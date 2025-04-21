Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Большинство студентов не верят, что ИИ сможет заменить их на работе

Большинство студентов считают, что ИИ не сможет заменить их на работе в ближайшие десять лет. Низким такой риск называют 27,2% респондентов, 41,5% — крайне маловероятным. Эти оценки были получены НИУ ВШЭ в ходе опроса 4200 студентов в 2025 г.. Они приводятся в докладе «Эпоха больших языковых моделей: почему они все еще не профессионалы», подготовленным научным руководителем НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминым и старшим преподавателем кафедры высшей математики НИУ ВШЭ Екатериной Кручинской. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

«Умеренным» назвали риск того, что ИИ сможет выполнять за них работу, 15,9% студентов. В целом только 2,7% считают такой риск высоко вероятным и 4,7% — вероятным. 8,1% респондентов пока не определились, стоит ли им опасаться ИИ.

В докладе отмечается, что генеративный искусственный интеллект (GenAI), более известный как семейство больших языковых моделей, нашел широкое распространение и применение, начиная с 2022 г. Учитывая, что рост мирового ВВП замедляется, происходит поиск новых точек роста, и внедрение ИИ рассматривается как возможность стимулировать этот рост. Однако компании говорят о целом ряде рисков, связанных с использованием ИИ, — в частности, это риск нарушения авторских прав, получения неверной информации, невыполнения нормативных требований, нарушения конфиденциальности данных и т.д. На данный момент нет надежных метрик, которые могли бы оценить потенциал ИИ для успешного решения сложных профессиональных задач.

«Наиболее важная проблема окупаемости GenAI — невозможность профессионального использования этого инструмента ввиду критически высокого шанса наличия ошибки даже в самых простых вопросах, что исключено для специалиста, который должен применять ядро знаний с безукоризненной точностью. Можно ли продемонстрировать ограничения GenAI и доказать их значимость? Возможность такой проверки есть», — сказали эксперты ВШЭ.

На созданном сотрудниками ВШЭ и другими профильными экспертами сете вопросов (бенчмарке), основанном на таксономии Блума, было проверено, может ли ИИ действовать как профессионал. При этом бенчмарк проверялся на самых новых моделях GPT-4o1 и GigaChat MAX.

В результате исследования были подтверждены три гипотезы. Во-первых, количество параметров моделей имеет низкое влияние на шанс ответить верно. Во-вторвых, сложность и таксономия в совокупности не влияют на шанс ответить верно. В-третьих, множественный выбор снижает шанс ответить верно.

Исследования показали, что современные модели равно допускают ошибки как в простейших заданиях, в которых требуется что-то запомнить, так и в сложных вопросах понимания процесса или теории. Доля правильных ответов, которые давал GigaChat MAX (non-CoT), составила 49%. У GPT-4o1 она достигла 51%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Москве водители смогут отслеживать работу светофоров в реальном времени через навигаторы с «Яндекс Картами» и 2ГИС

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Как получить экономический эффект от больших данных

На системах распознавания документов россияне заработали 3,7 миллиарда или на 50% больше, чем годом раньше

«Яндекс» регистрирует бренд Yandex Store. Магазин приложений с таким названием был закрыт пять лет назад

Клиенты Microsoft угодили в искусно расставленный капкан. Миграция в облако Azure для них неизбежна

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153