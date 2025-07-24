Разделы

Platforma Платформа больших данных (ПБД)

Platforma - Платформа больших данных (ПБД)

Platforma Платформа больших данных», ПБД, резидент Skolkovo) создано в 2020 году как совместное предприятие ВТБ и Ростелекома. Компания разрабатывает инструменты для бизнеса на основе big data: сервисы персонализации, геопространственного анализа (Geo.Platforma), планирования продаж, рекламные платформы, а также развивает ИТ-инфраструктуру.

СОБЫТИЯ

24.07.2025 Platforma расширяет возможности скоринговой системы

рая формирует профили клиентов в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители ГК «Платформа Больших Данных». Обновленный сервис открывает банкам возможности для персонализации
21.03.2024 В столицах падает интерес к саморазвитию, а в регионах — растет

нентов по всей стране в период с 1.01.2022 - 31.08. 2022 и с 1.012023 – 31.08.2023. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент Skolkovo) создано в 2020 г. Компания разрабатывает инстру
06.12.2023 Количество пользователей VPN в России в 2023 г. выросло почти на 40%

ке более 11 млн абонентов по всей стране в период с января 2021 по октябрь 2023 гг. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создано в 2020 г. Компания разрабатывает инст
10.10.2023 Треть россиян рассказала о негативном отношении к ушедшим иностранным брендам

ния с 11 по 17 сентября 2023 г. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс.+ *** Platforma («Платформа больших данных». Резидент «Сколково») разрабатывает инструменты для бизнеса на осно
07.09.2023 Экономика за год потеряла более 10% активных покупателей

овокупные расходы на авиабилеты снизились на 11% при уменьшении средних трат на 1%. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создано в 2020 г. Компания разрабатывает инст
11.04.2023 Россияне не верят рекламе и покупают благодаря ей. Как и почему это работает

н-анкетирования в марте 2023 г. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс.+ *** Platforma («Платформа больших данных». Резидент «Сколково») разрабатывает инструменты для бизнеса на осно
15.12.2022 Platforma запустила маркетплейс геослоев

тепловых карт от создателей маркетплейса, комиссия площадки платформы составит 30%. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создана в 2020 г. Компания разрабатывает инст
12.10.2022 Госсектор подкрадывается к рекламе. ВТБ и «Ростелеком» купили половину платформы MediaSniper

Закупка рекламы монополистами Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» компания Platforma (ООО «Платформа больших данных», ПБД) стала владельцем 50% в платформе MediaSniper (ООО «Программат
15.06.2022 T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma

Облачный провайдер T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma, разработчиком сервисов для бизнеса на основе больших данных. Об этом CNews сообщили представители группы «Т1». В рамках партнерства Platforma будет использовать ресурсы T1 Clo
09.06.2022 Аудиторные сегменты Tele2 появились на рекламной платформе Yabbi через технологии Platforma

Tele2, российский оператор мобильной связи, и разработчик сервисов для бизнеса на основе больших данных Platforma протестировали доставку аудиторных сегментов, построенных на стабильных анонимизированных идентификаторах, в рекламную технологическую платформу Yabbi. Это новая площадка, где рекламо
17.05.2022 Redllama и Platforma разработали рекламный сервис на базе собственного единого идентификатора

Redllama объявила о новом направлении развития платформы и запуске сервиса Bridge совместно с разработчиком решений для бизнеса на основе больших данных Platforma. Технология Bridge соединяет App- и Web-трафик поставщиков инвентаря в одну систему размещения, чтобы повысить точность и возможности таргетинга в обоих каналах с использованием едино
03.02.2022 Platforma инвестирует в проект пространственных данных

Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома») в рамках развития фина
08.12.2021 Дефицит в ИТ: за год половина российских компаний заметили эту тенденцию

Аналитики Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома») и российской платформы
16.09.2021 Platforma запустила сервис дистанционной оценки повреждений у машин с помощью нейросети

Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и Ростелекома) разработала новый сервис
23.03.2021 ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных»

ое в марте 2020 г., утвердило стратегию развития до 2025 г. Согласно утвержденному документу: цель «Платформы больших данных» - создание лидера рынка в области сервисов на основе Big Data, в то
26.01.2021 СП ВТБ и «Ростелекома» предложило бизнесу новый формат работы с большими данными

е все компании имеют в своем штате data science специалистов по геоаналитике. Уникальный сервис от „Платформы больших данных“ позволит любым компаниям применять уже подготовленные и обработанны

Platforma и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10306 20
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 4
Querify Labs - Кверифай Лабс 6 3
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 32 3
Магнит - Magnit Tech - AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта 11 3
Ростелеком - TData - ТДата 48 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 3
Google LLC 12255 3
Amazon Inc - Amazon.com 3132 3
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 45 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 2
Т1 Иннотех - Дататех 98 2
Platforma - MediaSniper - МедиаСнайпер 2 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 58 2
Цельс - Медицинские скрининг системы 7 2
Red Hat 1344 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 2
Huawei 4221 2
Meta Platforms - Facebook 4531 2
SAP SE 5426 2
Telegram Group 2571 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 339 2
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 141 2
InterProCom - Интерпроком 48 1
Caravan - Караван 89 1
Criteo - Критео 16 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 67 1
Т1 Иннотех 198 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 1
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 12 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 204 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 1
Epicstars - Эпикстарс 6 1
Эколибри - Ecolibri 5 1
IThub Games 1 1
Orion soft - Орион софт - 205 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 33 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 19
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 5
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 107 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
Группа Самолет 95 3
Unilever - Юнилевер Русь 163 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 2
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 2
Microsoft - LinkedIn 684 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 34 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр 1 1
Почта России ПАО 2245 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 90 1
Деловые Линии ГК 79 1
Bayer AG - Байер 85 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 238 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  23 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 1
Русагро Группа Компаний 339 1
Uber 337 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
Airbnb 98 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ВО ЖДТ России ФГП - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ - УВО ФГУП - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 156 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 21 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 24
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 12
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5145 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 10
Data monetization - Монетизация данных 1835 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 9
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2412 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 741 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 5
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 343 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 4
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 620 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 4
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 335 3
Data Fusion - Слияние данных 81 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 3
Apache Hadoop 447 3
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 91 2
Meta Platforms - Facebook - Trino 24 2
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 2
FreePik 1435 2
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management 16 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 490 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 708 2
ByteDance - TikTok 317 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 2
Microsoft Azure 1460 2
Riverbed SteelCentral AppInternals 6 1
IPsoft Amelia - агент контакт-центра с искусственным интеллектом 8 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 144 1
Huawei FusionInsight 6 1
IBM Metaverse 12 1
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 46 1
Т1 Watchman Security 21 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Face Pay 14 1
App Tracking Transparency 2 1
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 41 1
CS Development LLC - Looky 14 1
Querify Labs - CedrusData 5 1
Orion soft - Proxima DB 50 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 63 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 15 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.Warehouse 17 1
Ростелеком ЦТ - RT.Streaming 10 1
Yamaha YSP - домашний кинотеатр 9 1
Broadcom - VMware - Pivotal Cloud Foundry 11 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.WideStore 9 1
Avito Tech - Trisigma 5 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata One OLTP Edition - Arenadata One OLAP Edition - AD.One 7 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Prosperity 12 1
Сбер - AutoML - LightAutoML 9 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 1
Кулик Вадим 191 12
Айвазов Александр 31 7
Каштанов Алексей 10 6
Новожилов Анатолий 5 4
Васильев Максим 23 3
Боев Леонид 6 3
Татаренко Игорь 21 3
Озеров Владимир 7 3
Шуклин Глеб 8 3
Денисенко Павел 4 3
Кулиев Александр 8 3
Свитнева Ольга 11 3
Черномырдин Сергей 9 3
Филинков Владислав 3 3
Богдашкина Анна 4 3
Коротенко Павел 6 3
Туркевич Дмитрий 2 2
Коновалихин Максим 19 2
Казаков Дмитрий 5 2
Лазуков Станислав 43 2
Герантиди Николай 2 2
Лукьянченко Петр 3 2
Корнев Иван 2 2
Осеевский Михаил 332 2
Костин Андрей 64 2
Мерзляков Антон 17 2
Кирьянова Александра 155 2
Рудычева Наталья 95 1
Жуков Андрей 16 1
Игнатова Мария 75 1
Шамайко Алексей 5 1
Тарасов Сергей 45 1
Джабиев Георгий 53 1
Саркисов Тигран 38 1
Снесарь Дмитрий 1 1
Зеленков Юрий 40 1
Григорьев Максим 55 1
Поздняков Денис 8 1
Якимов Антон 11 1
Заичко Валерий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 6
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Китай - Западный Китай 6 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 367 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 453 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 399 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 100 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Россия - УФО - Челябинская область 1387 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 1
Россия - УФО - Свердловская область 1735 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 336 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 766 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1653 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 3
Forbes - Форбс 910 1
Ведомости 1233 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
AdIndex 10 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
Frost & Sullivan 203 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 2
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 20 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 53 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
