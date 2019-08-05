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Yota Devices YD
СОБЫТИЯ
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|05.08.2019
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Китайцы хотят списать убытки от YotaPhone, но не могут подсчитать ущерб
China Baoli получила убытки от банкротства Yota Devices Совет директоров китайской корпорации China Baoli принял решение о списании убытков, вызванных банкротством Yota Devices – производителя смартфонов YotaPhone. Об этом говори
|20.05.2019
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Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство
Конец Yota Devices Как уже сообщал CNews, Верховный суд Каймановых островов поставил точку в истори
|18.04.2019
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Создатель Yota Phone банкрот
Yota Devices был признан банкротом Верховный суд Каймановых островов признал банкротом зарегистрированный в данной юрисдикции офшор Yota, являющейся головной структурой производителя смартфонов Yota Devices. Соответствующее уведомление было опубликовано в местном издании Cayman Islands Gazette. Ликвидаторами компании назначены сотрудники компании FTI Consultings: Давид Гриффин (David
|28.02.2019
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Производителю Yota Phone грозит банкротство
Hi-P Electronics требует банкротства Yota Devices Верховный суд Каймановых островов принял к рассмотрению иск о банкротстве зарегистрированного в этой юрисдикции офшора Yota, являющегося головной структурой Yota Devices - п
|24.07.2018
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Россия избавилась от доли в Yota Devices. YotaPhone стал китайским
aPhone стал китайским брендом «Ростех» объявил о завершении сделки по продаже своей доли в компании Yota Devices. По ее итогам доля «Ростеха» в компании отошла консорциуму во главе с китайской
|26.09.2017
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«Ростех» готовится продать производителя YotaPhone полностью
Опцион «Ростеха» Госкорпорация «Ростех» заключила put-опцион на продажу своей доли в производителе смартфонов YotaPhone - группе компаний Yota Devices, китайским совладельцам компании. Это следует из выписки акционеров из реестра компаний Британских Виргинских островов (BVI), имеющейся в распоряжении CNews. Как продавали Yota
|23.08.2017
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Задержанный на год YotaPhone 3 представлен официально. Цены
Продажи стартуют в сентябре В посольстве России в Пекине прошла официальная презентация смартфона YotaPhone третьего поколения компании Yota Devices. В презентации приняли участие посол России в Китае Андрей Денисов, представитель госкорпорации «Ростех» Юрий Тупенко, представитель China Baoli Мэйбл Чу (Mabel Chu), СEO компании
|13.07.2017
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Экс-руководство YotaPhone обвинило китайцев в уничтожении проекта
открытое обращение миноритарных акционеров китайской корпорации China Baoli - совладельца компании Yota Devices, производящей смартфоны YotaPhone. Миноритарии утверждают, что с момента получен
|13.06.2017
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Каким будет YotaPhone 3: версия ZOOM
естор China Baoli Technologies надумывал и передумывал выделять средства на производство смартфона. И вот буквально на днях представитель компании Marsfield, управляющей активами одного из акционеров Yota Devices, сообщил, что новинку нам наконец-то покажут. Это случится на выставке China-Russia Expo 2017 в Харбине, которая начнётся уже 15-го июня. Говорилось и о том, что в сентябре девайс
|23.09.2016
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Сооснователь Yota Devices вложился в BlockGeeks — социальную платформу блокчейн
Российский предприниматель и один из основателей Yota Devices Владислав Мартынов инвестировал в платформу для объединения специалистов в области блокчейн (blockchain). Об этом CNews сообщили в BlockGeeks. Совместно с бизнесменами Дмитрием Бут
|15.07.2016
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Yota Devices развивает решение Microsoft Dynamics NAV вместе с Mindcore
Компания Yota Devices выбрала компанию Mindcore партнером проекта по оптимизации и развитию решения Microsoft Dynamics NAV. Цель сотрудничества — приведение возможностей финансового анализа в соответств
|15.09.2015
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Yota Devices и ZTE договорились о совместном производстве YotaPhone новых поколений
Компании Yota Devices и ZTE объявили о подписании соглашения о намерениях сотрудничать. Как сообщили CNews в Yota Devices, следующие поколения YotaPhone будут собираться на мощностях мирового про
|29.05.2015
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У Yota Devices есть секретный план по выпуску электронных учебников
В ближайшее время на рынке должны появиться планшеты и электронные учебники Yota Devices. Об этом в рамках казанской конференции «ИТ в оборонно-промышленном комплексе» сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Мы над этим сейчас работаем. В з
|20.05.2015
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YotaPhone 3: какой может стать новая модель первого российского смартфона?
