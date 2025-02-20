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Поздняков Денис



20.02.2025 Факультет компьютерных наук и Школа дизайна НИУ ВШЭ запускают совместную программу 1
04.07.2024 Студия «Винторог» привлекла бизнесангельские инвестиции на развитие портфеля собственных игр 1
03.02.2022 Platforma инвестирует в проект пространственных данных 1
30.05.2007 В "ВолгаТелекоме" назначен заместитель гендиректора 1
30.03.2007 В составе правления "ВолгаТелекома" произошли изменения 2
13.03.2007 В «Связьинвесте» назначен заместитель гендиректора по экономике и финансам 1
13.03.2007 Первый заместитель гендиректора "ВолгаТелеком" прекратил свои полномочия 2
07.09.2006 "ВолгаТелеком" планирует рост абонентской базы на 34,7% 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Поздняков Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 5
Ростелеком - Связьинвест 1708 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 1
IThub Games 1 1
Ростелеком 9746 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 43 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 13 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 1
Гостиница Прибалтийская АОЗТ 2 1
Генпрокуратура РФ - Транспортная прокуратура 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17120 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2965 2
Оцифровка - Digitization 4570 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24273 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 232 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2950 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1416 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 544 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 284 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9221 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4751 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 677 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3063 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 262 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1391 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3904 1
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Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1754 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1311 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11210 1
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3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 80 1
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Оптимизация затрат - Cost optimization 820 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5863 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5867 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1326 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1063 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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