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Москва-Сити ММДЦ Московский международный деловой центр

СОБЫТИЯ

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06.05.2025 «МегаФон» ускорил интернет в «Москва-Сити»

«МегаФон» разогнал мобильный интернет в самом сердце столичной деловой жизни — на территории «Москва-Сити». Теперь сотрудники и посетители бизнес-кластера могут пользоваться онлайн-сервисами на средней скорости 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Работы по модерн
02.05.2024 Tele2 обеспечила связью три башни «Москва-Сити»

получили возможность проводить онлайн-трансляции, пользоваться интернет-сервисами на высоких скоростях и быстро обмениваться файлами большого объема. Следующим этапом расширения сети Tele2 в районе «Москва-Сити» станет обеспечение связью башен Moscow Towers. Завершение работ планируется до конца 2024 г. Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Жителям со
28.09.2023 Демостенд с устройствами на мобильной Astra Linux развернут в «IQ-квартале» Москва-Сити

ГК «Астра», российский разработчик системного и инфраструктурного ПО, открыл в правительственном комплексе МФК в Москва-Сити демонстрационный стенд с устройствами под управлением мобильной ОС Astra Linux Special Edition. Экспозиция ориентирована на гостей и сотрудников офисов «IQ-квартала», в том числе Ми
01.08.2023 Минцифры после атаки БПЛА переходит на частичную удаленку, но рассчитывает вернуться в привычный режим

Комментарии Максута Шадаева Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал инцидент в «Москва-Сити», подтвердив тем самым, что атака БПЛА в ночь на 30 июля 2023 г. в центре столицы
01.12.2021 Ozon раскрыл секреты аренды офиса в «Москва-Сити»

Договор аренды офиса Ozon в «Москва-Сити» Интернет-ритейлер Ozon опубликовал договор аренды своего головного офиса в компл
17.03.2021 ДИТ Москвы задолжал 44 миллиона за офисы в «Москва-сити»

Долги ДИТа за офисы в «Москва-сити» Как выяснил CNews, Департамент информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) накопил долгов на 44 млн руб. за коммунальные и эксплуатационные услуги. Задолженность относится
15.01.2019 Минкомсвязи задержалось с переездом в «Москва-сити» из-за проблем с видеонаблюдением и «тонкими клиентами»

Минкомсвязи, Минпромторг и Минэкономразвития перезжают в «Москва-Сити» Правительство одобрило переезд Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга в новый офис в комплексе «Москва-Сити». Вместе с этими ведомствами в «Москва-Сити» переед
27.07.2018 «Москва сити секьюритиз» автоматизировала сбор отчетности при помощи решения «Хомнет: XBRL»

В «Москва сити секьюритиз» завершился проект по автоматизации процесса сбора и передачи надзорной, бухгалтерской и другой бизнес-отчетности на базе программного решения «Хомнет: XBRL». Переход на

05.12.2017 2TEST поставила оборудование связи для систем безопасности ММДЦ «Москва-Сити»

томатизации жизнеобеспечения и безопасности на объектах Московского международного делового центра «Москва-Сити».Московский международный деловой центр (ММДЦ) «Москва-Сити» — крупный гра
05.10.2017 Для клерков из Москва-Сити запущен бот BreakQ для заказов обедов в местных ресторанах

стартап BreakQ (сокр. от Break Queue) создал чат-бота, который позволяет сэкономить время на очередях и ожидании приготовления заказа в кафе и ресторанах, расположенных в периметре офисного кластера «Москва-Сити». С помощью чат-бота в Telegram пользователи могут найти заведение, расположенное в непосредственной близости от офиса, ознакомиться с меню, выбрать интересующие блюда и сформироват
14.04.2017 «Москва Сити Секьюритиз» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга»

В марте 2017 года компании «Москва Сити Секьюритиз» и «Хомнет консалтинг» заключили договор на реализацию проекта на базе отраслевого решения «Хомнет:НФО 2». Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинге». Переход с 2018 г
03.11.2011 Банк «Москва-Сити» перейдёт на ИБС QBIS

Компания «Банковские информационные системы» (БИС) сообщила о заключении договора с банком «Москва-Сити», являющимся головным финансовым агентом проекта ММДЦ «Москва-Сити», на за
24.03.2008 Oracle переезжает в «Москва-Сити»

сообщило о том, что офис компании переезжает c Саввинской набережной в свое новое помещение в ММДЦ «Москва-Сити», а именно – в бизнес-центр «Башня на Набережной».
10.07.2007 ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» строит ЕИСУП на базе «1С-Предприятия»

Проект по внедрению единой автоматизированной системы управления второй очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» близится к завершению. В ходе проекта, стартовавшего в сентябре 2006 года, ИТ-сп

Публикаций - 183, упоминаний - 237

Москва-Сити и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 22
МегаФон 10742 19
Yandex - Яндекс 9215 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Samsung Electronics 11064 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 6
Telegram Group 2940 6
Cisco Systems 5372 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Microsoft Corporation 25775 5
Huawei 4675 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 5
Google LLC 12688 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Oracle Corporation 7074 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
БИС - Банковские информационные системы 104 3
Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб 13 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Sony 6739 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
Crestron 102 2
Extron Electronics 63 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Тизприбор - Контрольно-измерительные приборы 11 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 2
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 27 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 8
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 8
Этажи 0 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 5
Башня Федерация 16 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 4
Solvers 26 4
БЕРГ - BERG 20 4
Остров Мечты ХК - парк развлечений 17 4
MR Group - МР Групп - MR Office 42 4
Lotte - Лотте - бизнес-центр 23 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Мосархинформ 4 4
Лахта Центр - Газпром-Сити 13 4
Курортпроект 4 4
Связной ГК 1401 4
Альфа-Банк 1979 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 3
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 3
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 3
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 3
Workki - Сеть коворкингов 5 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
Афимолл ТРЦ 31 3
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 3
Миракс Групп - Mirax Group 17 3
Enka - Энка - Рамэнка 10 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Совкомбанк ПАО 316 3
Ак Барс Банк 283 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Парк Зарядье 49 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 2
Казанский кремль - музейный комплекс 15 2
Музеон - парк искусств 21 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 2
Гильдия маркетологов 4 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 46
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
Google Android 15243 5
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 4
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 4
Apple iOS 8583 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Unicorn iCity 6 3
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 3
FreePik 1841 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple - App Store 3109 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Stafory - робот Вера 377 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 2
Хомнет НФО 36 2
Ростех - SODIS Lab - SODIS Building FM - SODIS Building M - SODIS Building CM 7 2
СТУ - Business Studio 22 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 2
Kaspersky Travel Accelerator 2 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 85 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Samsung Galaxy 1035 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Толстой Лев 69 6
Кузнецов Александр 162 4
Нагавицын Антон 4 4
Путин Владимир 3454 4
Шадаев Максут 1210 4
Ушацкий Андрей 105 3
Клячин Александр 16 3
Волков Максим 34 3
Назипов Дмитрий 86 3
Рейман Леонид 1065 3
Кузнецов Сергей 163 2
Кириенко Владимир 148 2
Володин Вячеслав 108 2
Плуготаренко Сергей 89 2
Клименко Герман 51 2
Раевский Алексей 77 2
Ракишин Александр 2 2
Поляков Дмитрий 56 2
Малис Олег 86 2
Кузьмин Олег 17 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Киссиди Одиссей 2 2
Кулаков Павел 29 2
Вахрушев Илья 7 2
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