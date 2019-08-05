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Yota Devices YD

Yota Devices - YD

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.08.2019 Китайцы хотят списать убытки от YotaPhone, но не могут подсчитать ущерб

China Baoli получила убытки от банкротства Yota Devices Совет директоров китайской корпорации China Baoli принял решение о списании убытков, вызванных банкротством Yota Devices – производителя смартфонов YotaPhone. Об этом говори
20.05.2019 Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство

Конец Yota Devices Как уже сообщал CNews, Верховный суд Каймановых островов поставил точку в истори
18.04.2019 Создатель Yota Phone банкрот

Yota Devices был признан банкротом Верховный суд Каймановых островов признал банкротом зарегистрированный в данной юрисдикции офшор Yota, являющейся головной структурой производителя смартфонов Yota Devices. Соответствующее уведомление было опубликовано в местном издании Cayman Islands Gazette. Ликвидаторами компании назначены сотрудники компании FTI Consultings: Давид Гриффин (David

28.02.2019 Производителю Yota Phone грозит банкротство

Hi-P Electronics требует банкротства Yota Devices Верховный суд Каймановых островов принял к рассмотрению иск о банкротстве зарегистрированного в этой юрисдикции офшора Yota, являющегося головной структурой Yota Devices - п
24.07.2018 Россия избавилась от доли в Yota Devices. YotaPhone стал китайским

aPhone стал китайским брендом «Ростех» объявил о завершении сделки по продаже своей доли в компании Yota Devices. По ее итогам доля «Ростеха» в компании отошла консорциуму во главе с китайской

26.09.2017 «Ростех» готовится продать производителя YotaPhone полностью

Опцион «Ростеха» Госкорпорация «Ростех» заключила put-опцион на продажу своей доли в производителе смартфонов YotaPhone - группе компаний Yota Devices, китайским совладельцам компании. Это следует из выписки акционеров из реестра компаний Британских Виргинских островов (BVI), имеющейся в распоряжении CNews. Как продавали Yota

23.08.2017 Задержанный на год YotaPhone 3 представлен официально. Цены

Продажи стартуют в сентябре В посольстве России в Пекине прошла официальная презентация смартфона YotaPhone третьего поколения компании Yota Devices. В презентации приняли участие посол России в Китае Андрей Денисов, представитель госкорпорации «Ростех» Юрий Тупенко, представитель China Baoli Мэйбл Чу (Mabel Chu), СEO компании

13.07.2017 Экс-руководство YotaPhone обвинило китайцев в уничтожении проекта

открытое обращение миноритарных акционеров китайской корпорации China Baoli - совладельца компании Yota Devices, производящей смартфоны YotaPhone. Миноритарии утверждают, что с момента получен
13.06.2017 Каким будет YotaPhone 3: версия ZOOM

естор China Baoli Technologies надумывал и передумывал выделять средства на производство смартфона. И вот буквально на днях представитель компании Marsfield, управляющей активами одного из акционеров Yota Devices, сообщил, что новинку нам наконец-то покажут. Это случится на выставке China-Russia Expo 2017 в Харбине, которая начнётся уже 15-го июня. Говорилось и о том, что в сентябре девайс

23.09.2016 Сооснователь Yota Devices вложился в BlockGeeks — социальную платформу блокчейн

Российский предприниматель и один из основателей Yota Devices Владислав Мартынов инвестировал в платформу для объединения специалистов в области блокчейн (blockchain). Об этом CNews сообщили в BlockGeeks. Совместно с бизнесменами Дмитрием Бут
15.07.2016 Yota Devices развивает решение Microsoft Dynamics NAV вместе с Mindcore

Компания Yota Devices выбрала компанию Mindcore партнером проекта по оптимизации и развитию решения Microsoft Dynamics NAV. Цель сотрудничества — приведение возможностей финансового анализа в соответств
15.09.2015 Yota Devices и ZTE договорились о совместном производстве YotaPhone новых поколений

Компании Yota Devices и ZTE объявили о подписании соглашения о намерениях сотрудничать. Как сообщили CNews в Yota Devices, следующие поколения YotaPhone будут собираться на мощностях мирового про
29.05.2015 У Yota Devices есть секретный план по выпуску электронных учебников

В ближайшее время на рынке должны появиться планшеты и электронные учебники Yota Devices. Об этом в рамках казанской конференции «ИТ в оборонно-промышленном комплексе» сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Мы над этим сейчас работаем. В з
20.05.2015 YotaPhone 3: какой может стать новая модель первого российского смартфона?

