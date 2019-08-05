Китайцы хотят списать убытки от YotaPhone, но не могут подсчитать ущерб China Baoli получила убытки от банкротства Yota Devices Совет директоров китайской корпорации China Baoli принял решение о списании убытков, вызванных банкротством Yota Devices – производителя смартфонов YotaPhone. Об этом говори

Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство Конец Yota Devices Как уже сообщал CNews, Верховный суд Каймановых островов поставил точку в истори

Создатель Yota Phone банкрот Yota Devices был признан банкротом Верховный суд Каймановых островов признал банкротом зарегистрированный в данной юрисдикции офшор Yota, являющейся головной структурой производителя смартфонов Yota Devices. Соответствующее уведомление было опубликовано в местном издании Cayman Islands Gazette. Ликвидаторами компании назначены сотрудники компании FTI Consultings: Давид Гриффин (David

Производителю Yota Phone грозит банкротство Hi-P Electronics требует банкротства Yota Devices Верховный суд Каймановых островов принял к рассмотрению иск о банкротстве зарегистрированного в этой юрисдикции офшора Yota, являющегося головной структурой Yota Devices - п

Россия избавилась от доли в Yota Devices. YotaPhone стал китайским aPhone стал китайским брендом «Ростех» объявил о завершении сделки по продаже своей доли в компании Yota Devices. По ее итогам доля «Ростеха» в компании отошла консорциуму во главе с китайской

«Ростех» готовится продать производителя YotaPhone полностью Опцион «Ростеха» Госкорпорация «Ростех» заключила put-опцион на продажу своей доли в производителе смартфонов YotaPhone - группе компаний Yota Devices, китайским совладельцам компании. Это следует из выписки акционеров из реестра компаний Британских Виргинских островов (BVI), имеющейся в распоряжении CNews. Как продавали Yota

Задержанный на год YotaPhone 3 представлен официально. Цены Продажи стартуют в сентябре В посольстве России в Пекине прошла официальная презентация смартфона YotaPhone третьего поколения компании Yota Devices. В презентации приняли участие посол России в Китае Андрей Денисов, представитель госкорпорации «Ростех» Юрий Тупенко, представитель China Baoli Мэйбл Чу (Mabel Chu), СEO компании

Экс-руководство YotaPhone обвинило китайцев в уничтожении проекта открытое обращение миноритарных акционеров китайской корпорации China Baoli - совладельца компании Yota Devices, производящей смартфоны YotaPhone. Миноритарии утверждают, что с момента получен

Каким будет YotaPhone 3: версия ZOOM естор China Baoli Technologies надумывал и передумывал выделять средства на производство смартфона. И вот буквально на днях представитель компании Marsfield, управляющей активами одного из акционеров Yota Devices, сообщил, что новинку нам наконец-то покажут. Это случится на выставке China-Russia Expo 2017 в Харбине, которая начнётся уже 15-го июня. Говорилось и о том, что в сентябре девайс

Сооснователь Yota Devices вложился в BlockGeeks — социальную платформу блокчейн Российский предприниматель и один из основателей Yota Devices Владислав Мартынов инвестировал в платформу для объединения специалистов в области блокчейн (blockchain). Об этом CNews сообщили в BlockGeeks. Совместно с бизнесменами Дмитрием Бут

Yota Devices развивает решение Microsoft Dynamics NAV вместе с Mindcore Компания Yota Devices выбрала компанию Mindcore партнером проекта по оптимизации и развитию решения Microsoft Dynamics NAV. Цель сотрудничества — приведение возможностей финансового анализа в соответств

Yota Devices и ZTE договорились о совместном производстве YotaPhone новых поколений Компании Yota Devices и ZTE объявили о подписании соглашения о намерениях сотрудничать. Как сообщили CNews в Yota Devices, следующие поколения YotaPhone будут собираться на мощностях мирового про

У Yota Devices есть секретный план по выпуску электронных учебников В ближайшее время на рынке должны появиться планшеты и электронные учебники Yota Devices. Об этом в рамках казанской конференции «ИТ в оборонно-промышленном комплексе» сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Мы над этим сейчас работаем. В з

YotaPhone 3: какой может стать новая модель первого российского смартфона? В многочисленных интервью в начале 2015 года глава компании Yota Devices Владислав Мартынов открыл секрет, что YotaPhone 3 появится на рынке через год-полтора. Чего же ждать от нового русского смартфона? Уже сейчас известно, что YotaPhone 2, который нед

YotaPhone 2 обновился и подорожал Компания Yota Devices сделала ряд анонсов относительно своего смартфона YotaPhone2. В частности, производитель представил белую версию смартфона, выпущенную ограниченной партией. Белый YotaPhone 2 будет

