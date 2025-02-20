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Факультет компьютерных наук и Школа дизайна НИУ ВШЭ запускают совместную программу

С 2025 года абитуриенты Вышки смогут поступить на уникальную бакалаврскую программу «Разработка игр и цифровых продуктов», аналогов которой нет в России. Программа объединит в себе дизайн, программирование, математику, продюсирование, менеджмент и маркетинг. Таким образом, можно будет освоить полный цикл разработки цифрового продукта — от его создания до эффективного продвижения. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Создание игр и цифровых продуктов — сложный процесс, который требует гармоничного сочетания навыков и знаний как в сфере дизайна, так и в области программирования и программной инженерии. Чтобы добиться успеха в этой сфере, специалисты должны глубоко разбираться во всех этапах разработки — от написания программного кода и дизайна пользовательского опыта до издания и продвижения продукта на рынке.

«Хороший разработчик знает алгоритмы. Великий же программист понимает, как вложить в них эмоции игрока, чтобы простая механика заставляла сердце биться чаще», — Анатолий Казаков, руководитель направления «Гейм-дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ.

Соединяем дизайн и программирование

Программа ориентирована на подготовку междисциплинарных специалистов, обладающих системным пониманием разработки цифровых продуктов. Это возможно за счет соединения образовательного опыта двух подразделений НИУ ВШЭ: преподаватели-практики из Школы дизайна отвечают за содержательную часть в области дизайна игровых и цифровых продуктов, а эксперты факультета компьютерных наук — в математических дисциплинах, программировании и управлении продуктом

««Современные игры и цифровые продукты — это очень сложные программные системы. Программная инженерия дает специалистам методы и самодисциплину, необходимые для успешного создания подобных систем в непрерывно изменяющемся мире», — Ольга Максименкова, доцент департамента программной инженерии факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Кем работать после выпуска?

Выпускники программы Школы дизайна и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ приобретут широчайший спектр профессиональных возможностей, которые позволят им успешно стартовать в мире технологий и дизайна.

В рамках программы будет охвачен полный цикл разработки, поэтому особое внимание также уделяется маркетингу и управлению проектами. Это позволит выпускникам быстро продвинуться по карьерной лестнице от рядовых сотрудников до руководителей масштабных проектов.

«Наша программа предоставляет выпускникам возможность быстрого развития от линейного сотрудника до продюсера, проектного и продуктового менеджера, визионера и идейного вдохновителя», — Денис Поздняков, академический руководитель программы, преподаватель факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, совладелец студий «Винторог» и Contrast Games.

А чему будут обучать?

Первый год — базовый курс, на котором студенты обучаются азам разработки и продвижения, а на втором году определяются с выбором одной из двух образовательных траекторий.

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Разработка цифровых продуктов

В фокусе внимания программы — проектирование потребительских цифровых продуктов в сочетании с разработкой на C#, React, Swift и JavaScript, а также управление разработкой и продвижение продукта.

Гейм-девелопмент

Программа делает упор на C# и Unity, С++ и Unreal Engine. Также студенты будут изучать управление продуктом и разработкой и непосредственно гейм-дизайн.

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««Разработка современных цифровых продуктов требует не только навыков программирования и знаний в области дизайна, но и глубокого понимания потребностей пользователей и рыночных трендов. Программа объединяет все эти важные аспекты, чтобы готовить студентов к вызовам стремительно развивающейся индустрии», — Вадим Булгаков, руководитель направления «Цифровой продукт и искусственный интеллект» и Лаборатории искусственного интеллекта в Школе дизайна НИУ ВШЭ

Для поступления на программу «Разработка игр и цифровых продуктов» необходимо предоставить результаты вступительных испытаний по одному из направлений подготовки (по выбору абитуриента): «Дизайн» — литература и творческое испытание — или «Программная инженерия» — профильная математика и информатика.

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