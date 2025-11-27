Разделы

Магнит Magnit Tech AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта


Лаборатория искусственного интеллекта AI.Lab – подразделение компании "Магнит", занимающееся разработкой и внедрением передовых технологий на основе генеративного ИИ. Специалисты лаборатории сосредоточатся на создании решений в области «умного» поиска и генерации контента, computer vision, разработке виртуальных помощников для персонала, а также гиперперсонализированных решений для коммуникации с покупателями.

27.11.2025 HeadHunter обновил тесты по ИТ-навыкам вместе с экспертами отрасли 1
09.07.2025 Что тормозит использование искусственного интеллекта 1
05.06.2025 Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
20.05.2025 Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
19.03.2025 Как получить экономический эффект от больших данных 1
28.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
17.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
04.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
18.04.2024 «Магнит» создал лабораторию искусственного интеллекта 1

Русклимат ТПХ - Мастер Дата 43 4
Querify Labs - Кверифай Лабс 6 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 181 3
Ред Софт - Red Soft 986 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 644 3
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 51 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14136 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2447 2
8949 2
Корус Консалтинг ГК 1326 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4498 2
Neoflex - Неофлекс 244 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 391 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 152 2
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 2
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 31 2
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 2
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 38 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 109 1
Telegram Group 2537 1
SAP SE 5422 1
Amazon Inc - Amazon.com 3129 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 419 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 961 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 174 1
SimbirSoft - СимбирСофт 104 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 139 1
Snowflake 24 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 384 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 959 8
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 398 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 560 4
Unilever - Юнилевер Русь 161 4
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 4
Группа Самолет 93 4
Альфа-Капитал УК 137 3
Почта России ПАО 2238 3
МКБ - Московский кредитный банк 615 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 130 3
Русагро Группа Компаний 338 3
Лента - Сеть розничной торговли 2259 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1272 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 551 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 173 3
Силовые машины 142 3
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 59 2
ТОФС - Технологии ОФС 21 2
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2986 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1787 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 2
Агроэко ГК 42 2
Синара Банк - ДелоБанк 66 2
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 105 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 89 2
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 2
Шереметьево Хэндлинг 48 2
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 18 2
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 22 2
ВТБ - Почта Банк 503 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12801 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2075 2
Федеральное казначейство России 1877 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 4
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17885 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22994 7
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 336 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7381 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7559 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17096 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5862 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57036 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72823 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33869 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1445 4
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1576 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5547 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1826 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 676 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31545 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13302 3
Стандартизация - Standardization 2236 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 732 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13020 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4675 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12338 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 735 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4445 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8865 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5236 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2019 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5847 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 394 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1042 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1845 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1003 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 450 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 727 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9347 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8139 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4034 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
DevOps - Development и Operations 1062 1
VK Data Platform 16 3
БИС - ITQuick - Jumse 50 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1393 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 258 2
Axiom JDK СЗИ 131 2
Meta Platforms - Facebook - Trino 23 2
Avito Tech - Trisigma 5 1
Microsoft Azure 1457 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1901 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 621 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1105 1
Apache Hadoop 446 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1522 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 606 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 489 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 311 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 199 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 246 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 249 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 221 1
IPsoft Amelia - агент контакт-центра с искусственным интеллектом 8 1
Microsoft 365 Copilot 175 1
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 41 1
Querify Labs - CedrusData 5 1
Synplity Platform - Synplity AI 5 1
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management 15 1
Черномырдин Сергей 7 7
Васильев Максим 21 6
Кулиев Александр 6 4
Свитнева Ольга 9 4
Коротенко Павел 4 4
Татаренко Игорь 19 4
Озеров Владимир 7 4
Шуклин Глеб 8 4
Денисенко Павел 4 3
Соболев Роман 31 3
Филинков Владислав 3 3
Богдашкина Анна 4 3
Ляпер Виталий 3 3
Ерижоков Рустам 4 3
Котельников Александр 3 3
Бунеев Дмитрий 3 3
Шадаев Максут 1136 3
Ульянов Николай 161 3
Клепинин Павел 17 3
Лежнев Федор 44 3
Боев Леонид 4 3
Граденко Михаил 42 3
Чудинов Дмитрий 68 3
Лошкарева Наталья 10 3
Лукьянченко Петр 3 2
Евсеев Артем 39 2
Ромащев Станислав 19 2
Субачев Сергей 16 2
Корнев Иван 2 2
Татаренко Павел 14 2
Обухов Анатолий 14 2
Овцына Елена 2 2
Стружкова Юлия 30 2
Рустамов Рустам 513 2
Натрусов Артем 312 2
Сотин Денис 216 2
Солодовников Денис 108 2
Иванов Сергей 398 2
Албычев Александр 168 2
Семенов Александр 164 2
Россия - РФ - Российская федерация 156300 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45595 3
Беларусь - Белоруссия 6014 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18154 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 468 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25889 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31757 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6219 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20307 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1945 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51140 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8081 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3649 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5301 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11720 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4932 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5840 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54856 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8339 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6489 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4318 1
Образование в России 2542 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3762 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9628 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1528 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2764 1
Экономический эффект 1207 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 891 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11411 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15043 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4668 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6070 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 789 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10704 1
Селен - Selenium - химический элемент 36 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1829 1
CNews Инновация года - награда 131 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1246 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 98 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1210 3
CNews FORUM Кейсы 279 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 1
