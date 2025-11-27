Лаборатория искусственного интеллекта AI.Lab – подразделение компании "Магнит", занимающееся разработкой и внедрением передовых технологий на основе генеративного ИИ. Специалисты лаборатории сосредоточатся на создании решений в области «умного» поиска и генерации контента, computer vision, разработке виртуальных помощников для персонала, а также гиперперсонализированных решений для коммуникации с покупателями.