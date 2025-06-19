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Правительство Москвы ДИиПП Москва Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы
Москва – город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику. В столице созданы условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.
Данные 2024 года
СОБЫТИЯ
|19.06.2025
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Анатолий Гарбузов: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы подписал соглашения с тремя компаниями ОЭЗ Москвы о сотрудничестве в сфере развития станкостроения и робототехники
троения и робототехники в городе Москве. Об этом сообщил Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов. «Подписа
|04.03.2025
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Анатолий Гарбузов: От чипов до вакцин – столичные промышленники наращивают производство продукции для домашних питомцев
х по сравнению с предшествующим годом. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов. «По поручению С
|03.03.2025
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Столичные промышленники увеличили производство электротехнических устройств
в рамках государственно-частного партнерства», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Например, в 2023 г. го
|10.01.2025
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Свыше 80 тыс. километров кабеля произвели столичные промышленники при поддержке города
В 2024 г. столичные заводы со статусом промышленного комплекса изготовили более 80 тыс. километров кабеля. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Кабельная промышленность занимает важное место в экономике столицы. В 2024 г. кабельные заводы со статусом промышленного
|17.09.2024
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В Москве начинается массовое роботизированное производство печатных плат
кать их, по крайней мере, на начальном этапе. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова, завод будет вы
|11.07.2024
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Виртуальный стилист и оцифровка документов: какие современные технологии предлагают столичные промышленники
огии для сканирования. Они применяются в разных сферах и становятся полезными помощниками в промышленности, ритейле и даже в сфере культуры. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «В Москве работают более 260 предприятий машиностроительной отрасли, которые выпускают различную продукцию: станки, конвей
|25.04.2024
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Столичные промышленники наращивают компетенции в ИТ
и предлагают современные решения для различных отраслей жизнедеятельности, которые позволяют сократить издержки и упростить работу человека. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. «Ежегодно в столице открывается около 150 производств. Они выпускают продукцию полезную как жителям города, так и другим
|18.10.2023
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Московский производитель изготовил промышленный 3D-принтер для первого в стране Центра аддитивных технологий общего доступа
ых технологий общего доступа (ЦАТОД) в Ижевске. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической полит
|05.10.2023
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Московское предприятие создало мультисервисную стойку
лектроники изготовил многофункциональную стойку, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической полит
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Овчинский Владислав 230 224
|Дегтев Геннадий 271 204
|Гарбузов Анатолий 167 150
|Собянин Сергей 538 115
|Ефимов Владимир 145 74
|Ликсутов Максим 245 70
|Прохоров Александр 102 60
|Лысенко Эдуард 317 8
|Усачев Владимир 9 8
|Лукин Артем 16 7
|Вартанян Артём 25 6
|Хасьянова Гульнара 156 6
|Сергунина Наталья 375 6
|Крикушенко Владимир 16 6
|Цыганцова Анна 5 5
|Фурсин Алексей 158 4
|Худяков Иван 32 4
|Нефедов Олег 7 4
|Степанова Дарья 4 4
|Слободчиков Антон 8 4
|Барашев Артем 3 3
|Моряков Павел 9 3
|Голиков Алексей 5 3
|Сухоставский Игорь 6 3
|Лобанов Сергей 9 3
|Мухин Антон 5 3
|Поваляев Олег 4 3
|Калашникова Оксана 4 3
|Путин Владимир 3454 3
|Иванцов Илья 24 3
|Лебедев Павел 36 2
|Зезуля Алексей 2 2
|Балашов Александр 4 2
|Иванов Иван 24 2
|Кузьмин Евгений 28 2
|Ковалев Анатолий 18 2
|Филимонов Михаил 4 2
|Полянский Емельян 2 2
|Федюков Максим 7 2
|Дементьев Роман 7 2
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