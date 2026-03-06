Adidas - Адидас

Adidas приходит на помощь тренерам Компания Adidas объявила, что готова к практической демонстрации системы интеллектуального мониторинга спортсменов miCoach. 26.08.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="226675"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="1123" data-document_id="226675" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/adidas_zapustila_ofitsialnyj_onlajnmagazin" target="_blank">Adidas запустила официальный онлайн-магазин в Рунете </a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания <b>Adidas</b> объявила о запуске официального онлайн-магазина в Рунете - shop.<b>adidas</b>.ru. В ин</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">04.10.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="259287"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="1123" data-document_id="259287" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/adidas_otkazalas_ot_reklamnoj_seti" target="_blank">Adidas отказалась от рекламной сети Apple из-за чрезмерного контроля</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания Apple потеряла крупного рекламодателя, на этот раз немецкого производителя спортивной обуви, одежды и инвентаря <b>Adidas</b>, сообщает Business Insider. Ранее американская пресса сообщала, что от рекламной платформы Apple отказалась еще как минимум одна компания. <b>Adidas</b> планировала потратить в рекламной</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">23.12.2009</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="290007"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="1123" data-document_id="290007" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/krok_sozdal_obedinnnuyu_kommunikatsionnuyu" target="_blank">«Крок» создал объединённую коммуникационную сеть для торговой сети Adidas</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>авершила проект по созданию объединенной коммуникационной среды собственных магазинов торговой сети <b>Adidas</b> с использованием линейки MSR компании Н3С. «Нам было необходимо обеспечить сотрудников</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">07.03.2008</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="300187"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="1123" data-document_id="300187" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/samsung_i_adidas_sovmestno_vypustili_telefon" target="_blank">Samsung и Adidas совместно выпустили телефон</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Южнокорейский производитель электроники Samsung и немецкий производитель спортивной одежды и обуви <b>Adidas</b> выпустили мобильный телефон miCoach, ориентированный на людей, ведущих активный образ жизни. miCoach показывает пройденное расстояние, скорость передвижения, частоту сердцебиения и колич</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">31.07.2007</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="593109"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="1123" data-document_id="593109" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/18030" target="_blank">Samsung и Adidas - спортивный телефон</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>В добавок к вчерашней новости о совместном проекте Samsung и BMW, пришло сообщение, что корейская компания совместно с <b>Adidas</b> будет производить мобильник SGH-F110, который помимо стандартных для телефона функций будет содержать специальное ПО, которое поможет осуществлять пользователю мониторинг своего состояни</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">05.08.2005</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="429889"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="1123" data-document_id="429889" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/adidas_integriruet_v_krossovki_trenirovochnuyu_1" target="_blank">Adidas интегрирует в кроссовки тренировочную систему от Polar Electro</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компании Polar Electro и <b>Adidas</b> заключили сделку по разработке полностью интегрированной тренировочной системы под названием Project Fusion. Данная система предусматривает оборудование от Polar Electro для измерения се</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">04.03.2005</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="420763"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="1123" data-document_id="420763" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/kompyuternye_krossovki_adidas_postupyat" target="_blank">Компьютерные кроссовки Adidas поступят в продажу уже в марте</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания <b>Adidas</b> объявила о выпуске на рынок своих кроссовок, снабженных компьютером, спроектированных </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">11.05.2004</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="446715"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="1123" data-document_id="446715" data-surround_limit="1"> <a href="/news/top/adidas_vstraivaet_protsessory_v_krossovki" target="_blank"><strong>Adidas встраивает процессоры в кроссовки</strong></a> </span> <small class="surround-text-container"><p>менения жесткости подошвы происходят плавно и автоматически, так что все, что сможет заметить человек в такой обуви, это ощущение комфорта во время бега. Над разработкой "умной" кроссовки специалисты <b>Adidas</b> трудились 3 года в обстановке полной секретности. Даже внутри компании об этом проекте знали всего несколько человек. Кроссовки появятся в продаже в декабре 2004 г. в собственных магазин</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">21.09.2000</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="555357"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="1123" data-document_id="555357" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/adidas_stal_eksklyuzivnym_partnerom" target="_blank">Adidas стал эксклюзивным партнером сайта Олимпийских Игр</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания <b>Adidas</b> America Inc. заключила соглашение с NBCOlympics.com и эксклюзивным поставщиком спортив</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">03.05.2000</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="541109"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="1123" data-document_id="541109" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/kompaniya_adidas_zaklyuchaet_soglashenie" target="_blank">Компания Adidas заключает соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших американских спортивных Интернет-порталом, SportsLine.com</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Один из самых крупных и известных производителей товаров для спорта и отдыха, немецкая компания <b>Adidas</b>, заключила в эту среду в Мюнхене партнерское соглашение с с одним из крупнейших американских спортивных Интернет-порталом, SportsLine.com, и его дочерним европейским подразделением Sport</p></small> </td> </tr> </table> <br> </div> <div class="page-counts-notice"> Публикаций - 170, упоминаний - 189 </div> <div class="mobile-zone-94"></div> <div class="book-cloud-container"></div> <script src="/inc/js/book/book-cloud.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/inc/css/book/book-cloud.css"> <script> const word_list = 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Конкурсы и награды"><a href="#auto-category-39" data-toggle="tab">Мероприятия</a></li> </ul> <div class="tab-content auto-pages-container"> <div class="tab-pane active page-container" id="auto-category-1"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_Inc">Apple Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13156</span> <a href="/book/mutual/633/1123" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Electronics">Samsung Electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11065</span> <a href="/book/mutual/13/1123" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Custis_-_Customized_Information_Systems_-_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81_-_%D0%97%D0%98%D0%A1_-_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">134</span> <a href="/book/mutual/1123/15925" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%A2%D0%A1_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_Mobile_TeleSystems">МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15759</span> <a href="/book/mutual/597/1123" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Corporation">Microsoft Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25775</span> <a href="/book/mutual/591/1123" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_LLC">Google LLC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12690</span> <a href="/book/mutual/1123/38073" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/1%D0%A1">1С</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9594</span> <a href="/book/mutual/959/1123" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%9A%D0%BE%D0%BC_-_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_-_Beeline_-_%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9509</span> <a href="/book/mutual/1123/3557" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Inventive_Retail_Group_-_IRG_-_%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB">Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">101</span> <a href="/book/mutual/1123/7057" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HERE_Technologies">HERE Technologies</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">113</span> <a href="/book/mutual/1123/39473" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Abbyy_-_%D0%90%D0%B1%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BD_-_Abbyy_Russia_-_Abbyy_Software_House_-_BIT_Software">Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1208</span> <a href="/book/mutual/835/1123" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IBM_-_International_Business_Machines_Corp">IBM - International Business Machines Corp</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9699</span> <a href="/book/mutual/855/1123" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Unify_Communications_-_%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%8C%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD%D1%81_-_Siemens_Enterprise_Communications_-_Siemens_Communications_-_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%8C%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD%D1%81">Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">271</span> <a href="/book/mutual/1123/6077" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Yandex_-_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81">Yandex - Яндекс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9216</span> <a href="/book/mutual/521/1123" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Meta_Platforms_-_Facebook">Meta Platforms - Facebook</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4621</span> <a href="/book/mutual/643/1123" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony">Sony</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6739</span> <a href="/book/mutual/1123/3819" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%A2%D0%A0_%D0%93%D0%9A_-_%D0%9E%D0%A2%D0%A0_2000">ОТР ГК - ОТР 2000</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">227</span> <a href="/book/mutual/1123/4221" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A4%D0%BE%D0%BD">МегаФон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10742</span> <a href="/book/mutual/213/1123" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Corporation">Intel Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12811</span> <a href="/book/mutual/759/1123" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A4%D0%A0_-_%D0%9F%D0%A4%D0%A0_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">СФР - ПФР Департамент информационных технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">206</span> <a href="/book/mutual/1123/2117" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VK_-_Mail_ru_Group_-_%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5">VK - Mail.ru Group - ВКонтакте</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4964</span> <a href="/book/mutual/1123/4331" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Cinimex_-_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%81_-_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">232</span> <a href="/book/mutual/1123/4631" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony_Mobile_-_Mobile_Communications_Business_Group_-_Sony_Ericsson_-_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD%D0%B7_%D0%A0%D1%83%D1%81">Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1268</span> <a href="/book/mutual/1123/47101" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%94%D0%9A_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13</span> <a href="/book/mutual/1123/83331" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Huawei">Huawei</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4677</span> <a href="/book/mutual/593/1123" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/PwC_-_PricewaterhouseCoopers_-_Coopers_Lybrand_-_Price_Waterhouse">PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">701</span> <a href="/book/mutual/1123/5001" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ALP_Group_-_%D0%9A%D0%A2-%D0%90%D0%9B%D0%9F_%D0%90%D0%9B%D0%9F-%D0%98%D0%A1_-_%D0%90%D0%9B%D0%9F-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">62</span> <a href="/book/mutual/1123/6529" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80_-_%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%A2%D0%B5%D1%85_-_SberTech">Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">807</span> <a href="/book/mutual/1123/15807" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC">Ростелеком</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10948</span> <a href="/book/mutual/35/1123" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Kaspersky_-_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE">Kaspersky - Лаборатория