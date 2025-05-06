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Москва-Сити ММДЦ Московский международный деловой центр
СОБЫТИЯ
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|06.05.2025
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«МегаФон» ускорил интернет в «Москва-Сити»
«МегаФон» разогнал мобильный интернет в самом сердце столичной деловой жизни — на территории «Москва-Сити». Теперь сотрудники и посетители бизнес-кластера могут пользоваться онлайн-сервисами на средней скорости 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Работы по модерн
|02.05.2024
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Tele2 обеспечила связью три башни «Москва-Сити»
получили возможность проводить онлайн-трансляции, пользоваться интернет-сервисами на высоких скоростях и быстро обмениваться файлами большого объема. Следующим этапом расширения сети Tele2 в районе «Москва-Сити» станет обеспечение связью башен Moscow Towers. Завершение работ планируется до конца 2024 г. Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Жителям со
|28.09.2023
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Демостенд с устройствами на мобильной Astra Linux развернут в «IQ-квартале» Москва-Сити
ГК «Астра», российский разработчик системного и инфраструктурного ПО, открыл в правительственном комплексе МФК в Москва-Сити демонстрационный стенд с устройствами под управлением мобильной ОС Astra Linux Special Edition. Экспозиция ориентирована на гостей и сотрудников офисов «IQ-квартала», в том числе Ми
|01.08.2023
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Минцифры после атаки БПЛА переходит на частичную удаленку, но рассчитывает вернуться в привычный режим
Комментарии Максута Шадаева Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал инцидент в «Москва-Сити», подтвердив тем самым, что атака БПЛА в ночь на 30 июля 2023 г. в центре столицы
|01.12.2021
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Ozon раскрыл секреты аренды офиса в «Москва-Сити»
Договор аренды офиса Ozon в «Москва-Сити» Интернет-ритейлер Ozon опубликовал договор аренды своего головного офиса в компл
|17.03.2021
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ДИТ Москвы задолжал 44 миллиона за офисы в «Москва-сити»
Долги ДИТа за офисы в «Москва-сити» Как выяснил CNews, Департамент информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) накопил долгов на 44 млн руб. за коммунальные и эксплуатационные услуги. Задолженность относится
|15.01.2019
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Минкомсвязи задержалось с переездом в «Москва-сити» из-за проблем с видеонаблюдением и «тонкими клиентами»
Минкомсвязи, Минпромторг и Минэкономразвития перезжают в «Москва-Сити» Правительство одобрило переезд Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга в новый офис в комплексе «Москва-Сити». Вместе с этими ведомствами в «Москва-Сити» переед
|27.07.2018
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«Москва сити секьюритиз» автоматизировала сбор отчетности при помощи решения «Хомнет: XBRL»
В «Москва сити секьюритиз» завершился проект по автоматизации процесса сбора и передачи надзорной, бухгалтерской и другой бизнес-отчетности на базе программного решения «Хомнет: XBRL». Переход на
|05.12.2017
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2TEST поставила оборудование связи для систем безопасности ММДЦ «Москва-Сити»
томатизации жизнеобеспечения и безопасности на объектах Московского международного делового центра «Москва-Сити».Московский международный деловой центр (ММДЦ) «Москва-Сити» — крупный гра
|05.10.2017
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Для клерков из Москва-Сити запущен бот BreakQ для заказов обедов в местных ресторанах
стартап BreakQ (сокр. от Break Queue) создал чат-бота, который позволяет сэкономить время на очередях и ожидании приготовления заказа в кафе и ресторанах, расположенных в периметре офисного кластера «Москва-Сити». С помощью чат-бота в Telegram пользователи могут найти заведение, расположенное в непосредственной близости от офиса, ознакомиться с меню, выбрать интересующие блюда и сформироват
|14.04.2017
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«Москва Сити Секьюритиз» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга»
В марте 2017 года компании «Москва Сити Секьюритиз» и «Хомнет консалтинг» заключили договор на реализацию проекта на базе отраслевого решения «Хомнет:НФО 2». Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинге». Переход с 2018 г
|03.11.2011
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Банк «Москва-Сити» перейдёт на ИБС QBIS
Компания «Банковские информационные системы» (БИС) сообщила о заключении договора с банком «Москва-Сити», являющимся головным финансовым агентом проекта ММДЦ «Москва-Сити», на за
|24.03.2008
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Oracle переезжает в «Москва-Сити»
сообщило о том, что офис компании переезжает c Саввинской набережной в свое новое помещение в ММДЦ «Москва-Сити», а именно – в бизнес-центр «Башня на Набережной».
|10.07.2007
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ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» строит ЕИСУП на базе «1С-Предприятия»
Проект по внедрению единой автоматизированной системы управления второй очереди ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» близится к завершению. В ходе проекта, стартовавшего в сентябре 2006 года, ИТ-сп
Москва-Сити и организации, системы, технологии, персоны:
|Толстой Лев 69 6
|Кузнецов Александр 162 4
|Нагавицын Антон 4 4
|Путин Владимир 3454 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Ушацкий Андрей 105 3
|Клячин Александр 16 3
|Волков Максим 34 3
|Назипов Дмитрий 86 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Кузнецов Сергей 163 2
|Кириенко Владимир 148 2
|Володин Вячеслав 108 2
|Плуготаренко Сергей 89 2
|Клименко Герман 51 2
|Раевский Алексей 77 2
|Ракишин Александр 2 2
|Поляков Дмитрий 56 2
|Малис Олег 86 2
|Кузьмин Олег 17 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Киссиди Одиссей 2 2
|Кулаков Павел 29 2
|Вахрушев Илья 7 2
|Мякишева Марина 84 2
|Прохоров Михаил 41 2
|Шахраманьян Андрей 9 2
|Белова Екатерина 2 2
|Яшина Ирина 2 2
|Старостина Наталья 2 2
|Мастиев Кермен 3 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Волож Аркадий 268 2
|Собянин Сергей 538 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Чемезов Сергей 147 1
|Беров Иван 44 1
|Ахмеров Тимур 91 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Кирсанова Светлана 70 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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