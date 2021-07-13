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Garsdale Services


13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 2
05.03.2021 Основатель Yota вложился в стартап экс-замминистра связи 3
22.01.2019 Гендиректор Yota внезапно уволился 2
08.08.2018 «Мегафон» переехал из Кипра под контроль российских структур 1
26.02.2018 «Билайн» доплатил «Мегафону» 1,25 миллиарда за половину «Евросети» 1
06.09.2017 У создателя Yota и YotaPhone неожиданно сменились владельцы 4
12.07.2017 «Евросеть» поделили надвое: Компанию забрал «Мегафон», а половину магазинов «Билайн» 2
16.03.2017 Через месяц «Евросеть» развалится надвое 1
22.04.2016 Производитель YotaPhone на треть продан китайцам 2
21.10.2015 YotaPhone перестал быть полностью российским 2
05.06.2015 Среди хозяев Qiwi обнаружились основатели Yota 1
10.07.2014 «Мегафон» приобрел у Усманова долю в «Евросети» 5
09.06.2014 «Мегафон» досрочно выплатит Усманову и «Ростеху» $1 млрд за Yota 7
19.05.2014 «Билайн» сэкономил на «Евросети» и приготовился покупать ИОН 1
11.02.2014 «Мегафон» выкупает оборудование Yota за 18 млрд рублей 1
03.10.2013 Основатели Yota вышли из «Мегафона» 4
13.09.2013 Алишер Усманов с друзьями заработает $1,7 млрд на продаже Yota «Мегафону» 6
09.08.2013 Топ-10 ключевых событий в российском телекоме 2
08.08.2013 «Мегафон» назвал сумму, за которую покупает Yota 1
26.07.2013 «Мегафон» покупает Yota 1
24.06.2013 Yota скрестила USB-модем с WiFi-роутером 1
21.05.2013 J&P: «Скартел» и «МегаФон» монополизировали рынок LTE в России 1
30.04.2013 Алишер Усманов приобрел акции Apple на $100 млн 1
06.03.2013 «Билайн» отбирает у «Евросети» 500 салонов 1
04.02.2013 Полиция обыскивает офис совладельца «Ростелекома» 1
18.12.2012 Главные ИКТ-события 2012 года в России - версия CNews 2
07.12.2012 «МегаФон» и «ВымпелКом» поделили «Евросеть» 1
05.12.2012 Люди года в отрасли ИКТ по версии CNews 1
27.11.2012 Определена стоимость «Мегафона» 1
16.11.2012 "Мегафон" раскрыл имя секретного совладельца Yota 4
16.11.2012 Власти предписали «Евросети» дружить с МТС 1
15.11.2012 «Мегафон» привлечет на бирже до $2,1 млрд 2
16.10.2012 «Мегафон» и Усманов покупают «Евросеть» за $1,3 млрд 6
10.10.2012 «Мегафон» породнился с ЖЖ 1
16.07.2012 «Мегафон» и Yota образовали 4G-гиганта 3
16.07.2012 «Мегафон» и «Скартел» завершили объединение активов в единый холдинг 2

Публикаций - 36, упоминаний - 78

Garsdale Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 11
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Yota - Скартел 623 7
Telconet 24 4
VK - Mail.ru Group 2492 4
Yota Devices - YD 94 3
Rex Global - China Baoli 11 3
SEC Consult Services 933 2
Samsung Electronics 5759 2
Microsoft Corporation 11253 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
China Baoli 12 1
Скай Линк - Skylink 514 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Рустелеком ТК 198 1
МойСклад - Логнекс 85 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
Русинформэкспорт 6 1
Eutelsat 66 1
Verysell - Верисел 96 1
Telconet Capital 24 6
Евросеть 897 3
Связной ГК 887 3
Arrival Group - Charge R&D 13 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 237 1
Wellington Management Group 6 1
Kinetik 4 1
Winter Capital 4 1
BNP Paribas 34 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 85 1
Рапида НКО - платежные система 71 1
BlackRock 19 1
MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 17 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Альфа-Групп 330 1
UPS 37 1
Hyundai Motor 146 1
KIA Motors 73 1
Qiwi 783 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 454 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Почта России ПАО 1580 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 2
Президент Российской Федерации 1443 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 257 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 445 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 636 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 3
Google Android 10752 2
VK - Mail.ru Одноклассники 863 2
СПАРК-Интерфакс 104 1
Arrival Van - электромобиль 4 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Samsung Galaxy 345 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Усманов Алишер 241 8
Авдолян Альберт 28 7
Адоньев Сергей 32 5
Мамут Александр 109 3
Малис Олег 55 3
Мартынов Владислав 80 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Солдатенков Сергей 113 2
Малис Александр 111 2
Свердлов Денис 163 2
Чичваркин Евгений 83 2
Никифоров Николай 1126 2
Артемьев Тимур 13 2
Брюквин Юрий 197 1
Корепанов Алексей 3 1
Федченко Алексей 3 1
Евдокимов Алексей 2 1
Мошири Фархад 2 1
Мартынов Сергей 19 1
Скоч Владимир 2 1
Потанин Владимир 19 1
Сульгин Сергей 40 1
Солонин Сергей 82 1
Добрынин Владимир 32 1
Козырев Алексей 270 1
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
Страшнов Дмитрий 109 1
Стрешинский Иван 33 1
Романенко Андрей 76 1
Чемезов Сергей 121 1
Путин Владимир 1831 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3
Великобритания - Виргинские Острова 110 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1297 2
Россия - ПФО - Казань 1529 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
Специальный административный район Гонконг 557 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 2
Китай - Тайвань 600 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Великое Герцогство Люксембург 218 1
Перу - Республика 96 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Никарагуа - Республика 31 1
Россия - Иннополис 292 1
Ближний Восток 1487 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 244 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 7 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 2
Ведомости 259 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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