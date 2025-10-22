Разделы

В «Кит Финанс» внедрена система подготовки отчетности в формате XBRL с помощью «Хомнет:XBRL»

В «Кит Финанс» (АО) внедрен программный продукт «Хомнет:XBRL», разработанный на базе платформы «1С:Предприятие». Партнером по автоматизации выступила ГК «Хомнет» — разработчик продукта. Об этом CNews сообщили представители ГК «Хомнет».

«Кит Финанс» (АО) осуществляет деятельность на финансовом рынке по инвестиционному консультированию, по управлению ценными бумагами, а также дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность.

Система подготовки отчетности в формате XBRL с помощью программного продукта «Хомнет:XBRL» разработана ГК «Хомнет» на базе «1С:Предприятие» и содержит функциональные возможности: механизмы работы с таксономией НФО, разрабатываемой ЦБ; сбор и агрегирование данных (значений фактов таксономии) отчетности НФО в формате XBRL различными способами; визуализация отчетности; валидация отчетности по бизнес-правилам ЦБ с возможностью расшифровки до фактов и исходных данных учетных систем.

В рамках утвержденного плана работ специалисты ГК «Хомнет» установили и настроили «Хомнет:XBRL», провели обучение пользователей.

Программный продукт принят в промышленную эксплуатацию сотрудниками «Кит Финанс» (АО).

Внедрение «Хомнет:XBRL» значительно упростило подготовку бухгалтерской (финансовой), надзорной и статистической отчетности по таксономии XBRL. И как следствие привело к снижению нагрузки на сотрудников, вовлеченных в процесс составления отчетности, значительно сократилось время на сбор данных, а также благодаря автоматической проверке данных снизилось количество ошибок в отчётности.

«Кит Финанс» (АО) продолжает сотрудничать с ГК «Хомнет» в рамках договора сопровождения.

