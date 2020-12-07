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Yota Devices
YD


07.12.2020 Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя 2
06.12.2019 Проект «Тайгафон» закрыт: Касперская потеряла 40 миллионов 2
05.08.2019 Китайцы хотят списать убытки от YotaPhone, но не могут подсчитать ущерб 19
20.05.2019 Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство 43
18.04.2019 Создатель Yota Phone банкрот 21
28.02.2019 Производителю Yota Phone грозит банкротство 13
09.01.2019 МТС купила крупного облачного провайдера за 2,5 миллиарда 1
31.10.2018 У Microsoft нашлась разработка, аналог которой в России хоронили из-за YotaPhone 3
24.07.2018 Россия избавилась от доли в Yota Devices. YotaPhone стал китайским 30
18.05.2018 Экс-глава производителя YotaPhone вложился в российский глобальный бесплатный интернет 2
14.02.2018 Топ-10 самых необычных смартфонов 1
05.02.2018 Смартфоны с двумя экранами: зачем? 1
26.09.2017 «Ростех» готовится продать производителя YotaPhone полностью 25
06.09.2017 У создателя Yota и YotaPhone неожиданно сменились владельцы 7
23.08.2017 Задержанный на год YotaPhone 3 представлен официально. Цены 9
18.08.2017 После годичной задержки рассекречены цены на YotaPhone 3 6
13.07.2017 Экс-руководство YotaPhone обвинило китайцев в уничтожении проекта 21
12.07.2017 Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2017 года 1
13.06.2017 Каким будет YotaPhone 3: версия ZOOM 1
14.03.2017 YotaPhone 3 отложен на неопределенный срок: Нет денег 5
29.12.2016 Главные провалы российской ИКТ-отрасли в 2016 г. Опрос 2
23.09.2016 Сооснователь Yota Devices вложился в BlockGeeks — социальную платформу блокчейн 1
22.09.2016 «Ростех» выпустит российского «убийцу iPhone» за $130 1
10.08.2016 «Ростех» назначил нового исполнительного директора, чтобы старый сосредоточился на ИТ 1
15.07.2016 Yota Devices развивает решение Microsoft Dynamics NAV вместе с Mindcore 1
18.05.2016 Центр разработки блокчейн-технологий на базе Ethereum появится в «Сколково» 1
22.04.2016 Производитель YotaPhone на треть продан китайцам 19
15.04.2016 Как выросли экраны смартфонов за последние 10 лет 1
07.12.2015 В YotaPhone 2 завелся «убийца» Apple Pay 3
11.11.2015 Самые ожидаемые смартфоны на Android, iOS и Windows Phone 2
02.11.2015 Названа цена будущего смартфона YotaPhone 10
23.10.2015 Стартовала первая в истории встреча ИКТ-министров стран БРИКС 1
21.10.2015 YotaPhone перестал быть полностью российским 13
21.10.2015 Началась большая перестройка «Ростеха»: назначен главный по ИТ и радиоэлектронике 1
21.10.2015 В «Ростехе» назначен индустриальный директор радиоэлектронного комплекса 1
12.10.2015 OED Technologies будет поставлять экраны на основе электронных чернил для смартфонов YotaPhone 3
01.10.2015 Покупатели YotaPhone 2 получат дополнительные мили в программе для часто летающих пассажиров S7 Priority 1
15.09.2015 Yota Devices и ZTE договорились о совместном производстве YotaPhone новых поколений 3
31.08.2015 Резко снижена цена на YotaPhone 2 5
20.08.2015 Гендиректор «РТ-Информ» об ИТ-стратегии «Ростеха» 2

