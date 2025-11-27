Получите все материалы CNews по ключевому слову
Магнит Magnit Tech AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта
Лаборатория искусственного интеллекта AI.Lab – подразделение компании "Магнит", занимающееся разработкой и внедрением передовых технологий на основе генеративного ИИ. Специалисты лаборатории сосредоточатся на создании решений в области «умного» поиска и генерации контента, computer vision, разработке виртуальных помощников для персонала, а также гиперперсонализированных решений для коммуникации с покупателями.
СОБЫТИЯ
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 4
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
|Черномырдин Сергей 7 7
|Васильев Максим 21 6
|Кулиев Александр 6 4
|Свитнева Ольга 9 4
|Коротенко Павел 4 4
|Татаренко Игорь 19 4
|Озеров Владимир 7 4
|Шуклин Глеб 8 4
|Денисенко Павел 4 3
|Соболев Роман 31 3
|Филинков Владислав 3 3
|Богдашкина Анна 4 3
|Ляпер Виталий 3 3
|Ерижоков Рустам 4 3
|Котельников Александр 3 3
|Бунеев Дмитрий 3 3
|Шадаев Максут 1136 3
|Ульянов Николай 161 3
|Клепинин Павел 17 3
|Лежнев Федор 44 3
|Боев Леонид 4 3
|Граденко Михаил 42 3
|Чудинов Дмитрий 68 3
|Лошкарева Наталья 10 3
|Лукьянченко Петр 3 2
|Евсеев Артем 39 2
|Ромащев Станислав 19 2
|Субачев Сергей 16 2
|Корнев Иван 2 2
|Татаренко Павел 14 2
|Обухов Анатолий 14 2
|Овцына Елена 2 2
|Стружкова Юлия 30 2
|Рустамов Рустам 513 2
|Натрусов Артем 312 2
|Сотин Денис 216 2
|Солодовников Денис 108 2
|Иванов Сергей 398 2
|Албычев Александр 168 2
|Семенов Александр 164 2
|Россия - РФ - Российская федерация 156300 8
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45595 3
|Беларусь - Белоруссия 6014 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18154 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403053, в очереди разбора - 733176.
Создано именных указателей - 186218.
