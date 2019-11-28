Разделы

Lenovo Motorola Moto Moto Z Moto X Moto G Moto E серия смартфонов


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


28.11.2019 В России стартуют продажи смартфонов Motorola moto g8 plus

Lenovo объявила о начале старта российских продаж смартфона Motorola moto g8 plus, флагмана новой серии g8, с 28 ноября. Новейшее устройство в семействе moto g в

25.09.2019 Lenovo начала российские продажи смартфона Motorola moto e6 plus. Цена

Lenovo объявила о начале продаж смартфона Motorola moto e6 plus в России. Moto e6 plus — первый представитель бюджетной линейки moto e с двойной камерой. Основной модуль получил разрешение 13 МП, где размер пикселя 1,12 мкм обеспечивае
11.06.2019 Motorola начала российские продажи смартфона moto G7 plus. Цена

Бренд Motorola (принадлежит компании Lenovo) объявил о начале продаж смартфона moto g7 plus с улучшенной камерой, способной делать четкие снимки в условиях низкой освещенности благодаря технологии оптической стабилизации. Смартфон moto g7 plus — флагман линейки

29.05.2019 Предзаказ со скидкой: moto g7 plus приходит в Россию

В России начинается продажа смартфона среднего класса Motorola moto g7 plus. В своей линейке флагманский moto g7 plus выделяется двойной основной к
18.03.2019 Обзор смартфона Motorola Moto G7: новинка легендарного бренда

вый аудиовыход на наушники. За решеткой динамика скрывается одиночный громкоговоритель. Выпускается Motorola Moto G7 пока только в черно-глянцевом оформлении, в стиле шлема Дарта Вейдера. Возмо
07.03.2019 Motorola начала продажи смартфонов moto g7 и g7 power в России. Цены

В России начались продажи смартфонов Motorola moto g7 и moto g7 power. Александр Романюк, глава бизнес-группы Мобайл в России и Ук
07.02.2019 Motorola представила смартфоны Moto G7

Motorola представила четыре версии смартфона Moto G7 с улучшенными камерами, временем автономной работы, производительностью и увеличенным
20.04.2018 Lenovo выпустила линейку дешевых смартфонов с улучшенными возможностями

марки Motorola на мобильные устройства, представила в глобальном масштабе сразу три смартфона серии Moto G6 начального и среднего ценового уровня. Серия включает флагман Moto G6 Plus, мо
16.04.2018 Недорогие смартфоны Moto E5 и E5 Plus получат премиальный дизайн из стекла и металла. Фото

кий ресурс WinFuture.de опубликовал многочисленные фото еще не представленных официально смартфонов Motorola Moto E5 и E5 Plus бюджетного класса. Новые смартфоны получили премиальное оформление
01.09.2017 Moto показали на IFA и привезли в Россию

Lenovo представила владеющая брендом Motorola, представила на выставке IFA 2017 смартфоны Moto X4 и Moto Z2 Force, а также вывела на российский рынок модели Moto G5 Special Edition и Moto Z2 Pl
30.08.2017 Обзор смартфона Motorola Moto Z2 Play Dual. Смартфон — дело тонкое

Введение Motorola Moto Z2 Play Dual XT1710-07 получился действительно оригинальным смартфоном, и это касается н
25.08.2017 Lenovo начала российские продажи смартфона Moto Z2 Play и новых модулей Moto Mods. Цена

мартфон Moto Z2 Play был впервые представлен публике в июне этого года. Как и другие модели линейки Moto Z, новое устройство поддерживает сменные модули Moto Mods, которые значительно расширяют
23.08.2017 Lenovo начала поставки смартфонов серий Motorola Moto С/C Plus и Moto E/E Plus. Цены

Lenovo, владеющая брендом Motorola, объявила о начале поставок смартфонов Motorola Moto через своего официального дистрибьютора – компанию Merlion. Среди представленны
26.07.2017 Motorola выпустила флагманский смартфон с небьющимся экраном. Видео

р.Moto Mod Camera 360: охватить всеНовый модуль Moto Mod Camera 360 может превратить смартфон серии Moto Z в панорамную камеру с круговым 360° охватом.Новый модуль Mod Camera 360 и другие модул
13.06.2017 Lenovo представила смартфоны Moto E4 и Moto E4 Plus

Lenovo, владеющая брендом Motorola, объявила о выпуске двух новинок – смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus. Смартфон Moto E4 оснащен 5-дюймовым дисплеем и дополнен производительным четырехъядерным процессором, мощности которого хватает для большинства задач, вста
13.06.2017 Lenovo выпустила недорогой смартфон с гигантским аккумулятором

