В России стартуют продажи смартфонов Motorola moto g8 plus

Lenovo объявила о начале старта российских продаж смартфона Motorola moto g8 plus, флагмана новой серии g8, с 28 ноября. Новейшее устройство в семействе moto g в обновленном дизайне будет доступно в сети магазинов DNS, в одном из крупнейших магазинов онлайн торговли «Ситилинк», в интернет-магазине федеральной розничной сети Связной, а также в других федеральных и региональных розничных сетях электроники.

Moto g8 plus получил лучшую камеру в семействе moto g с технологией Quad Pixel. 48-мегапиксельный сенсор с автофокусировкой обеспечивает четырехкратную светочувствительность для создания четких фото и видео даже при слабом освещении. А режим «Ночной съемки» позволяет делать фото в ночное время.

Благодаря сверхширокоугольной экшн-камере (117°) в кадр входит в 4 раза больше объектов по сравнению с обычным снимком. Широкоформатные видео удобно снимать даже на ходу, удерживая телефон вертикально, при этом изображение остается плавным благодаря улучшенной стабилизации и его можно просматривать, держа смартфон горизонтально.

Moto g8 plus позволяет делать снимки высокого качества благодаря функциям на основе искусственного интеллекта. Групповой снимок с первой попытки с системой распознавания улыбки, профессиональные портреты без студийного света, 12 «живых» фильтров для создания настроения.

Фронтальная камера получила разрешение 25 мегапикселей и поддержку технологии Quad Pixel для создания безупречных селфи и днем, и ночью.

Благодаря безрамочному экрану с соотношением сторон 19:9, смартфон подойдет для просмотра любимых сериалов или фильмов. Смартфон поддерживает Dolby стереозвук.

Moto g8 plus оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 665 со встроенным программным ускорителем на базе искусственного интеллекта и 4 ГБ ОЗУ. Аккумулятор емкостью 4000 мАч обеспечивает 40 часов автономной работы, а благодаря технологии TurboPower смартфон можно зарядить на 8 часов всего за 15 минут.

«В Motorola moto g8 plus можно найти такие технологии и премиум-функции, как система из трех камер, основная камера 48 Мп, технология Quad Pixel, сверхширокоугольная экшн-камера, которая позволяет просматривать вертикально снятые видео в горизонтальном формате. Все эти передовые функции и технологии с сегодняшнего дня доступны российским пользователям по привлекательной цене», — сказал Александр Романюк, глава бизнес-группы Мобайл в России и Украине.

На российский рынок устройство будет поставляться в градиентном цвете «Космический Синий».

Рекомендованная розничная цена устройства — 15 990 рублей, но в «Черную пятницу» и, по случаю новогодних праздников, до 31 декабря 2019 года смартфон можно будет купить по специальной цене — 14 990 рублей.