Касперского</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5659</span> <a href="/book/mutual/133/1123" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SAP_SE">SAP SE</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5601</span> <a href="/book/mutual/415/1123" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Cisco_Systems">Cisco Systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5372</span> <a href="/book/mutual/471/1123" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/LG_Electronics">LG Electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3735</span> <a href="/book/mutual/667/1123" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82_%D0%93%D0%9A_-_%D0%9B%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3">Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2400</span> <a href="/book/mutual/1123/1273" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ASUS_-_AsusTek_Computer_Inc">ASUS - AsusTek Computer Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2174</span> <a href="/book/mutual/755/1123" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nokia_Corporation_-_Nokia_Oyj">Nokia Corporation - Nokia Oyj</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5804</span> <a href="/book/mutual/917/1123" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IBS_-_IBS_IT_Services_-_%D0%98%D0%91%D0%A1_%D0%98%D0%A2_%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%98%D0%91%D0%A1_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1761</span> <a href="/book/mutual/949/1123" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Oracle_Corporation">Oracle Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7074</span> <a href="/book/mutual/1123/1167" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA_-_Croc">Крок - Croc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1964</span> <a href="/book/mutual/1123/3341" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ericsson_-_Telefonaktiebolaget_LM_Ericsson">Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3090</span> <a href="/book/mutual/1123/3579" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/1/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/1/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/1/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/1/240">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-3"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nike">Nike</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">195</span> <a href="/book/mutual/1123/18381" class="badge" title="Общих публикаций">27</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE_-_%D0%9C%D0%92%D0%9C_-_%D0%9C_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82">М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2949</span> <a href="/book/mutual/1059/1123" class="badge" title="Общих публикаций">26</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/X5_Group_-_%D0%98%D0%9A%D0%A1_5_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%9A%D0%A15_-_%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3">X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1205</span> <a href="/book/mutual/1123/4953" class="badge" title="Общих публикаций">25</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%A2%D0%91_-_%D0%92%D0%A2%D0%9124">ВТБ - ВТБ24</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">671</span> <a href="/book/mutual/1123/14597" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%A1%D0%91_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA">ПСБ - Промсвязьбанк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">963</span> <a href="/book/mutual/1123/5007" class="badge" title="Общих публикаций">21</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%96%D0%94_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8">РЖД - Российские железные дороги</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2096</span> <a href="/book/mutual/81/1123" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80_-_%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9F%D0%90%D0%9E_%D0%93%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82">Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8849</span> <a href="/book/mutual/87/1123" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_-_Sportmaster">Спортмастер - Sportmaster</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">201</span> <a href="/book/mutual/1123/6481" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Unilever_-_%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C">Unilever - Юнилевер Русь</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">171</span> <a href="/book/mutual/1123/7425" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Raiffeisen_-_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD_-_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C">Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">956</span> <a href="/book/mutual/1123/3633" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/585_Gold_-_585_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4_-_585_%D0%97%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%99_-_Zoloto_585_-_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2">585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">29</span> <a href="/book/mutual/1123/84799" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA">Альфа-Банк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1979</span> <a href="/book/mutual/1123/2667" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Inditex_S_A_-_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81_-_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_-_Zara_Home_Massimo_Dutti_Bershka_Oysho_Pull_Bear_Stradivarius_Uterq_e">Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">39</span> <a href="/book/mutual/1123/14611" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mascotte">Mascotte</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">22</span> <a href="/book/mutual/1123/79063" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%90%D0%9E">Почта России ПАО</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2370</span> <a href="/book/mutual/629/1123" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ozon_Holdings_-_%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1911</span> <a href="/book/mutual/1123/5987" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Melon_Fashion_Group_-_%D0%9C%D1%8D%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D1%8D%D1%88%D0%BD_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF_-_Zarina_befree_Love_Republic_SELA_IDOL_">Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">94</span> <a href="/book/mutual/1123/17579" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82_-_%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8_-_%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2">Магнит - Дикси - Сеть магазинов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">193</span> <a href="/book/mutual/1123/4017" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_-_%D0%A1%D0%9A_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4">Снежная Королева - 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Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">175</span> <a href="/book/mutual/1123/393522" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_-_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_-_%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_-_%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8">Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2427</span> <a href="/book/mutual/1123/4465" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Zenden_Group_-_%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B">Zenden Group - Дом одежды</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">66</span> <a href="/book/mutual/1123/15375" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7_-_%D0%A1%D0%9D%D0%93">Сургутнефтегаз - СНГ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">288</span> <a href="/book/mutual/1123/16445" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%90%D0%9E_-_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82">Северсталь ПАО - Северсталь Менеджмент</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">31</span> <a href="/book/mutual/1123/19743" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Metro_AG_-_Metro_Cash_Carry_-_Metro_C_C_-_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D1%8D%D1%88_%D1%8D%D0%BD%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8">Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">501</span> <a href="/book/mutual/1123/8255" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_-_%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9">Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">298</span> <a href="/book/mutual/1123/10563" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IKEA_-_%D0%98%D0%9A%D0%95%D0%90">IKEA - ИКЕА</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">171</span> <a href="/book/mutual/1123/14235" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8">Локотех - Локомотивные технологии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">70</span> <a href="/book/mutual/1123/17353" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Uniqlo">Uniqlo</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/1123/55277" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Levi_Strauss_Co_-_Levi_s_-_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81_-_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC">Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">45</span> <a href="/book/mutual/1123/67481" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8D%D0%BA%D1%81_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA">Глобэкс банк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">47</span> <a href="/book/mutual/1123/82395" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BMW_Group">BMW Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">482</span> <a href="/book/mutual/1123/1881" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%A4%D0%9A_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B8_-_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA">АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">162</span> <a href="/book/mutual/1123/4147" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%A0%D0%9E_-_%D0%9B%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%B4_-_Leroy_Merlin_-_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA">Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">252</span> <a href="/book/mutual/1123/6999" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A3%D0%91%D0%A0%D0%B8%D0%A0_-_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F">УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">182</span> <a href="/book/mutual/1123/7783" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Procter_Gamble_-_P_G_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%8D%D0%BD%D0%B4_%D0%93%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BB">Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">222</span> <a href="/book/mutual/1123/8265" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%9C%D0%9A_-_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">ТМК - Трубная металлургическая компания</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">125</span> <a href="/book/mutual/1123/8269" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/3/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/3/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/3/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/3/360">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-43"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%A6_-_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_Skolkovo_Foundation">Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3441</span> <a href="/book/mutual/1123/3889" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2">Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1508</span> <a href="/book/mutual/1123/1587" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A4%D0%A0_-_%D0%9F%D0%A4%D0%A0_-_%D0%9F%D0%A4_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1698</span> <a href="/book/mutual/299/1123" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">Федеральное казначейство России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1949</span> <a href="/book/mutual/1123/5221" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%9D%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%9D%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3306</span> <a href="/book/mutual/27/1123" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%94%D0%98%D0%A2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B">Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2067</span> <a href="/book/mutual/581/1123" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A1%D0%9F%D0%B1">Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">196</span> <a href="/book/mutual/1123/13979" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_-_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B">Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5968</span> <a href="/book/mutual/1123/146091" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%90%D0%A3_-_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B">Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">104</span> <a href="/book/mutual/1123/9919" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">171</span> <a href="/book/mutual/1123/10509" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A0%D0%A4">Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13867</span> <a href="/book/mutual/9/1123" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Правительство РФ - Правительства Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6541</span> <a href="/book/mutual/155/1123" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A4%D0%9E%D0%98%D0%92_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5429</span> <a href="/book/mutual/795/1123" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-">Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий -</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">782</span> <a href="/book/mutual/1123/3615" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A4%D0%A0_-_%D0%A4%D0%A1%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">441</span> <a href="/book/mutual/1123/5465" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B">Правительство Москвы - Мэрия Москвы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2856</span> <a href="/book/mutual/1123/5619" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%9C%D0%98%D0%98_%D0%B8%D0%BC_%D0%90_%D0%A1_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_-_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2">ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">67</span> <a href="/book/mutual/1123/9009" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">92</span> <a href="/book/mutual/1123/16737" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%93%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%A1_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9E%D0%9C%D0%A1_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%90%D0%98%D0%A1_%D0%9E%D0%9C%D0%A1_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B">ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">43</span> <a href="/book/mutual/1123/37837" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%90%D0%A3_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%90%D0%A3_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7</span> <a href="/book/mutual/1123/44841" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80">Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3070</span> <a href="/book/mutual/89/1123" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Президент РФ - Президент Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4950</span> <a href="/book/mutual/1123/1267" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82">Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">977</span> <a href="/book/mutual/1123/2063" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NATO_-_North_Atlantic_Treaty_Organization_-_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_-_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81">NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">424</span> <a href="/book/mutual/1123/6693" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%90%D0%9D%D0%9E_%D0%90%D0%A6_-_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D0%9D%D0%9E_%D0%90%D0%A6_">Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">364</span> <a href="/book/mutual/1123/7619" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%9C%D0%97_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_-_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_-_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81">Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">168</span> <a href="/book/mutual/1123/51419" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80_-_Bundeswehr_-_Germany_Federal_Ministry_of_Defence_-_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">58</span> <a href="/book/mutual/1123/75783" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">38</span> <a href="/book/mutual/1123/83259" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%A4">Районные суды РФ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">196</span> <a href="/book/mutual/1123/135607" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Judicial_power">Судебная власть - Judicial power</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2500</span> <a href="/book/mutual/1123/154079" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%91_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5657</span> <a href="/book/mutual/39/1123" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3902</span> <a href="/book/mutual/97/1123" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">583</span> <a href="/book/mutual/515/1123" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%9E%D0%9D_-_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_-_UN_-_United_Nations">ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1190</span> <a href="/book/mutual/1085/1123" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_Pentagon_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_-_Department_of_War_DoW">U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1894</span> <a href="/book/mutual/1123/1243" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%90%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2339</span> <a href="/book/mutual/1123/1283" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_FBI_-_Federal_Bureau_of_Investigation_-_%D0%A4%D0%91%D0%A0_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9">U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1209</span> <a href="/book/mutual/1123/1553" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%A2%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">978</span> <a href="/book/mutual/1123/2563" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%96%D0%9A_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">386</span> <a href="/book/mutual/1123/2677" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0">Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">408</span> <a href="/book/mutual/1123/4677" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/43/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/43/40">></a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-45"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BRICS_-_Brazil_Russia_India_China_South_Africa_-_%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1_-_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A0_%D0%AE%D0%90%D0%A0">BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">406</span> <a href="/book/mutual/1123/5853" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FBACS_-_%D0%A4%D0%91%D0%90_%D0%95%D0%90%D0%A1_-_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16</span> <a href="/book/mutual/1123/22261" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FIFA_-_F%C3%A9d%C3%A9ration_Internationale_de_Football_Association_-_%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0">FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">264</span> <a href="/book/mutual/1123/2221" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GSMA_-_Global_System_for_Mobile_Communications_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_GSM_-_Global_System_for_Mobile_Communications_-_%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_TDMA_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5_FDMA_">GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6508</span> <a href="/book/mutual/1123/6455" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NBA_-_National_Basketball_Association_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8">NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">66</span> <a href="/book/mutual/1123/55887" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/WWF_-_World_Wildlife_Fund_-_World_Wide_Fund_for_Nature_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B">WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">55</span> <a href="/book/mutual/1123/61483" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ICANN_-_Internet_Corporation_for_Assigned_Names_and_Numbers_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2">ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1066</span> <a href="/book/mutual/1123/1869" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%A0%D0%9F%D0%9F_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_-_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82">АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">782</span> <a href="/book/mutual/1123/4001" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82_%D0%9D%D0%9F_-_Russoft_-_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81_-_%D0%90%D0%A0%D0%9F%D0%9E_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_NSDA_-_National_Software_Development_Association">Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">813</span> <a href="/book/mutual/1123/4037" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_Republican_Party_-_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_-_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_-_Grand_Old_Party_GOP">Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">153</span> <a href="/book/mutual/1123/55479" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/WIT_-_Women_in_Tech">WIT - Women in Tech</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/1123/66055" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC_-_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4">Дом с маяком - Благотворительный фонд</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9</span> <a href="/book/mutual/1123/76487" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IMF_-_International_Monetary_Fund_-_%D0%9C%D0%92%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4">IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">73</span> <a href="/book/mutual/1123/81273" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/RCCPA_-_Russian_Cloud_Computing_Professional_Association_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18</span> <a href="/book/mutual/1123/83801" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Greenpeace_-_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D1%81">Greenpeace - Гринпис</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">130</span> <a href="/book/mutual/1123/106075" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/International_Red_Cross_and_Red_Crescent_Movement_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82">International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">84</span> <a href="/book/mutual/1123/112991" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%94%D0%98%D0%A2_-_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%98%D0%A2-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2">СоДИТ - Союз ИТ-директоров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">94</span> <a href="/book/mutual/1123/142315" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Reporters_Without_Borders_-_Reporters_Sans_Frontieres_-_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86">Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">52</span> <a href="/book/mutual/1123/160677" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%AD%D0%94_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2">АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18</span> <a href="/book/mutual/1123/178365" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IUCN_-_International_Union_for_Conservation_of_Nature_-_%D0%9C%D0%A1%D0%9E%D0%9F_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B">IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10</span> <a href="/book/mutual/1123/299206" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2">Российский клуб финансовых директоров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">32</span> <a href="/book/mutual/1123/342580" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-5"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/e-Commerce_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_-_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_-_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_-_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_-_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8_-_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8">e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13631</span> <a href="/book/mutual/1123/4791" class="badge" title="Общих публикаций">40</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%98_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9F%D0%90%D0%9A_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2">ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53876</span> <a href="/book/mutual/1057/1123" class="badge" title="Общих публикаций">33</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Cloud_Computing_-_Cloud_Solutions_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Cloudification">Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24410</span> <a href="/book/mutual/1123/10581" class="badge" title="Общих публикаций">32</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_-_RetailTech_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_-_Retail-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_Smart_Retail_-_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B">Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4873</span> <a href="/book/mutual/561/1123" class="badge" title="Общих публикаций">32</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SaaS_-_Software_as_a_service_-_%D0%9F%D0%9E_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0">SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18122</span> <a href="/book/mutual/757/1123" class="badge" title="Общих публикаций">29</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BI_-_Business_intelligence_-_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5638</span> <a href="/book/mutual/1123/4931" class="badge" title="Общих публикаций">25</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Digital_Transformation_-_Digital_IQ_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_-_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26228</span> <a href="/book/mutual/1123/2279" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_-_Process_automation_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_Systems_and_automation_tools">Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">36192</span> <a href="/book/mutual/1123/2619" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CRM_-_Customer_Relationship_Management_-_Customer_Management_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_-_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0">CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8264</span> <a