Игорь Шувалов: YotaPhone по праву может считаться национальным телефоном Генеральный директор Yota Devices Владислав Мартынов презентовал первому заместителю председателя Правительства Российской Федерации Игорю Шувалову версию YotaPhone 2 для рынка Китая во время экономического форума

Yota Devices пополнит инженерные кадры победителями студенческой олимпиады «3К» Компания Yota Devices стала партнером стартовавшей международной студенческой олимпиады «3К» по научно-техническим и естественным дисциплинам. Это первое массовое интеллектуальное соревнование в цифрово

Yota Devices открыла офис в Дубае Компания Yota Devices – разработчик YotaPhone, первого в мире смартфона с двумя экранами, – объявила об открытии своего представительства в Дубае. Новый офис будет развивать стратегию по укреплению брен

Как производят российские смартфоны YotaPhone — репортаж, ФОТО той уникальной детали, благодаря которой российский смартфон выделяется на фоне конкурентов. Об этом в ходе экскурсии по производству рассказал генеральный директор разработчика устройства, компании Yota Devices, Владислав Мартынов. Второй экран YotaPhone выполнен по технологии «электронных чернил» (e-ink), чувствительной к перепаду температур. Вызван этот перепад может быть внутренними ко

Yota Devices откроет сервисный центр на дизайн-заводе «Флакон» Компания Yota Devices и дизайн-завод «Флакон» подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого на территории творческого кластера будет открыт центр обслуживания владельцев YotaPhone — YotaPhone Se

Yota Devices начала продажи YotaPhone через крупнейшие интернет-магазины Малайзии и Индии Компания Yota Devices начинает продажи YotaPhone первого поколения через крупнейшие азиатские магазины электронной торговли – Globalline в Малайзии и Flipkart в Индии. Малайзия является первой страной Ю

Производитель YotaPhone откроет центр разработок в Канаде рфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Офис будет расположен в Канаде. Пока в компании не определились с городом: Ватерлоо или Торонто. Интересно, что накануне в прессе появилась информация, что Yota Devices собирается открыть в Канаде не представительство, а перенести сюда из Москвы штаб-квартиру. Об этом сообщило издание Financial Post, сославшееся на генерального директора российско

Производитель YotaPhone потребовал запретить обложки для смартфонов PocketBook Компания Yota Devices, отечественный производитель двухэкранных смартфонов, потребовал запретить продажу в России смартфонных обложек PocketBook. Иск компании «Йота Девайсез ИПР ЛТД» против ООО «Канонир

Yota Devices расширяет присутствие в СНГ В Казахстане стартовали продажи YotaPhone – первого в мире смартфона с двумя экранами, один из которых всегда включен. Партнером Yota Devices в Казахстане стала компания 2P Agency Group. 2P Agency Group – группа компаний, работающая на рынке мобильных устройств с 1994 г. На сегодняшний день 2P Agency является крупнейшим

Yota Devices запустила проект по созданию приложений и сценариев использования будущих поколений YotaPhone нарии использования будущих поколений YotaPhone. Лучшие предложения будут включены в план разработки новых поколений YotaPhone, а авторы идей смогут продолжить плодотворное сотрудничество с компанией Yota Devices. Проект начался с конференции YotaPhone Idea Camp, в которой приняли участие мировые эксперты в области новейших технологий, дизайнеры, разработчики мобильных приложений и пользова

Yota показала второе поколение отечественного смартфона с двумя экранами Отечественный разработчик Yota Devices представил вторую версию своего двухэкранного смартфона YotaPhone. Принципиальным новшеством нового поколения YotaPhone стало применение в качестве второго экрана полноценной изогн

Объявлена стоимость смартфона Yota. Apple напрягся Компания Yota Devices начинает продажи смартфонов YotaPhone. Стоимость устройства в России составит 20

Yota Devices запустила облачную CRM-систему вместе с Columbus Компания Yota Devices запустила облачное решение Microsoft Dynamics CRM Online в целях повышения эффективности продаж. Партнером проекта стала консалтинговая компания Columbus, реализовавшая комплекс ус

Yota получит для смартфонов процессоры Qualcomm ьной связи четвертого поколения LTE: смартфонов, модемов и роутеров. Анонс был сделан председателем правления и генеральным директором Qualcomm Полом Джейкобсом (Paul Jacobs) и генеральным директором Yota Devices Владом Мартыновым на международной выставке Mobile World Congress 2013 в Барселоне. Yota Devices в настоящее время разрабатывает мобильные устройства с процессорами Qualcomm