 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 130 33
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 132 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 481 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 711 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1285 1
РАН - Российская академия наук 1794 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 200 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 1
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 14 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 32 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11596 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
GITEX Technology Week - Выставка 20 1
День молодёжи - 27 июня 687 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 216 1
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