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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федотова Евгения

СОБЫТИЯ


26.08.2026 FTData и «Скайфолл Лабс» подписали соглашение о партнерстве 1
08.07.2019 «Стэп лоджик» и Huawei заложили ИТ-фундамент в башне «Око» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Федотова Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
Huawei 4683 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 184 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5723 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 76 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 477 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7242 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5834 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33607 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7937 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3379 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12892 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2493 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3210 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6868 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5925 1
Hot Spare - Горячий резерв - Горячее резервирование - технология резервирования электронного оборудования 91 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1157 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26432 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6718 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35243 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54148 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3843 1
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 29 1
Huawei S - Серия коммутаторов 6 1
Huawei NE - серия маршрутизаторов 7 1
Huawei USG - Серия межсетевых экранов 4 1
Huawei eSight 8 1
SkyFLabs - SkyV ITAM - SkyV IT Asset Management 9 1
Wang Chen - Ван Чэнь 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166858 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47720 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6186 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57904 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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