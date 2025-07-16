Получите все материалы CNews по ключевому слову
Huawei USG Серия межсетевых экранов
УПОМИНАНИЯ
Huawei USG и организации, системы, технологии, персоны:
|Huawei 4052 3
|Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 2
|Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 197 1
|НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 176 1
|Зубарев Александр 11 1
|Федотова Евгения 1 1
|Wang Chen - Ван Чэнь 6 1
|Федоров Иван 23 1
|Chong Cao - Чун Цао 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150904 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17632 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44558 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.