Что Samsung не смогла, сделали китайцы. Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с гибким дисплеем. Цена, видео Революционная Motorola Компания Motorola, принадлежащая китайскому техногиганту Lenovo, выпустила смартфон Moto Razr 40 с гибким дисплеем в форм-факторе классической раскладушки. Главная особенность телефона – его цена, он стоит в разы дешевле всех основных конкурентов, в том числе и доступных на ро

Motorola выпустила в России смартфон moto e7 plus Motorola объявляет о начале продаж смартфона moto e7 plus в России. Новинка будет продаваться в Ситилинк, М.Видео, Wildberries, Ozon, ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ, на Яндекс.Маркет (Маркетплейс «Беру»), в авторизованном интернет-магазине motorola-shop

Motorola анонсировала старт продаж и российские цены смартфона moto g9 play Motorola объявила о начале продаж смартфона moto g9 play в России. Смартфон moto g9 play работает на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 662, которая имеет повышенную скорость и показывает надежную производительность на устрой

Motorola начала продажи смартфона moto g8 в России. Цена Motorola объявила о начале продаж смартфона moto g8 в России. До конца июня moto G8 будет эксклюзивно представлен в одной из крупнейших сетей магазинов электроники и техники «Ситилинк». С 1 июля новинка появится в магазинах других

В России стартуют продажи смартфонов Motorola moto g8 plus Lenovo объявила о начале старта российских продаж смартфона Motorola moto g8 plus, флагмана новой серии g8, с 28 ноября. Новейшее устройство в семействе moto g в обновленном дизайне будет доступно в сети магазинов DNS, в одном из крупнейших магазинов онла

Lenovo начала российские продажи смартфона Motorola moto e6 plus. Цена Lenovo объявила о начале продаж смартфона Motorola moto e6 plus в России. Moto e6 plus — первый представитель бюджетной линейки moto e с двойной камерой. Основной модуль получил разрешение 13 МП, где размер пикселя 1,12 мкм обеспе

Lenovo представила смартфон moto e6 plus Lenovo представила смартфон Motorola moto e6 plus с двойной камерой. Впервые в смартфонах семейства moto e — двойная камера. Основная камера 13 МП, где размер пикселя 1,12 мкм обеспечивает четкость снимков. Объектив с широк

Motorola начала российские продажи смартфона moto G7 plus. Цена Бренд Motorola (принадлежит компании Lenovo) объявил о начале продаж смартфона moto g7 plus с улучшенной камерой, способной делать четкие снимки в условиях низкой освещенности благодаря технологии оптической стабилизации. Смартфон moto g7 plus — флагман линейки

Предзаказ со скидкой: moto g7 plus приходит в Россию В России начинается продажа смартфона среднего класса Motorola moto g7 plus. В своей линейке флагманский moto g7 plus выделяется двойной основной камерой на 16 МП c оптической стабилизацией изображения. Кроме того, устройство снабжено функциями инте

Обзор смартфона Motorola Moto G7: новинка легендарного бренда Нравится такой стиль или нет, это уже дело вкуса, но что он уникален на рынке – это факт. Смартфоны Moto узнаваемы в руках и на полках магазинов. Другое дело, что в последнем поколении Moto<

Motorola начала продажи смартфонов moto g7 и g7 power в России. Цены В России начались продажи смартфонов Motorola moto g7 и moto g7 power. Александр Романюк, глава бизнес-группы Мобайл в России и Украине, отметил: «Ключевая идея смартфонов этого модельного ряда — это премиальные функции и характерис

Motorola представила смартфоны Moto G7 Motorola представила четыре версии смартфона Moto G7 с улучшенными камерами, временем автономной работы, производительностью и увеличенными дисплеями. Смартфон moto g7 plus — инструмент для мобильных фотографов, находящих вдохновен

Lenovo выпустила линейку дешевых смартфонов с улучшенными возможностями Moto для всех Компания Lenovo, владелец торговой марки Motorola на мобильные устройства, представила в глобальном масштабе сразу три смартфона серии Moto G6 начального и среднего ценового уровня. Серия включает флагман Moto G6 Plus, модель Moto G6 и наиболее доступный смартфон Moto G6 Play. В России пока что официально

Недорогие смартфоны Moto E5 и E5 Plus получат премиальный дизайн из стекла и металла. Фото с WinFuture.de опубликовал многочисленные фото еще не представленных официально смартфонов Motorola Moto E5 и E5 Plus бюджетного класса. Новые смартфоны получили премиальное оформление в виде к

В России стали доступны все смартфоны Moto. Цены компании. Решение о сворачивании выпуска смартфонов под собственным брендом и его замене на Lenovo Moto было принято в китайской компании в ноябре 2016 г., сразу после выпуска «прощальной» мод

Motorola представила полную линейку модулей Moto Mods для российского рынка. Цены Lenovo, владеющая брендом Motorola, представила на российском рынке линейку модулей Moto Mods, позволяющих расширить функционал смартфонов Motorola серии Z. Среди устройств, которые будут доступны российским пользователям, панорамная фото и видео камера Camera 360°, игровая ко

Moto показали на IFA и привезли в Россию Компания Lenovo представила владеющая брендом Motorola, представила на выставке IFA 2017 смартфоны Moto X4 и Moto Z2 Force, а также вывела на российский рынок модели Moto G5 Spec

Lenovo начала российские продажи смартфона Moto Z2 Play и новых модулей Moto Mods. Цена Lenovo, владеющая брендом Motorola, объявила о начале продаж в России смартфона Moto Z2 Play и нового поколения модулей Moto Mods: Moto GamePad для мобильных и

Lenovo начала поставки смартфонов серий Motorola Moto С/C Plus и Moto E/E Plus. Цены Lenovo, владеющая брендом Motorola, объявила о начале поставок смартфонов Motorola Moto через своего официального дистрибьютора – компанию Merlion. Среди представленных устройств - самые доступные в линейке Motorola смартфоны Motorola Moto С и Motorola Moto C Pl

Neoline представил навигатор для мотоциклов, снегоходов и квадроциклов Компания Neoline объявила о выпуске нового устройства, предназначенного специально для поклонников экстремальной езды — навигатора Neoline Moto 2. В компании полагают, что он будет востребован среди владельцев мотоциклов, пригодится поклонникам передвижения на квадроциклах, снегоходах, скутерах. Neoline Moto 2 создан для ра

Moto G5 SE одевается в метал Новые смартфоны Moto G5 Special Edition и Moto G5 Special Edition Plus объединяют флагманские опции с комфортной стоимостью. Корпус Moto G5 Special Edition изготовлен из высококачественного алюми

Motorola выпустила флагманский смартфон с небьющимся экраном. Видео Новый флагман MotoLenovo, владеющая брендом Motorola, в рамках специального мероприятия в Нью-Йорке провела мировую премьеру нового флагманского смартфона Moto Z2 Force. Новинка обладает особо прочным экраном и поддерживает весь список дополнительных модулей Moto Mod, включая представленный одновременно со смартфоном новый Moto Mod

Lenovo вернула бренд Motorola в Россию т поставлять в российскую розницу полноформатную линейку современных смартфонов под торговой маркой Moto, включая модели среднего уровня и премиальную линейку аппаратов, а также фирменные аксес

Lenovo представила смартфоны Moto E4 и Moto E4 Plus Lenovo, владеющая брендом Motorola, объявила о выпуске двух новинок – смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus. Смартфон Moto E4 оснащен 5-дюймовым дисплеем и дополнен производительным четырехъядерным процессором, мощности которого хватает для большинства задач, вста

Lenovo выпустила недорогой смартфон с гигантским аккумулятором Новые модели Moto EКомпания Lenovo обнародовала характеристики двух недорогих смартфонов – Moto E4 и E4 Plus. Слухи о мощном аккумуляторе старшей модели подтвердились: его емкость составляет 5000 мАч

Выпущен тонкий флагманский смартфон Motorola. Фото Металлический, более тонкий и легкийСпустя полгода после начала российских продаж новой линейки смартфонов Moto Z, компания Lenovo анонсировала пополнение серии новой моделью Moto Z2 Play. Аппарат получился более тонким и легким, чем его предшественник Moto Z Play. Смартфон Moto

Lenovo начинает продажи смартфона Moto G5 в России. Цена Lenovo, владеющая брендом Motorola, объявила о начале продаж нового смартфона Motorola Moto G5 в собственном интернет-магазине.Смартфон Moto G5 сочетает доступную цену, простое управление и широкие мультимедийные возможности. Корпус устройства выполнен из алюминиевого спла

