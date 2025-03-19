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Федоткин Николай
|19.03.2025
|На место озера данных пришел домик у озера 1
|03.04.2013
|Video-shoper.ru автоматизировал работу с помощью Call-центра Infinity и Terrasoft CRM 1
Федоткин Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Аудит - аудиторский услуги 2720 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13765 1
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