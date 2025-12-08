Разделы

08.12.2025 Студенты ИТМО разработали ИИ-помощника для «Яндекс Учебника», для оценки глубины понимания учебного материала 1
27.11.2025 Эмитенты ценных бумаг начнут сдавать отчетность в формате XBRL в 2026 году 2
14.11.2025 Swordfish Security опубликовали фреймворк безопасности искусственного интеллекта 1
07.11.2025 «НПФ Т-Пенсия» с начала деятельности автоматизировал учет в программах «Синтегро консалтинг» 1
29.10.2025 БК «Ингосстрах-Инвестиции» построила информационную учетную систему вместе с ГК «Хомнет» 1
22.10.2025 В «Кит Финанс» внедрена система подготовки отчетности в формате XBRL с помощью «Хомнет:XBRL» 2
19.09.2025 В «Фабрике XBRL» реализован новый формат отчетности XBRL-CSV 2.0 1
05.06.2025 Альянс в сфере ИИ представил бенчмарк MERA Industrial: новый стандарт оценки отраслевых LLM для решения бизнес-задач 1
21.04.2025 Большинство студентов не верят, что ИИ сможет заменить их на работе 2
31.03.2025 Bi.Zone запускает бесплатную версию портала киберразведки 1
21.03.2025 «Диасофт» поддержал новое положение Банка России 843-П и таксономию версии 6.3 1
25.02.2025 ГК «Солар»: азиатские хакеры 1,5 года шпионили за российским ведомством 1
30.10.2024 «Диасофт» поддержал таксономию 6.1 XBRL Банка России для надзорной статистической отчетности 2
21.10.2024 Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру 1
16.09.2024 Учителя смогут проверить знание школьниками информатики с помощью диагностики «Яндекса» 1
16.02.2024 Новый релиз CDP CleverData Join: фокус на безопасности, авторизации, ролевой модели и UI 1
14.02.2024 «Диасофт» поддержал новую версию таксономии XBRL и указание № 6532-У Банка России 1
01.11.2023 Новая группа вымогателей предлагает инсайдерам $1 млн за компромат на руководство 1
23.10.2023 Не просто картинки: производители DAM-платформ делят рынок в 8 млрд долларов 1
11.10.2023 В России появилась отечественная SOAR нового поколения 1
06.10.2023 «НПФ Сбербанка» перейдёт на отечественное ПО для подготовки XBRL отчётности вместе с «Синтегс» 1
28.07.2023 «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг Корп» расширяет возможности работы для профессиональных участников рынка ценных бумаг 1
02.05.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2023 года 1
20.01.2023 ГК «Хомнет» помогла упростить процесс подготовки отчетности XBRL в «Титульный брокер» 2
28.12.2022 УК «Байкал» установила «Хомнет:XBRL» для автоматизированной сдачи отчетности в ЦБ 2
28.06.2022 «Диасофт» поддержала изменения законодательства в отчетности для участников рынка ценных бумаг 1
17.06.2022 В России стартовала разработка системы мониторинга климатически активных веществ 1
02.12.2021 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
15.07.2021 УК «Восхождение» формирует сложные XBRL-отчеты за несколько секунд 1
18.06.2021 «Диасофт» и «Риком-Траст» завершили пилотный проект от Банка России 1
16.02.2021 УК «Сбер управление активами» формирует отчетность в «Фабрике XBRL» 1
23.12.2020 УК «Тинькофф капитал» ведет учет в системах «Синтегро консалтинг» 1
30.10.2020 «СДФ» внедрил ПО «Хомнет:XBRL» для подготовки регламентированной отчетности 2
14.05.2020 СК «Росгосстрах жизнь» перешла на SAP S/4HANA 1
28.02.2020 НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL» 2
26.02.2020 В УК «Вектор капитал» внедрены «Фабрика XBRL» и «Синтегро ОСБУ» 1
18.02.2020 «Ланит омни» запустил платформу для работы с клиентскими данными Rightway DMP 1
14.01.2020 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» перешло на решение XBRL от «Диасофт» 2
26.12.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила решение «Фабрика XBRL» в НПФ «Внешэкономфонд» 1
31.10.2019 Вячеслав Алексеев, R-Style Softlab -

Страховые компании выходят в дистанционные каналы

 1

Публикаций - 75, упоминаний - 96

Таксономия и организации, системы, технологии, персоны:

Хомнет Консалтинг - ХК Групп 177 13
Синтегс - Синтегро консалтинг 53 12
8983 9
Diasoft - Диасофт 1021 8
IBM - International Business Machines Corp 9551 6
Google LLC 12255 4
SAP SE 5426 4
Корус Консалтинг ГК 1334 3
Microsoft Corporation 25236 3
Docsvision - ДоксВижн 1032 3
Directum - Директум 1164 3
TerraLink - ТерраЛинк 289 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
Yandex - Яндекс 8434 2
МегаФон 9892 2
SAP CIS - САП СНГ 863 2
1С-Битрикс - Bitrix 620 2
1С-Рарус 935 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 678 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 2
InterTrust - ИнтерТраст 335 2
Yahoo! 3707 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ВестБалт Телеком 9 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 58 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 188 1
Convera Technologies 19 1
Colvir Software Solutions 6 1
Sichuan Telecom - Сычуань телеком 3 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
HP Inc. 5761 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 1
Крок - Croc 1814 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
Accenture plc 693 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
Ростелеком 10306 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 3
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
Ак Барс Банк 274 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 2
Москва Сити Секьюритиз 2 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 2
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
Внешэкономфонд НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 1 1
Титульный брокер ИК 1 1
William Blair & Company 7 1
Tarkett - Таркетт Рус 5 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Альфа-Банк 1868 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 260 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 1
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 352 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 1
АК Барс Финанс - АКБФ ИК - Инвестиционная компания 2 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 44 1
Лаборатория Страхования 10 1
Федерация НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Raiffeisen - Райффайзен Капитал УК 12 1
ТрастЮнион АйЭм 2 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
Согласие СК - Согласие-Вита 42 1
Интер РАО Инвест 2 1
СДФ 1 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф Капитал УК 20 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 41
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 2
Центр XBRL АНО - Центр по внедрению и развитию формата ИксБиАрЭл 2 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 119 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 7
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 127 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1395 5
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 286 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2412 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 3
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1752 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 3
Синтегс - Фабрика XBRL 35 13
Хомнет XBRL 18 10
Хомнет НФО 31 10
Синтегс - ОСБУ 27 7
Microsoft Office 3952 6
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 367 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 4
Diasoft XBRL Engine 6 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 277 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 2
АйТи Капитал - XBRL для Бухгалтерии 1 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA CDP - CleverDATA Customer Data Platform 5 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 1
1С:БНФО - 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации 4 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 17 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA Tag Manager 2 1
Apache Flink 8 1
Convera RetrievalWare 13 1
Convera TrueKnowledge 1 1
Apple - App Store 3008 1
Mozilla Firefox - браузер 1918 1
Google Chrome - браузер 1648 1
Rakuten Viber 650 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Google Android 14679 1
Apple iOS 8242 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 1
Baidu 290 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 344 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 1
Ланит Омни - Rightway DMP - Rightway Data Management Platform 2 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Курьянов Сергей 162 3
Тройнина Елена 2 2
Гончарова Ольга 7 2
Бейдер Александр 75 2
Ипатов Вадим 84 2
Галимов Максим 33 2
Камышанова Елена 1 1
Левченко Вадим 1 1
Рощупкин Константин 1 1
Литанов Олег 1 1
Мошкина Татьяна 2 1
Клесова Мари-Клэр Светлана 1 1
Куйбида Николай 4 1
Кручинская Екатерина 2 1
Смерников Илья 1 1
Равба Максим 2 1
Демидов Сергей 127 1
Нуйкин Андрей 50 1
Ерин Андрей 22 1
Мезенцева Татьяна 1 1
Кнутова Вероника 1 1
Наумова Светлана 1 1
Решетников Илья 2 1
Литвинова Юлия 2 1
Вержановская Елена 1 1
Кузьминова Светлана 1 1
Захир Максим 22 1
Веневцев Андрей 10 1
Шабанин Игорь 10 1
Антонова Наталья 2 1
Фурсова Ольга 2 1
Растопшин Павел 47 1
Бородин Андрей 39 1
Соколюк Валерий 31 1
Телятников Алексей 21 1
Дворкович Аркадий 211 1
Короп Станислав 2 1
Красюков Дмитрий 43 1
Макаревич Николай 13 1
Лукутина Елена 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Европа 24634 4
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Канада 4985 2
США - Гавайи - Гонолулу 27 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
Япония 13547 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Америка - Американский регион 2188 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Польша - Республика 2001 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Америка Латинская 1880 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1113 1
Мировой океан - World Ocean 521 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 227 1
Европа Восточная 3121 1
Европа Западная 1492 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1049 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Саудовская Аравия - Королевство 631 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Азия Восточная 182 1
США - Калифорния - Беркли 284 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
Великобритания - Шотландия - Глазго 79 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 205 1
Украина 7793 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 35
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 23
ЕПС - Единый план счетов 189 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 9
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 44 9
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 493 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 8
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 204 8
Английский язык 6876 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 5
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 3
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 3
Финансовый сектор - НФО - Некредитные Финансовые Организации 30 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Information Age 2 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 1
Gartner - Гартнер 3608 4
IDC - International Data Corporation 4943 3
Forrester Research 828 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Fortune Global 500 287 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
Markets&Markets Research 113 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
HFS Research 49 1
Cybersecurity Ventures 10 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
Rockefeller University - Рокфеллеровский университет 10 1
UNICAL - Università della Calabria - University of Calabria - Университет Калабрии - Калабрийский университет 3 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
University of Guelph - Университет Гуэлфа - Гуэлфский университет 3 1
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 10 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
