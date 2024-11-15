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Индексная книга (каталог) CNews*
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OpenAI GPT Generative Pre-trained Transformer Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка

OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка


15.11.2024 Microsoft впустую тратит сотни миллионов долларов на GPT-4. Его конкурента построили и обучили за копейки, и он ничем не хуже

одсчетам, OpenAI использовала 10 тыс. графических процессоров Nvidia A100 для обучения своей модели GPT-3 и еще больше процессоров Nvidia H100 для обучения своих моделей GPT-4 и GPT-4o. К обоим
12.04.2023 Создан инструмент, который «на лету» и без участия человека исправляет ошибки в коде на Python

«Росомаха» и Python Продвинутой языковой модели GPT-4 компании OpenAI нашли применение в качестве полностью автоматического инструмента поиск
22.03.2023 Прецедент. ИТ-компании начали заменять настоящих программистов новым ИИ, потому что ему не нужно платить

раммистов стали заменять на искусственный интеллект. Как пишет Vice, небольшие стартапы один за одним начали отказываться от услуг реальных специалистов по программированию и использовать вместо него GPT-4 — новейшую нейросеть компании OpenAI. Как оказалось, такой подход к написанию ПО оказался выгодным для компаний почти по всем пунктам — они выиграли и по деньгам, и по качеству кода, и по
21.04.2022 «Сбер» представил версию нейросети GPT-3, способную генерировать тексты на 61 языке мира

SberDevices представила многоязычную версию нейросети GPT-3: модель под названием mGPT может генерировать тексты на 61 языке мира*, включая языки народов России и стран СНГ. mGPT — это первая в мире генеративная модель, которая поддерживает такое

22.11.2021 В публичном доступе появился ИИ, который умеет писать письма, стихи и программный код

ская лаборатория OpenAI перевела в режим открытого бета-тестирования свою лингвистическую ИИ-модель GPT-3, которая, по утверждению разработчиков, способна автоматически писать письма и новости,
02.11.2021 Microsoft откроет бизнесу доступ к языковым моделям OpenAI GPT-3

ice – новый сервис, который предоставит облачным клиентам компании доступ к языковым моделям OpenAI GPT-3. Они смогут воспользоваться мощными ИИ-алгоритмами в сочетании с корпоративными возможн
07.03.2019 Новый ИИ засекретили за слишком высокую эффективность

ИИ-фейкомет Исследовательская организация OpenAI приняла решение не публиковать очередное свое исследование и характеристики разработанного ими алгоритма «искусственного интеллекта» GPT-2 полностью. Причина - избыточная эффективность в генерации «ложных новостей» («фейк ньюс»). GPT-2 представляет собой лингвистический алгоритм общего назначения, который использует м

Публикаций - 93, упоминаний - 135

OpenAI GPT и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 224 51
Microsoft Corporation 24643 30
Google LLC 11796 28
Yandex - Яндекс 7373 16
GitHub 825 15
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1406 10
Nvidia Corp 3499 10
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 9
Intel Corporation 12203 7
Amazon Inc - Amazon.com 3002 7
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 6
Apple Inc 12115 6
Huawei 3941 5
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 5
Telegram Group 2008 5
Ростелеком 9716 4
X Corp - Twitter 2847 4
AMD - Advanced Micro Devices 4234 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
i-Free Just AI 31 3
Oracle Corporation 6698 3
Alibaba Group 422 3
Google DeepMind 46 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 899 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 155 3
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 45 2
Lenovo Group 2295 2
SAP SE 5280 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 2
МегаФон 8867 2
8241 2
Tencent 158 2
Social Data Hub - SocialDataHub 19 2
ИТБ - Информационные технологии будущего 78 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 2
Ланит - Норбит - Norbit 370 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4893 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 975 8
Unsplash 794 5
Tesla Motors 397 4
Газпром нефть 620 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Почта России ПАО 2117 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 89 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2359 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Деловые Линии ГК 68 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Бурсервис НПП 2 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Газпром ПАО 1342 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 1
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Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 578 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 829 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2849 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 668 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4761 2
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
Федеральное казначейство России 1780 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 639 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2000 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1213 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 239 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 315 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5452 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1522 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
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U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
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Кабинет министров Украины - Министерство обороны Украины - Минобороны Украины 13 1
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 87
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Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 31 3
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Intel One API - Intel oneAPI Project 16 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 6
Водясов Алексей 222 5
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Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 2
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9967 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 6
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