сериях Z, G, E и C будет представлено по две новых модели, еще одной новинкой пополнится семейство Moto X.Смартфоны Moto Z Play и Moto Z Force второго поколения, судя по утекшим данным, будут

02.06.2017 Выпущен тонкий флагманский смартфон Motorola. Фото

е серии новой моделью Moto Z2 Play. Аппарат получился более тонким и легким, чем его предшественник Moto Z Play. Смартфон Moto Z2 Play поддерживает список новых возможностей Moto Experiences и

07.12.2016 Обзор смартфона Moto Z Play. Вся соль в модулях

ает аудио-разъем и получает шквал негодования, хотя продажи бренда растут, а кто-то, как в случае с Moto Z Play, пытается «выстрелить» чем-нибудь необычным на относительно средних по рынку хара
25.11.2016 Moto прирастает модулями

Lenovo представила на российском рынке смартфоны Moto Z и Moto Z Play. Обе модели оснащены экранами с диагональю 5,5 дюймов и разъёмами USB Type-C, а т
24.11.2016 Lenovo привезла в Россию самые тонкие в мире премиальные телефоны. Цена

стно CNews, Lenovo представила на российском рынке два смартфона семейства Moto Z — модели Moto Z и Moto Z Play. Обе модели оснащены 5,5-дюймовыми экранами, разъёмами последнего поколения USB T
06.10.2016 Lenovo обновит ОС для смартфонов Moto до Android 7.0

, Moto X Play, Moto X Force, Droid Turbo 2, Droid Maxx 2, Moto Z, Moto Z Droid, Moto Z Force Droid, Moto Z Play, Moto Z Play Droid и Nexus 6. Александр Катаев, генеральный менеджер Lenov
02.09.2016 Lenovo анонсировала два новых LTE-смартфона и модуль камеры семейства Moto Mods

Компания Lenovo в рамках выставки IFA 2016 представила новые устройства: смартфоны Lenovo P2, Moto Z Play и модуль камеры семейства Moto Mods под названием Hasselblad True Zoom. Об этом C
02.09.2016 Lenovo создала модульный смартфон. Видео

Компания Lenovo провела презентацию Moto Z Play и камеры-модуля Компания Lenovo провела презентацию Moto Z Play — третьего
20.04.2016 Lenovo Moto 360 можно купить в России

Российские поклонники смарт-часов теперь могут купить знаменитую модель Lenovo Moto 360 второго поколения в рамках официальных поставок на отечественный рынок. Lenovo Moto 360 представлена в наших магазинах в двух размерах – с диаметром корпуса 42 или 46 мил
16.03.2016 Обзор смартфона Moto X Force: сила памяти

легендарном имени? Выясним это в результате тестирования самой топовой из представленных новинок — Moto X Force. Название модели можно перевести как «сила» или «мощь». Собственно, именно такие
15.02.2016 Смартфоны брэнда Moto скоро заполнят российский рынок

аются в строй благодаря компании Lenovo. На российский рынок популярный брэнд придёт в виде моделей Moto X Play, Moto X Style, Moto X Force и Moto G. Все новые аппараты работают н
05.09.2014 Motorola обновила семейство запрещенных в России смартфонов

Компания Motorola обновила линейку смартфонов, представив Moto X и Moto G второго поколения, на платформе Android 4.4.4 KitKat. Именно Moto X, а
15.07.2014 На россиянина завели дело за покупку смартфона в интернет-магазине

инистративном правонарушении из-за того, что заказал в немецком интернет-магазине смартфон Motorola Moto G с присутствующей в нем функцией шифрования данных. Яруткин, занимающийся администриров
05.06.2014 Билет в будущее от Google: первый взгляд на Android Wear и часы Motorola Moto 360

я от команды «OK, Google», как и Google Now на «большом» смартфоне, или тапа по букве g - и готовы принять от вас требуемый запрос по набору и отсылке SMS или же просьбу о планировке вашего маршрута. Motorola Moto 360   Интерфейс тоже выглядит как обычная колонка уведомлений Google Now. Они прокручиваются сверху вниз, в каждой строчке есть иконка и минимум текста, а для вывода дополнительно
13.11.2013 Motorola выпустила 4-ядерный смартфон «за треть флагманской цены»

ормация о котором начала циркулировать в последнее время. Moto G выполнен в той же концепции, что и Moto X - он имеет похожий «обтекаемый» дизайн и широкие возможности кастомизации. Но в то же

