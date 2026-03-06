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Adidas Адидас

Adidas - Адидас

СОБЫТИЯ

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06.03.2026 Власти пресекли продажи на Wildberries поддельных Adidas, Nike и Dr. Martens

ребнадзор сообщил о выявлении и пресечениями деятельности по «псевдопроизводству и реализации контрафактной обуви известных мировых брендов на популярном маркетплейсе». Речь идет о таких брендах, как Adidas, Nike, Dr. Martens и Asics. Первоисточником информации о производстве на территории России контрафактной продукции этих брендов был некий Telegram-канал, название которого в сообщении Ро
29.05.2025 Подрядчик Adidas не уберег данные клиентов. Теперь они у хакеров

Всестороннее с привлечением Компания Adidas заявила об утечке неопределенного количества пользовательских данных вследствие кибератаки на партнерскую компанию, осуществляющую поддержку клиентов. Adidas ограничилась скупыми

13.02.2024 Adidas закрывает доступ к фирменному приложению. Будут уничтожены все данные о тренировках российских пользователей

Безответная любовь к трем полоскам Компания Adidas, один из популярнейших в России брендов спортивной одежды и аксессуаров, изгоняет россиян их своего фирменного сервиса Adidas Running. На это обратили внимание его российские поль
13.01.2020 Eset: киберпреступники используют бренд Adidas для фишинговых атак на пользователей Whatsapp

Международная антивирусная компания Eset обнаружила фишинговую атаку на пользователей Whatsapp. Мошенники распространяли при помощи популярного мессенджера сообщения о том, что Adidas празднует юбилей и дарит футболки и обувь. Для получения подарков пользователей призывают перейти по ссылке. На первый взгляд объявление кажется правдоподобным: такой крупный бренд может
28.11.2016 ИТ в рознице: цифровая трансформация бизнеса как способ выживания

Два года подряд доходы россиян снижаются. На эти данные Росстата обратил внимание Александр Спиридонов, менеджер информационных систем компании Adidas, в своем докладе в рамках секции «Розница» на CNews Forum 2016, проведенном 10 ноября CNews Conferences и CNews Analytics. Согласно статистике PwC, 84% опрошенных жителей РФ приняли меры
28.03.2014 Adidas продлил договор с «Девино Телеком» на услуги SMS-маркетинга

Компания Adidas объявила о продлении договора на услуги SMS-маркетинга с компанией «Девино Телеком». Соглашением предусмотрено использование технологических решений «Девино Телеком» в целях обеспечения

07.03.2014 adidas Primeknit FS - бутсы для чемпионов

Компания adidasGroup представила особые футбольные бутсы, совмещённые с гетрами - adidas Primeknit FS. adidas Primeknit FS – это первый в мире гибрид трикотажных бутс и
11.04.2012 Adidas приходит на помощь тренерам

Компания Adidas объявила, что готова к практической демонстрации системы интеллектуального мониторинга спортсменов miCoach.