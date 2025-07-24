Platforma - Платформа больших данных (ПБД)

Platforma расширяет возможности скоринговой системы рая формирует профили клиентов в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители ГК «Платформа Больших Данных». Обновленный сервис открывает банкам возможности для персонализации

В столицах падает интерес к саморазвитию, а в регионах — растет нентов по всей стране в период с 1.01.2022 - 31.08. 2022 и с 1.012023 – 31.08.2023. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент Skolkovo) создано в 2020 г. Компания разрабатывает инстру

Количество пользователей VPN в России в 2023 г. выросло почти на 40% ке более 11 млн абонентов по всей стране в период с января 2021 по октябрь 2023 гг. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создано в 2020 г. Компания разрабатывает инст

Треть россиян рассказала о негативном отношении к ушедшим иностранным брендам ния с 11 по 17 сентября 2023 г. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс.+ *** Platforma («Платформа больших данных». Резидент «Сколково») разрабатывает инструменты для бизнеса на осно

Экономика за год потеряла более 10% активных покупателей овокупные расходы на авиабилеты снизились на 11% при уменьшении средних трат на 1%. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создано в 2020 г. Компания разрабатывает инст

Россияне не верят рекламе и покупают благодаря ей. Как и почему это работает н-анкетирования в марте 2023 г. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс.+ *** Platforma («Платформа больших данных». Резидент «Сколково») разрабатывает инструменты для бизнеса на осно

Platforma запустила маркетплейс геослоев тепловых карт от создателей маркетплейса, комиссия площадки платформы составит 30%. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создана в 2020 г. Компания разрабатывает инст

Госсектор подкрадывается к рекламе. ВТБ и «Ростелеком» купили половину платформы MediaSniper Закупка рекламы монополистами Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» компания Platforma (ООО «Платформа больших данных», ПБД) стала владельцем 50% в платформе MediaSniper (ООО «Программат

T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma Облачный провайдер T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma, разработчиком сервисов для бизнеса на основе больших данных. Об этом CNews сообщили представители группы «Т1». В рамках партнерства Platforma будет использовать ресурсы T1 Clo

Аудиторные сегменты Tele2 появились на рекламной платформе Yabbi через технологии Platforma Tele2, российский оператор мобильной связи, и разработчик сервисов для бизнеса на основе больших данных Platforma протестировали доставку аудиторных сегментов, построенных на стабильных анонимизированных идентификаторах, в рекламную технологическую платформу Yabbi. Это новая площадка, где рекламо

Redllama и Platforma разработали рекламный сервис на базе собственного единого идентификатора Redllama объявила о новом направлении развития платформы и запуске сервиса Bridge совместно с разработчиком решений для бизнеса на основе больших данных Platforma. Технология Bridge соединяет App- и Web-трафик поставщиков инвентаря в одну систему размещения, чтобы повысить точность и возможности таргетинга в обоих каналах с использованием едино

Platforma инвестирует в проект пространственных данных Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома») в рамках развития фина

Дефицит в ИТ: за год половина российских компаний заметили эту тенденцию Аналитики Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома») и российской платформы

Platforma запустила сервис дистанционной оценки повреждений у машин с помощью нейросети Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и Ростелекома) разработала новый сервис

ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных» ое в марте 2020 г., утвердило стратегию развития до 2025 г. Согласно утвержденному документу: цель «Платформы больших данных» - создание лидера рынка в области сервисов на основе Big Data, в то