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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Garsdale Services
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 78
Garsdale Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Усманов Алишер 241 8
|Авдолян Альберт 28 7
|Адоньев Сергей 32 5
|Мамут Александр 109 3
|Малис Олег 55 3
|Мартынов Владислав 80 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Солдатенков Сергей 113 2
|Малис Александр 111 2
|Свердлов Денис 163 2
|Чичваркин Евгений 83 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Артемьев Тимур 13 2
|Брюквин Юрий 197 1
|Корепанов Алексей 3 1
|Федченко Алексей 3 1
|Евдокимов Алексей 2 1
|Мошири Фархад 2 1
|Мартынов Сергей 19 1
|Скоч Владимир 2 1
|Потанин Владимир 19 1
|Сульгин Сергей 40 1
|Солонин Сергей 82 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Козырев Алексей 270 1
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
|Страшнов Дмитрий 109 1
|Стрешинский Иван 33 1
|Романенко Андрей 76 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Путин Владимир 1831 1
|IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 244 1
|GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
|SPAC - Special Purpose Acquisition Company 7 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 2
|Ведомости 259 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
|CNews Analytics 1996 1
|comScore 228 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771759, в очереди разбора - 675441.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771759, в очереди разбора - 675441.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru