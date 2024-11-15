Microsoft впустую тратит сотни миллионов долларов на GPT-4. Его конкурента построили и обучили за копейки, и он ничем не хуже одсчетам, OpenAI использовала 10 тыс. графических процессоров Nvidia A100 для обучения своей модели GPT-3 и еще больше процессоров Nvidia H100 для обучения своих моделей GPT-4 и GPT-4o. К обоим

Создан инструмент, который «на лету» и без участия человека исправляет ошибки в коде на Python «Росомаха» и Python Продвинутой языковой модели GPT-4 компании OpenAI нашли применение в качестве полностью автоматического инструмента поиск

Прецедент. ИТ-компании начали заменять настоящих программистов новым ИИ, потому что ему не нужно платить раммистов стали заменять на искусственный интеллект. Как пишет Vice, небольшие стартапы один за одним начали отказываться от услуг реальных специалистов по программированию и использовать вместо него GPT-4 — новейшую нейросеть компании OpenAI. Как оказалось, такой подход к написанию ПО оказался выгодным для компаний почти по всем пунктам — они выиграли и по деньгам, и по качеству кода, и по

«Сбер» представил версию нейросети GPT-3, способную генерировать тексты на 61 языке мира SberDevices представила многоязычную версию нейросети GPT-3: модель под названием mGPT может генерировать тексты на 61 языке мира*, включая языки народов России и стран СНГ. mGPT — это первая в мире генеративная модель, которая поддерживает такое

В публичном доступе появился ИИ, который умеет писать письма, стихи и программный код ская лаборатория OpenAI перевела в режим открытого бета-тестирования свою лингвистическую ИИ-модель GPT-3, которая, по утверждению разработчиков, способна автоматически писать письма и новости,

Microsoft откроет бизнесу доступ к языковым моделям OpenAI GPT-3 ice – новый сервис, который предоставит облачным клиентам компании доступ к языковым моделям OpenAI GPT-3. Они смогут воспользоваться мощными ИИ-алгоритмами в сочетании с корпоративными возможн