Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Москва-Сити
ММДЦ
Московский международный деловой центр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 88, упоминаний - 111
Москва-Сити упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
|Клячин Александр 13 3
|Кузнецов Александр 75 3
|Путин Владимир 1826 3
|Рейман Леонид 412 2
|Волож Аркадий 181 2
|Вахрушев Илья 7 2
|Ракишин Александр 2 2
|Киссиди Одиссей 2 2
|Малис Олег 55 2
|Сергеев Георгий 1 1
|Коренев Алексей 5 1
|Евдокименко Евгения 1 1
|Федотова Евгения 1 1
|Стародубов Виталий 9 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Михалев Владимир 1 1
|Филатова Екатерина 3 1
|Бернер Михаил 9 1
|Гореславский Алексей 4 1
|Астахин Сергей 1 1
|Сущик Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Виноград Ирина 2 1
|Денисова Любовь 1 1
|Каленчук Алексей 5 1
|Бабань Борис 3 1
|Михайлов Георгий 7 1
|Киссиди Георгис 1 1
|Королев Константин 9 1
|Бондарев Владимир 2 1
|Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
|Подтетерин Алексей 1 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Горбатько Александр 90 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Собянин Сергей 211 1
|Войтенко Олег 24 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Ведомости 259 1
|РИА Новости 654 1
|New retail 2 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763815, в очереди разбора - 667502.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763815, в очереди разбора - 667502.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru