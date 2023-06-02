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Lenovo Moto серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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02.06.2023 Что Samsung не смогла, сделали китайцы. Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с гибким дисплеем. Цена, видео

Революционная Motorola Компания Motorola, принадлежащая китайскому техногиганту Lenovo, выпустила смартфон Moto Razr 40 с гибким дисплеем в форм-факторе классической раскладушки. Главная особенность телефона – его цена, он стоит в разы дешевле всех основных конкурентов, в том числе и доступных на ро
06.11.2020 Motorola выпустила в России смартфон moto e7 plus

Motorola объявляет о начале продаж смартфона moto e7 plus в России. Новинка будет продаваться в Ситилинк, М.Видео, Wildberries, Ozon, ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ, на Яндекс.Маркет (Маркетплейс «Беру»), в авторизованном интернет-магазине motorola-shop
14.09.2020 Motorola анонсировала старт продаж и российские цены смартфона moto g9 play

Motorola объявила о начале продаж смартфона moto g9 play в России. Смартфон moto g9 play работает на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 662, которая имеет повышенную скорость и показывает надежную производительность на устрой
19.06.2020 Motorola начала продажи смартфона moto g8 в России. Цена

Motorola объявила о начале продаж смартфона moto g8 в России. До конца июня moto G8 будет эксклюзивно представлен в одной из крупнейших сетей магазинов электроники и техники «Ситилинк». С 1 июля новинка появится в магазинах других
28.11.2019 В России стартуют продажи смартфонов Motorola moto g8 plus

Lenovo объявила о начале старта российских продаж смартфона Motorola moto g8 plus, флагмана новой серии g8, с 28 ноября. Новейшее устройство в семействе moto g в обновленном дизайне будет доступно в сети магазинов DNS, в одном из крупнейших магазинов онла
25.09.2019 Lenovo начала российские продажи смартфона Motorola moto e6 plus. Цена

Lenovo объявила о начале продаж смартфона Motorola moto e6 plus в России. Moto e6 plus — первый представитель бюджетной линейки moto e с двойной камерой. Основной модуль получил разрешение 13 МП, где размер пикселя 1,12 мкм обеспе
06.09.2019 Lenovo представила смартфон moto e6 plus

Lenovo представила смартфон Motorola moto e6 plus с двойной камерой. Впервые в смартфонах семейства moto e — двойная камера. Основная камера 13 МП, где размер пикселя 1,12 мкм обеспечивает четкость снимков. Объектив с широк
11.06.2019 Motorola начала российские продажи смартфона moto G7 plus. Цена

Бренд Motorola (принадлежит компании Lenovo) объявил о начале продаж смартфона moto g7 plus с улучшенной камерой, способной делать четкие снимки в условиях низкой освещенности благодаря технологии оптической стабилизации. Смартфон moto g7 plus — флагман линейки

29.05.2019 Предзаказ со скидкой: moto g7 plus приходит в Россию

В России начинается продажа смартфона среднего класса Motorola moto g7 plus. В своей линейке флагманский moto g7 plus выделяется двойной основной камерой на 16 МП c оптической стабилизацией изображения. Кроме того, устройство снабжено функциями инте
18.03.2019 Обзор смартфона Motorola Moto G7: новинка легендарного бренда

Нравится такой стиль или нет, это уже дело вкуса, но что он уникален на рынке – это факт. Смартфоны Moto узнаваемы в руках и на полках магазинов. Другое дело, что в последнем поколении Moto<
07.03.2019 Motorola начала продажи смартфонов moto g7 и g7 power в России. Цены

В России начались продажи смартфонов Motorola moto g7 и moto g7 power. Александр Романюк, глава бизнес-группы Мобайл в России и Украине, отметил: «Ключевая идея смартфонов этого модельного ряда — это премиальные функции и характерис
07.02.2019 Motorola представила смартфоны Moto G7

Motorola представила четыре версии смартфона Moto G7 с улучшенными камерами, временем автономной работы, производительностью и увеличенными дисплеями. Смартфон moto g7 plus — инструмент для мобильных фотографов, находящих вдохновен
20.04.2018 Lenovo выпустила линейку дешевых смартфонов с улучшенными возможностями

Moto для всех Компания Lenovo, владелец торговой марки Motorola на мобильные устройства, представила в глобальном масштабе сразу три смартфона серии Moto G6 начального и среднего ценового уровня. Серия включает флагман Moto G6 Plus, модель Moto G6 и наиболее доступный смартфон Moto G6 Play. В России пока что официально

16.04.2018 Недорогие смартфоны Moto E5 и E5 Plus получат премиальный дизайн из стекла и металла. Фото

с WinFuture.de опубликовал многочисленные фото еще не представленных официально смартфонов Motorola Moto E5 и E5 Plus бюджетного класса. Новые смартфоны получили премиальное оформление в виде к
27.09.2017 В России стали доступны все смартфоны Moto. Цены

компании. Решение о сворачивании выпуска смартфонов под собственным брендом и его замене на Lenovo Moto было принято в китайской компании в ноябре 2016 г., сразу после выпуска «прощальной» мод
26.09.2017 Motorola представила полную линейку модулей Moto Mods для российского рынка. Цены

Lenovo, владеющая брендом Motorola, представила на российском рынке линейку модулей Moto Mods, позволяющих расширить функционал смартфонов Motorola серии Z. Среди устройств, которые будут доступны российским пользователям, панорамная фото и видео камера Camera 360°, игровая ко
01.09.2017 Moto показали на IFA и привезли в Россию

Компания Lenovo представила владеющая брендом Motorola, представила на выставке IFA 2017 смартфоны Moto X4 и Moto Z2 Force, а также вывела на российский рынок модели Moto G5 Spec
25.08.2017 Lenovo начала российские продажи смартфона Moto Z2 Play и новых модулей Moto Mods. Цена

Lenovo, владеющая брендом Motorola, объявила о начале продаж в России смартфона Moto Z2 Play и нового поколения модулей Moto Mods: Moto GamePad для мобильных и
23.08.2017 Lenovo начала поставки смартфонов серий Motorola Moto С/C Plus и Moto E/E Plus. Цены

Lenovo, владеющая брендом Motorola, объявила о начале поставок смартфонов Motorola Moto через своего официального дистрибьютора – компанию Merlion. Среди представленных устройств - самые доступные в линейке Motorola смартфоны Motorola Moto С и Motorola Moto C Pl
09.08.2017 Neoline представил навигатор для мотоциклов, снегоходов и квадроциклов

Компания Neoline объявила о выпуске нового устройства, предназначенного специально для поклонников экстремальной езды — навигатора Neoline Moto 2. В компании полагают, что он будет востребован среди владельцев мотоциклов, пригодится поклонникам передвижения на квадроциклах, снегоходах, скутерах. Neoline Moto 2 создан для ра
04.08.2017 Moto G5 SE одевается в метал

Новые смартфоны Moto G5 Special Edition и Moto G5 Special Edition Plus объединяют флагманские опции с комфортной стоимостью. Корпус Moto G5 Special Edition изготовлен из высококачественного алюми
26.07.2017 Motorola выпустила флагманский смартфон с небьющимся экраном. Видео

Новый флагман MotoLenovo, владеющая брендом Motorola, в рамках специального мероприятия в Нью-Йорке провела мировую премьеру нового флагманского смартфона Moto Z2 Force. Новинка обладает особо прочным экраном и поддерживает весь список дополнительных модулей Moto Mod, включая представленный одновременно со смартфоном новый Moto Mod

28.06.2017 Lenovo вернула бренд Motorola в Россию

т поставлять в российскую розницу полноформатную линейку современных смартфонов под торговой маркой Moto, включая модели среднего уровня и премиальную линейку аппаратов, а также фирменные аксес
13.06.2017 Lenovo представила смартфоны Moto E4 и Moto E4 Plus

Lenovo, владеющая брендом Motorola, объявила о выпуске двух новинок – смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus. Смартфон Moto E4 оснащен 5-дюймовым дисплеем и дополнен производительным четырехъядерным процессором, мощности которого хватает для большинства задач, вста
13.06.2017 Lenovo выпустила недорогой смартфон с гигантским аккумулятором

Новые модели Moto EКомпания Lenovo обнародовала характеристики двух недорогих смартфонов – Moto E4 и E4 Plus. Слухи о мощном аккумуляторе старшей модели подтвердились: его емкость составляет 5000 мАч
02.06.2017 Выпущен тонкий флагманский смартфон Motorola. Фото

Металлический, более тонкий и легкийСпустя полгода после начала российских продаж новой линейки смартфонов Moto Z, компания Lenovo анонсировала пополнение серии новой моделью Moto Z2 Play. Аппарат получился более тонким и легким, чем его предшественник Moto Z Play. Смартфон Moto
22.05.2017 Lenovo начинает продажи смартфона Moto G5 в России. Цена

Lenovo, владеющая брендом Motorola, объявила о начале продаж нового смартфона Motorola Moto G5 в собственном интернет-магазине.Смартфон Moto G5 сочетает доступную цену, простое управление и широкие мультимедийные возможности. Корпус устройства выполнен из алюминиевого спла
13.12.2016 Смартфоны Moto получат обновление до Android 7.0

Компания Lenovo анонсировала обновление смартфонов линейки Moto Z до последней версии Android 7.0 Nougat. Помимо всех нововведений Android 7 оптимизиров
07.12.2016 Обзор смартфона Moto Z Play. Вся соль в модулях

производитель считает своим долгом, и это правильно, перетянуть долю внимания на себя. Кто-то исключает аудио-разъем и получает шквал негодования, хотя продажи бренда растут, а кто-то, как в случае с Moto Z Play, пытается «выстрелить» чем-нибудь необычным на относительно средних по рынку характеристиках. О них мы и поговорим в первую очередь в сравнении с конкурентами: Moto Z Play Hu
25.11.2016 Moto прирастает модулями

Lenovo представила на российском рынке смартфоны Moto Z и Moto Z Play. Обе модели оснащены экранами с диагональю 5,5 дюймов и разъёмами
24.11.2016 Lenovo привезла в Россию самые тонкие в мире премиальные телефоны. Цена

Самый тонкий на рынке в премиальном сегменте: Moto ZКак стало известно CNews, Lenovo представила на российском рынке два смартфона семейства Moto Z — модели Moto Z и Moto Z Play. Обе модели оснащены 5,5-дюймовыми экран
06.10.2016 Lenovo обновит ОС для смартфонов Moto до Android 7.0

ремени выпустит обновления операционной системы Android до версии 7.0 Nougat для смартфонов линейки Moto. Как рассказали CNews в компании, первыми в 4 квартале 2016 г. новую ОС получат Moto<
02.09.2016 Lenovo анонсировала два новых LTE-смартфона и модуль камеры семейства Moto Mods

Компания Lenovo в рамках выставки IFA 2016 представила новые устройства: смартфоны Lenovo P2, Moto Z Play и модуль камеры семейства Moto Mods под названием Hasselblad True Zoom. Об этом CNews сообщили в Lenovo. Moto Z Play По утверждению производителя, Moto Z Play о
02.09.2016 Lenovo создала модульный смартфон. Видео

Компания Lenovo провела презентацию Moto Z Play и камеры-модуля Компания Lenovo провела презентацию Moto Z Play — третьего смартфона из серии Moto Z, в котором компания реализовала свое видение модульной архитектуры
29.08.2016 Moto G для поклонников "чистого" Android

Новый смартфон Lenovo Moto G4 Plus будет продаваться в России по цене от 21 990 рублей. За эти деньги производитель предлагает аппарат с экраном с диагональю 5,5 дюймов, матрицей IPS с разрешением Full HD и покрытие
26.08.2016 Lenovo представила смартфон Moto G4 Plus в России

Компания Lenovo представила на российском рынке 5,5-дюймовый смартфон Moto G4 Plus, который сочетает в себе актуальный дизайн, современное техническое оснащение и широкие функциональные возможности. Об этом CNews сообщили в Lenovo. Смартфон четвертого поколения и
06.06.2016 Обзор смарт-часов Moto 360: сравнение с Apple Watch и работа с айфоном

в том числе, на тест выдали «женский» вариант часов — корпус под «розовое золото», розовый ремешок…Ремешки Кстати, о ремешках. Пожалуй, с них мы и начнём наше сравнение. К сожалению, по этому пункту Moto 360 удивить особо нечем — и дело не только в довольно скупом ассортименте ремешков (тут Apple впереди планеты всей — если говорить о смарт-часах), но и в их… солидности, что ли. Ремешки дл
16.03.2016 Обзор смартфона Moto X Force: сила памяти

мы увидим? Станет ли возвращение триумфальным или же новые владельцы решили сыграть на ностальгии и легендарном имени? Выясним это в результате тестирования самой топовой из представленных новинок — Moto X Force. Название модели можно перевести как «сила» или «мощь». Собственно, именно такие эмоции и вызывает Moto X Force. Смартфон довольно увесистый, благодаря основательному металл
17.02.2016 Синдром второго альбома. Lenovo вернула Motorola в Россию

чудовищных убытках. Все официально закончилось 1 января 2011 года — на складах ритейлеров еще лежали модели от Motorola, но и они пропали спустя считанные месяцы. В итоге довольно интересные гаджеты (Moto Milestone с клавиатурой или Moto Defy с водозащитой) остались неоцененными в России — рынок захватили Samsung, HTC и другие вендоры, оперативно подружившиеся с Google. У Motorola бы
15.02.2016 Смартфоны брэнда Moto скоро заполнят российский рынок

Смартфоны марки Motorola возвращаются в строй благодаря компании Lenovo. На российский рынок популярный брэнд придёт в виде моделей Moto X Play, Moto X Style, Moto X Force и Moto G. Все новые аппараты работают на базе чипсетов Qualcomm, имеют влагозащитные корпуса и экраны с противоударным стеклом Corni

Публикаций - 127, упоминаний - 141

Lenovo Moto и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3566 77
Lenovo Group 2446 63
Google LLC 12688 43
Apple Inc 13154 32
Samsung Electronics 11064 31
Motorola Inc 1156 26
Huawei 4676 21
LG Electronics 3735 20
Xiaomi - Сяоми 2231 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 12
Microsoft Corporation 25775 11
Sony 6739 10
Pebble Technology 71 9
Qualcomm Technologies 1974 9
BBK OPPO Electronics 484 9
HTC Corporation 1512 9
BBK OnePlus 298 8
Victor Hasselblad AB 57 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 6
X Corp - Twitter 2938 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Intel Corporation 12811 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 4
Garmin - Гармин 233 4
Samsung - Harman - JBL 242 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Motorola Solutions 113 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 3
Android Inc 9 3
P2i 8 3
ZTE Corporation 800 3
HMD Global - Nokia 144 3
LeEco - LeTV 61 3
Связной ГК 1401 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Softbank Vision Fund 13 3
Walt Disney Company 647 3
SoftBank Group 284 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
Adidas - Адидас 170 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Евросеть 1421 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Carl Zeiss AG 307 2
Nike 195 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Dyson 157 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
KGI Securities 50 1
Резонанс НПП 407 1
Prada 58 1
Nissan Europe 2 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Tate Britain - Тейт Британская галерея 8 1
Автокард холдинг 21 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
ТопМэн 4 1
Dexcom 2 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
American Express - Amex 338 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 112
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 74
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 69
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 61
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 53
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 53
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 51
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 43
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 39
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 38
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 37
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 34
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 33
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 32
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 31
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 31
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 30
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 29
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 28
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 28
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 27
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 25
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 25
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 23
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 23
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 23
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 23
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 22
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 22
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 20
Аксессуары 4282 20
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 20
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 19
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 19
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 457 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
Оповещение и уведомление - Notification 5943 15
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 147 78
Google Android 15243 69
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 65
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 28
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 24
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 23
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 22
Lenovo Motorola Moto Mods 22 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 20
Google Android Wear OS 111 19
Apple iOS 8583 16
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 13
Samsung Galaxy Gear 154 13
Google Android 7 - Android Nougat 227 13
Apple iPhone 6 4861 13
Lenovo Motorola Moto Experiences 12 10
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 10
LG G - серия смартфонов 140 10
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 9
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 9
Samsung Galaxy 1035 9
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 9
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 9
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 8
Huawei Watch - Умные часы 145 8
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 7
LG Watch - серия умных часов 20 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 7
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 7
Samsung Galaxy Note 702 7
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 7
Lenovo P - серия смартфонов 22 6
Sony SmartWatch 42 6
Victor Hasselblad AB - Hasselblad True Zoom 6 6
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 6
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 6
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 6
Катаев Александр 40 4
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 4
Романюк Александр 5 4
Мишин Глеб 70 4
Ракаев Марат 10 3
Woodside Dennis - Вудсайд Дэннис 12 3
Blass Evan - Бласс Эван 36 3
Rubin Andy - Рубин Энди 63 3
Cantu Homaro - Канту Хомаро 2 2
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