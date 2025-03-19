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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федоткин Николай


19.03.2025 На место озера данных пришел домик у озера 1
03.04.2013 Video-shoper.ru автоматизировал работу с помощью Call-центра Infinity и Terrasoft CRM 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Федоткин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 111 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 440 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12284 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 519 1
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Карты памяти - Запоминающее устройство 2265 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 547 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 1
Автоинформатор 108 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 355 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14042 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24697 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2730 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6896 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8235 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 538 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12660 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28055 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8549 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12165 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9706 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4759 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4056 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10381 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13996 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1591 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3937 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16241 1
МТС Автосекретарь 67 1
Terrasoft CRM 25 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 478 1
IPsoft Amelia - агент контакт-центра с искусственным интеллектом 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 1
Аудит - аудиторский услуги 2720 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13765 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
Создано именных указателей - 171203.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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