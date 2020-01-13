Индексная книга CNews*
Adidas Адидас
Публикаций - 129, упоминаний - 137
Adidas упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Спиридонов Александр 36 29
|Шакманас Алгирдас 40 19
|Чаркин Евгений 203 18
|Рахтеенко Владимир 40 16
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 14
|Секликов Юрий 12 12
|Шляпин Евгений 16 11
|Казарцев Алексей 27 11
|Елистратов Николай 90 11
|Меньшов Кирилл 75 10
|Мехришвили Александр 11 10
|Козлов Михаил 167 10
|Сабынин Андрей 24 10
|Алтухов Дмитрий 36 10
|Скурятина Елена 20 10
|Васильев Александр 30 10
|Гуральников Сергей 162 10
|Масарская Наталия 36 10
|Десятов Роман 14 10
|Бойко Елена 174 10
|Гузовский Денис 27 10
|Размахаев Сергей 42 9
|Шушкин Дмитрий 93 9
|Бугаев Леонид 12 9
|Евраев Михаил 228 9
|Гимранов Ринат 62 9
|Горбатюк Павел 10 8
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 8
|Нестеров Алексей 84 8
|Дунаев Сергей 34 8
|Хомченко Дмитрий 11 8
|Гусев Дмитрий 51 8
|Плешков Алексей 44 8
|Алябьев Андрей 27 8
|Самородов Александр 10 7
|Китляр Владимир 19 7
|Скородумов Анатолий 65 7
|Горбунов Денис 16 7
|Гребельный Антон 19 7
|Богачев Игорь 174 7
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199878, в очереди разбора - 926251.
Создано именных указателей - 93538.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199878, в очереди разбора - 926251.
Создано именных указателей - 93538.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.