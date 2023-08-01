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Минцифры после атаки БПЛА переходит на частичную удаленку, но рассчитывает вернуться в привычный режим

Глава Минцифры прокомментировал повреждения офиса министерства после взрыва беспилотника в «Москва-Сити». Часть сотрудников ведомства переводится на удаленную работу. Вернуться в привычный режим министерство рассчитывает в течение недели.

Комментарии Максута Шадаева

Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал инцидент в «Москва-Сити», подтвердив тем самым, что атака БПЛА в ночь на 30 июля 2023 г. в центре столицы повредили помещения в одном из небоскребов, которые непосредственно занимает министерство.

Первая публичная реакция министра на инцидент нашла отражение в одном из общедоступных интернет-чатов Минцифры уже на следующее утро после происшествия. «Ребята, много пишут в личку. Решил здесь ответить. Спасибо за поддержку. Самое главное никто не пострадал. Сейчас уже планируем, как рассадить 10 этаж по другим этажам. Работа не пострадает», — сообщил он.

Вечером понедельника 31 июля Telegram-канал «Нецифровая экономика» распространил скриншоты сообщений Шадаева в закрытом внутриведомственном чате министерства.

«Внутри Минцифры меня многие сотрудники в личных сообщениях спрашивают, что я думаю по всей сегодняшней ситуации, — написал министр. — Говорят, что страшно теперь работать в офисе, задают вопросы, что делать дальше. И это естественная человеческая реакция на то, что произошло. Решил ответить тут. Я не знаю, была ли наша башня целью или это получилось случайно. Но мотивация и цели противника предельно понятны — спровоцировать хаос и неразбериху».

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Фото: ru.freepik.com
Минцифры переходит на частичную удаленку после взрыва в «Москва-сити»

Как отметил Шадаева, Минцифры — гражданское ведомство, а все его сотрудники находятся на государственной службе. «В обычные дни разница между госслужбой и обычной работой не особенно чувствуется, — указал он. — Наш офис ничем не отличается от офисов большинства ИТ-компаний. У нас все так похоже. Мы тоже делаем и запускаем цифровые продукты и сервисы. Но не сегодня. Сегодня мы должны принять все эти риски, собраться и продолжить делать свою работать. Мы часто говорим, что ИТ-шники очень тревожные. Сегодня мы можем показать пример выдержки и целеустремленности. Еще раз, как я писал раньше, на следующую неделю вводим удаленку, чтобы разобраться с офисными проблемами. Но максимум через неделю мы вернемся в привычный режим. Ребята, я очень рассчитываю на всех вас».

В другом своем сообщении, которое привел Telegram-канал, Шадаев написал о том, что министерство ждет подтверждения допуска 1 августа в здание. «Но два этажа (10 и 11) точно работать не будут, добавил он. — На следующую неделю предлагается по умолчанию установить формат удаленной работы для всех сотрудников кроме дирдепов и замминистров. Но по их решению, в случае острой служебной необходимости кому-то возможно придется поработать в офисе. Все остальные — только по своему желанию. У кого не настроен удаленный доступ, смогут завтра приехать и все настроить. Для этого будет организована техническая служба в офисе “Гостеха”. Место и время работы дадим позднее. Также административный департамент завтра подготовит схему рассадки сотрудников, работавших на 10 и 11 этажах».

Дополнение. Официальный комментарий Минцифры

После публикации материала представители Минцифры прислали CNews официальные комментарии ведомства. «Министерство продолжает свою работу. Само здание получило незначительные повреждения. Несущие конструкции, инженерные и технологические системы, включая лифты, не пострадали, — сообщили они. — В основном были разрушены элементы фасада. Сейчас доступ в здание осуществляется в обычном режиме».

По данным Минцифры, рабочие места его сотрудников, размещавшихся в пострадавших помещениях, переведены в другие офисы. «На самих этажах уже идут восстановительные и ремонтные работы, — добавляют авторы сообщения. — На этой неделе все специалисты, кроме заместителей министра и директоров департаментов, по согласованию и по своему желанию могут работать дистанционно. Для этого созданы необходимые технические условия. Со следующей недели работа вернется в привычный режим».

Атака дронов на «Москва-Сити»

Рассматриваемый инцидент связан с предположительной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Украины. О таком характере происшествия 30 июля 2023 г. сообщили Минобороны и мэр Москвы Сергей Собянин.

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Один из БПЛА был сбит средствами ПВО (противовоздушная оборона) над Одинцовским районном Подмосковья, два других были подавлены средствами РЭБ (радиоэлектронная борьба) и упали на нежилые здания комплекса «Москва-Сити».

Речь идет о башенных комплексах «Око-2» и «IQ квартал». В здании «Око-2» пострадал охранник, сообщило агентство ТАСС.

Удар по правительственному кварталу

В «IQ квартал» расположен в так называемом «правительственном квартале» в «Сити». В 2019 г., по инициативе занимавшего тогда пост премьер-министра Дмитрия Медведева, туда были переведены ряд правительственных структур: Минцифры, Минэкономразвития, Росимущество, Росакредитация, Росстандарт и Ростуризм (в настоящее время упразднен с передачей функций Минэкономразвития).

До той пор Минцифры находилось в историческом здании «Центрального телеграфа», которое частично принадлежало Росимуществу, частично — «Ростелекому». Здание было выставлено на торги и продано.

Документы Минцифры

В Telegram-канале «ВЧК-ОПГУ» 30 июля 2023 г. были опубликованы фотографии и видео с предполагаемого места инцидента на улице перед пострадавшей башней «Сити». На них видны документы Минцифры и подведомственного ему «Российского фонда развития информационных технологий».

Атаке БПЛА подвергся 10 этаж здания «IQ квартал» — один из этажей, который занимает Минцифры, подтвердил CNews источник в министерстве.

Атаки дронов на Москву

Москва стала регулярно подвергаться атакам украинских БПЛА с весны 2023 г. В частности, 3 мая атаке подвергся московский Кремль. Тогда два аппарата взорвались над Сенатским дворцом. После этого в столице был введен запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов.

Утром 1 августа в СМИ появились сообщения о новой атаке БПЛА на «Москва-Сити».

Денис Воейков, Игорь Королев

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