href="/book/mutual/1123/8695" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_-_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_-_Social_Networks_-_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0">Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11803</span> <a href="/book/mutual/1123/11115" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Mobile_app_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0">Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12944</span> <a href="/book/mutual/1123/21979" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%98%D0%91-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Cybersecurity_-_%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_-_%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Cyber_resilience">Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">34985</span> <a href="/book/mutual/875/1123" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Smartphone_-_%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80">Smartphone - Смартфон - Коммуникатор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26797</span> <a href="/book/mutual/891/1123" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Big_Data_-_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_-_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85">Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7871</span> <a href="/book/mutual/1113/1123" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25786</span> <a href="/book/mutual/1123/4919" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MarTech_-_Marketing_Technologies_-_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Digital-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2">MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8650</span> <a href="/book/mutual/1123/22251" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B">Аксессуары</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4282</span> <a href="/book/mutual/1123/146743" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ERP_-_Enterprise_Resource_Planning_-_EAS_-_Enterprise_Apllication_Suites_-_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%9F_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D0%A1%D0%A3%D0%9F_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7827</span> <a href="/book/mutual/1123/9065" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_IAM_-_Identity_and_Access_Management_-_IGA_-_Identity_Governance_and_Administration_-_IdM_-_Authentication_Identity_Management_-_CIAM_-_Customer_Identity_and_Access_Management_-_%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8">Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13309</span> <a href="/book/mutual/1123/18709" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Email_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_-_e-mail_-_electronic_mail_-_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9">Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13714</span> <a href="/book/mutual/1123/53663" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_-_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_-_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_telephone_communication_calls_systems">Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26307</span> <a href="/book/mutual/1123/146217" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/EMM_-_Enterprise_Mobility_Management_-_MDM_-_Mobile_Device_Management_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_-_BYOD_-_Bring_Your_Own_Device_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_">EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация"</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5866</span> <a href="/book/mutual/1123/9701" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82_-_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_TabletPC_-_Tablet_computer_-_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_">Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка"</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13054</span> <a href="/book/mutual/1123/10547" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gadget_-_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_-_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81_-_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_-_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B">Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8515</span> <a href="/book/mutual/1123/15533" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> 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href="https://www.cnews.ru/book/PC_game_-_%D0%9F%D0%9A_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2">PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18329</span> <a href="/book/mutual/1123/133297" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Loyalty_Management_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_-_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B">Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6027</span> <a href="/book/mutual/1123/139163" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF_-_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Prototyping_-_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82">Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13919</span> <a href="/book/mutual/1123/78749" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%A1_-_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_OS_-_Operating_system_-_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E">ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">28270</span> <a href="/book/mutual/1123/2161" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/UX_UI_-_User_Experience_User_Interface_design_-_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0_-_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C">UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6298</span> <a href="/book/mutual/1123/13673" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16236</span> <a href="/book/mutual/1123/144459" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%9E%D0%94_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_-_%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_-_Data_Center">ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12904</span> <a href="/book/mutual/841/1123" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_CPU_-_Central_processing_unit_-_chiplet_%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82_-_%D0%A6%D0%9F%D0%A3_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C">Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">22572</span> <a href="/book/mutual/1097/1123" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BPM_-_Business_Process_Management_System_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8">BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12242</span> <a href="/book/mutual/1123/1465" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Marketplace_-_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81_-_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8">Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3257</span> <a href="/book/mutual/1123/7961" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E_-_%D0%92%D0%9F%D0%9E_-_%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4_-_malware">Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14268</span> <a href="/book/mutual/1123/9629" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_Outsourcing">Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3582</span> <a href="/book/mutual/1123/11521" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_5G_4G_3G_2G_-_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">29698</span> <a href="/book/mutual/1123/13747" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wearable_devices_-_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_-_Smart_watch_-_%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B_-_%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B">Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1384</span> <a href="/book/mutual/1123/34475" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%AD_-_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Energy_storage_-_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0">Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10700</span> <a href="/book/mutual/1123/62673" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/5/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/5/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/5/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/5/400">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-7"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Android">Google Android</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15244</span> <a href="/book/mutual/463/1123" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iOS">Apple iOS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8583</span> <a href="/book/mutual/465/1123" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPhone_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2">Apple iPhone - серия смартфонов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7623</span> <a href="/book/mutual/295/1123" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/EA_Sports_-_FIFA_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_">EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">213</span> <a href="/book/mutual/1123/69043" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_U_S_Space_Command_GPS_-_Global_Positioning_System_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5250</span> <a href="/book/mutual/1123/60639" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPhone_6">Apple iPhone 6</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4861</span> <a href="/book/mutual/1123/5375" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony_Playstation_PS_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0">Sony Playstation (PS) - Игровая приставка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4166</span> <a href="/book/mutual/1123/6503" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_Watch_Series_-_iWatch_-_%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B">Apple Watch Series - iWatch - Умные часы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">577</span> <a href="/book/mutual/1123/10351" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Xbox_360_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0">Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3047</span> <a href="/book/mutual/1123/59235" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Galaxy_Gear">Samsung Galaxy Gear</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">154</span> <a href="/book/mutual/1123/64507" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lenovo_Motorola_Moto_-_Moto_Z_-_Moto_X_-_Moto_G_-_Moto_E_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2">Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">147</span> <a href="/book/mutual/1123/70117" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lenovo_Motorola_Moto_360_-_%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B">Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">38</span> <a href="/book/mutual/1123/85377" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPad">Apple iPad</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4012</span> <a href="/book/mutual/329/1123" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows">Microsoft Windows</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16882</span> <a href="/book/mutual/965/1123" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Meta_Platforms_-_WhatsApp_Messenger">Meta Platforms - WhatsApp Messenger</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1287</span> <a href="/book/mutual/1123/2139" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82_-_Yandex_Market">Яндекс.Маркет - Yandex Market</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1289</span> <a href="/book/mutual/1123/3939" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Android_Wear_OS">Google Android Wear OS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">111</span> <a href="/book/mutual/1123/5069" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Electronics_-_Tizen_OS_-_Linux">Samsung Electronics - Tizen OS - Linux</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">260</span> <a href="/book/mutual/1123/8737" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Strava">Strava</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18</span> <a href="/book/mutual/1123/24225" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_2000">Microsoft Windows 2000</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8678</span> <a href="/book/mutual/1123/59865" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%96%D0%94_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0">РЖД Цифровая железная дорога</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10</span> <a href="/book/mutual/1123/79853" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/LG_Watch_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2">LG Watch - серия умных часов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">20</span> <a href="/book/mutual/1123/91687" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Amazon_Alexa_virtual_assistant_-_Amazon_Lex">Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">225</span> <a href="/book/mutual/1123/162957" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%94%D0%AD%D0%9A_%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_CDEK_Shopping">СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">40</span> <a href="/book/mutual/1123/197601" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Play_-_Google_Store_-_Google_Android_Market">Google Play - Google Store - Google Android Market</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3551</span> <a href="/book/mutual/673/1123" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_-_App_Store">Apple - App Store</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3109</span> <a href="/book/mutual/987/1123" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Galaxy">Samsung Galaxy</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1035</span> <a href="/book/mutual/1123/1441" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VK_-_Mail_ru_-_%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">VK - Mail.ru - Одноклассники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1751</span> <a href="/book/mutual/1123/1771" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_SQL_Server_-_MS_SQL_-_MSSQL">Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1793</span> <a href="/book/mutual/1123/2685" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1_-_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">454</span> <a href="/book/mutual/1123/3399" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Skype_-_Skype_Technologies_-_Skype_Software_-_Skype_Communications_-_Skype_Inc_-_Skype_Limited">Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2125</span> <a href="/book/mutual/1123/3779" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Android_4_-_Android_Ice_Cream_Sandwich">Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">930</span> <a href="/book/mutual/1123/5089" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPad_mini">Apple iPad mini</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">430</span> <a href="/book/mutual/1123/5425" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Xbox_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0">Microsoft Xbox - Игровая приставка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1937</span> <a href="/book/mutual/1123/5581" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Amazon_Alexa_Internet_-_Alexa_Toolbar">Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">34</span> <a href="/book/mutual/1123/7549" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/1%D0%A1_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_-_1C_Enterprise">1С:Предприятие - 1C:Enterprise</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2554</span> <a href="/book/mutual/1123/8841" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SAP_ERP_Retail_-_SAP_for_Retail_-_mySAP_Retail">SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">86</span> <a href="/book/mutual/1123/12739" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2">Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">691</span> <a href="/book/mutual/1123/16223" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Dynamics">Microsoft Dynamics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1197</span> <a href="/book/mutual/1123/17379" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Glass_-_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5_Android">Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">114</span> <a href="/book/mutual/1123/17715" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/7/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/7/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/7/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/7/240">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-9"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Спиридонов Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">49</span> <a href="/book/mutual/1123/82383" class="badge" title="Общих публикаций">29</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%81">Шакманас Алгирдас</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">40</span> <a href="/book/mutual/1123/82447" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9">Чаркин Евгений</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">317</span> <a href="/book/mutual/1123/4257" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80">Рахтеенко Владимир</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">42</span> <a href="/book/mutual/1123/12657" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Fabricio_Granja_-_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B0">Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">69</span> <a href="/book/mutual/1123/9421" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9">Шляпин Евгений</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">17</span> <a href="/book/mutual/1123/35297" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9">Секликов Юрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">29</span> <a href="/book/mutual/1123/116359" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0">Бойко Елена</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">152</span> <a 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публикаций">36</span> <a href="/book/mutual/1123/81525" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Мехришвили Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11</span> <a href="/book/mutual/1123/83889" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4">Бугаев Леонид</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13</span> <a href="/book/mutual/1123/84041" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Goykhman_Elliot_-_%D0%93%D0%BE%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82">Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">52</span> <a href="/book/mutual/1123/85029" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9">Шушкин Дмитрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">95</span> <a href="/book/mutual/1123/9643" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB">Евраев Михаил</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">266</span> <a href="/book/mutual/1123/11203" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82">Гимранов Ринат</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">126</span> <a href="/book/mutual/1123/15977" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Размахаев Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">49</span> <a href="/book/mutual/1123/16175" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB">Горбатюк Павел</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11</span> <a href="/book/mutual/1123/38783" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Дунаев Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">63</span> <a href="/book/mutual/1123/9341" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9">Плешков Алексей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">68</span> <a href="/book/mutual/1123/9381" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9">Нестеров Алексей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">175</span> <a href="/book/mutual/1123/9395" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9">Гусев Дмитрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">92</span> <a href="/book/mutual/1123/13399" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9">Хомченко Дмитрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13</span> <a href="/book/mutual/1123/81251" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9">Сафронов Юрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">68</span> <a href="/book/mutual/1123/81839" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%88%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9">Пшиченко Дмитрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">49</span> <a href="/book/mutual/1123/81945" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9">Алябьев Андрей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27</span> <a href="/book/mutual/1123/82353" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%82">Шадаев Максут</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1210</span> <a href="/book/mutual/1123/3601" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C">Богачев Игорь</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">183</span> <a href="/book/mutual/1123/9559" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F">Фридман Илья</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">42</span> <a href="/book/mutual/1123/16451" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9">Скородумов Анатолий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">65</span> <a href="/book/mutual/1123/16513" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/9/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/9/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/9/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/9/480">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-13"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - РФ - Российская федерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">166168</span> <a href="/book/mutual/23/1123" class="badge" title="Общих публикаций">104</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">47600</span> <a href="/book/mutual/157/1123" class="badge" title="Общих публикаций">37</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0">Европа</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24964</span> <a href="/book/mutual/103/1123" class="badge" title="Общих публикаций">33</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_USA_-_The_United_States_of_America">США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">54748</span> <a href="/book/mutual/43/1123" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Германия - Федеративная Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13221</span> <a href="/book/mutual/1123/1551" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%9D%D0%93_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_-_CIS_-_The_Commonwealth_of_Independent_States">СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14809</span> <a href="/book/mutual/1123/2655" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%97%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19544</span> <a href="/book/mutual/725/1123" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Азия - Азиатский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5920</span> <a href="/book/mutual/365/1123" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%9D%D0%A0">Китай - Китайская Народная Республика - КНР</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19140</span> <a href="/book/mutual/29/1123" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Южная Корея - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7052</span> <a href="/book/mutual/267/1123" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Япония</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13807</span> <a href="/book/mutual/367/1123" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%A4%D0%9E_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8576</span> <a href="/book/mutual/729/1123" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Франция - Французская Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8177</span> <a href="/book/mutual/1123/1887" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8">Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13821</span> <a href="/book/mutual/179/1123" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Италия - Итальянская Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4508</span> <a href="/book/mutual/1123/1885" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0">Украина</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7928</span> <a href="/book/mutual/1123/3945" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Испания - Королевство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3840</span> <a href="/book/mutual/1123/4089" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Америка Северная - Североамериканский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3414</span> <a href="/book/mutual/1123/4271" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD">Германия - Берлин</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">732</span> <a href="/book/mutual/1123/6459" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A3%D0%A4%D0%9E_-_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_-_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C">Россия - УФО - Пермский край - Пермь</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1689</span> <a href="/book/mutual/1123/4303" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Казахстан - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6048</span> <a href="/book/mutual/65/1123" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_-_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F">Беларусь - Белоруссия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6289</span> <a href="/book/mutual/387/1123" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A3%D0%A4%D0%9E_-_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_-_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA">Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4487</span> <a href="/book/mutual/1047/1123" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Бразилия - Федеративная Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2520</span> <a href="/book/mutual/1123/2199" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD">Великобритания - Лондон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2432</span> <a href="/book/mutual/1123/2231" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Турция - Турецкая республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2620</span> <a href="/book/mutual/1123/3577" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD">Германия - Бавария - Мюнхен</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">485</span> <a href="/book/mutual/1123/4429" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC_-_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC_-_%D0%A1%D0%A0%D0%92">Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1137</span> <a href="/book/mutual/1123/5409" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A3%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C">Россия - УФО - Челябинская область</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1512</span> <a href="/book/mutual/1123/5591" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B5-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81_-_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6">Франция - Иль-де-Франс - Париж</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1089</span> <a href="/book/mutual/1123/12337" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_-_%D0%95%D0%A1_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_-_European_Union_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F">Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4202</span> <a href="/book/mutual/69/1123" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_-_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA">СССР - Союз Советских Социалистических Республик</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3134</span> <a href="/book/mutual/389/1123" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Польша - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2031</span> <a href="/book/mutual/803/1123" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_-_Bharat">Индия - Bharat</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5870</span> <a href="/book/mutual/909/1123" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20">Европа Восточная </a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3138</span> <a href="/book/mutual/983/1123" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A3%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A3%D1%80%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_-_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3339</span> <a href="/book/mutual/1123/1291" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%94%D0%A4%D0%9E_-_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_-_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_-_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1803</span> <a href="/book/mutual/1123/1989" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%94%D0%A4%D0%9E_-_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_-_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_-_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3178</span> <a href="/book/mutual/1123/2679" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">534</span> <a href="/book/mutual/1123/3769" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_-_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD">Иран - Исламская Республика Иран</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1155</span> <a href="/book/mutual/1123/5875" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/13/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/13/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/13/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/13/120">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-17"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB_-_%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_-_Retail_-_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27294</span> <a href="/book/mutual/1123/13193" class="badge" title="Общих публикаций">61</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CIO_-_Chief_Information_Officer_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC_-_Information_Technology_Director">CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6594</span> <a href="/book/mutual/1123/1667" class="badge" title="Общих публикаций">42</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_-_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8">Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53465</span> <a href="/book/mutual/1123/145839" class="badge" title="Общих публикаций">41</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_-_Sport">Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6758</span> <a href="/book/mutual/1123/146457" class="badge" title="Общих публикаций">40</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">57683</span> <a href="/book/mutual/1123/76291" class="badge" title="Общих публикаций">38</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_-_FMCG_Retail_-_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C_%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B_-_Clothing_shoes_and_accessories">Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1927</span> <a href="/book/mutual/1123/147269" class="badge" title="Общих публикаций">32</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB_-_%D0%98%D0%A2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80">ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16058</span> <a href="/book/mutual/1123/78783" class="badge" title="Общих публикаций">26</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_-_%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_Jewelry">Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">703</span> <a href="/book/mutual/1123/163357" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_-_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_-_6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F_-_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11686</span> <a href="/book/mutual/1123/76309" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_Logistics_services_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_-_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8_-_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B_-_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC_-_FTL_Full_Truck_Load_-_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8970</span> <a href="/book/mutual/1123/146145" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18149</span> <a 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брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2678</span> <a href="/book/mutual/1123/50013" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Fashion_industry_-_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%8B">Fashion industry - Индустрия моды</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">364</span> <a href="/book/mutual/1123/53099" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_-_%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_-_%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_-_Service_Economy">Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7808</span> <a href="/book/mutual/1123/2543" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_-_FMCG_Retail_-_Fast_Moving_Consumer_Goods_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA">Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5582</span> <a href="/book/mutual/1123/13197" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_-_Insurance">Страхование - Страховое дело - Insurance</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6527</span> <a href="/book/mutual/1123/37809" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_-_IT_Financial_Management_ITFM_-_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_-_%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3585</span> <a href="/book/mutual/1123/55681" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HoReCa_-_Hotel_Restaurant_Cafe_Catering_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8">HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5770</span> <a href="/book/mutual/1123/4739" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_Pharmaceuticals_-_%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_-_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC">Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4992</span> <a href="/book/mutual/1123/6975" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0_-_Fitness_-_%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_-_%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">838</span> <a href="/book/mutual/1123/54421" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB">Спорт - Футбол</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">776</span> <a href="/book/mutual/1123/207355" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%9C%D0%91_-_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_SME_-_Small_and_medium-sized_enterprises_-_SMB_-_Small-medium_business_-_SOHO_-_Small_Office_Home_Office">СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12307</span> <a href="/book/mutual/1123/3351" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_54-%D0%A4%D0%97_-_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">292</span> <a href="/book/mutual/1123/7893" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%A2%D0%B8%D0%AD_-_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Home_Appliance_-_Household_appliances_and_electronics">БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6170</span> <a href="/book/mutual/1123/13367" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_Legislation_-_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_-_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B">Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8841</span> <a href="/book/mutual/1123/146895" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Startup_-_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5778</span> <a href="/book/mutual/1123/10445" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_-_Transport_-_Road_infrastructure_-_Highways">Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">21642</span> <a href="/book/mutual/1123/13191" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_-_%D0%98%D0%A2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%98%D0%A2-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5">ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6168</span> <a href="/book/mutual/1123/24819" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lifestyle_-_%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB_-_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8">Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1241</span> <a href="/book/mutual/1123/66903" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA">Английский язык</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7030</span> <a href="/book/mutual/1123/104503" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1rediting_-_%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC">Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7523</span> <a href="/book/mutual/1123/124847" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a 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- Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6680</span> <a href="/book/mutual/1123/146081" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_-_Metals_-_Alloys">Металлы - Сплавы - Metals - Alloys</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5510</span> <a href="/book/mutual/1123/152999" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_Cosmetology_-_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F">Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1134</span> <a href="/book/mutual/1123/158795" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_Consulting_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8491</span> <a href="/book/mutual/1123/180669" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_EBITDA_-_Earnings_Before_Interest_Taxes_Depreciation_and_Amortization_-_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8073</span> <a href="/book/mutual/1123/4573" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Trademark_-_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_-_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA">Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3863</span> <a href="/book/mutual/1123/145815" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_-_FMCG_Retail_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_-_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B_-_Goods_for_children_-_Children_s_stores">Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">156</span> <a href="/book/mutual/1123/175797" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82_-_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_-_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_Ru_%D0%A0%D0%A4_%D0%A0%D0%A3%D0%A1_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82">Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3791</span> <a href="/book/mutual/763/1123" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/17/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/17/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/17/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/1123/auto_pages/17/200">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-11"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%91%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3">РБК - РосБизнесКонсалтинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11566</span> <a href="/book/mutual/1007/1123" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BleepingComputer_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">BleepingComputer - Издание</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">458</span> <a 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<span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">47</span> <a href="/book/mutual/1123/148415" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FT_-_Financial_Times">FT - Financial Times</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1296</span> <a href="/book/mutual/1025/1123" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Bloomberg">Bloomberg</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1627</span> <a href="/book/mutual/1123/3635" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/TechCrunch_-_TechCrunch_Network_-_TechCrunch_Distrupt_-_TechCrunch_Awards">TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1309</span> <a href="/book/mutual/1123/4357" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Business_Insider_-_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80">Business Insider - Бизнес инсайдер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">264</span> <a href="/book/mutual/1123/4783" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Warner_Bros_Discovery_-_WarnerMedia_CNN_-_Turner_Broadcasting_System">Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">676</span> <a href="/book/mutual/1123/7499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_-_ZOOM_CNews">CNews - ZOOM.CNews</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1866</span> <a