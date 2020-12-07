Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя 2

Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство 43

Создатель Yota Phone банкрот 21

Производителю Yota Phone грозит банкротство 13

У создателя Yota и YotaPhone неожиданно сменились владельцы 7

После годичной задержки рассекречены цены на YotaPhone 3 6

Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2017 года 1

Yota Devices развивает решение Microsoft Dynamics NAV вместе с Mindcore 1

Производитель YotaPhone на треть продан китайцам 19

Как выросли экраны смартфонов за последние 10 лет 1

Названа цена будущего смартфона YotaPhone 10

YotaPhone перестал быть полностью российским 13

OED Technologies будет поставлять экраны на основе электронных чернил для смартфонов YotaPhone 3

Покупатели YotaPhone 2 получат дополнительные мили в программе для часто летающих пассажиров S7 Priority 1

Yota Devices и ZTE договорились о совместном производстве YotaPhone новых поколений 3