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Индексная книга (каталог) CNews*
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Денисенко Павел



17.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
27.04.2024 80% респондентов отмечают, что у них выросло доверие к российскому ПО 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Денисенко Павел и организации, системы, технологии, персоны:

ММК Информсервис 51 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Т1 Иннотех 178 1
Gagar>N - Гагар.ИН 31 1
К2Тех 135 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 1
Navicon - Навикон 288 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 236 1
Unilever - Юнилевер Русь 154 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 99 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1032 1
Вкусно — и точка 22 1
Почта России ПАО 2119 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2144 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2489 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 368 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 744 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1086 1
DataMesh - Data Mesh Architecture 8 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9425 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4711 1
Гончаров Игорь 6 1
Ганаев Дмитрий 1 1
Травин Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 506 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5785 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4848 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 373 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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