href="/book/mutual/1123/11913" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Naspers_-_Prosus_Ventures_-_Stack_Overflow_-_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2">Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">63</span> <a href="/book/mutual/1123/18617" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%9F%D0%9C_-_%D0%AD%D1%85%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F">Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">177</span> <a href="/book/mutual/1123/19159" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%9F%D0%9C_%D0%A0%D0%A2%D0%92_-_%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_-_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB">Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">141</span> <a href="/book/mutual/1123/50823" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/The_Insider">The Insider</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/1123/52687" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Daily_Mail">Daily Mail</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">58</span> <a href="/book/mutual/1123/56197" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Rambler_Group_-_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_Ru_-_Gazeta_Ru_-_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D1%83">Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">202</span> <a href="/book/mutual/1123/57219" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Paramount_Skydance_-_Paramount_Media_Networks_-_Paramount_Network_-_Nashville_Network_-_National_Network_-_New_TNN_-_Viacom_Media_Networks_-_Spike_TV_-_MTV_Networks_-_MTV_Entertainment_Group">Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">273</span> <a href="/book/mutual/1123/61389" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mashable">Mashable</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">372</span> <a href="/book/mutual/1123/68307" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Hubert_Burda_Media_-_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%98%D0%94">Hubert Burda Media - Бурда ИД</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19</span> <a href="/book/mutual/1123/78219" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5">РосПравосудие</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11</span> <a href="/book/mutual/1123/84143" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/USA_Today">USA Today</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">153</span> <a href="/book/mutual/1123/98533" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Internet_com">Internet.com</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">110</span> <a href="/book/mutual/1123/100329" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NBC_Universal_Media_-_NBC_Universal_Television_Group">NBC Universal Media - NBC Universal Television Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">76</span> <a href="/book/mutual/1123/103465" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BBC_Russian_-_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8_-_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">213</span> <a href="/book/mutual/1123/113709" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/InfoWorld">InfoWorld</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">56</span> <a href="/book/mutual/1123/113937" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC">ТАСС Телеком</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">38</span> <a href="/book/mutual/1123/127297" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VOA_-_Voice_of_America_-_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8">VOA - Voice of America - Голос Америки</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">36</span> <a href="/book/mutual/1123/146123" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/EWDN_-_East-West_Digital_News">EWDN - East-West Digital News</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8</span> <a href="/book/mutual/1123/255651" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BreachForums">BreachForums</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/1123/302810" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_RB_RU_-_%D0%A0%D0%91_%D0%A0%D0%A3_-_%D0%A0%D0%91%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%A0%D0%A3_-_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81">Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">31</span> <a href="/book/mutual/1123/324756" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/The_Verge_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">The Verge - Издание</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">619</span> <a href="/book/mutual/555/1123" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-37"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_Analytics_-_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">CNews Analytics - Аналитическое агентство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8619</span> <a href="/book/mutual/587/1123" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_100_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%A2-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3961</span> <a href="/book/mutual/1123/3843" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gartner_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80">Gartner - Гартнер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3658</span> <a href="/book/mutual/1081/1123" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/J_son_Partners_Consulting_-_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3">J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1086</span> <a href="/book/mutual/1123/1137" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IDC_-_International_Data_Corporation">IDC - International Data Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4975</span> <a href="/book/mutual/191/1123" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Data_Insight_-_%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_-_%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">149</span> <a href="/book/mutual/1123/2375" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Forrester_Research">Forrester Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">834</span> <a href="/book/mutual/1123/3505" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mediascope_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_-_TNS_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%9D%D0%A1_%D0%93%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BF_-_Admetrix_-_%D0%AD%D0%B4_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81_-_%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">195</span> <a href="/book/mutual/1123/4117" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GfK_Group_-_GfK-N_rnberg_Gesellschaft_f_r_Konsumforschung_-_GfK_Rus_-_%D0%93%D0%A4%D0%9A-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9">GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">285</span> <a href="/book/mutual/1123/5915" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nielsen_Holdings_-_NielsenIQ_-_Nielsen_Global_Connect_-_NetRatings_-_ACNielsen_AC_Nielsen_-_Nielsen_Media_Research_NMR_">Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">432</span> <a href="/book/mutual/1123/12659" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Discovery_Research_Group">Discovery Research Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">22</span> <a href="/book/mutual/1123/17099" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IBM_ISS_-_IBM_X-Force_-_IBM_X-Force_Red_team_-_IBM_X-Force_IRIS_team_-_IBM_X-Force_Security_-_IBM_X-Force_IRIS_-_IBM_X-Force_Incident_Response_and_Intelligence_Services_-_IBM_X-Force_Kassel_-_IBM_Global_Business_Security_Index">IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">36</span> <a href="/book/mutual/1123/27287" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/S_P_Global_-_Standard_Poor_s_-_Standard_and_Poor_s">S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">552</span> <a href="/book/mutual/1123/66679" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/S_P_500">S&P 500</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">565</span> <a href="/book/mutual/1123/66681" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/eMarketer">eMarketer</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">206</span> <a href="/book/mutual/1123/94433" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%9E%D0%9C_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%81">ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">227</span> <a href="/book/mutual/1123/98727" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AC_M-Consulting_-_Advanced_Communications_and_Media_Consulting_-_ACM-Consulting">AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">314</span> <a href="/book/mutual/1123/110571" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Fortune_Global_1000">Fortune Global 1000</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">51</span> <a href="/book/mutual/1123/127345" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gartner_IT_Spending_and_Staffing">Gartner IT Spending and Staffing</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/1123/156921" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OMI_-_Online_Market_Intelligence_-_%D0%9E%D1%83%D0%AD%D0%BC%D0%90%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8D%D1%88%D0%BD%D0%BB_-_%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8D%D1%88%D0%BD%D0%BB">OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">20</span> <a href="/book/mutual/1123/218369" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_Analytics_-_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%A2_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5">CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/1123/322608" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-41"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A3%D0%93%D0%A2%D0%A3-%D0%A3%D0%9F%D0%98_-_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%A3%D0%9F%D0%98_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%91_%D0%9D_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_-_%D0%A3%D0%9F%D0%98_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1_%D0%9C_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0">УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">40</span> <a href="/book/mutual/1123/96977" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ETSI_-_European_Telecommunications_Standards_Institute_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9">ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">121</span> <a href="/book/mutual/1123/23183" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Princeton_University_-_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_PEAR_Princeton_Engineering_Anomalies_Research_-_PPPL_Princeton_Plasma_Physics_Laboratory_-_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B_-_PNI_Princeton_Neuroscience_Institute_-_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8">Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">162</span> <a href="/book/mutual/1123/75083" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Universal_University_-_%D0%91%D0%92%D0%A8%D0%94_-_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_-_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0">Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15</span> <a href="/book/mutual/1123/220667" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/UZH_-_University_of_Zurich_-_Universit_t_Z_rich_-_%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24</span> <a href="/book/mutual/1123/252415" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MIT_-_Massachusetts_Institute_of_Technology_-_%D0%9C%D0%A2%D0%98_-_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82">MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1001</span> <a href="/book/mutual/357/1123" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%93%D0%A3_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C_%D0%92_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0">МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1727</span> <a href="/book/mutual/519/1123" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-39"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_FORUM_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0">CNews FORUM Информационные технологии завтра</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1281</span> <a href="/book/mutual/1123/3845" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_AWARDS_-_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0">CNews AWARDS - награда</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">571</span> <a href="/book/mutual/1123/3849" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_Conferences_-_CNews_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9">CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2194</span> <a href="/book/mutual/1123/3841" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apps4All_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">Apps4All - Международный форум разработчиков</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26</span> <a href="/book/mutual/1123/397190" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_APPWards">CNews APPWards</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">36</span> <a href="/book/mutual/1123/81845" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FIFA_World_Cup_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83">FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">749</span> <a href="/book/mutual/1123/6715" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81_%D0%98%D0%A2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">CNews Мисс ИТ России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/1123/71753" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%9E%D0%9A_-_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_-_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B_-_Olympic_Games">МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1283</span> <a