Смартфоны Moto получат обновление до Android 7.0 Компания Lenovo анонсировала обновление смартфонов линейки Moto Z до последней версии Android 7.0 Nougat. Помимо всех нововведений Android 7 оптимизиров

Обзор смартфона Moto Z Play. Вся соль в модулях производитель считает своим долгом, и это правильно, перетянуть долю внимания на себя. Кто-то исключает аудио-разъем и получает шквал негодования, хотя продажи бренда растут, а кто-то, как в случае с Moto Z Play, пытается «выстрелить» чем-нибудь необычным на относительно средних по рынку характеристиках. О них мы и поговорим в первую очередь в сравнении с конкурентами: Moto Z Play Hu

Moto прирастает модулями Lenovo представила на российском рынке смартфоны Moto Z и Moto Z Play. Обе модели оснащены экранами с диагональю 5,5 дюймов и разъёмами

Lenovo привезла в Россию самые тонкие в мире премиальные телефоны. Цена Самый тонкий на рынке в премиальном сегменте: Moto ZКак стало известно CNews, Lenovo представила на российском рынке два смартфона семейства Moto Z — модели Moto Z и Moto Z Play. Обе модели оснащены 5,5-дюймовыми экран

Lenovo обновит ОС для смартфонов Moto до Android 7.0 ремени выпустит обновления операционной системы Android до версии 7.0 Nougat для смартфонов линейки Moto. Как рассказали CNews в компании, первыми в 4 квартале 2016 г. новую ОС получат Moto<

Lenovo анонсировала два новых LTE-смартфона и модуль камеры семейства Moto Mods Компания Lenovo в рамках выставки IFA 2016 представила новые устройства: смартфоны Lenovo P2, Moto Z Play и модуль камеры семейства Moto Mods под названием Hasselblad True Zoom. Об этом CNews сообщили в Lenovo. Moto Z Play По утверждению производителя, Moto Z Play о

Lenovo создала модульный смартфон. Видео Компания Lenovo провела презентацию Moto Z Play и камеры-модуля Компания Lenovo провела презентацию Moto Z Play — третьего смартфона из серии Moto Z, в котором компания реализовала свое видение модульной архитектуры

Moto G для поклонников "чистого" Android Новый смартфон Lenovo Moto G4 Plus будет продаваться в России по цене от 21 990 рублей. За эти деньги производитель предлагает аппарат с экраном с диагональю 5,5 дюймов, матрицей IPS с разрешением Full HD и покрытие

Lenovo представила смартфон Moto G4 Plus в России Компания Lenovo представила на российском рынке 5,5-дюймовый смартфон Moto G4 Plus, который сочетает в себе актуальный дизайн, современное техническое оснащение и широкие функциональные возможности. Об этом CNews сообщили в Lenovo. Смартфон четвертого поколения и

Обзор смарт-часов Moto 360: сравнение с Apple Watch и работа с айфоном в том числе, на тест выдали «женский» вариант часов — корпус под «розовое золото», розовый ремешок…Ремешки Кстати, о ремешках. Пожалуй, с них мы и начнём наше сравнение. К сожалению, по этому пункту Moto 360 удивить особо нечем — и дело не только в довольно скупом ассортименте ремешков (тут Apple впереди планеты всей — если говорить о смарт-часах), но и в их… солидности, что ли. Ремешки дл

Обзор смартфона Moto X Force: сила памяти мы увидим? Станет ли возвращение триумфальным или же новые владельцы решили сыграть на ностальгии и легендарном имени? Выясним это в результате тестирования самой топовой из представленных новинок — Moto X Force. Название модели можно перевести как «сила» или «мощь». Собственно, именно такие эмоции и вызывает Moto X Force. Смартфон довольно увесистый, благодаря основательному металл

Синдром второго альбома. Lenovo вернула Motorola в Россию чудовищных убытках. Все официально закончилось 1 января 2011 года — на складах ритейлеров еще лежали модели от Motorola, но и они пропали спустя считанные месяцы. В итоге довольно интересные гаджеты (Moto Milestone с клавиатурой или Moto Defy с водозащитой) остались неоцененными в России — рынок захватили Samsung, HTC и другие вендоры, оперативно подружившиеся с Google. У Motorola бы