В многочисленных интервью в начале 2015 года глава компании Yota Devices Владислав Мартынов открыл секрет, что YotaPhone 3 появится на рынке через год-полтора. Чего же ждать от нового русского смартфона? Уже сейчас известно, что YotaPhone 2, который нед
21.04.2015 YotaPhone 2 обновился и подорожал

Компания Yota Devices сделала ряд анонсов относительно своего смартфона YotaPhone2. В частности, производитель представил белую версию смартфона, выпущенную ограниченной партией. Белый YotaPhone 2 будет
30.03.2015 Игорь Шувалов: YotaPhone по праву может считаться национальным телефоном

Генеральный директор Yota Devices Владислав Мартынов презентовал первому заместителю председателя Правительства Российской Федерации Игорю Шувалову версию YotaPhone 2 для рынка Китая во время экономического форума

25.03.2015 Yota Devices пополнит инженерные кадры победителями студенческой олимпиады «3К»

Компания Yota Devices стала партнером стартовавшей международной студенческой олимпиады «3К» по научно-техническим и естественным дисциплинам. Это первое массовое интеллектуальное соревнование в цифрово
15.12.2014 Yota Devices открыла офис в Дубае

Компания Yota Devices – разработчик YotaPhone, первого в мире смартфона с двумя экранами, – объявила об открытии своего представительства в Дубае. Новый офис будет развивать стратегию по укреплению брен
18.11.2014 Как производят российские смартфоны YotaPhone — репортаж, ФОТО

той уникальной детали, благодаря которой российский смартфон выделяется на фоне конкурентов. Об этом в ходе экскурсии по производству рассказал генеральный директор разработчика устройства, компании Yota Devices, Владислав Мартынов. Второй экран YotaPhone выполнен по технологии «электронных чернил» (e-ink), чувствительной к перепаду температур. Вызван этот перепад может быть внутренними ко
30.10.2014 Yota Devices откроет сервисный центр на дизайн-заводе «Флакон»

Компания Yota Devices и дизайн-завод «Флакон» подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого на территории творческого кластера будет открыт центр обслуживания владельцев YotaPhone — YotaPhone Se
20.10.2014 Yota Devices начала продажи YotaPhone через крупнейшие интернет-магазины Малайзии и Индии

Компания Yota Devices начинает продажи YotaPhone первого поколения через крупнейшие азиатские магазины электронной торговли – Globalline в Малайзии и Flipkart в Индии. Малайзия является первой страной Ю
11.08.2014 Производитель YotaPhone откроет центр разработок в Канаде

рфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Офис будет расположен в Канаде. Пока в компании не определились с городом: Ватерлоо или Торонто. Интересно, что накануне в прессе появилась информация, что Yota Devices собирается открыть в Канаде не представительство, а перенести сюда из Москвы штаб-квартиру. Об этом сообщило издание Financial Post, сославшееся на генерального директора российско
27.06.2014 Производитель YotaPhone потребовал запретить обложки для смартфонов PocketBook

Компания Yota Devices, отечественный производитель двухэкранных смартфонов, потребовал запретить продажу в России смартфонных обложек PocketBook. Иск компании «Йота Девайсез ИПР ЛТД» против ООО «Канонир
20.06.2014 Yota Devices расширяет присутствие в СНГ

В Казахстане стартовали продажи YotaPhone – первого в мире смартфона с двумя экранами, один из которых всегда включен. Партнером Yota Devices в Казахстане стала компания 2P Agency Group. 2P Agency Group – группа компаний, работающая на рынке мобильных устройств с 1994 г. На сегодняшний день 2P Agency является крупнейшим