href="/book/mutual/1123/3209" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IOI_-_International_Olympiad_in_Informatics_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7638</span> <a href="/book/mutual/1123/20887" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IFA_-_Internationale_Funkausstellung_Berlin_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5_-_IFA_hottest_tech_awards">IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">339</span> <a href="/book/mutual/1123/13095" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_-_Day_of_the_Programmer_-_256-%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0">День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2663</span> <a href="/book/mutual/1123/62749" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Hackathon_-_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_-_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">399</span> <a href="/book/mutual/1123/64149" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83">Чемпионат Италии по футболу</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/1123/11427" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_I_O_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">Google I/O Всемирная конференция разработчиков</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">157</span> <a href="/book/mutual/1123/21805" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/eFashion">eFashion</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/1123/53097" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_-_8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0">Международный женский день - 8 марта</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">418</span> <a href="/book/mutual/1123/67483" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5">CNews Большие данные</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/1123/71573" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/StopHateForProfit_-_%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B">StopHateForProfit - НетНенавистиРадиВыгоды</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/1123/73413" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%A1_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD">МАКС - Международный авиационно-космический салон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">232</span> <a href="/book/mutual/1123/79653" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC">Связь-Экспокомм</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">276</span> <a href="/book/mutual/1123/119271" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%9C%D0%B8%D1%80">ИгроМир</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">125</span> <a href="/book/mutual/1123/126019" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_-_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_-_14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F">День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">129</span> <a href="/book/mutual/1123/143271" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_-_27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F">День молодёжи - 27 июня</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1087</span> <a href="/book/mutual/1123/152323" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NASCAR_-_National_Association_of_Stock_Car_Auto_Racing_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9">NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">32</span> <a href="/book/mutual/1123/155963" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F">Ленинская премия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10</span> <a href="/book/mutual/1123/238399" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> </div> </noindex> <div class="article-bottom-info"> <div class="d-flex"> <a class="copy-btn copy-link article-btn" title="Нажмите, чтобы скопировать" href="https://cnews.ru/link/b1123"><img src="https://filearchive.cnews.ru/img/cnews/2021/02/03/iconfinderlink3325151.svg" alt="">Короткая ссылка</a> <div class="views-outer"> <span class="views_count" id="show-page-1123" data-show-id="1123" data-show-type="book_page" ></span> </div> </div> </div> <script> /*Раскрыть текст уведомления*/ const btnShowText = document.querySelector('.booksection__noticebtn'); const noticeText = document.querySelector('.booksection__noticetext'); if(btnShowText){ btnShowText.addEventListener('click',(e)=>{ noticeText.classList.add('booksection__noticetext-show'); e.target.remove(); }) } </script> <div class="bottom-notice"> * Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (<a href="https://www.cnews.ru/news">новости</a>, включая "Главные новости", <a href="https://www.cnews.ru/analytics/">статьи</a>, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге. <br /><br /> Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.<br> Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.<br> Создано именных указателей - 199231.<br> Редакция Индексной книги CNews - <a href="mailto:book@cnews.ru">book@cnews.ru</a><br /><br /> Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи. </div> <div style="padding-top: 20px;"> <div class="banner"> <!-- Yandex.RTB R-A-19494121-4 --> <div id="yandex_rtb_R-A-19494121-4"></div> <script type="text/javascript"> (function (w, d, n) { // 1. Инициализируем массив, если его нет w[n] = w[n] || []; // 2. Добавляем функцию рендера в очередь w[n].push(function () { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-19494121-4", renderTo: "yandex_rtb_R-A-19494121-4", async: true }); }); // 3. Загружаем скрипт Яндекс, если он еще не загружен // Используем флаг loaded на самом массиве для отслеживания if (!w[n].loaded) { var t = d.getElementsByTagName("script")[0]; var s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; t.parentNode.insertBefore(s, t); // Ставим флаг, что скрипт инициирован к загрузке w[n].loaded = true; } })(window, document, "yandexContextAsyncCallbacks"); </script> </div> </div> </article> <section class="section_mainnews"> <div class="container"> <div class="line_pattern"> <a href="https://market.cnews.ru/?p=cnews_head_market"> <h2 class="heading_block">CNewsMarket</h2> </a> </div> <div class="d-flex flex-row flex-grow-1 flex-wrap justify-content-between"> <a class="item-other market-item d-flex flex-column" href="https://www.cnews.ru/redirect.php?block_market12"> <div class="other-item-text"> <div class="market-item-top"> <img 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Компании тратят ресурсы на сертификаты и регламенты, но реальная безопасность остаётся под вопросом. Только комплексный циклический подход позволяет превратить кибербезопасность из формальности в боеспособную систему. О том, как перейти к реальной защите, рассказывает заместитель генерального директора — технический директор «Газинформсервис» Николай Нашивочников.</div> <div class="special-banner__bottom"> <div class="special-banner__bottomtitle"></div> <div class="special-banner__bottomdescription"></div> </div> <div class="cnb-zone cnb-zone--analytics"> <div class="banner-token off "> <div class="banner-token-overlay"></div> <div class="banner-token-points"> <svg width="8" height="20" viewBox="0 0 8 20" fill="white" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <circle cx="4" cy="4" r="1.5"></circle><circle cx="4" cy="10" r="1.5"></circle> <circle cx="4" cy="16" r="1.5"></circle> </svg> </div> </div> <div class="token-info" style="display: none;"> <button class="token-info-close"> <span></span> </button> <div class="token-info-data"> <div> <p class="token-number"> <span>erid: </span> </p> </div> <div> <p class="adv_comp_name">Рекламодатель: <span></span></p> </div> <div> <p class="adv_inn">ИНН/ОГРН: <span></span></p> </div> <div> <p class="adv_adv_link">Сайт: <span><a href="" target="_blank"></a></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <style> .special-banner--gazinfoservice .special-banner__labelwrap{ padding: 0 8px; } .special-banner--gazinfoservice .special-banner__title{ font-size: 12px; margin-top: 22px; line-height: 1.3; width: 160px; } .section_popular-big .special-banner--gazinfoservice .special-banner__title{ font-size: 34px; line-height: 1.2; width: 580px; margin: 26px 0 20px; } .special-banner--gazinfoservice .special-banner__description{ max-width: 440px; font-size: 16px; line-height: 1.5; } .special-banner--gazinfoservice .special-banner__background{ object-position: left; } </style> <div class="special-banner special-banner--quants " style="background-image: url(https://static.cnews.ru/img/articles/2026/07/20/small.jpg)" data-number="2"> <a class="special-banner__link" href="https://quantum-top10.cnews.ru/"></a> <img src="https://static.cnews.ru/img/articles/2026/07/20/big.jpg" loading="lazy" class="special-banner__background"> <div class="special-banner__labelwrap" style="background: #32b37b"> <div class="special-banner__label">CNews Analytics</div> </div> <div class="special-banner__title">Топ-10 сфер применения квантовых компьютеров. Инфографика CNews</div> <div class="special-banner__description">Долгое время квантовые вычисления оставались красивой теорией. Но прямо сейчас мы наблюдаем тектонический сдвиг: технологии вышли на коммерческий рынок. Сегодня гибридные квантовые процессоры и нейросети уже гоняют реальные деньги по «невзламываемым» сетям, проектируют лекарства от рака и спасают мегаполисы от пробок. Классические суперкомпьютеры стремительно проигрывают эту битву за скорость. Разбираем 10 главных сфер, где квантовая революция уже изменила нашу жизнь.</div> <div class="special-banner__bottom"> <div class="special-banner__bottomtitle"></div> <div class="special-banner__bottomdescription"></div> </div> <div class="cnb-zone cnb-zone--analytics"> <div class="banner-token off "> <div class="banner-token-overlay"></div> <div class="banner-token-points"> <svg width="8" height="20" viewBox="0 0 8 20" fill="white" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <circle cx="4" cy="4" r="1.5"></circle><circle cx="4" cy="10" r="1.5"></circle> <circle cx="4" cy="16" r="1.5"></circle> </svg> </div> </div> <div class="token-info" style="display: none;"> <button class="token-info-close"> <span></span> </button> <div class="token-info-data"> <div> <p class="token-number"> <span>erid: </span> </p> </div> <div> <p class="adv_comp_name">Рекламодатель: <span></span></p> </div> <div> <p class="adv_inn">ИНН/ОГРН: <span></span></p> </div> <div> <p class="adv_adv_link">Сайт: <span><a href="" 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const errorElement = field.parentElement.querySelector(".subconf__error"); if (errorElement) { field.style.borderColor = "#ddd"; errorElement.remove(); } } // Получить тип поля const getFieldType = (field) => { if (field.tagName === 'SELECT') return 'select'; if (field.type === 'checkbox') return 'checkbox'; if (field.type === 'email') return 'email'; if (field.type === 'text') return 'text'; } // Валидация текстового поля const validateTextField = (field, fieldName) => { const value = field.value.trim(); // Валидация для ФИО if (fieldName === 'fio') { const pattern = /^[-_0-9а-яё]{2,}\s+[-_0-9а-яё]{2,}\s+?[-_0-9а-яё]{2,}$/iu; if (!pattern.test(value)) { showError(field, "ФИО должно быть написано полностью и на русском языке"); return false; } } else if (!field.value) { showError(field, "Заполните поле"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация email поля const validateEmailField = (field) => { const value = field.value.trim(); const pattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/; if (!pattern.test(value)) { showError(field, "Введите корректный email адрес"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация селекта const validateSelectField = (field) => { if (field.selectedIndex === 0) { showError(field, "Выберите отрасль компании"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация чекбокса const validateCheckboxField = (field) => { if (!field.checked) { showError(field, "Подтвердите согласие"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация отдельного поля const validateField = (field) => { const fieldType = getFieldType(field); const fieldName = field.getAttribute('name'); switch (fieldType) { case "text": return validateTextField(field, fieldName); case "email": return validateEmailField(field); case "select": return validateSelectField(field); case "checkbox": return validateCheckboxField(field); default: return true; } } // Валидация всех полей const validateAllFields = (fields) => { let isValid = true; fields.forEach(field => { if (!validateField(field)) { isValid = false; } }); return isValid; } const submitForm = async (form, fields) => { const formData = new FormData(); const tokenElement = form.querySelector('input[name="smart-captcha-token"]'); fields.forEach(field => { formData.append(field.name, field.value); }); if (tokenElement) { const tokenValue = tokenElement.value.trim(); formData.append("smart-captcha-token", tokenValue); } await fetch("https://www.cnconf.ru/subscribe_send", { method: "POST", body: formData, headers: { "X-Requested-With": "XMLHttpRequest", "Accept": "application/json" } }) .then(response => { if (!response.ok) { throw new Error(`HTTP error! Status: ${response.status}`); } return response.json(); }) .then(data => { if (data.success) { showSubmitMessage(form, data.message, data.success); setTimeout(()=>{ $("#conf").modal("hide"); }, 3000); } else { data.error.details.forEach(item => { showSubmitMessage(form, item.message, data.success); }); } }); } const confForm = document.querySelector(".subconf__form"); if (confForm) { const fields = confForm.querySelectorAll("input[required], select[required]"); fields.forEach(field => { field.addEventListener("input", () => validateField(field)); if (field.tagName === "SELECT") { $(field).on("selectmenuchange", () => validateField(field)); } field.addEventListener("blur", () => validateField(field)); }); confForm.addEventListener("submit", async (e) => { e.preventDefault(); if (validateAllFields(fields)) { await submitForm(confForm, fields); } }); } }); </script> <iframe name="comm" id="comm" src="javascript://" width="1px" height="1px" style="width:1px;height:1px;display:none;"> × Токен: 1 Рекламодатель: 1 ИНН/ОГРН: 1 Сайт: 1