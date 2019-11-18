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LeeCo Coolpad

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.11.2019 Россиянам продают «дырявые» смартфоны Samsung, Xiaomi, Nokia, Sony с ПО для слежки. Удалить его невозможно 1
20.05.2019 Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство 1
24.07.2018 Россия избавилась от доли в Yota Devices. YotaPhone стал китайским 1
26.09.2017 «Ростех» готовится продать производителя YotaPhone полностью 1
18.08.2017 После годичной задержки рассекречены цены на YotaPhone 3 1
20.07.2017 Лучшие новинки смартфонов первой половины 2017 года. Выбор ZOOM 1
13.07.2017 Экс-руководство YotaPhone обвинило китайцев в уничтожении проекта 1
06.06.2017 Открыт предзаказ на первый смартфон в продуктовой линейке бренда LeRee — Le3 1
07.11.2016 Взлет китайского «убийцы Apple» захлебывается 1
06.09.2016 LeEco: Экосистема – следующий этап в борьбе за потребителя 1
09.07.2013 Государственный сотовый оператор Китая поддержал Ubuntu Touch 1
13.03.2013 Android захватил Китай. Власти бьют тревогу 1
22.08.2005 1000 странных мелочей для ноутбуков 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

LeeCo Coolpad и организации, системы, технологии, персоны:

ZTE Corporation 803 7
LeEco - LeTV 61 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3486 5
Huawei 4730 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1595 5
Yota Devices - YD 103 5
China Baoli Technologies Holdings - REX Global - REX Global Entertainment Holdings 19 5
Telconet 35 5
Samsung Electronics 11164 4
Google LLC 12831 3
Lenovo Group 2477 3
Apple Inc 13320 3
TWC - Trinity World Managment 10 3
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 26 2
BBK OnePlus 303 2
Vizio Holding Corp 25 2
Xiaomi - Сяоми 2301 2
LG Electronics 3749 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2206 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5825 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 400 2
BBK OPPO Electronics 498 2
Sony 6762 2
Blackview 23 1
Yota Devices IPR 2 1
Haier Group 232 1
Thermaltake 17 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 224 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom - Powercomm 236 1
P2i 8 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 1
Kryptowire 2 1
Motorola Inc 1156 1
Archos Technology 72 1
Le.com - Leshi Internet Information and Technology Corp 13 1
Lava 16 1
IOGear 8 1
Cubot 6 1
МегаФон 11016 1
Sino Advisor International 3 3
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 40 2
Faraday Future - FF 15 2
Uber 365 1
Ferrari NV 159 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 61 1
Chevrolet 42 1
Haitong Securities - Haitong International 1 1
BMW Group 485 1
Tesla Motors 165 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 123 1
Верховный суд Каймановых островов 5 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 1
Международный трибунал Сингапура 3 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 310 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27240 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28661 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8625 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10881 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18542 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13405 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10088 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22867 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2376 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10554 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13165 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13182 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2541 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 819 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2869 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2537 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9702 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2509 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13637 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4021 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10439 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8021 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10696 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6514 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55092 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1430 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 587 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5453 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5458 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6643 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7588 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7809 1
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти - Flash memory - Флеш-память 2840 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3831 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 723 1
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 544 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1897 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1292 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 726 1
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 253 1
Google Android 15395 7
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2287 3
Apple iPhone 6 4860 3
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 548 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5280 2
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee Le3 3 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 446 2
Microsoft Windows 17054 2
Samsung Galaxy 1044 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3000 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 326 2
ASUS Zenfone - серия смартфонов 81 2
Nokia 5 - серия 30 1
LG G - серия смартфонов 140 1
Lenovo Moto - серия смартфонов 127 1
Honor SuperCharge 201 1
Yota Egg - WiMAX/WiFi-роутер 9 1
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 63 1
Essential Phone PH - смартфон 13 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
Huawei P10 - Серия смартфонов 26 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 448 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 228 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 21 1
HTC Ultrapixel 29 1
HTC Companion 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7729 1
Apple iOS 8668 1
Linux OS 11701 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 315 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 501 1
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 55 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 478 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1035 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 742 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1773 1
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 612 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 260 1
Адоньев Сергей 36 5
Авдолян Альберт 32 5
Чемезов Сергей 147 4
Мартынов Владислав 115 4
Sie Winston - Си Уинстон 7 4
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 3
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 2
Медведев Дмитрий 1666 1
Anthony Yeung Chun Wai - Энтони Янг Чун Вай 1 1
Lui Lai Yan - Луи Лаи Ян 1 1
Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
Сюй Виктор 30 1
Писарев Александр 2 1
Ксенин Алекс 311 1
Xu Victor - Сюй Виктор 3 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19433 12
Россия - РФ - Российская федерация 169094 10
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 64 4
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55162 3
Кипр - Республика 639 3
Великобритания - Виргинские Острова 245 3
Европа 25044 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13881 2
Индия - Bharat 5924 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1835 2
Китай - Тайвань 4294 2
США - Невада 216 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48230 1
Южная Корея - Республика 7125 1
Азия - Азиатский регион 5962 1
Япония 13867 1
Финляндия - Финляндская Республика 3710 1
Америка - Американский регион 2211 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1095 1
Канада 5098 1
Германия - Федеративная Республика 13316 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1101 1
Ближний Восток 3171 1
Италия - Итальянская Республика 4528 1
Солнечная система - Solar system 2575 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 1
Индонезия - Республика 1074 1
США - Калифорния 4846 1
Португалия - Португальская Республика 964 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 88 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18476 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58666 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2219 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6758 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5878 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2794 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1277 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1357 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1568 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11792 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 91 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 267 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8343 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7604 1
Опцион 109 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6202 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5184 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54286 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7740 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6242 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7594 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6908 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2138 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3414 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5591 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4777 1
Химическая промышленность - Chemical industry 315 1
Металлы - Серебро - Silver 837 1
Металлы - Золото - Gold 1264 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1929 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1404 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 579 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 642 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1228 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Велоспорт 306 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5869 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1922 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2822 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27768 1
Известия ИД 798 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
IBT - International Business Times 14 1
DxOMark - Издание 36 1
CNews - ZOOM.CNews 1913 1
CATR - China Academy of Telecommunication Research - China Academy of Telecommunications Technology - Китайская академия телекоммуникационных исследований 4 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
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