28.03.2014 Yota Devices запустила проект по созданию приложений и сценариев использования будущих поколений YotaPhone

нарии использования будущих поколений YotaPhone. Лучшие предложения будут включены в план разработки новых поколений YotaPhone, а авторы идей смогут продолжить плодотворное сотрудничество с компанией Yota Devices. Проект начался с конференции YotaPhone Idea Camp, в которой приняли участие мировые эксперты в области новейших технологий, дизайнеры, разработчики мобильных приложений и пользова
24.02.2014 Yota показала второе поколение отечественного смартфона с двумя экранами

Отечественный разработчик Yota Devices представил вторую версию своего двухэкранного смартфона YotaPhone. Принципиальным новшеством нового поколения YotaPhone стало применение в качестве второго экрана полноценной изогн
04.12.2013 Объявлена стоимость смартфона Yota. Apple напрягся

Компания Yota Devices начинает продажи смартфонов YotaPhone. Стоимость устройства в России составит 20
20.08.2013 Yota Devices запустила облачную CRM-систему вместе с Columbus

Компания Yota Devices запустила облачное решение Microsoft Dynamics CRM Online в целях повышения эффективности продаж. Партнером проекта стала консалтинговая компания Columbus, реализовавшая комплекс ус
01.03.2013 Yota получит для смартфонов процессоры Qualcomm

ьной связи четвертого поколения LTE: смартфонов, модемов и роутеров. Анонс был сделан председателем правления и генеральным директором Qualcomm Полом Джейкобсом (Paul Jacobs) и генеральным директором Yota Devices Владом Мартыновым на международной выставке Mobile World Congress 2013 в Барселоне. Yota Devices в настоящее время разрабатывает мобильные устройства с процессорами Qualcomm
12.12.2012 Yota представила необычный смартфон. ФОТО

Российская компания Yota Devices объявила о разработке собственного смартфона. Устройство под именем YotaPhone базируется на платформе Google Android 4.2 Jelly Bean. Особенность аппарата - в наличии двух экранов,


Публикаций - 103, упоминаний - 111

Yota Devices и организации, системы, технологии, персоны:

Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 75
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 37
Samsung Electronics 11065 22
China Baoli Technologies Holdings - REX Global - REX Global Entertainment Holdings 19 18
МегаФон 10742 16
Apple Inc 13156 16
ZTE Corporation 800 16
Telconet 35 13
HTC Corporation 1512 11
Google LLC 12690 8
Microsoft Corporation 25775 8
Sony 6739 8
Indiegogo 57 7
LG Electronics 3735 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
TWC - Trinity World Managment 10 5
LeeCo Coolpad 13 5
Ростелеком 10948 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Huawei 4677 5
Qualcomm Technologies 1974 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Lenovo Motorola 3566 5
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 4
Jolla - Sailfish Holding 85 4
Hi-p Electronics 5 4
LeEco - LeTV 61 4
Ростех - РТ-Информ 149 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 4
Bookmate 28 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Lenovo Group 2447 4
9594 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 3
Fly 214 3
Связной ГК 1401 9
Евросеть 1421 8
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 5
Garsdale Services 39 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 4
Telconet Capital 28 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Sino Advisor International 3 3
Белый Ветер 365 3
Ростех - Вертолеты России 180 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Kickstarter 136 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Газпром нефть 725 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Carl Zeiss AG 307 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Русский стандарт Банк 509 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
Ford 435 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 1
Barclays 122 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Мосводоканал МГУП 69 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Верховный суд Каймановых островов 5 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Федеральное казначейство России 1949 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Международный трибунал Сингапура 3 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Международный арбитраж 32 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 29
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 29
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 21
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 16
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 10
Оповещение и уведомление - Notification 5945 10
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 8
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 263 8
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 532 7
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 81
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 48
Google Android 15244 30
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 22
Apple iPhone 6 4861 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 9
InfoTeCS - ViPNet Client 122 5
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 5
Google Android 4.4 - Android KitKat 108 5
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 4
Apple iPhone 7 289 4
Nestle KitKat 165 4
Samsung Super AMOLED - Samsung Super OLED 144 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Microsoft Windows 16882 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
Samsung Galaxy Note 702 4
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 3
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 3
Yota Egg - WiMAX/WiFi-роутер 9 3
HTC One - серия смартфонов 187 3
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 3
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 3
Apple iPad 4012 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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