Основатель Yota вложился в стартап экс-замминистра связи

Альберт Авдолян стал миноритарием производителя электрокаров Arrival

Бывший совладелец телекоммуникационной компании «Скартел» (бренд Yota) Альберт Авдоляна оказался миноритарным акционером публичной американской компании CIIG Merger. Это следует из документов, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Доля Авдоляна составляет 5,11%.

CIIG Merger - специальная технической компания без собственного бизнеса (Special Purpose Acquisition Company, SPAC). Такого рода компании проводят первичное размещение акций (IPO) с целью использовать привлеченные средства для сделок с другими предприятиями, которые стремятся стать публичными.

Как Arrival выходит на биржу

В конце 2020 г. было объявлено, что британский производитель электрокаров Arrival осуществит обратное поглощение CIIG Merger. По данным раскрытия CIIG Merger, свою долю Авдолян купил 19 ноября 2020 г., на следующий день после того, как стало известно, что Arrival выйдет на биржу через слияние с CIIG Merger.

Один из основателей оператора Yota Альберт Авдолян оказался совладельцем компании, которая сейчас находится в процессе слияния с британским производителем электрокаров Arrival

На тот момент акция компании составляла $17. Альберт Авдолян купил их в количестве 1,65 млн штук, то есть его общий вклад составил сумму $28 млн. По расчетам Telegram-канала «Нецифровая экономика», доля Авдоляна после слияния составит 0,43%.

Давние партнеры по Yota

Arrival основан Денис Свердловым, который в 2007-2012 гг. был первым гендиректором «Скартела». Тогда «Скартел» построил сеть мобильного WiMAX, а затем перешел на технологию LTE. Изначально 75,1% акций «Скартела» принадлежали фонду Telconet Capital, за которым стояли Сергей Адоньев и Альберт Авдолян. Оставшиеся 25,1% акций принадлежали госкорпорации «Ростех».

Денис Свердлов, первый гендиректор Yota, экс-замминистра связи, основатель Arrival

В 2012 г. Алишер Усманов, основной владелец «Мегафона», договорился с акционерами «Скартела» об объединении активов в холдинг Garsdale Services. В результате сделки Telconet и «Ростех» получили долю в Garsdale. В 2013 г. Garsdale выкупил у Telconet собственные акции.

Таким образом, Свердлов давно знаком с Авдоляном. В 2012 г. Свердлов покинул «Скартел» и стал замминистра связи, но проработал в этой позиции только до 2013 г., после чего занялся собственными проектами.

Электрокар Arrival

В 2015 г. Свердлов перебрался в Великобританию и основал там венчурный фонд Kinetik с размером капитала $500 млн. Первыми проектами фонда стали медицинский стартап Tatakoto и компания по разработке электромобилей Charge R&D, в настоящее время переименованная в Arrival.