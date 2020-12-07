Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Yota Devices
YD
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Публикаций - 94, упоминаний - 449
Yota Devices упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1095 3
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 29 2
|FT - Financial Times 247 1
|РИА Новости 654 1
|Tom’s Hardware 86 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Pocket-Lint 68 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763488, в очереди разбора - 667175.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763488, в очереди разбора - 667175.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru