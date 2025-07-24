Получите все материалы CNews по ключевому слову
Platforma Платформа больших данных (ПБД)
Platforma («Платформа больших данных», ПБД, резидент Skolkovo) создано в 2020 году как совместное предприятие ВТБ и Ростелекома. Компания разрабатывает инструменты для бизнеса на основе big data: сервисы персонализации, геопространственного анализа (Geo.Platforma), планирования продаж, рекламные платформы, а также развивает ИТ-инфраструктуру.
|24.07.2025
|
Platforma расширяет возможности скоринговой системы
рая формирует профили клиентов в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители ГК «Платформа Больших Данных». Обновленный сервис открывает банкам возможности для персонализации
|21.03.2024
|
В столицах падает интерес к саморазвитию, а в регионах — растет
нентов по всей стране в период с 1.01.2022 - 31.08. 2022 и с 1.012023 – 31.08.2023. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент Skolkovo) создано в 2020 г. Компания разрабатывает инстру
|06.12.2023
|
Количество пользователей VPN в России в 2023 г. выросло почти на 40%
ке более 11 млн абонентов по всей стране в период с января 2021 по октябрь 2023 гг. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создано в 2020 г. Компания разрабатывает инст
|10.10.2023
|
Треть россиян рассказала о негативном отношении к ушедшим иностранным брендам
ния с 11 по 17 сентября 2023 г. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс.+ *** Platforma («Платформа больших данных». Резидент «Сколково») разрабатывает инструменты для бизнеса на осно
|07.09.2023
|
Экономика за год потеряла более 10% активных покупателей
овокупные расходы на авиабилеты снизились на 11% при уменьшении средних трат на 1%. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создано в 2020 г. Компания разрабатывает инст
|11.04.2023
|
Россияне не верят рекламе и покупают благодаря ей. Как и почему это работает
н-анкетирования в марте 2023 г. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс.+ *** Platforma («Платформа больших данных». Резидент «Сколково») разрабатывает инструменты для бизнеса на осно
|15.12.2022
|
Platforma запустила маркетплейс геослоев
тепловых карт от создателей маркетплейса, комиссия площадки платформы составит 30%. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создана в 2020 г. Компания разрабатывает инст
|12.10.2022
|
Госсектор подкрадывается к рекламе. ВТБ и «Ростелеком» купили половину платформы MediaSniper
Закупка рекламы монополистами Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» компания Platforma (ООО «Платформа больших данных», ПБД) стала владельцем 50% в платформе MediaSniper (ООО «Программат
|15.06.2022
|
T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma
Облачный провайдер T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma, разработчиком сервисов для бизнеса на основе больших данных. Об этом CNews сообщили представители группы «Т1». В рамках партнерства Platforma будет использовать ресурсы T1 Clo
|09.06.2022
|
Аудиторные сегменты Tele2 появились на рекламной платформе Yabbi через технологии Platforma
Tele2, российский оператор мобильной связи, и разработчик сервисов для бизнеса на основе больших данных Platforma протестировали доставку аудиторных сегментов, построенных на стабильных анонимизированных идентификаторах, в рекламную технологическую платформу Yabbi. Это новая площадка, где рекламо
|17.05.2022
|
Redllama и Platforma разработали рекламный сервис на базе собственного единого идентификатора
Redllama объявила о новом направлении развития платформы и запуске сервиса Bridge совместно с разработчиком решений для бизнеса на основе больших данных Platforma. Технология Bridge соединяет App- и Web-трафик поставщиков инвентаря в одну систему размещения, чтобы повысить точность и возможности таргетинга в обоих каналах с использованием едино
|03.02.2022
|
Platforma инвестирует в проект пространственных данных
Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома») в рамках развития фина
|08.12.2021
|
Дефицит в ИТ: за год половина российских компаний заметили эту тенденцию
Аналитики Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома») и российской платформы
|16.09.2021
|
Platforma запустила сервис дистанционной оценки повреждений у машин с помощью нейросети
Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и Ростелекома) разработала новый сервис
|23.03.2021
|
ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных»
ое в марте 2020 г., утвердило стратегию развития до 2025 г. Согласно утвержденному документу: цель «Платформы больших данных» - создание лидера рынка в области сервисов на основе Big Data, в то
|26.01.2021
|
СП ВТБ и «Ростелекома» предложило бизнесу новый формат работы с большими данными
е все компании имеют в своем штате data science специалистов по геоаналитике. Уникальный сервис от „Платформы больших данных“ позволит любым компаниям применять уже подготовленные и обработанны