02.08.2013 Motorola официально представила долгожданный смартфон Moto X. ФОТО

Компания Motorola официально представила смартфон Moto X, слухи о котором ходили долгое время. Устройство оснащено 4,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 x 720 пикселей (316 ppi), 2 ГБ оперативной памяти, 16 или 32 ГБ встроенной флэш-памяти

22.07.2013 Опубликованы новые фото и дата анонса смартфона Motorola X

Motorola, дочерняя компания корпорации Google, выслала журналистам приглашение на анонс смартфона Moto X, который состоится 1 августа 2013 г. в Нью-Йорке, сообщает Reuters. В приглашении изображена компания молодых людей, в которой одна из девушек держит в руках смартфон черного цвета. По ф
03.07.2007 Motorola не повезло с iPhone

ным, смотреть фильмы, сохраненные на картах памяти, можно со скоростью 30 кадров в секунду. Дата официального дебюта новинки пришлась на пятницу, 29 июня, точь-в-точь в день выхода Apple iPhone. Пока Motorola Z8 поступила в продажу только на рынке Испании через магазины оператора Movistar. В других европейских и азиатских странах новинка появится в ближайшее время. Новинка от Motorola остал
20.09.2004 Motorola E398 – телефон для продвинутой молодежи

ании о молодежном телефоне. Столько инноваций в одной модели – это реальное подтверждение усилий компании, направленных на возрождение былой славы Motorola. Конечно, идеальных телефонов не бывает, но Motorola E398 весьма близок к этому понятию. В этом телефоне есть многое (если не все), и реализовано оно, надо признаться, на совесть. Если и есть мелкие недочеты, то они просто тонут в море ф