В многочисленных интервью в начале 2015 года глава компании Yota Devices Владислав Мартынов открыл секрет, что YotaPhone 3 появится на рынке через год-полтора. Чего же ждать от нового русского смартфона? Уже сейчас известно, что YotaPhone 2, который нед
|21.04.2015
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YotaPhone 2 обновился и подорожал
Компания Yota Devices сделала ряд анонсов относительно своего смартфона YotaPhone2. В частности, производитель представил белую версию смартфона, выпущенную ограниченной партией. Белый YotaPhone 2 будет
|30.03.2015
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Игорь Шувалов: YotaPhone по праву может считаться национальным телефоном
Генеральный директор Yota Devices Владислав Мартынов презентовал первому заместителю председателя Правительства Российской Федерации Игорю Шувалову версию YotaPhone 2 для рынка Китая во время экономического форума
|25.03.2015
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Yota Devices пополнит инженерные кадры победителями студенческой олимпиады «3К»
Компания Yota Devices стала партнером стартовавшей международной студенческой олимпиады «3К» по научно-техническим и естественным дисциплинам. Это первое массовое интеллектуальное соревнование в цифрово
|15.12.2014
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Yota Devices открыла офис в Дубае
Компания Yota Devices – разработчик YotaPhone, первого в мире смартфона с двумя экранами, – объявила об открытии своего представительства в Дубае. Новый офис будет развивать стратегию по укреплению брен
|18.11.2014
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Как производят российские смартфоны YotaPhone — репортаж, ФОТО
той уникальной детали, благодаря которой российский смартфон выделяется на фоне конкурентов. Об этом в ходе экскурсии по производству рассказал генеральный директор разработчика устройства, компании Yota Devices, Владислав Мартынов. Второй экран YotaPhone выполнен по технологии «электронных чернил» (e-ink), чувствительной к перепаду температур. Вызван этот перепад может быть внутренними ко
|30.10.2014
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Yota Devices откроет сервисный центр на дизайн-заводе «Флакон»
Компания Yota Devices и дизайн-завод «Флакон» подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого на территории творческого кластера будет открыт центр обслуживания владельцев YotaPhone — YotaPhone Se
|20.10.2014
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Yota Devices начала продажи YotaPhone через крупнейшие интернет-магазины Малайзии и Индии
Компания Yota Devices начинает продажи YotaPhone первого поколения через крупнейшие азиатские магазины электронной торговли – Globalline в Малайзии и Flipkart в Индии. Малайзия является первой страной Ю
|11.08.2014
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Производитель YotaPhone откроет центр разработок в Канаде
рфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Офис будет расположен в Канаде. Пока в компании не определились с городом: Ватерлоо или Торонто. Интересно, что накануне в прессе появилась информация, что Yota Devices собирается открыть в Канаде не представительство, а перенести сюда из Москвы штаб-квартиру. Об этом сообщило издание Financial Post, сославшееся на генерального директора российско
|27.06.2014
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Производитель YotaPhone потребовал запретить обложки для смартфонов PocketBook
Компания Yota Devices, отечественный производитель двухэкранных смартфонов, потребовал запретить продажу в России смартфонных обложек PocketBook. Иск компании «Йота Девайсез ИПР ЛТД» против ООО «Канонир
|20.06.2014
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Yota Devices расширяет присутствие в СНГ
В Казахстане стартовали продажи YotaPhone – первого в мире смартфона с двумя экранами, один из которых всегда включен. Партнером Yota Devices в Казахстане стала компания 2P Agency Group. 2P Agency Group – группа компаний, работающая на рынке мобильных устройств с 1994 г. На сегодняшний день 2P Agency является крупнейшим
|28.03.2014
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Yota Devices запустила проект по созданию приложений и сценариев использования будущих поколений YotaPhone
нарии использования будущих поколений YotaPhone. Лучшие предложения будут включены в план разработки новых поколений YotaPhone, а авторы идей смогут продолжить плодотворное сотрудничество с компанией Yota Devices. Проект начался с конференции YotaPhone Idea Camp, в которой приняли участие мировые эксперты в области новейших технологий, дизайнеры, разработчики мобильных приложений и пользова
|24.02.2014
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Yota показала второе поколение отечественного смартфона с двумя экранами
Отечественный разработчик Yota Devices представил вторую версию своего двухэкранного смартфона YotaPhone. Принципиальным новшеством нового поколения YotaPhone стало применение в качестве второго экрана полноценной изогн
|04.12.2013
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Объявлена стоимость смартфона Yota. Apple напрягся
Компания Yota Devices начинает продажи смартфонов YotaPhone. Стоимость устройства в России составит 20
|20.08.2013
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Yota Devices запустила облачную CRM-систему вместе с Columbus
Компания Yota Devices запустила облачное решение Microsoft Dynamics CRM Online в целях повышения эффективности продаж. Партнером проекта стала консалтинговая компания Columbus, реализовавшая комплекс ус
|01.03.2013
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Yota получит для смартфонов процессоры Qualcomm
ьной связи четвертого поколения LTE: смартфонов, модемов и роутеров. Анонс был сделан председателем правления и генеральным директором Qualcomm Полом Джейкобсом (Paul Jacobs) и генеральным директором Yota Devices Владом Мартыновым на международной выставке Mobile World Congress 2013 в Барселоне. Yota Devices в настоящее время разрабатывает мобильные устройства с процессорами Qualcomm
|12.12.2012
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Yota представила необычный смартфон. ФОТО
Российская компания Yota Devices объявила о разработке собственного смартфона. Устройство под именем YotaPhone базируется на платформе Google Android 4.2 Jelly Bean. Особенность аппарата - в наличии двух экранов,
Yota Devices и организации, системы, технологии, персоны:
|Мартынов Владислав 115 44
|Чемезов Сергей 147 15
|Авдолян Альберт 32 13
|Адоньев Сергей 36 12
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Sie Winston - Си Уинстон 7 7
|Путин Владимир 3454 6
|Никифоров Николай 1138 5
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 4
|Куликов Сергей 37 4
|Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 4 3
|Griffin David - Гриффин Давид 4 3
|Березкин Григорий 42 2
|Слободин Михаил 56 2
|Козырев Алексей 328 2
|Чапчаев Андрей 56 2
|Бутерин Виталий 30 2
|Асланян Сергей 104 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Starck Philippe - Старк Филипп 12 2
|Касперская Наталья 319 2
|Свердлов Денис 201 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
|Эйгес Павел 108 1
|Бойко Елена 152 1
|Касперский Евгений 337 1
|Усманов Алишер 311 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Кулик Вадим 206 1
|Богачев Игорь 183 1
|Виноградова Наталья 53 1
|Бровко Василий 60 1
|Шувалов Игорь 86 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Кочаров Армен 25 1
|Малышев Александр 39 1
|Тамодин Николай 49 1
|Волков Никита 80 1
|Горыня Кирилл 25 1
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