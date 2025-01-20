Нецифровая экономика telegram-канал
Нецифровая экономика и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 11
|Паршин Максим 316 7
|Никифоров Николай 1136 6
|Носков Константин 236 6
|Акимов Максим 187 5
|Путин Владимир 3171 5
|Пак Олег 112 5
|Иванов Олег 141 5
|Кисляков Евгений 93 4
|Медведев Дмитрий 1654 4
|Мишустин Михаил 676 4
|Волин Алексей 120 3
|Соколов Алексей 134 3
|Бокова Людмила 82 3
|Черненко Андрей 69 3
|Ротенберг Игорь 37 3
|Ротенберг Аркадий 52 3
|Качанов Олег 114 3
|Замков Антон 12 3
|Шипелов Андрей 22 3
|Скворцов Сергей 15 3
|Огуряев Дмитрий 85 3
|Хинштейн Александр 142 3
|Моносов Александр 18 3
|Подгузов Николай 28 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Худавердян Тигран 91 2
|Волож Аркадий 251 2
|Свердлов Денис 200 2
|Войтенко Олег 26 2
|Белоусов Андрей 140 2
|Мамонов Михаил 24 2
|Никифорова Светлана 34 2
|Усманов Алишер 301 2
|Шайхутдинов Роман 113 2
|Оверчук Алексей 10 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Лаптева Ирина 9 1
|Заренин Андрей 47 1
|Понькин Александр 31 1
|МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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