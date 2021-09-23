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Москва-Сити
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23.09.2021 «Сбер» впервые в России запустил CG-рекламу в 3D формате 2
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
22.04.2021 «Яндексу» крупно повезло с хозяином офиса. Он разрешил выгодно пересчитать ставки аренды 1
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
17.03.2021 ДИТ Москвы задолжал 44 миллиона за офисы в «Москва-сити» 1
05.03.2021 В России запущена первая пользовательская сеть 5G. Она доступна лишь избранным 1
25.02.2021 Власти Москвы написали защищенный мессенджер на замену Telegram и Skype. Видео 1
13.01.2021 Министр цифрового развития России заболел коронавирусом 1
18.11.2020 У госорганов России нашли «аномальные» скачки в ИТ-расходах 1
24.09.2020 Столичные абоненты Tele2 на день отказались от автомобилей 1
28.07.2020 В России выдана первая лицензия на 5G. Ее получила МТС 1
13.07.2020 Что важно сделать перед внедрением новой ERP-системы 1
19.06.2020 «Яндекс» впервые показал свою новую штаб-квартиру. Фото 1
20.05.2020 Сбербанк, «Азбука вкуса» и Visa открыли магазин без касс и продавцов 1
27.04.2020 5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM 1
24.04.2020 Как «Яндекс» за долги перед ВТБ купил землю под свою будущую штаб-квартиру 2
26.03.2020 Российское правительство переходит на удаленную работу 1
27.02.2020 Ради сделки с «Яндексом» известный московский рантье готов был рискнуть $700 млн 1
19.12.2019 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского» участвуют в учениях «суверенного Рунета» 1
18.10.2019 «Ростелеком» и «Ростех» помогут упростить получение загранпаспорта 1
11.09.2019 Китайская госкомпания приходит в Россию, чтобы забрать «15% рынка», потеснив Huawei и Cisco 1
11.09.2019 Легендарное здание «Центрального телеграфа» продано таинственному покупателю 1
26.08.2019 «Мегафон» продемонстрировал работу 5G в Москве 2
22.08.2019 МегаФон проводит первый 5G- турнир по киберспорту в России 1
08.07.2019 «Стэп лоджик» и Huawei заложили ИТ-фундамент в башне «Око» 3
06.06.2019 Пущено с молотка легендарное здание в двух шагах от Кремля, где квартирует Минкомсвязи 1
24.05.2019 «Долгопрудненский исследовательский центр» выпустил новую линейку решений «Турбо» и представил флагманский продукт «Турбо ERP» 1
16.05.2019 В России объявили о выпуске новой отечественной ERP-системы 2
13.05.2019 Новую российскую ERP-систему покажут 21 мая в Москве 1
24.04.2019 «Ростелеком» автоматизирует десятки тысяч рабочих мест в Генпрокуратуре 1
22.04.2019 ТУРБО: Российские разработчики выводят на рынок новую ERP 1
11.04.2019 «М.Видео» запустила в своих магазинах систему навигации с дополненной реальностью 1
15.01.2019 Минкомсвязи задержалось с переездом в «Москва-сити» из-за проблем с видеонаблюдением и «тонкими клиентами» 5
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 2
18.12.2018 «Яндекс» купил землю для новой штаб-квартиры после того, как не смог выкупить старую 1
19.11.2018 NAI Becar представила квартальные итоги на рынке коворкингов Москвы 1
13.09.2018 ИБ-интеграторам представили новых вендоров в рамках ITD Summit 1
07.09.2018 Защита вне ИТ: на что еще способны ИБП 1
27.07.2018 «Москва сити секьюритиз» автоматизировала сбор отчетности при помощи решения «Хомнет: XBRL» 1
08.06.2018 МТС запускает технологии 5G на действующей сети в городах футбольного турнира 1

Публикаций - 88, упоминаний - 111

Москва-Сити упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 7
Yandex - Яндекс 4101 7
Samsung Electronics 5686 4
Huawei 2731 4
Астерос - Asteros 531 3
Центел - Центральный телеграф 163 3
Cisco Systems 2044 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
Хомнет Консалтинг 127 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Microsoft Corporation 11110 2
Ростелеком Связьинвест 699 2
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 2
Инфозащита 24 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Lefbord Investment Limited 6 1
Skybox Security 19 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 168 1
ITD Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 4 1
Comptek - Комптек 53 1
Checkmarx 4 1
Google LLC 7158 1
Cyberbit 2 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
SurfSecure 3 1
Integer - Интеджер 3 1
Brownie Software 4 1
Тизприбор - Контрольно-измерительные приборы 10 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
Leta IT-company 88 1
АМДтехнологии 26 1
SEC Consult Services 931 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Информзащита 423 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
БЕРГ - BERG 5 4
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 4
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 4
Gorenje 45 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 4
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 3
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Напа ООО 3 2
Первый ООО 3 2
Мария Ра - торговая сеть 19 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Связной ГК 881 2
White&Case 2 1
Москва Сити Секьюритиз 2 1
