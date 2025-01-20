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Нецифровая экономика telegram-канал



20.01.2025 В Минцифры появился новый замминистра - статс-секретарь. Он выходец из ФСБ 1
11.11.2024 В России начинается эпидемия запретов иностранных хостинг-провайдеров 1
28.08.2024 Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают 1
05.07.2024 СДЭК продан. От своей доли избавился основатель сервиса 1
01.12.2023 $40 млн тайно утекли со счетов российского стартапа. Узнавшего об этом топ-менеджера моментально уволили 1
27.09.2023 Binance уходит из России и переводит пользователей на новую криптобиржу 1
01.08.2023 Минцифры после атаки БПЛА переходит на частичную удаленку, но рассчитывает вернуться в привычный режим 1
17.07.2023 Минцифры приостановит выдачу грантов и проверит уже выданные. «Не чистые» проекты будут отменены 1
14.07.2023 Замглавы Минцифры Паршин отправлен под домашний арест 1
13.07.2023 Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан Следственным комитетом 1
19.06.2023 В России пираты вгоняют друг друга в гроб в борьбе за пользователей. Страдают простые россияне 1
01.11.2022 «Ростех» может избавиться от разработки 4G и 5G 1
31.03.2022 Власти требуют от губернаторов кардинально уменьшить налоги и аренду для малых ИТ-компаний 1
23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 1
08.09.2021 Четвертый за шесть лет глава ушел из структуры Минцифры, координирующей ИТ в госорганах 1
19.04.2021 «Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае 1
16.04.2021 Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства 1
05.03.2021 Основатель Yota вложился в стартап экс-замминистра связи 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 1
16.10.2020 Лопнула самая громкая сделка года. Почему Олег Тиньков не продал «Яндексу» банк 1
07.10.2020 Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 1
13.05.2020 Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США 1
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 1
04.02.2020 Бывшего вице-премьера по цифре назначили главой «Почты России» 1
02.02.2020 Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова 1
22.01.2020 Экс-ответственный за ИТ и телеком возглавит «Почту России» 1
21.01.2020 «Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов 1
20.12.2019 «Мегафон» и «ИКС холдинг» могут объединиться в суперкомпанию 1
28.11.2019 Цена акций «Яндекса» превысила исторический максимум 1
02.09.2019 «Ростелеком» получит 4G-частоты без конкурса 1
20.06.2019 На нарушениях ПДД заработают миллиарды «Ростех», ГЛОНАСС и бывшая компания жены Никифорова 1
30.05.2019 Власти России хотят дать искусственному интеллекту особый статус и 90 млрд на развитие 1
29.05.2019 Промышленный интернет. Насколько российские разработки отстают от зарубежных. Рейтинг 1
27.05.2019 В России отказались от «прорывного» развития больших данных, промышленного интернета и робототехники 1
19.04.2019 Детище Ротенберга и «Ростеха» потратит 50 миллиардов на федеральную сеть интернета вещей 1
12.04.2019 Uber должен выкупить свои акции у «Яндекса» за $100 млн 1
07.02.2019 Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России 1
04.12.2018 Общее детище Ротенберга, ГЛОНАСС и «Ростеха» без конкурса получило частоты для транспортной телематики 1
20.11.2018 Microsoft сокращает штат в России? Сотрудников переводят в другие страны 1
13.08.2018 Из-за падения рубля Россия вошла в топ-5 стран с самыми дешевыми iPhone. Опрос 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

Нецифровая экономика и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 12
Ростелеком 9699 12
Telegram Group 1983 11
ГЛОНАСС АО 187 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 4
МегаФон 8803 4
Yandex - Яндекс 7339 3
Apple Inc 12099 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 65 3
Восход ФГБУ НИИ 644 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 3
Ростелеком - РТЛабс 178 3
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 24 3
Ростех - РТ-Инвест 56 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 333 3
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 49 2
Microsoft Corporation 24623 2
ИКС 318 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 2
Автодория 44 2
Startobaza - Стартобаза 38 2
Миранда-Медиа 59 2
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 42 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 19 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
АФК Система ПАО 1797 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Крок - Croc 1777 1
Google LLC 11775 1
Cisco Systems 5114 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Merlion - Мерлион 793 1
Intel Corporation 12197 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 8
Почта России ПАО 2112 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 3
Царицын капитал 23 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 3
ВТБ - Почта Банк 466 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 2
Сотка Высоток 4 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Garsdale Services 39 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Virtus.pro 27 1
NanduQ - Qiwi 996 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 1
РАВИС 11 1
TON Issuer 5 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 1
Мособлгаз ГУП МО 20 1
Amedia TV - Амедиа 37 1
United Traders 2 1
Kinetik 20 1
Telconet Capital 28 1
Uber 330 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
MLU B.V. 14 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
Издательский дом Родионова 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
ФРИИ Инвест 5 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Free TON Community 5 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 170 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3755 3
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 84 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 2
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 35 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 25
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 3
Apple iPhone 6 4862 3
FreePik 980 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 254 1
SAP Leonardo IoT 5 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Apple - App Store 2890 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 51 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 37 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 65 1
Kaspersky Fraud Prevention 21 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 1
Luxms BI 75 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 9 1
PTC ThingWorx 25 1
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 17 1
TON Crystal 2 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 20 1
Garantex - криптовалютная биржа 7 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 59 1
Booking.com 114 1
Winnum Platform 7 1
Microsoft Windows 15656 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
Шадаев Максут 1008 11
Паршин Максим 316 7
Никифоров Николай 1136 6
Носков Константин 236 6
Акимов Максим 187 5
Путин Владимир 3171 5
Пак Олег 112 5
Иванов Олег 141 5
Кисляков Евгений 93 4
Медведев Дмитрий 1654 4
Мишустин Михаил 676 4
Волин Алексей 120 3
Соколов Алексей 134 3
Бокова Людмила 82 3
Черненко Андрей 69 3
Ротенберг Игорь 37 3
Ротенберг Аркадий 52 3
Качанов Олег 114 3
Замков Антон 12 3
Шипелов Андрей 22 3
Скворцов Сергей 15 3
Огуряев Дмитрий 85 3
Хинштейн Александр 142 3
Моносов Александр 18 3
Подгузов Николай 28 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Худавердян Тигран 91 2
Волож Аркадий 251 2
Свердлов Денис 200 2
Войтенко Олег 26 2
Белоусов Андрей 140 2
Мамонов Михаил 24 2
Никифорова Светлана 34 2
Усманов Алишер 301 2
Шайхутдинов Роман 113 2
Оверчук Алексей 10 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Лаптева Ирина 9 1
Заренин Андрей 47 1
Понькин Александр 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Европа 21767 4
Казахстан - Республика 5525 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 3
Украина 7608 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 3
Нидерланды 3517 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Япония 13282 2
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