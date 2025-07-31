В интернет утекли миллионы личных чатов пользователей ChatGPT

В июле 2025 г. вскрылась масштабная утечка данных пользователей ChatGPT, которые потенциально могут скомпрометировать конфиденциальную и чувствительную информацию, которую пользователи доверяют этому продвинутому чат-боту. В Google теперь показываются ссылки на чаты с ChatGPT, поисковая система из-за сбоя начала индексировать публичные ссылки из ChatGPT.

Утечка информации в сеть

Конфиденциальные данные пользователей ChatGPT оказались в открытом доступе, пишет Reuters. Это все из-за того, что поисковая система Google в июле 2025 г. начала индексацию личных чатов пользователей через публичные ссылки.

В июле 2025 г. поисковая система Google начала индексировать публичные чаты ChatGPT, доступ к которым пользователи открывали через функцию «Поделиться», пишет Returs. В результате в выдаче оказались аpplication programming interface (API)-ключи, пароли, личные истории и конфиденциальные данные. Например, ChatGPT часто используют в качестве личного психолога или сексолога, которому пользователи рассказывают подробности своей личной жизни.

ChatGPT — это чат-бот, основанный на новой версии нейросетевой модели GPT-3.5. Его разработала компания OpenAI (ее в 2015 г. основал Илон Маск (Elon Musk), но затем отошел от дел) в сотрудничестве с Microsoft, которая уже встроила нейросеть в свой браузер Bing. С 30 ноября 2022 г. пользователям был открыт свободный доступ к ChatGPT для сбора обратной связи. Хоть программа обучалась в основном на англоязычных текстах, в 2025 г. чат-бот способен разговаривать и на многих других языках, включая русский.

Как чаты ChatGPT попадают в Google

Пользователи ChatGPT могут делиться своими чатами с помощью встроенной функции «Поделиться» и при этом создается уникальная ссылка вида: https://chat.openai.com/share/tryn-tryn. В некоторых источниках указывается, что если при создании такой ссылки активирован флажок «Сделать чат доступным для поиска», то чат становится полностью публичным и доступным для индексации поисковыми системами Google и не только.

В 2025 г. поисковая система Google индексирует такие ссылки как стандартные веб-страницы, автоматически добавляя их в свою базу данных (БД). Поэтому, например, поиск по запросам site:chat.openai.com/share/tryn-tryn пароль или site:chat.openai.com/share/tryn-tryn API позволяет найти сотни чужих диалогов, в том числе содержащих конфиденциальную информацию.

Все это теперь можно найти в Google с помощью простых поисковых команд: API-ключи и токены доступа к платным сервисам; переписки, связанные с зависимостями, ментальным здоровьем, религией и политикой; конфиденциальные внутренние обсуждения компаний; пароли и логины от ИТ-сервисов или сайтов, случайно вставленные в ChatGPT при запросах к чат-боту.

Причина попадания данных в сеть кроется в сочетании человеческого фактора и особенностей интерфейса ChatGPT. Функция создания ссылок в ChatGPT не всегда ясно дает понять, что включенная опция «Сделать чат доступным для поиска» открывает ссылку для всех, включая поисковые системы. В результате пользователи, намеревавшиеся поделиться чатом только с другом или коллегой, фактически публиковали его в открытом доступе в интернете.

Стоит отметить, что по умолчанию OpenAI не блокирует индексацию таких ссылок, если пользователь сам разрешил их публичный доступ. Поисковый же робот от Google, в свою очередь, просто хорошо выполняет свою работу т.е. обходит и индексирует общедоступные страницы в сети.

Как удалить чат из Google

Единственный надежный способ — удалить публичную ссылку. Для этого: откройте ChatGPT под своей учетной записью. Затем перейдите в меню «Общие ссылки» в разделе Настройки > Элементы управления данными: https://chatgpt.com/#settings/DataControls. Нажмите Управление, найдите нужную ссылку и нажмите «Удалить общую ссылку». После этого чат станет недоступным, и Google в скором времени удалит его из результатов поиска.

Стоит заметить, что на это потребуется время т.е. примерно неделя от Google, мгновенно ссылка не исчезнет из поисковой системы.

Безопасность с чат-ботами

Не делитесь чатами, содержащими конфиденциальную информацию, даже на короткий срок. Регулярно проверяйте список всех опубликованных чатов в разделе «Общие ссылки». Организуйте тренинги для сотрудников по использованию ChatGPT в корпоративной среде.