Гагаринский ТРЦ 3 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 14 1
ОНЭКСИМ ГК 35 1
DTSRetail Ltd 3 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 15 1
Trellas Enterprises 7 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
MR Group 7 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 3 1
Юника-инвест 3 1
Cushman & Wakefield 5 1
NAI Becar 4 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Гудзон ТРЦ 2 1
РЖД Москва - Белорусский вокзал 2 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
Правительство РФ 2206 2
Парк Зарядье 14 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Управление служебными зданиями АО 1 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 1
Правительство Москвы 653 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 2 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 1
Счётная палата РФ 460 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры 9 2
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 137 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
MTBF - Mean time between failures - Средняя наработка на отказ 31 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 385 1
DevOps - Development и Operations 297 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
Безопасный город 347 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Google Android 10751 2
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 2
Яндекс.Маркет 439 2
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 2
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 2
Schneider Electric Galaxy VX - Серия ИБП 7 1
Autodesk Revit 68 1
Ростелеком ЦОД Москва-I и Москва-II 7 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
IntelLinx 1 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Schneider Electric Galaxy VM - Серия ИБП 5 1
Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес 3 1
Autodesk Navisworks 14 1
Brownie Software DarkStream 4 1
Autodesk Vault Professional 6 1
Autodesk Vault 11 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2 1
ДИТ Москвы TDM Messenger - Защищенный мессенджер 1 1
Take&Go 1 1
Huawei USG - Серия межсетевых экранов 2 1
Samsung Galaxy 345 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
Huawei OceanStor Dorado V3 - Серия OceanStor C - Система хранения данных All-Flash NVMe уровня Enterprise 12 1
Microsoft Excel 436 1
Huawei OceanStor V5 Storage System Enterprise Storage - Система хранения данных All-Flash уровня Enterprise 3 1
Huawei S - Серия коммутаторов 1 1
Huawei NE20E - Серия маршрутизаторов 1 1
Schneider Electric APC Easy UPS On-Line SRV - ИБП 20 1
Huawei eSight 7 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Apple iOS 5742 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Linux OS 4265 1
Хомнет XBRL 9 1
Клячин Александр 13 3
Кузнецов Александр 75 3
Путин Владимир 1826 3
Рейман Леонид 412 2
Волож Аркадий 181 2
Вахрушев Илья 7 2
Ракишин Александр 2 2
Киссиди Одиссей 2 2
Малис Олег 55 2
Сергеев Георгий 1 1
Коренев Алексей 5 1
Евдокименко Евгения 1 1
Федотова Евгения 1 1
Стародубов Виталий 9 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Михалев Владимир 1 1
Филатова Екатерина 3 1
Бернер Михаил 9 1
Гореславский Алексей 4 1
Астахин Сергей 1 1
Сущик Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Виноград Ирина 2 1
Денисова Любовь 1 1
Каленчук Алексей 5 1
Бабань Борис 3 1
Михайлов Георгий 7 1
Киссиди Георгис 1 1
Королев Константин 9 1
Бондарев Владимир 2 1
Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
Подтетерин Алексей 1 1
Кирсанова Светлана 54 1
Горбатько Александр 90 1
Осеевский Михаил 221 1
Собянин Сергей 211 1
Войтенко Олег 24 1
Никифоров Николай 1126 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 51
Россия - Российская федерация - РФ 57483 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 7
Европа 3766 6
Россия - ПФО - Казань 1519 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Москва - Воробьёвы горы 15 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - Кемеровская область 468 2
Москва - Comcity - Офисный парк - PPF Real Estate Russia 14 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Беларусь - Белоруссия 2093 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Украина 3374 1
Россия - Калуга 296 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Новая Москва 45 1
Россия - Альметьевск 60 1
Россия - Междуреченск 27 1
Москва - Парк культуры 15 1
Россия - Арск 5 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Россия - Пущино 7 1
Москва - Котельники 14 1
Россия - Серпухов 40 1
Москва-река - акватория 10 1
Россия - Липецкая область 292 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 63 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕПС - Единый план счетов 33 1
ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 29 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
New retail 2 1
CNews Analytics 1991 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
РАН - Российская академия наук 317 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
Институт Общей Генетики им. Н. И. Вавилова РАН 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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