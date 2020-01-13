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Adidas Адидас

Adidas - Адидас


13.01.2020 Eset: киберпреступники используют бренд Adidas для фишинговых атак на пользователей Whatsapp
28.11.2016 ИТ в рознице: цифровая трансформация бизнеса как способ выживания
28.03.2014 Adidas продлил договор с «Девино Телеком» на услуги SMS-маркетинга
07.03.2014 adidas Primeknit FS - бутсы для чемпионов
11.04.2012 Adidas приходит на помощь тренерам
26.08.2011 Adidas запустила официальный онлайн-магазин в Рунете
04.10.2010 Adidas отказалась от рекламной сети Apple из-за чрезмерного контроля
23.12.2009 «Крок» создал объединённую коммуникационную сеть для торговой сети Adidas
07.03.2008 Samsung и Adidas совместно выпустили телефон
31.07.2007 Samsung и Adidas - спортивный телефон
05.08.2005 Adidas интегрирует в кроссовки тренировочную систему от Polar Electro
04.03.2005 Компьютерные кроссовки Adidas поступят в продажу уже в марте
11.05.2004 Adidas встраивает процессоры в кроссовки
21.09.2000 Adidas стал эксклюзивным партнером сайта Олимпийских Игр
03.05.2000 Компания Adidas заключает соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших американских спортивных Интернет-порталом, SportsLine.com