Публикаций - 94, упоминаний - 449

Yota Devices упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5677 19
Apple Inc - Эппл Рус 7707 8
Yota - Скартел 623 8
Ростех - Ростехнологии 2230 7
China Baoli 12 7
Microsoft Corporation 11095 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 5
Telconet 24 5
Jolla - Sailfish Holding 58 4
Google LLC 7154 4
Rex Global - China Baoli 11 4
Hi-p Electronics 4 4
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 3
TWC - Trinity World Managment 6 3
Lenovo Motorola 1006 3
LeEco - LeTV 46 3
ZTE Corporation 550 3
SAP SE 3215 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Columbus - Колумбус 125 2
Yota Devices IPR 2 2
Highscreen 31 2
LeeCo Coolpad 12 2
InfoWatch - Инфовотч 611 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
Mindcore - Майндкор 13 1
I-Free 69 1
PocketBook International 63 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 176 1
TeXet 43 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 1
Wysips 1 1
Ethereum Foundation 5 1
Ethereum - Центр компетенций блокчейн-платформы 1 1
Indiegogo 56 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 3 3
Garsdale Services 36 3
Telconet Capital 24 3
Sino Advisor International 3 2
Белый Ветер 54 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
S7 Airlines 80 1
Русский стандарт Банк 302 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 6
Верховный суд Каймановых островов 4 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 2
Международный трибунал Сингапура 2 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court 7 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 5
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 4
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 436 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 2
Smartphone - Смартфон 773 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 2
QWERTY-клавиатура 197 2
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 1
Jailbreak - получение админских прав 19 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 213 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Big Data - Большие данные 1136 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Google Android 10751 27
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 22
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 17
Apple iPhone 6 547 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 4
Apple iOS 5742 3
Samsung Galaxy Note 558 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 2
Sony Xperia 113 2
LG V - серия смартфонов 39 2
HTC Desire - серия смартфонов 101 2
ЭОС Дело СЭД 622 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
HTC One - серия смартфонов 137 2
Apple iPhone 5 710 2
Apple iPhone 7 246 2
Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean 33 2
Apple iPhone 8 157 2
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 2
Google Android 5 Lollipop 146 2
Symbian OS 776 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 2
Apple iPad 3263 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Linux OS 4260 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
ZTE Axon - серия смартфонов 14 1
ZTE Nubia X 1 1
Microsoft Azure 1171 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Yota Egg - Wi-Fi-роутер 1 1
Apple - App Store 2198 1
Hisense A - серия смартфонов 3 1
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 1
Samsung Super AMOLED 8 1
Adrenta 3 1
LG G Flex - серия смартфонов 15 1
Медведев Дмитрий 1434 6
Мартынов Владислав 78 6
Авдолян Альберт 28 5
Sie Winston - Си Уинстон 7 5
Адоньев Сергей 32 4
Никифоров Николай 1126 3
Griffin David - Гриффин Давид 3 3
Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 3
Чемезов Сергей 121 3
Путин Владимир 1826 2
Касперская Наталья 197 2
Lui Lai Yan - Луи Лаи Ян 1 1
Сапельников Сергей 100 1
Строкович Антон 45 1
Писарев Александр 2 1
Никитин Алексей 11 1
Шарафиев Марат 1 1
Пантелеева Мария 1 1
Гибадуллин Артур 1 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Сепиашвили Ян 3 1
Hoffman Nick - Хофман Ник 1 1
Лапшина Екатерина 12 1
Anthony Yeung Chun Wai - Энтони Янг Чун Вай 1 1
Эйгес Павел 66 1
Яшин Илья 5 1
Адонев Сергей 1 1
Касперский Евгений 218 1
Бутерин Виталий 20 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 66
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 8
Франция - Французская Республика 2126 6
Германия - Федеративная Республика 3643 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 6
Европа 3759 5
Великобритания - Острова Кайман 17 4
Индия - Республика 2173 4
Казахстан - Республика 2632 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Великобритания - Виргинские Острова 110 3
Кипр - Республика 247 3
Россия - ПФО - Казань 1518 3
Япония 2788 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Россия - ПФО - Самара 1289 2
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Азия - Азиатский регион 1517 2
Специальный административный район Гонконг 550 2
Китай - Тайвань 591 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Казахстан - Алматы 264 1
Россия - Владивосток 864 1
Ближний Восток 1473 1
Россия - Краснодар 1040 1
Япония - Токио 287 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
Украина 3372 1
Сингапур - Республика 808 1
Америка 460 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 8
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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