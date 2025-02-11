Секликов Юрий
Секликов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 11
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 2
|РЖД Цифровая железная дорога 10 3
|Google Android 14040 1
|Apple iOS 7831 1
|Совкомбанк ЧатБанк 5 1
|ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 11
|Казарцев Алексей 27 11
|Спиридонов Александр 43 11
|Чаркин Евгений 296 10
|Алтухов Дмитрий 45 10
|Шакманас Алгирдас 40 10
|Рахтеенко Владимир 41 9
|Гимранов Ринат 122 9
|Дунаев Сергей 55 8
|Пшиченко Дмитрий 46 8
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 8
|Гребельный Антон 21 7
|Самородов Александр 13 7
|Воронин Петр 35 6
|Емельченков Сергей 140 6
|Шумков Александр 7 6
|Палей Лев 52 5
|Ревяшко Андрей 20 5
|Волков Никита 79 5
|Августон Иван 15 5
|Талонов Максим 5 5
|Шадаев Максут 1013 4
|Чамара Денис 59 4
|Булатов Кирилл 18 4
|Смирнова-Крелль Оксана 52 4
|Соколов Алексей 134 4
|Емельченко Сергей 4 4
|Садовенко Илья 65 3
|Кузьмич Всеволод 31 3
|Якушев Сергей 19 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 3
|Кошкин Андрей 21 3
|Евраев Михаил 262 2
|Козырев Алексей 322 2
|Авербах Владимир 126 2
|Шляпнев Максим 11 2
|Левиков Антон 69 2
|Богданов Кирилл 112 2
|Шипов Савва 101 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11251 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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