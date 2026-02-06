Разделы

Кручинская Екатерина


СОБЫТИЯ


06.02.2026 Исследование ВШЭ выявило дисбаланс на рынке генеративного ИИ 2
21.04.2025 Большинство студентов не верят, что ИИ сможет заменить их на работе 1
15.11.2024 Ученые из ВШЭ разработали новую методику оценки ИИ для образовательных задач 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Кручинская Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 799 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 775 1
Таксономия - Taxonomy 75 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 265 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 153 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 436 1
OpenAI - ChatGPT 575 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Кузьминов Ярослав 20 3
Карданова Елена 1 1
Пащенко Тарас 1 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Образование в России 2564 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1294 2
НИУ ВШЭ - Институт образования 18 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
