«МегаФон» ускорил интернет в «Москва-Сити» «МегаФон» разогнал мобильный интернет в самом сердце столичной деловой жизни — на территории «Москва-Сити». Теперь сотрудники и посетители бизнес-кластера могут пользоваться онлайн-сервисами на средней скорости 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Работы по модерн

Tele2 обеспечила связью три башни «Москва-Сити» получили возможность проводить онлайн-трансляции, пользоваться интернет-сервисами на высоких скоростях и быстро обмениваться файлами большого объема. Следующим этапом расширения сети Tele2 в районе «Москва-Сити» станет обеспечение связью башен Moscow Towers. Завершение работ планируется до конца 2024 г. Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Жителям со

Демостенд с устройствами на мобильной Astra Linux развернут в «IQ-квартале» Москва-Сити ГК «Астра», российский разработчик системного и инфраструктурного ПО, открыл в правительственном комплексе МФК в Москва-Сити демонстрационный стенд с устройствами под управлением мобильной ОС Astra Linux Special Edition. Экспозиция ориентирована на гостей и сотрудников офисов «IQ-квартала», в том числе Ми

Минцифры после атаки БПЛА переходит на частичную удаленку, но рассчитывает вернуться в привычный режим Комментарии Максута Шадаева Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал инцидент в «Москва-Сити», подтвердив тем самым, что атака БПЛА в ночь на 30 июля 2023 г. в центре столицы

Ozon раскрыл секреты аренды офиса в «Москва-Сити» Договор аренды офиса Ozon в «Москва-Сити» Интернет-ритейлер Ozon опубликовал договор аренды своего головного офиса в компл

ДИТ Москвы задолжал 44 миллиона за офисы в «Москва-сити» Долги ДИТа за офисы в «Москва-сити» Как выяснил CNews, Департамент информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) накопил долгов на 44 млн руб. за коммунальные и эксплуатационные услуги. Задолженность относится

Минкомсвязи задержалось с переездом в «Москва-сити» из-за проблем с видеонаблюдением и «тонкими клиентами» Минкомсвязи, Минпромторг и Минэкономразвития перезжают в «Москва-Сити» Правительство одобрило переезд Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга в новый офис в комплексе «Москва-Сити». Вместе с этими ведомствами в «Москва-Сити» переед

«Москва сити секьюритиз» автоматизировала сбор отчетности при помощи решения «Хомнет: XBRL» В «Москва сити секьюритиз» завершился проект по автоматизации процесса сбора и передачи надзорной, бухгалтерской и другой бизнес-отчетности на базе программного решения «Хомнет: XBRL». Переход на

2TEST поставила оборудование связи для систем безопасности ММДЦ «Москва-Сити» томатизации жизнеобеспечения и безопасности на объектах Московского международного делового центра «Москва-Сити».Московский международный деловой центр (ММДЦ) «Москва-Сити» — крупный гра

Для клерков из Москва-Сити запущен бот BreakQ для заказов обедов в местных ресторанах стартап BreakQ (сокр. от Break Queue) создал чат-бота, который позволяет сэкономить время на очередях и ожидании приготовления заказа в кафе и ресторанах, расположенных в периметре офисного кластера «Москва-Сити». С помощью чат-бота в Telegram пользователи могут найти заведение, расположенное в непосредственной близости от офиса, ознакомиться с меню, выбрать интересующие блюда и сформироват

«Москва Сити Секьюритиз» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга» В марте 2017 года компании «Москва Сити Секьюритиз» и «Хомнет консалтинг» заключили договор на реализацию проекта на базе отраслевого решения «Хомнет:НФО 2». Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинге». Переход с 2018 г

Банк «Москва-Сити» перейдёт на ИБС QBIS Компания «Банковские информационные системы» (БИС) сообщила о заключении договора с банком «Москва-Сити», являющимся головным финансовым агентом проекта ММДЦ «Москва-Сити», на за

Oracle переезжает в «Москва-Сити» сообщило о том, что офис компании переезжает c Саввинской набережной в свое новое помещение в ММДЦ «Москва-Сити», а именно – в бизнес-центр «Башня на Набережной».