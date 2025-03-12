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IPsoft Amelia агент контакт-центра с искусственным интеллектом


12.03.2025 Венчурные инвесторы вкладываются в «полностью цифровые аватары», неотличимые от людей 1
15.07.2021 Huawei представила решение Smart Campus 1
06.04.2021 Сяо Хайцзюнь, Huawei: Цифровизация увеличивает прибыль даже в компаниях, не делающих ИТ приоритетом 1
01.02.2016 Цифровые технологии вновь сделают персонал центром внимания компаний 1
26.11.2015 Frost & Sullivan назвал 5 актуальных технологических тенденций 2016 г. 1
26.03.2012 Самолетам с коротким взлетом "подрежут" крылья 1
09.04.2001 Евpосоюз pасследyет маpкетинговyю деятельность Intel в Евpопе 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

IPsoft Amelia и организации, системы, технологии, персоны:

IPsoft - АЙПИ СОФТ 18 2
Huawei 3969 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 125 2
Amazon Inc - Amazon.com 3022 1
Microsoft Corporation 24703 1
Accenture plc 682 1
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Softline - Софтлайн 2870 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2168 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 170 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1139 1
Merlion - Мерлион 816 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 1
Virgin America 7 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 1
Pexip 15 1
Intel Corporation 12234 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 291 1
InSpark - Инспарк 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7414 1
Почта России ПАО 2123 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
Газпром нефть 625 1
Транснефть 302 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 16 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 469 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 1
Резонанс НПП 372 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1230 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8144 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24364 2
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5G - пятое поколение мобильной связи 2203 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28028 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1080 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 685 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1779 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 539 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1074 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11717 1
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InSpark IoT Platform 5 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Microsoft Cortana 174 1
Apple Siri - Голосовой помощник 400 1
Microsoft Office 365 946 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
Microsoft Skype for Business 179 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
Baidu DuerOS 2 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Криницин Александр 3 1
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Южная Корея - Республика 6678 1
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Евразия - Евразийский континент 616 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Земля - планета Солнечной системы 10417 1
Австралия - Пилбара 6 1
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2416 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2456 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5054 1
Образование в России 2225 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3238 1
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Accenture Technology Vision 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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