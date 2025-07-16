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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178391
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Huawei USG Серия межсетевых экранов


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Система мониторинга, сбора и анализа ИБ-событий R-Vision SIEM получила обновление экспертизы 1
08.07.2019 «Стэп лоджик» и Huawei заложили ИТ-фундамент в башне «Око» 4
13.03.2019 Межсетевые экраны Huawei USG6000 и USG9500 прошли сертификацию ФСТЭК России 3
19.05.2017 Почему бизнес Huawei растет на 40% в год? 1

Публикаций - 4, упоминаний - 9

Huawei USG и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4052 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 197 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 176 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 161 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4534 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 408 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 72 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2188 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6412 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69344 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6516 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30894 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11649 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5107 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8333 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7004 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22104 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9766 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4707 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7587 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14032 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1092 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5723 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1525 1
Hot Spare - Горячий резерв - Горячее резервирование - технология резервирования электронного оборудования 85 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2518 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2679 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3022 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32403 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11996 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1485 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2588 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 790 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1580 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12685 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3251 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3298 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7666 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11529 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16403 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54016 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29654 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6021 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 666 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24903 1
Huawei eSight 8 2
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 23 1
Huawei NE - серия маршрутизаторов 7 1
Huawei S - Серия коммутаторов 6 1
Huawei FusionSphere 19 1
Huawei Agile Network - Huawei Agile Controller 6 1
Apple iPhone 6 4863 1
NVision Барьер 686 1
Зубарев Александр 11 1
Федотова Евгения 1 1
Wang Chen - Ван Чэнь 6 1
Федоров Иван 23 1
Chong Cao - Чун Цао 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 150904 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17632 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44558 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1255 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49724 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2846 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2220 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7093 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16880 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7517 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53211 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6079 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5637 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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