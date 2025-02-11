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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168375
ИКТ 13093
Организации 10271
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Мероприятия 843

Секликов Юрий



11.02.2025 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 1
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
04.10.2017 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.09.2017 Лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2017 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 1
14.08.2017 Шесть ключевых персон Business Intelligence: Новые лица на CNews Forum 2017 1
28.07.2017 Фантастическая пятерка: 5 топовых российских компаний выступят на CNews FORUM 2017 1
07.07.2017 CNews FORUM 2017: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Секликов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 9
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 58 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 410 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 1
Citrix Systems 813 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8761 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 197 1
Inventive Retail Group 76 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Ланит Омни 65 1
Ланит Интеграция 190 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
DataCore Software 31 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 1
Intech 21 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Совинтех - Современные информационные технологии 38 1
Adidas - Адидас 161 12
РЖД - Российские железные дороги 1908 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 11
585 Gold - 585 Голд - сеть ювелирных магазинов 21 11
Почта России ПАО 2118 10
ПСБ - Промсвязьбанк 854 10
ВТБ - ВТБ24 665 10
Северсталь Менеджмент 29 9
Сургутнефтегаз - СНГ 269 9
Локотех - Локомотивные технологии 48 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 338 7
AstraZeneca - АстраЗенека 53 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7351 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 6
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 6
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 6
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 5
Альфа-Банк 1774 5
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 5
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 483 4
Лента - Сеть розничной торговли 2090 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Новард УК - Novard 72 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 158 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2372 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 856 1
Pony Express - Фрейт линк 68 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Совкомбанк ПАО 258 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 109 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11697 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Федеральное казначейство России 1781 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1380 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 11
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4419 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15777 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50776 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21221 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4705 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13583 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66452 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6597 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4179 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27637 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 633 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2311 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6811 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2144 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 99 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11178 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4731 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13958 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11096 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 49 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11993 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5074 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3034 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7121 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20845 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12067 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4497 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3884 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1498 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 536 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10245 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5048 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3317 1
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 70 1
Оцифровка - Digitization 4561 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3178 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7622 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1764 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30860 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 3
Google Android 14040 1
Apple iOS 7831 1
Совкомбанк ЧатБанк 5 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 11
Казарцев Алексей 27 11
Спиридонов Александр 43 11
Чаркин Евгений 296 10
Алтухов Дмитрий 45 10
Шакманас Алгирдас 40 10
Рахтеенко Владимир 41 9
Гимранов Ринат 122 9
Дунаев Сергей 55 8
Пшиченко Дмитрий 46 8
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 8
Гребельный Антон 21 7
Самородов Александр 13 7
Воронин Петр 35 6
Емельченков Сергей 140 6
Шумков Александр 7 6
Палей Лев 52 5
Ревяшко Андрей 20 5
Волков Никита 79 5
Августон Иван 15 5
Талонов Максим 5 5
Шадаев Максут 1013 4
Чамара Денис 59 4
Булатов Кирилл 18 4
Смирнова-Крелль Оксана 52 4
Соколов Алексей 134 4
Емельченко Сергей 4 4
Садовенко Илья 65 3
Кузьмич Всеволод 31 3
Якушев Сергей 19 3
Лысенко Эдуард 308 3
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 3
Кошкин Андрей 21 3
Евраев Михаил 262 2
Козырев Алексей 322 2
Авербах Владимир 126 2
Шляпнев Максим 11 2
Левиков Антон 69 2
Богданов Кирилл 112 2
Шипов Савва 101 2
Россия - РФ - Российская федерация 144978 13
Азия - Азиатский регион 5548 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43334 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7472 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17446 4
Европа 21793 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14134 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5780 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24194 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48180 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51261 12
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 599 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5850 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10975 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3960 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 584 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14416 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4991 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18600 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5094 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1321 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2931 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2263 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7007 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16353 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5023 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 311 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11251 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3215 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 12
CNews AWARDS - награда 521 10
CNews Мисс ИТ России 12 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340112, в очереди разбора - 769380.
Создано именных указателей - 168375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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