Публикаций - 140, упоминаний - 328

Lenovo Motorola Moto и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3530 91
Lenovo Group 2364 63
Samsung Electronics 10643 42
Google LLC 12284 39
Apple Inc 12651 28
Motorola Inc 1150 24
LG Electronics 3679 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5741 19
Sony 6636 17
Qualcomm Technologies 1914 14
Huawei 4231 14
HTC Corporation 1505 11
Xiaomi 1983 11
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 139 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3038 9
Microsoft Corporation 25261 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 8
ZTE Corporation 774 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 825 7
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 7
Victor Hasselblad AB 54 6
X Corp - Twitter 2909 6
Siemens AG - Siemens Group 2629 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 5
BBK OnePlus 259 5
МегаФон 9949 5
Samsung - Harman - JBL 234 5
BBK OPPO Electronics 430 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 717 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9207 4
AT&T Inc 1697 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 4
Intel Corporation 12550 4
Verizon Wireless - Cellco Partnership 428 3
Sharp Corporation 1049 3
HP Inc. 5763 3
MediaTek - Ralink 570 3
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 3
Meta Platforms - Facebook 4538 3
Связной ГК 1384 8
Евросеть 1417 6
Carl Zeiss AG 304 5
Dixis - Диксис 359 4
Adidas - Адидас 166 4
Walt Disney Company 638 2
Лента - Сеть розничной торговли 2275 2
Возрождение - Коммерческий банк 351 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Caterpillar - 90 1
Dyson 133 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Резонанс НПП 389 1
LG Chem 27 1
BMW Group 467 1
Kickstarter 131 1
Почта России ПАО 2252 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2708 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
TÜV Rheinland Group 163 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
Nike 190 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Lenovo Capital&Incubator Group (LCIG) 2 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 24 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3378 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1069 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2936 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5264 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 944 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 210 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 7
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 70 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 124
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12910 77
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 73
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 63
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9880 58
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 55
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6318 51
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6176 42
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 41
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 41
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 39
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 39
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9374 37
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12997 37
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5167 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25564 31
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1326 30
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1135 29
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7677 29
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 29
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2454 27
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3133 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 27
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 26
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10344 26
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2995 23
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3717 22
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 22
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8410 22
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 21
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1594 21
USB Type-C - USB-C - USB 3 2181 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 19
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 548 18
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 18
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 18
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1291 18
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 17
Lenovo Moto - серия смартфонов 122 74
Google Android 14729 68
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1629 60
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 833 31
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 28
Apple iPhone - серия смартфонов 7380 27
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 184 22
Apple iPhone 6 4862 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 21
Lenovo Motorola Moto Mods 22 20
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 511 18
LG G - серия смартфонов 140 16
Apple iOS 8269 15
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 15
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 14
Google Android 7 - Android Nougat 223 13
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 12
Samsung Galaxy 997 12
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 357 12
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 11
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2886 10
Lenovo Motorola Moto Experiences 12 10
Samsung Galaxy Note 697 10
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 458 10
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 420 10
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 413 9
Samsung Galaxy Gear 153 9
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 9
Apple iPhone 5 777 9
ASUS Zenfone - серия смартфонов 80 8
Google Android Wear OS 104 8
Google Now 77 8
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 8
Google Android 9 - Android Pie 213 8
Google Project Ara 48 7
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 7
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 7
Google Android 8 - Android Oreo 196 7
BBK OnePlus - Серия смартфонов 134 7
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 5
Woodside Dennis - Вудсайд Дэннис 12 4
Романюк Александр 5 4
Мишин Глеб 70 4
Ракаев Марат 10 3
Москалева Татьяна 73 3
Катаев Александр 40 3
Ксенин Алекс 311 2
Набоков Сергей 27 2
Яруткин Евгений 3 2
Blass Evan - Бласс Эван 36 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 395 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 2
Могилин Артём 6 1
Gruber John - Грубер Джон 17 1
Панкратова Оксана 42 1
Гуляева Татьяна 39 1
Горюнов Михаил 16 1
Лю Юлия 6 1
Лаптев Дмитрий 8 1
Муллогулова Асия 6 1
Брылев Дмитрий 2 1
Ерёменко Павел 2 1
Перов Евгений 93 1
Малышев Николай 3 1
Eremenko Paul - Еременко Пол 10 1
Starck Philippe - Старк Филипп 12 1
Dugan Regina - Дуган Регина 7 1
Tibbits Skylar - Тиббитс Скайлар 1 1
Zander Ed - Зандер Эд - Zander Edward - Зандер Эдвард 39 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 58 1
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 1
Ревин Алексей 2 1
Pogue David - Пог Дэвид 16 1
Pietralla Jean-Tomas - Питралла Жан-Томас 3 1
Hakkens Dave - Хаккенс Дэйв 8 1
Mutricy Alain - Мутриси Ален 1 1
Flint Miles - Флинт Майлз 9 1
Bratton William - Брэттон Уильям 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 54
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18265 35
Южная Корея - Республика 6867 25
Европа 24652 15
Япония 13555 12
Азия - Азиатский регион 5753 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 7
США - Калифорния - Купертино 276 7
США - Нью-Йорк 3153 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 6
Америка Латинская 1886 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 6
Германия - Федеративная Республика 12947 6
Финляндия - Финляндская Республика 3658 5
Украина 7799 5
Индия - Bharat 5710 4
Америка Южная 869 4
Африка - Африканский регион 3573 4
Бразилия - Федеративная Республика 2453 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 4
Швеция - Королевство 3716 4
Германия - Берлин 729 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 3
Ближний Восток 3037 3
США - Иллинойс - Чикаго 433 3
Европа Восточная 3122 3
Испания - Каталония - Барселона 748 3
Франция - Французская Республика 7982 3
Китай - Тайвань 4138 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1235 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 2
Израиль 2785 2
Канада 4986 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 646 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 18
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 9
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 7
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 6
Ergonomics - Эргономика 1689 6
Видеокамера - Видеосъёмка 706 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 4
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1872 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 3
Металлы - Серебро - Silver 796 3
Металлы - Золото - Gold 1204 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 398 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 345 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 20
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 4
PhoneArena 74 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 2
Engadget - Блог о технологиях 425 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 2
GizmoChina 153 1
Pocket-Lint 71 1
Yahoo! Tech 4 1
9to5Google 57 1
The Verge - Издание 592 1
Wikipedia - Википедия 590 1
FT - Financial Times 1260 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
DigiTimes - Издание 1326 1
IDG - International Data Group 116 1
TechRadar 95 1
Android Authority 54 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 1
The Bell - Издание 42 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 3
Gartner - Гартнер 3613 2
ABI Research 235 2
Strategy Analytics 284 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
MultiMedia Intelligence 4 1
Fortune Global 500 287 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Counterpoint Research 98 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Google Threat Analysis Group 16 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
MIT CSAIL - Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory - Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта - научно-исследовательский институт при Массачусетском технологическом институте 4 1
University of Sussex - Университет Сассекса - Университета графства Сассекс 20 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 11
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 8
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 4
День молодёжи - 27 июня 1002 3
Lenovo Tech World 4 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 657 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 1
Red Dot Design Award 57 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
CeBIT 612 1
Samsung Unpacked 33 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410148, в очереди разбора - 730958.
Создано именных указателей - 188088.