Публикаций - 129, упоминаний - 137

Adidas упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Custis 84 17
Apple Inc 10683 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 16
Samsung Electronics 9333 14
Microsoft Corporation 22497 12
Inventive Retail Group 64 10
6072 10
HERE Technologies 89 10
IBM - International Business Machines Corp 8941 9
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 9
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 8
Intel Corporation 11262 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 8
ОТР ГК 176 8
Meta Platforms - Facebook 4267 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
Cinimex - Синимекс 170 7
Google LLC 10352 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 6
Sony Ericsson 1107 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
Huawei 3222 6
LG Electronics 3372 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 5
Элемент ГК - Elementec 1523 5
SAP SE 4595 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
Oracle Corporation 6035 4
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 4
HP Inc. 5313 4
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 4
Sony 6145 3
Yandex - Яндекс 5015 3
1С-Рарус 742 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 24
ВТБ - ВТБ24 658 24
X5 Group 709 23
РЖД - Российские железные дороги 1458 20
ПСБ - Промсвязьбанк 682 20
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 16
Unilever - Юнилевер Русь 109 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 14
Спортмастер 134 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 12
Mascotte 22 12
Альфа-Банк 1476 11
Citi - Citibank - Ситибанк 265 10
Nike 157 10
Почта России ПАО 1853 10
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 10
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 10
Zenden Group 25 9
Северсталь Менеджмент 29 9
Снежная Королева - СК Трейд 43 9
Сургутнефтегаз - СНГ 193 9
Глобэкс банк 32 8
Локотех - Локомотивные технологии 41 8
Медскан - сеть клиник 13 7
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 74 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 7
Лента - Сеть розничной торговли 912 7
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 7
ГПБ - Газпромбанк 842 7
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 7
Черкизово ГК 74 7
Дикси - Сеть магазинов 108 7
Rietumu Banka 19 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 7
Procter&Gamble - P&G 202 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 117 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 7
Sanofi - Санофи 38 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 92 6
Новард УК - Novard 71 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 13
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 11
Федеральное казначейство России 1345 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 7
ПФР Департамент информационных технологий 134 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 27 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 55 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 20 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Таможня - Таможенная служба 421 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 11
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 6
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 24
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 18
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 8
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 7
Big Data - Большие данные 3520 7
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 5
Умные платформы 1116 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 604 3
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 3
Google Android 11959 12
Apple iOS 6422 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 5
Apple iPad 3663 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 3
WhatsApp Messenger 745 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 326 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 668 2
Samsung Galaxy 832 2
Apple iPad mini 398 2
Samsung Galaxy Gear 133 2
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 109 2
Google Android Wear OS 90 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 420 2
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 311 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 231 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 2
Apple iAd 46 2
Microsoft SQL Server 1416 2
Microsoft Windows 10 11713 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Microsoft Skype 1940 2
Google YouTube - Видеохостинг 2277 2
Meta - Facebook - Instagram Shopping 1 1
Google Android 5 Lollipop 165 1
Huawei Mate - серия смартфонов 250 1
Nvidia GeForce GTX 458 1
Microsoft Windows 2000 2856 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 1
Apple iPhone 6 2649 1
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 1
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 5 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 54 1
Huawei AppGallery 131 1
Apple - App Store 2437 1
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 196 1
Microsoft Windows 2104 1
Спиридонов Александр 36 29
Шакманас Алгирдас 40 19
Чаркин Евгений 203 18
Рахтеенко Владимир 40 16
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 14
Секликов Юрий 12 12
Шляпин Евгений 16 11
Казарцев Алексей 27 11
Елистратов Николай 90 11
Меньшов Кирилл 75 10
Мехришвили Александр 11 10
Козлов Михаил 167 10
Сабынин Андрей 24 10
Алтухов Дмитрий 36 10
Скурятина Елена 20 10
Васильев Александр 30 10
Гуральников Сергей 162 10
Масарская Наталия 36 10
Десятов Роман 14 10
Бойко Елена 174 10
Гузовский Денис 27 10
Размахаев Сергей 42 9
Шушкин Дмитрий 93 9
Бугаев Леонид 12 9
Евраев Михаил 228 9
Гимранов Ринат 62 9
Горбатюк Павел 10 8
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 8
Нестеров Алексей 84 8
Дунаев Сергей 34 8
Хомченко Дмитрий 11 8
Гусев Дмитрий 51 8
Плешков Алексей 44 8
Алябьев Андрей 27 8
Самородов Александр 10 7
Китляр Владимир 19 7
Скородумов Анатолий 65 7
Горбунов Денис 16 7
Гребельный Антон 19 7
Богачев Игорь 174 7
Россия - РФ - Российская федерация 108428 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 18
Азия - Азиатский регион 3803 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 9
Япония 10069 9
Германия - Федеративная Республика 8903 7
Европа 12319 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 4
Америка Северная 2650 4
Франция - Французская Республика 5665 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 3
Украина 6212 3
Бразилия - Федеративная Республика 1945 3
Индия - Республика 4263 3
Германия - Берлин 635 3
Россия - УФО - Челябинская область 932 3
Италия - Итальянская Республика 3310 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 2
Америка 2011 2
Великобритания - Лондон 2031 2
Германия - Бавария - Мюнхен 424 2
Россия - УФО - Курганская область 365 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 2
Южная Корея - Республика 4394 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
Европа Восточная 2927 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Казахстан - Республика 4467 2
Иран - Исламская Республика Иран 954 2
Бельгия - Королевство 851 1
Нидерланды 2197 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 22
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 3
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 0 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 280 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Ergonomics - Эргономика 840 1
Fashion industry - Индустрия моды 91 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Недвижимость - Real estate - Realty - риэлторская деятельность 1713 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 367 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 27 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
Apps4All 26 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 9
FT - Financial Times 1118 2
Business Insider 192 1
ТАСС Телеком 34 1
Mashable 366 1
InfoWorld 56 1
NBC Universal Media 71 1
Internet.com 108 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
Daily Mail 48 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Bloomberg 1009 1
USA Today 125 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
РосПравосудие 11 1
The Verge - Издание 482 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
Gartner - Гартнер 3301 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
Discovery Research Group 21 1
eMarketer 200 1
Forrester Research 810 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 18 1
IBM Managed Security Services 8 1
IBM X-Force Red Team 3 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199878, в очереди разбора - 926251.
Создано именных указателей - 93538.
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