Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кручинская Екатерина
СОБЫТИЯ
|06.02.2026
|Исследование ВШЭ выявило дисбаланс на рынке генеративного ИИ 2
|21.04.2025
|Большинство студентов не верят, что ИИ сможет заменить их на работе 1
|15.11.2024
|Ученые из ВШЭ разработали новую методику оценки ИИ для образовательных задач 1
Кручинская Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алгоритм обработки естественного языка 153 2
|СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 436 1
|OpenAI - ChatGPT 575 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
|Кузьминов Ярослав 20 3
|Карданова Елена 1 1
|Пащенко Тарас 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.